Como configurar un reenviador de correo en cPanel

Redireccionar el correo cuando cambiamos de dirección de email.

Cuando necesitamos centralizar varias direcciones de correo electrónico en una única dirección de correo.

Cuando necesitamos reenviar temporalmente nuestros emails a otra persona, por ejemplo, al estar de vacaciones.

Losson una excelente herramienta en algunos casos en los. Esto puede ser útil en distintos casos, por ejemplo:Estos son algunos casos que se me ocurren, aunque podemos encontrarle muchas más utilidades. Para, en primer lugar, debemos dirigirnos a cPanel y buscar el iconoEsto nos llevará al siguiente panel de opciones donde podemoso para. Para añadir un reenviador normal de un correo a otro correo, debemos pulsar el botónque podemos ver en la siguiente captura:Con esto podremos acceder a la pantalla paraEn primer lugar, en los camposdebemos configurar las dos partes de la dirección de correo donde se recibirán inicialmente los emails. Nos permite poner el buzón de correo que nosotros queramos sin necesidad de que exista específicamente en el servidor, ya que el plan de hosting tiene el control sobre todo el email que llega a los dominios que puedes seleccionar en el selector “Dominio”. En segundo lugar, en, debes. Podemos poner cualquiera, no tiene por qué ser una dirección de correo alojada en el hosting, sino que lo ideal es que sea una dirección de correo alojada en otro lugar. Con esto configurado, ya solo tenemos que pulsar el botóny tendremos elconfigurado. Ahora podremos ver el reenviador en la sección “Reenviadores de cuenta de email”:Ahora vamos a ver como hacer una redirección de todo el correo electrónico de un dominio, a otro dominio. Para esto vamos a pulsar el botónque puedes ver en la captura anterior al lado del botón. Al pulsar este botón nos llevará a una interfaz mucho más simple que en el caso anterior.En el selectordebemos seleccionar un dominio de los añadidos a la cuenta de hosting cPanel, esto incluye también subdominios. Por otro lado, en el otro campo podemos poner cualquier dominio al que queramos reenviarle todo el email que llega a nuestro dominio configurado en el primer campo. Podemos reenviar el correo a un dominio alojado en el mismo plan de hosting o en otro lugar. Cuando tengamos ambos campos configurados, pulsamos el botónpara guardar los cambios. Con esto podremosPara finalizar, me gustaría comentarte que debes tener cuidado con los reenviadores, ya que si, puedes llegar a tener problemas de bloqueos con algunos sistemas antispam, sobre todo si SpamAssassin llega a marcar como SPAM a la dirección de correo de origen . Si tienes algún problema con los, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico 24/7 y te ayudaremos con tu problema.