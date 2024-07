Dropshipping: Qué es y por dónde empezar

A la hora de crear una tienda online desde cero, uno de los primeros debates que se suele tener es si abrirla en su formato de Dropshipping o bien hacerlo de forma tradicional.

Y la respuesta no es sencilla, para nada.

En esta guía, me gustaría darte todas las herramientas para que puedas tomar la decisión correcta y, además:

Te contaré los pros y contras del Dropshipping .

Te enumeraré los pasos que debes dar para crear tu tienda online de Dropshipping .

Y, además, qué plataformas puedes utilizar para ello.

Vamos a empezar.

¿Qué es el Dropshipping?

El Dropshipping no deja deja de ser darle una vuelta al comercio electrónico tradicional saltando la parte de tener la mercancía en tu almacén.

Es decir, en lugar de comprar (o fabricar) productos, guardarlos en tu almacén, y venderlos online como en cualquier eCommerce , el usuario haría la compra exactamente igual pero el envío iría directamente desde el almacén del fabricante o de un intermediario.

Y claro, esto cambia totalmente las reglas del juego, que es precisamente lo que vamos a ver en los siguiente puntos.

¿En qué se diferencia del eCommerce tradicional?

Como te decía justo más arriba, la principal diferencia es en cuanto a tener o no tener un almacén para los productos.

Mientras que en un eCommerce tradicional (o en una tienda física), siempre vas a tener los productos expuestos o stockados, en el caso del Dropshipping no es así.

En lugar de eso, tendrás un almacén de un intermediario (una central de compras, por ejemplo), o incluso del fabricante, y que será el que realice el envío y, por supuesto, te cobre por ello.

Como ves, es llevar un paso más allá la subcontratación de toda la parte logística de una tienda online, como esencia.

Y, de cara al comprador, ¿cómo funciona?

Si el proceso está bien hecho, el comprador no va a notar absolutamente nada, y esa es parte de la magia.

Una vez una persona realiza un pedido, tu plataforma se va a encargar de notificar a tu proveedor de Dropshipping el pedido, lo va a preparar, y lo va a enviar directamente al cliente, tal como si lo hicieras tú.

Lo único

malo

de este proceso es que estos proveedores van a tener, además de tu tienda online, otras haciéndoles pedidos, así que el packaging va a ser algo muy estándar.

Pero, en plazos y funcionamiento de cara al usuario, no se debería notar la diferencia.

Pros y contras del Dropshipping

Por supuesto, esta nueva forma de montar una tienda online tiene sus ventajas y también sus inconvenientes.

En la siguiente lista, me gustaría contarte acerca de las 3 ventajas principales que tiene un Dropshipping, así como sus 2 desventajas, que son también importantes.

Beneficios clave del Dropshipping

En cuanto a los principales beneficios del Dropshipping, nos vamos a centrar en los tres que considero más importantes, son acerca de:

Inversión inicial.

Barrera de entrada.

Catálogo de productos.

Te cuento más:

Empiezas con menos inversión

La principal ventaja que tiene el Dropshipping frente a una tienda online más tradicional es que necesitas menos dinero para ponerla a andar.

Porque claro, un eCommerce tradicional necesita productos en un almacén, y lo más normal es que esos productos te toque pagarlos (no siempre es así, hay marcas que juegan con depósitos y devoluciones de productos, pero no va a ser tu caso si estás empezando, te lo aseguro).

Esto te hace meterte en una inversión inicial con un dinero inmovilizado bastante grande y, en el caso del Dropshipping, esto no ocurre, porque la mercancía está en el almacén de otra proveedor, que sólo te va a cobrar un precio fijado por cada producto que vendas, mientras tú te quedas el margen que le quieras aplicar.

Puedes montar una plataforma y hacerlo crecer relativamente fácil

Si te fijas bien, aquí hay dos puntos en lugar de uno, lo que ocurre es que están tan relacionados entre sí que era mejor ponerlos juntos.

Montar una plataforma de Dropshipping es sencillo, como te diremos más adelante. Tienes opciones como es sencillo, como te diremos más adelante. Tienes opciones como WooCommerce Prestashop y, con una inversión bastante pequeña vas a tener un servidor muy potente que pueda manejar tanto el tráfico como los pedidos de tu web.

Luego, como no tienes un stock asociado, crecer te va a ser relativamente sencillo porque no vas a tener producto que caduquen y no es sencillo que haya una rotura de stock en un almacén grande que hace las funciones de Dropshipper, ya que, normalmente, son del tipo de central de compras.

Esto te va a permitir, siempre entre comillas, “vender tanto como quieras”.

Flexibilidad de ubicación y amplia selección de productos

La última de las grandes ventajas tiene que ver con la selección de productos y la ubicación de tu tienda online, y también son cosas importantes.

Imagina que quisieras abrir una tienda online para atacar al público estadounidense desde España.

Podrías, o bien ir a Estados Unidos y tener todos los trámites necesarios, o adaptar tu tienda online al mercado americano y buscar un almacén de Dropshipping allá, y ya estaría.

La cosa cambia muchísimo.

Luego está la selección de productos

Desde un Dropshipping vas a tener a tu alcance un catálogo amplísimo de productos de tu Dropshipper, ¡pero es que puedes tener más de uno!

Y claro, eso te hace escalar mucho mejor, tanto si quieres montar una tienda online de muchísimos productos, o muy de nicho.

Desventajas comunes del Dropshipping

Por supuesto, el modelo de Dropshipping no es que tenga todas las ventajas del mundo y ya está, si fuera así, tan sólo habría tiendas online de este estilo, y no es el caso.

Por eso, me gustaría contarte las dos desventajas más grandes de este método de venta online, y créeme si te digo que son súper importantes.

Márgenes reducidos y control complicado de stock

El primero de ellos también es doble:

Un Dropshipping te obliga a vender productos de otros, y claro, vas a tener un precio fijo que te va a cobrar el Dropshipper y a eso le vas a poner tú un margen.

El tema es que tú y el resto de eCommerces va a tener el mismo fijo, y entonces tu margen debe ser muy ajustado o estarás fuera de mercado. Y eso te perjudica.

Además, el inventario no lo controlas tú, porque el stock está en un almacén que no es tuyo, y eso te puede jugar malas pasadas también.

Si tu proveedor falla, tú fallas

La persona que te compra un producto le da exactamente igual si el producto lo tienes en tu almacén o lo tiene otra persona, y es algo totalmente normal, además de que es la actitud correcta por su parte.

Entonces, claro, si tu proveedor falla en el envío, ya sea porque lo hace tarde, pierde un paquete o hay cualquier incidencia, tú fallas, y normalmente no es sencillo subsanar el error con el almacén de Dropshipping.

Es algo que va a ocurrir de forma muy residual, pero claro, de vez en cuando, ocurre.

¿Cómo empiezo mi negocio de Dropshipping?

Ahora que ya sabes qué es el Dropshipping, así como sus pros y sus contras, vamos con lo que es realmente importante:

Los 5 pasos fundamentales para empezar

Hemos querido resumir en 5 pasos distintos todo lo que necesitas para comenzar tu andadura en el mundo del Dropshipping:

Seleccionar un nicho o segmento de mercado

Empecemos por el principio.

Cuando montas una tienda online, sea de Dropshipping o tradicional, hay dos caminos que seguir:

Puedes hacer una tienda online generalista o enfocada a un segmento o nicho de mercado.

Para empezar, no te recomiendo que empieces por una generalista porque vas a tener muchísimas referencias y su gestión es infinitamente más complicada.

Que vas a necesitar un equipo grande de personas para gestionarla, y claro, no lo tienes.

Por eso, lo mejor es escoger un nicho, o incluso un micronicho de mercado donde hacerte un hueco.

Como ejemplo, un nicho de mercado sería una tienda de informática, incluso de ordenadores, mientras que un micronicho sería una que sólo venda ratones.

Cinco ejemplos de nichos de mercado para Dropshipping, por darte ideas:

Todo lo que esté relacionado con bebés , desde ropa, a juguetes o consumibles (pañales, vaya). Es verdad que ahora tenemos menos hijos que nunca pero, por otro lado, gastamos más que nunca en ellos gracias a las corrientes de crianza consciente.

El fitness en general es otro vertical muy de moda, con deportes que están ganando muchísima popularidad como el CrossFit o el Hyrox, que son de rápido crecimiento y tienen una demanda, tanto de productos como de formación.

Decoración de hogar siempre fue un nicho de mercado muy propio de eCommerce y de Dropshipping , lleva siéndolo más de 10 años, y va a seguir en el Top5 durante mucho más.

Otro que me gustaría destacar son los productos eco y, si son reutilizables, muchísimo mejor. Aquí debes tener ojo e intentar no meterte en producto fresco, que tienen una caducidad súper cortita, pero puedes explorar otros verticales que van desde botellas reutilizables hasta cosmética sostenible.

Por último, uno que no te esperas: Todo lo relacionado con la llamada Silver Economy. Técnicamente son productos que están especialmente pensados para mayores de 50 años que, en España, son casi 20 millones de personas (más o menos el 40% de la población), además, con un poder adquisitivo que suele ser elevado.

¿Cómo lo ves?

Encontrar proveedores en los que puedas confiar

Quizá uno de los puntos más complicados a la hora de montar un Dropshipping es elegir correctamente al proveedor.

Para que eso ocurra tampoco creas que se tienen que cumplir demasiados requisitos, al contrario, con tener un proveedor que:

Envíe rápido y bien.

Con el que te puedas integrar en sus sistemas de stock.

Y que solucione las incidencias que surjan.

Vas a tener suficiente.

Siendo así, te preguntarás dónde está la complicación, y la tiene, porque están escondidos.

Proveedores de Dropshipping tampoco hay muchísimos y normalmente están escondidos. Si no conoces el sector, lo único que te va a salvar es buscar en Google y hacer contactos para que te den su feedback.

La imagen de marca lo va a ser (casi) todo

Cuando tienes una tienda de Dropshipping, el problema fundamental es diferenciarse del resto de marcas que venden exactamente lo mismo que tú.

Por ello, la primera pregunta a la que debes responderte es “¿por qué van a elegir mi tienda online en lugar que cualquier otra de mi competencia, si vendemos lo mismo?”

Ya te adelanto que ir a tener el precio más bajo no suele ser una buena idea, más que nada, porque tu margen va a bajar hasta el punto en el que no se te sea rentable y, por encima, siempre habrá otros que lo tengan más barato que tú.

Por eso, mi consejo es que te diferencies por otra cosa, ya sea el servicio, la asesoría, o lo que se te ocurra.

Una de estas “otras cosas” es precisamente tener una imagen de marca que no sólo sea bonita, también debe ser reconocible.

Más adelante te contaré más sobre herramientas o plataformas para montar tu tienda de Dropshipping.

La parte fea: la financiera y la legal

Sí, sé que a pocos de los que estáis leyendo esta guía os gusta la parte financiera ni legal, pero es algo que hay que hacer.

Para registrar legalmente la marca y todo el papeleo que conlleva una empresa como una tienda online, mi consejo es que lo subcontrates a un servicio especializado y, si es posible que te lleve desde la facturación hasta el registro de la marca, protección de datos y todo lo que implica, pues muchísimo mejor.

En cuanto a la financiera, aquí vas a tener que hacer números, aunque sea a punto gordo.

Lo ideal es que veas qué productos tienes, qué margen les vas a poner y qué gastos añadidos (los gastos de envío gratuitos, por ejemplo).

La cuenta más sencilla que puedes hacer es la siguiente:

Estudia qué ticket medio vas a tener en tu tienda online.

Ponle un margen con el que te sientas cómodo.

Con eso tendrás la ganancia por cada pedido que te hagan.

SEO, en SEM, en Una vez tienes la ganancia con cada pedido, ese número te sirve para estimar cuánto te puedes gastar por cada venta, ya sea en, en, en email marketing o en una campaña en la radio, lo que sea.

Así te aseguras no estar vendiendo a pérdidas.

Sólo después de esto podemos hablar de estrategias de marketing

Sí, una vez tienes todo montado, es el momento de montar la estrategia de marketing para tu tienda online

Lo ideal es que te fijes un objetivo, y que sea realista y alcanzable. Una vez lo tengas, piensa en qué necesitas de cada vertical del marketing para que te ayude a alcanzarlo.

Sí que es cierto que, en cuanto a tiendas online se refiere, se suele elegir uno de estos 3 canales de entrada de tráfico y pedidos:

SEO , ya sabes, posicionamiento web de siempre.

SEM , es decir, publicidad en el buscador de Google, que sigue funcionando para muchos verticales.

Redes Sociales , normalmente invirtiendo publicidad también.

Mientras que el SEM y la publicidad en redes sociales suelen ser acciones y estrategias que se conocen como de “rendimiento inmediato”, es decir, inviertes un dinero un mes y tienes retorno ese mismo mes, el SEO no, nos movemos en estrategias a 12 ó incluso 24 meses.

Por eso, lo normal es que una tienda online que necesita facturar desde el inicio empiece por SEM o por redes sociales, dependiendo del segmento de mercado y del público al que quiera atacar, y luego ya reinvierten beneficios en SEO.

Dentro de los canales secundarios, el que mejor suele funcionar es el email marketing, que no te va a dar una cantidad de ventas increíble por que sí, pero que te va a ayudar a captar una segunda y tercera venta de una forma súper barata, haciendo que tu ROI (Retorno de Inversión) suba mucho.

Algunas plataformas para crear tu tienda online de Dropshipping

Nos falta algo fundamental:

Para montar una tienda online con Dropshipping, ¡necesitamos una plataforma de Dropshipping!

Por eso, te quería mostrar las cuatro opciones más comunes en el mercado actualmente:

WooCommerce, la primera alternativa que quería presentarte

WordPress, y en no deja de ser un plugin para, y en Raiola sabemos mucho de WordPress

Ahora bien, es un plugin completísimo que convierte tu instalación en una tienda online totalmente operativa, también para hacer Dropshipping, por supuesto.

La parte más positiva de WooCommerce es que tiene una curva de aprendizaje bastante suave, es muy intuitivo y, lo mejor de todo, absolutamente todos los datos serán tuyos, que es una de sus grandes virtudes.

Prestashop es otro de los CMS míticos para hacer tiendas online

WordPress por detrás si quieres algo profesional en esas páginas estáticas. es otro de los CMS de toda la vida, no funciona mal, quizá es algo más complicado que WooCommerce y, además, tiene otra complicación que es que no te sirve para hacer las típicas páginas sobre la empresa, así que casi seguro vas a necesitar meterle unpor detrás si quieres algo profesional en esas páginas estáticas.

Por otro lado, aunque no es preocupante, su uso en los últimos años está yendo hacia abajo (y eso no le gusta a nadie).

Aún así, tiene una comunidad fuerte detrás, es estable y funciona bien para tiendas medianas (hasta algunos miles de referencias en stock), así que es una buena alternativa.

Magento (Adobe Commerce), la opción de más alta gama

Magento siempre ha sido la opción más completa para una tienda online, lo que pasa es que es demasiado completa (e increíblemente cara).

Desde hace un tiempo se llama

, y sólo te lo puedo recomendar si tienes una tienda online increíblemente grande y compleja, si no estás en este 0,5% de los casos, no es para ti.

Shopify, la última alternativa en llegar

Por último estaría

, no te voy a engañar, tiene una gran ventaja y es que está todo montado para ti, y eso siempre está bien.

Pero también tiene cosas que no son nada buenas.

Lo primero, por supuesto, se va a quedar un fijo y un porcentaje de cada venta que hagas, además de una cuota mensual, y eso ya es una pega que puede ser importante.

Pero hay más:

Si montas una tienda online en Shopify , al final no dejarás de estar en un sistema cerrado, y esto tiene que ver con la falta de personalización por un lado, y por la dependencia sobre ella para cualquier cosa que necesites hacer.

Tenlo muy en cuenta.

Preguntas frecuentes sobre el Dropshipping

El Dropshipping, como es una forma muy específica de tener una tienda online, suele tener preguntas muy específicas, algunas de ellas son:

¿Puedo hacer Dropshipping desde cualquier parte del mundo?

Totalmente, de hecho, es la forma más sencilla de poder vender en un país en el que no resides.

Por supuesto, te recomiendo que lo consultes con una empresa especialista en legalidad de comercio electrónico que tenga experiencia en este tipo de cosas, porque siempre vas a necesitar papeles, ya sabes…

¿Cuánto dinero se puede ganar con el Dropshipping?

Es tremendamente complicado poder saber cuánto dinero puedes ganar con una tienda online, y con Dropshipping pasa un poco lo mismo.

Depende de muchísimos factores, entre los que están el margen, el ticket medio, la recurrencia de la compra e incluso la tendencia que tenga el segmento de mercado.

En una cuenta muy a punto gordo, si quieres sacar un margen de 2.000€ teniendo en cuenta:

Un ticket medio normal, de unos 60€.

Un margen medio que esté dentro de lo razonable, de un 20%.

Por cada venta tendrías una ganancia de 12€, para llegar a eso 2.000€/mes de facturación necesitarías 167 ventas en un mes, o lo que es lo mismo, entre 5 y 6 al día.

Todo esto, antes de impuestos, claro está.

¿Qué riesgos conlleva el modelo de Dropshipping?

El principal riesgo que conlleva es también su principal virtud:

La mercancía no es tuya.

Esto posibilita empezar rápido y bien, pero siempre vas a tener el riesgo de cosas que pueden ocurrir con el proveedor, desde que cierre, que tenga alguna rotura de stock debido a una mala gestión o que envíen tarde.

Ojo, no es un riesgo pequeño, ya que tu reputación va de la mano del almacén que te presta el servicio.

Conclusión: ¿Es el Dropshipping la opción adecuada para ti?

Dentro de que el Dropshipping no es para todo el mundo y no es tan sencillo como parece, sí que es una opción buenísima para empezar una tienda online con el menor riesgo posible y, sólo por eso, ya merece la pena tenerlo en cuenta

Mi consejo último es que te pongas a hacer cuentas de verdad y, si te salen, vayas a por ello.

El riesgo es relativamente bajo, mientras que el potencial es elevado.

