¿Cuál es el dominio más barato?

Mucha gente busca cuál es la extensión de dominio más barata cuando quieren empezar su proyecto web, pero... realmente estas personas están equivocadas.

El dominio más barato que puedes registrar con nosotros (Raiola Networks) es el dominio con la extension .com.es, que tiene un precio desde 3,82 € al año.

Pero, como puedes ver, es un "dominio" entre comillas, ya que realmente lo que es, es un subdominio del dominio .es.

Estos dos son, sin duda, los más baratos de nuestra lista de dominio.

Al inicio del artículo comentamos que las personas que buscaban el dominio más barato estaban equivocadas y lo hemos dicho porque la diferencia de precio entre las extensiones de dominio normales y comunes es muy pequeña, y no merece la pena condicionar el registro del dominio al precio de una determinada extensión.

Para elegir la mejor extensión para tu dominio, debes ver algo más que el precio:

Si tu proyecto está dirigido principalmente a España, el dominio .es puede ser una excelente opción. Es barato, la gente lo reconoce inmediatamente como español, y transmite cercanía.

El dominio .com , aunque un poco más caro que el dominio .es , sigue siendo el rey indiscutible. Es bastante universal, todo el mundo lo conoce, y cuando alguien escucha el nombre de tu web, automáticamente en su cabeza va a añadir ".com" al final.

En el caso del dominio .net, su implantación en general es similar a la del .com, aunque el reconocimiento es inferior y la gente no da por hecho la extensión del dominio, como en el caso del dominio .com. En cuanto al precio, muy similar al .com.

Nuestra recomendación es que no elijas un dominio solo por ser el más barato.

Piensa siempre a largo plazo y hazte algunas preguntas antes de registrar un dominio:

¿Va a ser fácil de recordar para tus usuarios?

¿Encaja con tu audiencia o con la de tu proyecto?

Siempre recuerda que los dominios no se compran, se alquilan.

Registrar un dominio significa que puedes utilizarlo durante el período de tiempo por el que lo registres, pero posteriormente tienes que renovarlo cada año si quieres seguir utilizándolo.

El precio de renovación siempre es el mismo que el precio de registro, aunque ten en cuenta que, en algunos casos, el proveedor de hosting te puede ofrecer el dominio gratuito durante el primer año de contratación del hosting.

Estamos hablando de muy poco dinero al año por algo que es la base de toda tu presencia online.

Si tienes dudas a la hora de registrar un nuevo dominio, siempre puedes contactar con nuestro departamento comercial y te ayudaremos a elegir el mejor dominio para tu nuevo proyecto web.