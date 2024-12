Índice del artículo

























Actualizaciones : para empezar es vital que los plugins seleccionados tengan actualizaciones recientes . Esto nos indica que sus desarrolladores le siguen dando soporte y nos aseguramos la seguridad y su compatibilidad con las últimas versiones de WordPress y otros plugins.

Instalaciones activas : aunque no siempre tiene por qué ser así, siempre es un buen indicador que haya muchas instalaciones activas.

Reviews : también gracias a las reseñas del repositorio de WordPress podemos tener un poco de información extra sobre la experiencia de otros webmasters usando el plugin. Destacará sobre todo lo mejor y lo peor que tiene.

Precio : a pesar de que hemos filtrado solo plugins gratuitos, muchos de ellos ofrecen una versión de premium y valoramos positivamente aquellos que ofrezcan mejores opciones sin necesidad de pago.

Rendimiento: esencial para mantener una web optimizada. Si un plugin requiere muchos recursos, acabará perjudicando los tiempos de carga y todos sabemos que eso acaba repercutiendo en el posicionamiento.



¿Qué funcionalidades básicas debe tener un plugin gratuito?



Creador de slides : debe ser fácil de usar e intuitivo y que permita adaptar tu contenido de manera simple a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla.

Estilos y personalización : un buen plugin debe permitirte adaptar los estilos como colores corporativos, tipografías, etc.

Plantillas : ideales para hacer mucho más cortos los tiempos de diseño, simplemente sustituyendo el contenido y consiguiendo una apariencia muy profesional.

Efectos de transición : algo muy valorable para darle más dinamismo y tu estilo propio, cuantas más transiciones tengas para escoger mucho mejor

Funcionalidades extras: alguno de ellos te permitirán exportar e importar, programar cuando mostrar unas y otras slides o añadir enlaces a todo el ancho completo. Son posibilidades muy variadas, pero que marcan la diferencia.



Lista de los mejores plugins gratuitos de slider para WordPress

Smart Slider 3: Completo y fácil de usar



Intuitivo y fácil de usar



Diseño responsive a ancho completo y en caja



Transiciones horizontales, verticales y con fundido



Compatible con imágenes y videos de Youtube o Vimeo



Hasta nueve animaciones de fondo diferentes



Los controles son personalizables



Compatible con los principales page builders y con WordPress Multisite

Permite mostrar dinámicamente entradas de WordPress



Slider, Gallery, and Carousel by MetaSlider: Ideal para principiantes



Editor de arrastrar y soltar



Compatible con imágenes y videos de Youtube o Vimeo



Superrápido



Optimizado para SEO



Compatible con los principales page builders



Recorte inteligente de imágenes



Compatibilidad con plugins de traducción como WPML



Slider by Soliloquy: Ligero y rápido



Optimizado para la velocidad



Maquetador de arrastrar y soltar



Dispone de numerosas plantillas prediseñadas



Permite mostrar productos de Woocommerce dinámicamente

Permite mostrar entradas de blog dinámicamente



Slides de videos, PDF e incluso publicaciones de Instagram



Numerosas transiciones incluidas





Impulsado por IA para crear tus sliders



Optimizado para SEO



Simple e intuitivo



Permite fuentes personalizadas



Compatible con los principales page builders



Programar cuando mostrar los sliders



Compatible con imágenes y videos de Youtube o Vimeo



Master Slider: Ideal para SEO



Ocho plantillas incluidas



Probado en todos los navegadores, hasta los más modernos



Acepta código CSS



Admite navegación con la rueda del ratón



Incorpora herramienta para importación y exportación



Podrás usarlo con shortcodes



Temporizador de barra y circular



Slider: perfecto para imágenes



No hay límite de imágenes para tus sliders



Podrás mostrar u ocultar la imagen de vista previa o miniatura



Puedes escoger orden de slides aleatorio



Compatibilidad con plugins de traducción



Adaptar las imágenes arrastrando y soltando



EXTRA: Elementor PRO, mi preferido



Edita arrastrando y soltando



Personaliza prácticamente todo



Incluye cualquier widget que se te ocurra



Compatible con contenido dinámico



Acepta CSS personalizado



Elige el mejor plugin slider para WordPress

Hoy vamos con. Muchas veces, se utilizan a modo presentación, nada más cargar la página principal. Muchas otras, en distintos lugares, para simplemente mostrar información de una forma más atractiva y dinámica que un simple texto plano acompañado de una imagen.Si estás aquí leyendo esto, es más que probable que estés desarrollando tu sitio web o haciendo cambios en él y necesites algo de información sobre este tema. Y aprovechando que, vamos a ver detalladamentepara poder instalarlos. ¡Vamos allá!Un slider es una herramienta muy útil que puedes usar en cualquier parte de tu web y que sirve para enseñar varios tipos de contenido a los visitantes, sin necesidad de que estos tengan que hacer scroll. Esto es gracias a que, tanto de forma automática como de forma manual (cuando el usuario interactúa haciendo clic), cambia el contenido a mostrar horizontal o verticalmente., pero básicamente podrás utilizar como fondo imágenes o videos añadiendo textos, iconos, productos si usas un ecommerce o incluso botones para tus CTA. También tendrás opciones para ajustar el tiempo de visualización de cada slide mejorando la experiencia de usuario.A continuación vamos a very uno especial extra al final de todo. Para hacer esta selección, como ya hemos hecho anteriormente en otros post, tenemos en cuenta una serie de factores.Por supuesto, el último filtro que ha pasado cada plugin para llegar a estees que he probado todas sus funcionalidades uno a uno para escoger los mejores. Estas son algunas de ellas que debes tener en cuenta tú también para decidirte por el que mejor se adapte a tus necesidades.Ahora sí, sabiendo todo lo, veámoslos por orden.Comenzamos con el preferido por la mayoría. Este es, con diferencia,, por eso tiene la mayor cantidad de instalaciones activas, casi un millón. Ya lleva tiempo siendo uno de los mejores, ya que cubre ampliamente la mayor parte de requisitos para slides que puedas necesitar.Anteriormente conocido por el nombre de su desarrollador, MetaSlider, es también una. Tiene más de medio millón de instalaciones activas y una valoración media de casi cinco estrellas.Aunque mucho menos usado que los dos últimos plugins que acabamos de mencionar,. De hecho, es catalogado por sus desarrolladores comoEste plugin fue creado por los desarrolladores del famoso plugin Master Slider del que hablaremos más adelante y que todavía está disponible en el repositorio de WordPress. Por lo que he podido probar, han decidido crear un plugin que va mucho más allá. Te permite crear muchos tipos diferentes de popup , aunque esto no es en lo que nos centraremos. Veamos sus características principales.Sí, lo has leído bien. Según sus creadores, es. Además, tras probarlo junto con Depicter puedo afirmar que ambos tienen las funciones "alternativas" de todos los plugins mencionados hasta ahora. Te pongo algunos ejemplos:Puede que estés buscando algo más simple, si solo necesitas mostrar imágenes y tener un control total sobre el diseño, este es tu plugin. Tiene bastantes limitaciones, pero lo que hace, lo hace muy bien.Si has llegado hasta aquí, te puede parecer raro encontrarte con Elementor . Como sabrás, es un page builder, pero no un page builder cualquiera, sino el más completo de todos. Sé que Elementor Pro, requiere un pago por suscripción, pero no podía dejar de incluirlo en esta lista porqueLas posibilidades que tiene son infinitas, ya que podrás crear cualquier tipo de estructura. Si por cualquier motivo te planteas una versión de pago de alguno de los plugins de slider para WordPress anteriores, no dudes en revisar Elementor Pro o Slider Revolution , otro plugin de pago que hemos analizado en este blog. Con todos los demás widgets que incluye, puedo decirte que merece la pena con creces.: licencia anual desde $59 para un sitio web.Como habrás visto, cada plugin de slider para WordPress de todos los que hemos analizado tiene características muy definidas y depende de para qué lo uses, es mejor decantarte por uno u otro. En mi opinión,En cualquier caso, seis de los siete plugins son gratuitos y todos están disponibles en el repositorio de WordPress, así que. Espero haberte podido ayudar y, como siempre, no dudes en dejar tus consultas en los comentarios, te responderé encantado.