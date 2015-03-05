Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Existen cientos y miles de artículos en blogs publicados por Internet en los que explican cómo realizar una redirección 301 mediante el .htaccess, aunque en muy pocos casos explican en qué casos realizar cada tipo de redirección 301.

Normalmente las redirecciones son temas “complicados”, sobre todo cuando hablamos de redirecciones 301 aplicadas al SEO, ya que un parámetro mal puesto en el .htaccess puede provocar una penalización por contenido duplicado o un problema bastante difícil de solucionar si no estamos acostumbrados a la sintaxis del .htaccess.

Vamos a explicar tres redirecciones 301 en .htaccess para tres casos completamente diferentes, debes usar uno u otro dependiendo de las circunstancias.

REDIRECCION 301 PARA CAMBIOS DE DOMINIO

En el caso de un cambio de dominio normalmente queremos mantener la estructura de enlaces después de la redirección, es decir, que se mantengan las URL: si el visitante entra por dominiodejemploantiguo.es/blog/como-crear-un-blog lo lleve mediante un 301 a dominiodejemplonuevo.es/blog/como-crear-un-blog.

redirectMatch 301 ^(.*)$ http://dominiodeejemplo.com$1

Esta sintaxis crea una redirección perfecta para utilizar en cambios de dominio donde interesa conservar la estructura de enlaces.

REDIRECCION 301 DE TODO EL TRÁFICO A LA HOME

Si quieres redireccionar todo el tráfico que entra al dominio a la raíz o página inicial de otro dominio tienes que usar una línea parecida a la del caso anterior, pero sin el comodín al final:

redirectMatch 301 ^(.*)$

Esta redirección se suele utilizar en temas de SEO cuando se quiere transferir toda la fuerza de un dominio a la página principal de otro dominio, esta es una redirección que debe realizarse con cuidado, ya que si se hace mal puede tener efectos adversos en el SEO.

REDIRECCION 301 DE UNA URL A UN DOMINIO NUEVO

Este caso suele ser el menos utilizado, ya que es bastante concreto y en pocas ocasiones se suele utilizar, se trata de redireccionar una URL dentro del sitio web actual a otro dominio usando la sintaxis del archivo .htaccess.

redirect 301 /blog/

Personalmente hemos usado esta redirección cuando queremos separar un blog integrado en la URL principal a un subdominio o a otro dominio completamente diferente.

REDIRIGIR DOMINIO SIN ‘WWW’

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^mi-dominio\.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ [R=301,L]

REDIRIGIR DOMINIO CON ‘WWW’

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]