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La optimización de WordPress para mejorar el posicionamiento web es esencial para garantizar que tu proyecto tenga éxito en Google. En esta guía, vamos a explicar cómo solucionar las deficiencias más comunes que encontramos en la mayoría de las instalaciones de WordPress.

Índice del artículo



















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Ventajas de WordPress con respecto a otros CMS para el posicionamiento web

Antes de empezar, cabe hacer una reflexión: ¿Por qué WordPress es el gestor de contenidos más usado?

Fuente: https://trends.builtwith.com/cms

Como se puede apreciar en la imagen superior, la cuota de mercado de WordPress es de liderazgo y eso es porque en su interior tiene una serie de ventajas con respecto a otros CMS en el apartado del SEO que gestores de contenidos como PrestaShop y Magento, entre otros, no tienen.

La versatilidad de WordPress

En comparación con otros sistemas de gestión de contenido, WordPress ofrece una versatilidad y facilidad de uso que no se encuentra en plataformas como PrestaShop o Shopify. Gracias a su gran cantidad de plugins, WordPress puede satisfacer una amplia variedad de necesidades en tu proyecto web, mientras que PrestaShop se centra exclusivamente en el comercio electrónico. Esto queda demostrado por el hecho de que la mayoría de las tiendas online creadas con PrestaShop utilizan WordPress para gestionar su blog.

Comunidad

La evolución constante de WordPress es el resultado de una comunidad global de desarrolladores y usuarios que trabajan juntos para mejorar el CMS. La plataforma de WordPress utiliza un enfoque de desarrollo de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede contribuir al código y mejorar el software.

Esta colaboración ha llevado a la creación de una gran variedad de plugins especializados en SEO, como All in One SEO, Yoast SEO y Rank Math, entre otros. Estos plugins ayudan a los profesionales del marketing digital a mejorar la visibilidad de sus sitios web en los motores de búsqueda, lo que ha convertido a WordPress en una plataforma popular y fiable para el desarrollo de sitios web con una sólida optimización de motores de búsqueda.

Plugins de optimización SEO que lo hacen todo (o casi)

Como mencionamos anteriormente, actualmente Yoast SEO y Rank Math son considerados como las soluciones más completas para mejorar el posicionamiento web de los proyectos realizados en WordPress.

Con más de 5 millones de instalaciones, Yoast es una de las opciones más populares del mercado. Por otro lado, Rank Math cuenta con aproximadamente 2 millones de instalaciones, lo que muestra que ambos plugins son altamente valorados por los usuarios y son considerados como las alternativas más efectivas para el SEO en WordPress.

https://es.wordpress.org/plugins/browse/popular/

Si nos enfocamos en otros CMS, como PrestaShop (plugins SEO para PrestaShop) o Shopify (plugins SEO para Shopify), podemos ver que tienen diversas soluciones para la optimización SEO, pero ninguna de ellas es tan completa como las que ofrece WordPress. Por lo tanto, en estos casos es necesario adoptar diferentes soluciones para acercarnos a lo que Yoast SEO o Rank Math pueden generar por sí solos en WordPress.

Asimismo, es importante destacar que estas soluciones continúan evolucionando y mejorando constantemente, adaptándose a los cambios en los algoritmos de Google para garantizar que nuestros proyectos en WordPress estén siempre actualizados.

Estos tres aspectos son los más importantes al elegir a WordPress como una solución adecuada para trabajar nuestro posicionamiento web: la versatilidad, la comunidad y los plugins especializados en optimización para motores de búsqueda.

Configuración de WordPress orientada a SEO

Configurar el SEO en WordPress puede ser una tarea sencilla si se utilizan y configuran los plugins de forma adecuada. Al optimizar los elementos clave al crear tu sitio web, como los títulos y descripciones de las páginas, las etiquetas de encabezado y la optimización de palabras clave, podrás mejorar significativamente el posicionamiento de tu sitio web en los resultados de búsqueda y atraer más tráfico orgánico a tu sitio web.

En primer lugar, nos vamos a centrar en destacar los aspectos básicos que nos ofrece WordPress de serie.

Configuraciones SEO que debemos revisar al realizar una instalación de WordPress

Dirección del sitio (URL) - ¿Qué debemos de elegir, con o sin www?

Al instalar WordPress, una de las primeras decisiones que debemos tomar es si deseamos trabajar con o sin "www". Esto se refiere a decidir si la versión predeterminada de nuestro proyecto será "www.domain.com" o "domain.com".

En términos de posicionamiento en buscadores, ambas opciones son igual de válidas, por lo que podemos elegir la que más nos guste sin preocuparnos por su impacto en el SEO.

Ajustes → Generales

Enlaces permanentes - Construyendo la sintaxis de URLs de nuestro proyecto

WordPress proporciona varias opciones para elegir la sintaxis de URLs que mejor se adapte a la estructura de contenido de tu proyecto. Esta elección no afecta directamente a la optimización para motores de búsqueda, pero es útil para la futura analítica del proyecto.

Dependiendo del tipo de proyecto, podemos optar por una sintaxis de URLs amigables, que sean fáciles de entender por los usuarios. Por ejemplo, para un proyecto de tipo blog, podemos elegir una sintaxis de URLs por jerarquía de directorios (https://domain.com/%category%/%postname%/).

BLOG: Ajustes → Enlaces Permanentes

Contenido UGC (Comentarios) - Gestión de los comentarios en WordPress

El contenido generado por los usuarios (UGC) es una variable relevante que considerar antes de indexar nuestro proyecto WordPress, por dos razones de peso.

Primero, es importante controlar los problemas semánticos que pueden surgir en las entradas debido a los comentarios spam que puedan ser incluidos.

Segundo, un comentario puede incluir enlaces hacia sitios web de terceros que no estén relacionados con el tema del contenido. Esto puede afectar negativamente a los rankings de nuestro sitio web si se abusa de los enlaces o si apuntan hacia sitios web no confiables.

Si bien Google tiene capacidad para identificar el contenido de los comentarios y su relevancia, es importante gestionar correctamente esta función para evitar cualquier consecuencia negativa en los rankings del sitio.

La mejor opción es gestionar los comentarios de forma manual para decidir en qué casos se aprueba el comentario y en qué casos no.

Ajustes → Comentarios → Para que un comentario aparezca

Título del sitio y Descripción corta - Definiendo las metas de title y description

En la sección de Ajustes → Generales de WordPress, es posible modificar la etiqueta <title> y la meta description de la página principal de nuestro proyecto. La definición de estas metas es crucial para establecer la intención de búsqueda y garantizar que los usuarios encuentren lo que están buscando. Es recomendable incluir palabras clave relevantes y hacer una descripción clara y precisa del contenido de la página. Esto ayudará a mejorar el CTR (Click Through Rate).

Ajustes → Generales → Título del sitio y Descripción corta

Ajustes de medios - Optimizando la carga de las imágenes

Es importante tener en cuenta la configuración de las dimensiones de las imágenes en un proyecto WordPress, ya que esto es fundamental para lograr una velocidad de carga óptima y facilitar el rastreo de los bots de Google. Si no ajustamos correctamente los tamaños de imagen a los contenedores del diseño web, podemos ocasionar reescalados innecesarios en el navegador que afecten negativamente a la velocidad de carga, lo que puede tener un impacto negativo en la experiencia de usuario y, en consecuencia, en el posicionamiento de nuestro proyecto.

Ajustes → Medios

Número máximo de entradas que mostrar en el sitio - Optimizando del enlazado interno

La gestión del número de entradas que se enlazan por cada página es una de las características más destacables que ofrece WordPress por defecto. Esta opción es muy importante en cuanto al traspaso de popularidad y rastreo de nuestros contenidos. Dependiendo del tipo de proyecto web que tengamos, puede ser beneficioso reducir o aumentar el número de elementos que enlazar por página. Por lo tanto, es una función que debemos considerar cuidadosamente para optimizar el SEO de nuestro sitio web.

Ajustes → Lectura → Número máximo de entradas que mostrar en el sitio

Visibilidad en los motores de búsqueda - Indexando nuestro proyecto

Una vez que hayamos configurado todas las opciones anteriores, es el momento de permitir que los rastreadores indexen nuestro proyecto. Para habilitar esta opción, debemos ir a la sección de Ajustes → Lectura y desmarcar la opción "Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio". Al hacerlo, todas las URLs de nuestro proyecto cambiarán sus meta robots a "index, follow", lo que permitirá que se indexen y aparezcan en el índice de búsqueda de Google tras su rastreo. Es importante tener en cuenta que este proceso puede llevar algún tiempo.

Ajustes → Lectura → Quitar check Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio

A lo largo de las siete características que presenta WordPress de manera predeterminada, se ha podido observar la relevancia que tiene esta plataforma para el desarrollo de un proyecto web. Sin embargo, es importante destacar que para conseguir una optimización adecuada en los motores de búsqueda, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos adicionales.

Configuraciones SEO avanzadas

Como se mencionó anteriormente, las configuraciones predeterminadas de WordPress no son suficientes para optimizar un proyecto para SEO. Esto es algo que siempre dejo claro en mis clases del Master de SEO de Webpositer Academy. Afortunadamente, los plugins como Yoast SEO o Rank Math permiten mejorar significativamente la configuración SEO.

En este caso, nos centraremos en la configuración y optimización de Yoast SEO.

Aspectos avanzados de Yoast SEO para mejorar nuestro posicionamiento web

En este apartado, tan solo nos vamos a centrar en una serie de aspectos avanzados. Si queréis revisar los aspectos de configuración básica de Yoast SEO, en el enlace anterior tenéis un post que puede servir como punto de partida.

Gestión del robots.txt

El archivo robots.txt cumple la función de indicar a los motores de búsqueda a qué URLs se puede acceder, lo que se traduce en una optimización del presupuesto de rastreo.

Cada proyecto presenta particularidades que hacen que su archivo robots.txt sea único. No obstante, algunos de los aspectos más importantes que se suelen encontrar en la mayoría de las instalaciones de WordPress son:

Buscador interno : Normalmente con patrones de URLs de ?s= o /search/.

: Normalmente con patrones de URLs de ?s= o /search/. Feed : Normalmente con el directorio /feed/

: Normalmente con el directorio /feed/ Directorio /wp-admin/ : Este directorio es el que se encarga del panel de administración de nuestro WordPress.

: Este directorio es el que se encarga del panel de administración de nuestro WordPress. Directorio /coments/: Directorio de comentarios.

Yoast SEO → Herramientas → Editor de archivos

Gestión de las búsquedas internas

El motor de búsqueda interno de WordPress puede generar múltiples URLs que, si no se han configurado correctamente, pueden ser utilizadas para atacar tu sitio y provocar problemas de posicionamiento web. Por lo tanto, es esencial proteger el buscador para evitar la indexación de URLs inconsistentes, problemas de rastreo y problemas de rendimiento en nuestros proyectos. Gracias a Yoast, lo podemos gestionar de forma rápida y sencilla tal y como mostramos en la imagen adjunta.

Yoast SEO → Ajustes → Avanzado → Optimización del rastreo → Limpieza de búsquedas internas del sitio

Gestión de las migas de pan/breadcrumbs

Administrar las migas de pan en Yoast SEO es una tarea sencilla que puede ser realizada a través de los shortcodes o mediante la implementación del código en nuestra plantilla activa. Esto nos permitirá contar con una navegación ascendente que sigue la jerarquía de WordPress de manera automática. Para acceder a esta opción, podemos dirigirnos a Yoast SEO → Ajustes → Avanzado → Migas de Pan.

Una de las características más interesantes de las migas de pan de Yoast SEO es la capacidad de cambiar el anchor text de manera manual, lo que nos permitirá mejorar la semántica que se transmite con nuestra navegación ascendente.

Yoast SEO → Ajustes → Avanzado → Migas de Pan

Estas son tres de las opciones avanzadas más relevantes que todo proyecto WordPress debería considerar. Es importante señalar que existen muchas otras configuraciones avanzadas en Yoast SEO que dependen del tipo de proyecto en el que se esté trabajando: ya sea una tienda en línea, un blog, una web de medios, etc. Cada uno de ellos debe ser analizado individualmente para poder gestionar los aspectos concretos necesarios para una buena optimización SEO.

Por último, listamos una serie de plugins centrados en aspectos SEO que debemos de tener en cuenta para nuestros proyectos WordPress:

Schema & Structured Data for WP & AMP → Agrega el marcado Google Rich Snippets de acuerdo con las pautas de Schema.org por cada una de las tipologías de URLs que disponga tu proyecto.

→ Agrega el marcado Google Rich Snippets de acuerdo con las pautas de Schema.org por cada una de las tipologías de URLs que disponga tu proyecto. Widgets for Google Reviews → Inserta reseñas de Google rápida y fácilmente en tu sitio de WordPress.

→ Inserta reseñas de Google rápida y fácilmente en tu sitio de WordPress. Easy Table of Contents → Añade de forma automática un índice generado a partir del contenido de la página.

→ Añade de forma automática un índice generado a partir del contenido de la página. WP-PageNavi → Añade una gestión de las paginaciones más avanzada y configurable en tu instalación WordPress.

→ Añade una gestión de las paginaciones más avanzada y configurable en tu instalación WordPress. Link Juice Optimizer → Gestiona la popularidad de tu proyecto, ofuscando enlaces y aprovecha al máximo la fuerza de tu enlazado interno.

→ Gestiona la popularidad de tu proyecto, ofuscando enlaces y aprovecha al máximo la fuerza de tu enlazado interno. YARPP – Yet Another Related Posts Plugin → Gestión automatizada de contenidos relacionados por temáticas.

– Yet Another Related Posts Plugin → Gestión automatizada de contenidos relacionados por temáticas. GTM4WP → Implementa Google Tag Manager en tu proyecto y empieza a gestionar las etiquetas de Google Analytics, Google Adwords, etc.

→ Implementa Google Tag Manager en tu proyecto y empieza a gestionar las etiquetas de Google Analytics, Google Adwords, etc. LiteSpeed Cache → Gestión de la caché y opciones de performance para tu proyecto web.

→ Gestión de la caché y opciones de performance para tu proyecto web. Premmerce Permalink Manager for WooCommerce → Permite cambiar los enlaces permanentes de WooCommerce.

Estos son algunos de los plugins que nos pueden servir para gestionar temas SEO específicos en nuestras páginas web.

Aspectos generales del SEO en WordPress

Arquitectura de la información

En WordPress es posible crear una arquitectura de información sólida y bien organizada mediante el uso de categorías, etiquetas y páginas, lo que permite a los usuarios navegar y encontrar fácilmente el contenido relacionado con sus intereses y necesidades.

La arquitectura de la información de nuestro proyecto va a ir definida por dos aspectos fundamentalmente: zonas de enlazado (menús, footer, sidebars, etc.) y migas de pan (breadcrumbs).

Zonas de enlazado

Definimos las zonas de enlazado como las ubicaciones de la web en donde ubicamos una serie de enlaces para cumplir un propósito determinado. Por ejemplo, el menú principal, común en todas las URLs del proyecto, o los sidebars, que solo aparecen en una serie de tipologías de página, como las entradas del blog.

Zonas de enlazado en WordPress

Menús: Se gestionan desde la sección de Apariencia → Menú. Footer → Normalmente se gestionan desde Apariencia → Widgets o Apariencia Personalizar. Importante: Dependiendo de la plantilla utilizada, esta configuración puede variar. Sidebars → Este punto es opcional (no todas las plantillas tienen disponible esta opción) y se suelen configurar desde el apartado de Apariencia → Widgets. Bloques contextuales → Los bloques contextuales son aquellos que utilizamos para relacionar páginas o artículos del blog entre sí. Estos bloques se generan dentro del contenido y son totalmente personalizables e, incluso, existen soluciones en forma de plugins que te hacen esta tarea de forma automática en función de una serie de parámetros como la semántica (relaciones entre entradas de la misma categoría).

Estas serían las 4 zonas de enlazado más representativas que tenemos que controlar para optimizar correctamente nuestra arquitectura web.

Optimizaciones avanzadas de enlazado interno

En un blog de WordPress, la estructura de la información se organiza en categorías y entradas. Cada categoría enlaza varios contenidos, generalmente diez por página, ordenados de más reciente a menos reciente. Sin embargo, esta organización no es completamente óptima, ya que no tiene en cuenta la importancia de los contenidos, lo que puede afectar la visibilidad de algunos de ellos y causar que se pierdan en niveles profundos a medida que se publican nuevos.

Categorías como páginas clúster o distributivas

Para gestionar de manera óptima la casuística descrita anteriormente, se recomienda crear páginas clúster en lugar de las categorías convencionales. Esto permitirá construir URLs donde se puedan relacionar de forma semántica los contenidos y, al mismo tiempo, controlar diferentes zonas de enlazado para potenciar los contenidos más relevantes frente a otros menos importantes. De esta forma, también se mejorará la experiencia de usuario en este tipo de contenidos.

Conclusión

Como se puede observar a lo largo de todo el artículo, la optimización SEO es un proceso complejo que requiere una atención cuidadosa a muchos aspectos diferentes. Además, su implementación puede variar significativamente según las necesidades y características específicas de cada proyecto.