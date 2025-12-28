Configurar N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX en N8N
La variable N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX es una variable del entorno para N8N muy importante cuando trabajas con workflows que procesan grandes volúmenes de datos o cuando integras servicios o APIs que envían respuestas con mucha información.
N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX controla el tamaño máximo permitido para los datos que pueden pasar entre nodos en un workflow de N8N.
Por resumirlo, N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX define cuántos megabytes de información puede manejar cada nodo antes de que N8N rechace la petición por ser demasiado grande.
De forma nativa, N8N limita este tamaño a 16MB. Este límite puede quedarte corto cuando trabajas con CSVs muy grandes o simplemente cuando trabajas con imágenes y videos que ocupan mucho espacio.
Para configurar esta variable en un servidor VPS con Easy Panel, el proceso es bastante simple. Solo tienes que seguir esta guía: https://raiolanetworks.com/ayuda/variables-del-entorno-easy-panel/
La variable que debes meter en el campo de variables es esta:
N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX=100
Con esto, lo que estamos haciendo es definir que el tamaño máximo de archivo que puede manejar nuestra instalación de N8N en esa instalación sea de 100MB. El valor se especifica siempre en megabytes.
Esta variable normalmente se utiliza junto a la variable para deslimitar el uso de memoria RAM de Node.js que puedes ver en este otro articulo: https://raiolanetworks.com/ayuda/configurar-n8n-para-utilizar-mas-memoria-ram/
Si tienes N8N instalado mediante Docker sin panel de control o en un hosting Node.JS como los de Raiola Networks, el proceso es diferente al de un servidor VPS con Easy Panel. Necesitarás editar el archivo de configuración correspondiente para añadir la variable.
Si tienes contratado un servidor VPS para N8N de Raiola Networks y necesitas modificar esta variable, puedes contactar con nuestro departamento de soporte técnico y te informaremos del coste del cambio de configuración.
Álvaro Fontela
Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.
Autor
