cPanel es uno de los paneles de control de hosting más potentes y completos que existen. Evidentemente, entre sus muchas funcionalidades incluye una herramienta para crear y gestionar redirecciones en los sitios web (dominios y subdominios) controlados desde el servidor cPanel.

Aunque hacer una redirección está al alcance de todos desde el .htaccess, con cPanel podemos hacerlo de una manera mucho más asistida y automática.

Vamos a empezar explicando la sección "Redireccionamientos" de cPanel. Para ello, debemos ir a la sección "Dominios" en la interfaz de cPanel. Es exactamente la misma sección donde podemos encontrar "Dominios":

Al hacer clic en este icono, nos llevará a una pantalla donde podremos añadir nuevas redirecciones y ver el listado de redirecciones activas. Desde aquí también podremos borrar una redirección o modificarla.

Vamos a empezar creando una redirección usando la interfaz.

En el primer campo, llamado "Tipo", podremos elegir entre "Permanente (301)" y "Temporal (302)". Lo normal es siempre usar el 301, ya que es el más común y por eso es el que está marcado por defecto.

En el seleccionable "https?://(www.)?", podemos seleccionar hacia qué dominio o subdominio queremos hacer la redirección, es decir, para qué sitio web queremos hacer la redirección. Solo podemos elegir dominios y subdominios de los que han sido añadidos o son gestionados por el servidor cPanel.

En el siguiente campo, llamado "/", podemos especificar una ruta dentro del dominio o subdominio. Esta es la parte que queremos redireccionar, es decir, el origen.

Y en "A dónde redirecciona" debemos elegir el destino. Esta parte es la más fácil, ya que solo debemos poner la URL, es decir, el dominio con la ruta correspondiente si fuera necesaria.

También tenemos el campo "redireccionamiento www", donde debemos elegir si redireccionar con WWW, sin WWW o ambas opciones. Lo normal es dejarlo en ambas.

Por último, la casilla "Redireccionamiento wildcard" permite redireccionar rutas enteras de un sitio web. Por ejemplo, de "tudominio.com/url/" a "tudominio2.com/url/", sin necesidad de especificar exactamente las URL que queremos redireccionar, ya que lo hará con todas.

Con todos estos datos, pulsamos el botón "Añadir" y la redirección se añadirá a la lista.

Te aconsejo que prestes especial atención a la redirección de dominio con wildcard, puesto que suele ser la opción más eficiente en la mayoría de los casos donde estamos haciendo una migración de contenido de un dominio a otro. Si solo estamos haciendo una redirección de una URL a otra, no debemos marcar la casilla de "Redireccionamiento wildcard".

Ten en cuenta también que estas redirecciones no se guardan en el archivo .htaccess. Por lo tanto, si tienes una redirección opuesta en el .htaccess y en la herramienta de cPanel, esto puede dar lugar a conflictos que pueden hacer que tu web haga cosas raras. Lo ideal es que trabajes solo con un sistema de redirecciones: debes elegir entre cPanel o el .htaccess.

Si tienes problemas con alguna redirección y eres cliente de Raiola Networks, puedes contactar con nuestro departamento de soporte 24/7 mediante teléfono o ticket.