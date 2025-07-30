Al contratar cualquier plan de hosting anual en Raiola Networks, recibes un dominio gratis durante el primer año.

Esta promoción está disponible en todos los planes de hosting con cPanel de Raiola Networks y representa un ahorro considerable al iniciar un nuevo proyecto en Internet, ya que normalmente tendrías que pagar tanto el hosting como el dominio.

Los tipos de producto que incluyen dominio gratis son estos:

El dominio gratuito se activa automáticamente cuando seleccionas la facturación anual en cualquiera de los planes de hosting listados anteriormente.

Durante el proceso de contratación, simplemente debes introducir el nombre de dominio que deseas en el formulario correspondiente. Si el dominio está disponible, aparecerá un mensaje de confirmación en verde y podrás añadirlo sin coste adicional.

Esta oferta incluye una amplia variedad de extensiones de dominio: .com, .es, .net, .org, .info, .eu, y algunas otras más.

Además, tanto el hosting como el dominio se configurarán automáticamente para trabajar juntos automáticamente, por lo que no tendrás que preocuparte por aspectos técnicos como la configuración de DNS.

El dominio gratuito se renueva al precio estándar a partir del segundo año, pero durante el primer año disfrutas del ahorro completo.

Este pack de hosting + dominio gratis es especialmente útil para quienes están empezando con su primer proyecto web.

Además del dominio gratis, todos los planes de hosting incluyen certificado SSL Let's Encrypt que se instala automáticamente en cada dominio o subdominio añadido al hosting.

Si tienes cualquier duda relacionada con los dominios contratados en Raiola Networks, puedes contactar con nuestro departamento de soporte por teléfono o ticket.