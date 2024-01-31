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Podemos considerar que phpMyAdmin es la herramienta más utilizada para la gestión y administración de bases de datos MySQL y MariaDB. Se ha extendido y estandarizado tanto su uso que, actualmente, no hay ningún panel de control de hosting que no implemente phpMyAdmin para los usuarios.

En la gran mayoría de los casos, como en cPanel, la creación de nuevas bases de datos MySQL no se realiza desde phpMyAdmin (aunque podría hacerse), sino que se hace desde el panel de control y toda la parte de operaciones con tablas se hace con phpMyAdmin.

En este post no venimos a hablar de phpMyAdmin como tal, sino de la integración de phpMyAdmin en cPanel, el panel de control de hosting más utilizado del mundo y también el que usamos en la mayoría de productos de Raiola Networks.

Para utilizar phpMyAdmin empezamos dirigiéndonos a la interfaz de cPanel y buscamos la sección "Bases de datos":

Ahí encontraremos el icono de phpMyAdmin, y podremos hacer clic en él para entrar directamente sin ningún tipo de contraseña a phpMyAdmin.

En cuanto a la versión de phpMyAdmin cargada por cPanel, es muy similar a la versión que podemos descargar gratuitamente en la web de phpMyAdmin. No tiene limitaciones, aunque podemos notar algunas cosas diferentes por la personalización que le añaden los desarrolladores de cPanel por comodidad.

phpMyAdmin ya lleva unos cuantos años de desarrollo y, aunque el proyecto ha ido madurando con el tiempo, sigue conservando su esencia.

Entre sus funcionalidades principales permite:

Crear, modificar y eliminar tablas y campos de las bases de datos.

Administrar roles y permisos de usuarios, aunque en cPanel esto se hace desde la interfaz del propio cPanel.

Importar y exportar bases de datos en formatos como SQL, CSV y XML .

. Realizar acciones mediante sentencias SQL (usuarios avanzados).

Realizar copias de seguridad de las bases de datos gestionadas.

Optimizar y reparar las tablas de las bases de datos.

Si phpMyAdmin no existiese, tendríamos que realizar los cambios mediante una herramienta de escritorio como MySQL Workbench o tener conocimientos avanzados para realizar los cambios desde la línea de comandos.

Actualmente, todos nuestros hosting con cPanel llevan phpMyAdmin, así como también nuestros servidores VPS optimizados y servidores dedicados con RaiolaCP o VestaCP.

Si tienes algún problema con el phpMyAdmin de tu plan de alojamiento web y eres cliente de Raiola Networks, contacta con nuestro departamento de soporte técnico mediante ticket o teléfono y te ayudaremos.