Para nosotros, en Raiola Networks, la seguridad es muy importante. Por eso, toda nuestra plataforma de hosting con cPanel dispone de un firewall avanzado con reglas propias combinadas con reglas dinámicas que van cambiando dependiendo de la situación y del momento.

Cuando hablo de reglas dinámicas quiero decir que son reglas que se añaden y eliminan en función de los ataques externos recibidos, aunque esto en muchos casos pueda significar un falso positivo, ya que la detección mediante patrones puede dar lugar a este problema.

¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si introduces mal varias veces la contraseña en tu sitio web WordPress alojado en tu alojamiento web WordPress, el firewall de nuestros servidores puede detectar eso como un ataque y bloquear tu dirección IP para evitar dos cosas: que pueda aparecer un problema de seguridad y que el ataque consuma recursos en tu sitio web.

Normalmente, el bloqueo de IP se realiza cuando se detectan 5 intentos de acceso con contraseña incorrecta en un periodo de 1 hora. El bloqueo, en estos casos, dura 3600 segundos, es decir, 1 hora.

Sí, a veces a nuestros clientes esto les parece un problema. Sin embargo, en el Internet actual, un firewall potente con unas reglas estrictas puede ayudarte mucho más de lo que te puede entorpecer al trabajar con tu web.

El firewall del servidor no solo te protegerá de ataques de fuerza bruta (como el de meter mal la contraseña varias veces) sino también de hackeos y de otro tipo de ataques que pueden dañar la seguridad de tu web.

Y, precisamente, como es algo normal que por un despiste metas mal la contraseña varias veces o que te salte una regla del firewall del servidor al trabajar con algún script "raro", en Raiola Networks te proporcionamos una herramienta para que puedas desbloquear cualquier IP en un hosting cPanel de Raiola Networks.

Cuando hablo de alojamiento web con cPanel, me refiero a todos los planes de hosting con cPanel que ofrecemos en Raiola Networks:

Cuando contratas cualquiera de estos productos, tienes disponible la herramienta de desbloqueo de IP en tu cuenta, dentro del área de clientes de Raiola Networks.

Antes de nada, si necesitas saber cuál es tu dirección IP, puedes utilizar la siguiente herramienta de nuestra web: https://raiolanetworks.com/cual-es-mi-ip/

Esos numericos separados por puntos que puedes ver ahí son una dirección IP. Si necesitas saber más sobre las direcciones IP, puedes consultar el siguiente post de nuestro blog: https://raiolanetworks.com/blog/que-es-una-direccion-ip/

Para desbloquear una IP en tu alojamiento web con cPanel tienes que ir al área de clientes de Raiola Networks e iniciar sesión.

Puedes hacerlo desde nuestra web: https://raiolanetworks.com/clientes/

O desde gestiondecuenta.eu: https://gestiondecuenta.eu/index.php?rp=/login

Una vez dentro, debemos dirigirnos a "Servicios", destacado en rojo en la siguiente imagen:

Al pulsar sobre los servicios, nos aparecerá un listado con todos los servicios que tenemos contratados con Raiola Networks:

Debemos pulsar sobre el producto en cuestión donde estamos bloqueados, es decir, sobre el plan de hosting para el que queremos desbloquear una dirección IP.

Ahora entraremos a la ficha del producto, donde tendremos algunas opciones relacionadas con el acceso y la gestión de nuestro plan de hosting cPanel desde nuestra cuenta de cliente de Raiola Networks:

Debemos pulsar sobre el botón que he marcado en rojo en la imagen anterior para acceder a la herramienta de desbloqueo de IP de Raiola Networks.

Al entrar en la herramienta, verás esto:

De forma predeterminada, la herramienta muestra tu dirección IP de conexión en el cuadro donde tienes que indicar la IP que quieres desbloquear. En caso necesario, puedes cambiarla por la dirección IP que quieras desbloquear: la de un cliente, la de un colaborador, etc.

Solo tienes que poner exactamente la IP que quieres desbloquear y, posteriormente, pulsar el botón "Unban" de la captura anterior. De manera automática se desbloqueará esa IP en el servidor en cuestión.

Si tienes alguna duda sobre esta herramienta, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico mediante ticket o teléfono y te desbloquearán la dirección IP que necesites. No obstante, siempre es más rápido utilizar esta herramienta directamente.

Recuerda que, si tienes un hosting reseller con nosotros, esta herramienta también te servirá para desbloquear cualquier dirección IP bloqueada.

Por último, quiero comentarte que el firewall de cada servidor de alojamiento web funciona de forma independiente, por lo que el hecho de desbloquear una IP en un plan de hosting no quiere decir que también se desbloquee en otro. El motivo es que ese otro plan de hosting puede estar en otro servidor diferente.

En servidores VPS optimizados con VestaCP y otros productos de alojamiento web que no usan cPanel, existen otros métodos. Si es tu caso, contacta con nuestro departamento de soporte técnico y te ayudaremos a solucionarlo.