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Utilizar phpMyAdmin en cPanel

Utilizar phpMyAdmin en cPanel

Categoría:  Soporte y Ayuda, cPanel
Fecha: 31/01/2024
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Podemos considerar que phpMyAdmin es la herramienta más utilizada para la gestión y administración de bases de datos MySQL y MariaDB. Se ha extendido y estandarizado tanto su uso que, actualmente, no hay ningún panel de control de hosting que no implemente phpMyAdmin para los usuarios.

cpanel phpmyadmin base de datos

En la gran mayoría de los casos, como en cPanel, la creación de nuevas bases de datos MySQL no se realiza desde phpMyAdmin (aunque podría hacerse), sino que se hace desde el panel de control y toda la parte de operaciones con tablas se hace con phpMyAdmin.

En este post no venimos a hablar de phpMyAdmin como tal, sino de la integración de phpMyAdmin en cPanel, el panel de control de hosting más utilizado del mundo y también el que usamos en la mayoría de productos de Raiola Networks.

Para utilizar phpMyAdmin empezamos dirigiéndonos a la interfaz de cPanel y buscamos la sección "Bases de datos":

base de datos cpanel mysql mariadb

Ahí encontraremos el icono de phpMyAdmin, y podremos hacer clic en él para entrar directamente sin ningún tipo de contraseña a phpMyAdmin.

cpanel phpmyadmin

En cuanto a la versión de phpMyAdmin cargada por cPanel, es muy similar a la versión que podemos descargar gratuitamente en la web de phpMyAdmin. No tiene limitaciones, aunque podemos notar algunas cosas diferentes por la personalización que le añaden los desarrolladores de cPanel por comodidad.

phpMyAdmin ya lleva unos cuantos años de desarrollo y, aunque el proyecto ha ido madurando con el tiempo, sigue conservando su esencia.

Entre sus funcionalidades principales permite:

  • Crear, modificar y eliminar tablas y campos de las bases de datos.
  • Administrar roles y permisos de usuarios, aunque en cPanel esto se hace desde la interfaz del propio cPanel.
  • Importar y exportar bases de datos en formatos como SQL, CSV y XML.
  • Realizar acciones mediante sentencias SQL (usuarios avanzados).
  • Realizar copias de seguridad de las bases de datos gestionadas.
  • Optimizar y reparar las tablas de las bases de datos.

Si phpMyAdmin no existiese, tendríamos que realizar los cambios mediante una herramienta de escritorio como MySQL Workbench o tener conocimientos avanzados para realizar los cambios desde la línea de comandos.

Video de Youtube sobre: Utilizar phpMyAdmin en cPanel

Actualmente, todos nuestros hosting con cPanel llevan phpMyAdmin, así como también nuestros servidores VPS optimizados y servidores dedicados con RaiolaCP o VestaCP.

Si tienes algún problema con el phpMyAdmin de tu plan de alojamiento web y eres cliente de Raiola Networks, contacta con nuestro departamento de soporte técnico mediante ticket o teléfono y te ayudaremos.

Álvaro Fontela
Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

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Tenemos 2 comentarios en Utilizar phpMyAdmin en cPanel
Avatar del autor del comentario

engellucas martinez medrano

02/07/2023 a las 00:02
Cuando le doy a ese panel me pide nombre de usuario y contraseña me voy a la que tengo en el Gmail que me enviaron las pongo y ninguna de las dos me entran mandaré foto si quieren doy mi IP como quieran pero quiero resolver se me acaba el tiempo
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

03/07/2023 a las 16:01
Hola Engellucas, si eres cliente nuestro, contacta con nuestro departamento de soporte técnico mediante ticket o teléfono. En caso contrario, debes contactar con tu proveedor de hosting, nosotros no podemos hacer nada.
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