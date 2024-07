Como configurar módulos de PHP en cPanel

Hasta hace unos años, cuando contratábamos un hosting, la versión de PHP que llevaba instalada era una de las características que no se podían cambiar directamente. En la mayoría de casos, si queríamos cambiar la versión de PHP que utilizaba nuestro hosting, teníamos quepara que un técnico nos realizara el cambio, y, aun así, había ocasiones en las que no era posible hacer este cambio. Hoy en día esto ha cambiado, y actualmente, incluso para cada web alojada en el plan de hosting. Pero incluso la cosa va mucho más allá, ya que también podemosque vamos a utilizar. Precisamente esto es lo que vamos a enseñar en este artículo: como. Es muy común que ciertas aplicaciones web, CMS o incluso en algunas ocasiones los plugins y módulos de los CMS , tengan necesidades específicas en cuanto apara que ciertas funcionalidades funcionen. Si quieres ver todo este proceso en un video, tenemos uno en nuestro canal de Youtube:

Este selector de PHP es de CloudLinux, por lo que solo lo tendrás disponible en tu plan de hosting si tu proveedor de alojamiento web utiliza CloudLinux en sus servidores.

Es importante destacar que los módulos disponibles varían de una versión a otra de PHP.

Para, en primer lugar, debemos dirigirnos al cPanel de nuestro plan de hosting Buscamos el iconoen la interfaz de cPanel , exactamente el que puedes ver en la captura anterior.Al pulsarlo, esto nos llevará a una pantalla que será muy similar a esta que puedes ver a continuación, siempre y cuando nunca hayas hecho ningún cambio de versión de PHP en tu plan de hosting:Como puedes observar, hay un seleccionable donde debemos. De forma predefinida nos muestra algo así:. He puesto X.X en lugar de laporque las versiones nativas van cambiando con el tiempo.Para poder, debemos cambiar lapor otra, incluso aunque sea exactamente la misma versión de PHP que ya teníamos, pero sin el “Native”:Paradebemos pulsar el botón azul “Aplicar” antes de configurar ningún módulo de PHP. Como puedes ver en la captura anterior, solo con esto nos aparecerán todos los módulos activados y desactivados que están disponibles para la versión de PHP que tenemos activa.Ahora, para, solo tenemos que marcar o desmarcar los checkbox correspondientes. No hay que pulsar ningún botón para aplicar la configuración correspondiente, sino que con solo marcar o desmarcar los checkbox ya se guarda la configuración automáticamente. Con este selector de versión de PHP , como ya hemos explicado en otro post, lo que estamos haciendo es, pero con elexclusivo de nuestros hostings cPanel puedes seleccionar la versión de PHP para cada dominio o subdominio alojado en tu plan de hosting cPanel.En casos como este,. Esto quiere decir que, si queremos usar distintas versiones de PHP con el “Domain PHP Selector”, primero debemos configurar los módulos para las distintas versiones con ely posteriormente esa configuración la tendremos disponible en el “Domain PHP Selector” para utilizar de forma individual para cada dominio o subdominio.Pues no puedo decírtelo, ya que eso va según las necesidades de cada uno. Pero sí que puedo decirte que yo tengo la manía dey también suelo. Si necesitas ayuda para