Restaurar un backup o copia de seguridad con JetBackup en cPanel

cPanel de forma predeterminada dispone de un sistema de copias de seguridad muy básico y que en pocas ocasiones se puede aprovechar correctamente para entornos reales. Pero esto es muy fácil de solucionar, ya que existen soluciones de backup pensadas para entornos de hosting compartido que pueden ayudarnos a hacer copias de seguridad eficientes de nuestras cuentas alojadas en un servidor con cPanel.

En este articulo vamos a hablar de JetBackup para cPanel. Pero, antes de nada, si quieres ver el video sobre JetBackup que tenemos en nuestro canal de Youtube, te lo dejo por aquí:

JetBackup es un sistema de copias de seguridad con funcionalidades avanzadas del lado del administrador, pero que simplifica la gestión y uso del lado del cliente. Es compatible con la mayoría de paneles de control de hosting comerciales, nosotros lo utilizamos con cPanel, pero está disponible también para DirectAdmin, Plex y para Interworx.

Esto quiere decir que el administrador del servidor puede adaptar el funcionamiento del sistema de copias de seguridad a las necesidades de sus clientes o de los sitios web alojados en el servidor, mientras que el usuario final que tiene sus webs alojadas en el servidor va a poder restaurar fácilmente toda la cuenta o partes de su cuenta de hosting con un simple clic.

Si tuviera que destacar los puntos fuertes de JetBackup me quedo con estos:

Copias de seguridad incrementales que nos permiten contener el espacio utilizado en disco y tampoco saturar la red con la transferencia de datos, en caso de guardar los backups en un destino externo.

que nos permiten contener el espacio utilizado en disco y tampoco saturar la red con la transferencia de datos, en caso de guardar los backups en un destino externo. Restauración con un clic de toda la cuenta de hosting o de las partes que necesitemos , pudiendo separar por dominio, bases de datos, buzones de correo, etc.…

, pudiendo separar por dominio, bases de datos, buzones de correo, etc.… Posibilidad de guardar las copias de seguridad en un almacenamiento externo, ya que es lo recomendable para prevenir catástrofes.

Por todas estas razones y muchas más, en Raiola Networks utilizamos JetBackup en todos nuestros servicios con cPanel.

Antes de empezar con el proceso de restauración de una copia de seguridad, tenemos que aclarar que JetBackup en nuestros servicios de hosting no permite hacer copias de seguridad bajo demanda, para eso tenemos otros servicios como Installatron, del que ya hemos hablado en este blog. En nuestros servicios con cPanel, el propio JetBackup realiza copias de seguridad cada cierto tiempo, con una periodicidad diferente dependiendo del servicio contratado y el cliente puede ver las copias disponibles en el listado desde su panel:

Pero vamos a empezar por el principio.

Para entrar a la interfaz de JetBackup debemos dirigirnos a nuestro cPanel y buscar el icono JetBackup. En este caso estamos utilizando la versión 5, por lo que el icono se llama “JetBackup 5”.

Una vez dentro podremos ver la pantalla de JetBackup.

Recuerda que desde aquí no podemos realizar copias de seguridad, solo restaurar copias previamente realizadas de forma programada o descargar esas copias a nuestro ordenador.

Para restaurar una copia de seguridad debemos elegir exactamente lo que queremos restaurar.

En el caso de nuestros servicios, hemos configurado JetBackup para que permita restaurar de forma independiente sin restaurar toda la cuenta:

Además de todo esto, siempre vamos a poder restaurar un backup entero de la cuenta de hosting.

JetBackup no te va permitir subir copias de seguridad descargadas por motivos de seguridad, solo podrás restaurar desde copias alojadas en nuestros servidores de backup. Si necesitas restaurar una copia que tienes en tu ordenador, contacta con nosotros.

En este caso vamos a poner dos ejemplos.

Vamos a restaurar una carpeta y después una base de datos.

Empezamos por restaurar una carpeta, por lo que vamos a pulsar sobre “Home Directory” en la pantalla que sale en la captura anterior.

Esto nos llevara a un listado o tabla donde podremos ver las distintas copias de seguridad disponibles para restaurar. Vamos a pulsar sobre la fecha que queramos y tendremos que pulsar el botón “Change Files Selection”:

Al pulsar el botón se nos va a abrir una ventana emergente con un listado de archivos y carpetas.

Estos archivos y carpetas son el contenido de la copia de seguridad, un “snapshot” de los archivos y carpetas de tu cuenta de hosting en el momento de realizar la copia de seguridad.

Una vez que seleccionamos los archivos y carpetas que queremos restaurar de la copia de seguridad, pulsamos el botón “Select Files”.

La ventana se cerrará y debemos ir a la parte de debajo de la interfaz donde tendremos el botón “Restore” y el botón “Download”.

En ambos casos, en cualquiera de los dos casos se realizará la transferencia de un archivo .zip con los archivos y carpetas desde el servidor de copia de seguridad al servidor de hosting en el que estamos trabajando.

En este caso vamos a pulsar el botón “Restore” para restaurar la copia de seguridad en el mismo plan de hosting. Al darle nos aparecerá la siguiente ventana emergente:

Podremos ver un resumen de los elementos que se van a restaurar y también podremos elegir si hacemos “Merge” o no. Es decir, si marcamos la casilla “Merge backup data with live account data” no se sustituirán los datos existentes, sino que se añadirán los que no existan.

Lo normal en estos casos es NO marcar la casilla, pero depende siempre del caso específico.

Cuando tengamos todo claro, pulsamos el botón “Restore Selected Items” y comenzara el proceso de restauración.

JetBackup tiene un sistema de colas, por lo que puede que otros usuarios alojados en el mismo servidor estén restaurando una copia al mismo tiempo y el proceso tarde más. El tiempo de restauración también va a variar dependiendo del peso de los archivos y carpetas que queramos restaurar.

Vamos a continuar con el ejemplo de la restauración de la base de datos. Para esto volvemos al inicio de la interfaz de JetBackup, pero esta vez pulsamos sobre “Database”.

Con esto podremos ver un listado de bases de datos de las cuales se ha hecho copia de seguridad en los últimos días:

Seleccionamos exactamente la base de datos de la que queremos restaurar la copia pulsando sobre el botón “Choose Other Backup”, esto nos sacara un desplegable donde seleccionar la fecha de la copia guardada:

Una vez seleccionada la fecha, la DB se mantendrá seleccionada y debemos pulsar el botón “Restore” o “Download” que podemos ver abajo en la interfaz de JetBackup.

Nos volverá a abrir la ventana de confirmación donde debemos pulsar el botón “Restore Selected Items”:

Ahora solo nos queda esperar a que se restaure la copia de seguridad de la base de datos que hemos seleccionado.

Si eres cliente de Raiola Networks y tienes problemas con las copias de seguridad, contacta con nuestro departamento de soporte técnico 24/7 y te ayudaremos con tu problema.