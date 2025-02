Índice del artículo

























¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué es un dominio .com y para qué sirve?

Dominio .com vs otras extensiones: ¿cuál es mejor para tu web?

¿Es el dominio .com más profesional que otras opciones?

Comparativa: dominio .com vs .es y otras extensiones



Si tu proyecto tiene aspiraciones internacionales , el .com es la mejor opción porque tiene un alcance totalmente global.

, el .com es la mejor opción porque tiene un alcance totalmente global.

Además, los usuarios suelen asociarlo con sitios fiables.





Es ideal para negocios que se orientan al mercado español, ya que transmite cercanía y tiene mayor relevancia local.



Por eso, beneficia al SEO, ya que Google y otros buscadores suelen favorecer las extensiones regionales como el .es cuando se buscan productos o servicios en España.



Ventajas clave de comprar un dominio .com

Popularidad y reputación global del dominio .com

Impacto en el SEO: ¿Cómo ayuda el dominio .com a tu posicionamiento?

¿Por qué las empresas prefieren el dominio .com?

¿Cómo se asignan los nombres de dominio acabados en .com?

La historia del dominio .com: desde su creación hasta hoy

¿Quién gestiona y regula los dominios .com?

Pasos para registrar un dominio .com



Elige un nombre: aquí lo ideal es que sea corto, que se recuerde y, por supuesto, tenga relación con tu negocio o lo que estés haciendo. No te compliques, ¡menos es más!

aquí lo ideal es que sea corto, que se recuerde y, por supuesto, tenga relación con tu negocio o lo que estés haciendo. No te compliques, ¡menos es más!

Tienes que ver si está disponible: porque, claro, no tiene sentido repetir un dominio que ya exista. En el caso de que lo quieras comprobar, puedes ir a sitios como nuestro registrador de dominios , ¡y listo!

porque, claro, no tiene sentido repetir un dominio que ya exista. En el caso de que lo quieras comprobar, puedes ir a sitios como nuestro , ¡y listo!

Regístralo: una vez tengas ese nombre perfecto, solo tienes que seguir el proceso en la plataforma que elijas. Ojo con las opciones de privacidad, asegúrate de revisar todo.

una vez tengas ese nombre perfecto, solo tienes que seguir el proceso en la plataforma que elijas. Ojo con las opciones de privacidad, asegúrate de revisar todo.

Configura las DNS: este paso es importante, sobre todo si ya tienes hosting . Solo tienes que apuntar el dominio correctamente para que todo funcione sin problemas. Con nosotros tendrás todas las facilidades.

este paso es importante, sobre todo si ya tienes . Solo tienes que apuntar el dominio correctamente para que todo funcione sin problemas. Con nosotros tendrás todas las facilidades.

Activa la renovación automática: para que no te olvides, cuando se acerque la fecha de vencimiento, activa la opción de renovación automática. Así te quitas ese estrés.





Si el nombre que querías no está disponible, no te preocupes. Prueba con diferentes combinaciones o usa un generador de nombres para encontrar algo genial.

o usa un generador de nombres para encontrar algo genial.

Si no activas la renovación automática, pon un recordatorio en tu calendario para evitar sorpresas.



Asegúrate de que tu proveedor tenga buen soporte técnico por si necesitas ayuda en algún momento.



Conclusión: ¿Por qué el dominio .com sigue siendo el favorito?

Llega el momento en el que por fin te planteas montar tu web y tienes la clásica duda de…Porque si hablamos de extensiones, el. Y es que, además de ser la más fácil de recordar, también transmite profesionalidad y da confianza al usuario.Un dominio .com no es simplemente. Representa la opción que ha conquistado a emprendedores, negocios y proyectos personales por su facilidad para quedarse en la memoria.Por algo es que más de la mitad de las webs registradas en todo el mundo usan esta extensión. Enlo sabemos, y siempre estamos al tanto de las mejores prácticas para que tu presencia online sea un éxito. Por eso, en este post te contamos todo lo que necesitas saber sobrepara tu web.Dentro del entorno digital,. Para todo, vaya. En ese contexto,, porque es más importante de lo que puede parecer.Así, de todas las opciones disponibles,. Y no, no es casualidad que sea la opción más conocida, porque elegirla puede marcar la diferencia entreentre la multitud de webs que hay en Internet.De entrada, el .. Siempre.Así de simple. Si alguna vez te has fijado en, sí vas a notar ese patrón: la mayoría de ellos optan por este sufijo.Además, no solo es por ser el más popular, sino que hay estudios que hablan de su absoluto dominio del mercado. Así, en el 2024 un. Esto lo convierte en una de las opciones más interesantes para cualquiera que esté pensando en crear su página web.Piénsalo con este ejemplo: a la hora de recordar la dirección de una tienda online , ¿cómo lo verías si tu dominio fuera algo como? ¿A qué no es tan fácil como tiendaejemplo.com? Eso es lo que tiene nuestra memoria:Cuando estás tomando la decisión del dominio para tu página web, ya te decíamos que. Por eso, debes tener presente que no todas las extensiones son iguales, sino que cada una tiene sus puntos a favor y en contra.Pese a ello, vamos a hacerpopulares, para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu web.Si bien cómo se percibe un dominio es muy subjetivo, lo cierto es que el .com transmite esa fiabilidad e incluso autoridad que te comentamos. Porque sí,(en España), pero es que el .com el que sigue siendo el “estándar” global.Muchos expertos en marketing y branding, comoinsisten en que las marcas que usan .com.. Lo cual es importantísimo si buscas atraer audiencia que no sea solo española.Algunos de estos ejemplos de marcas que usan .com son varios, y seguro que te suenan:Grandes empresas comoeligen .com por tradición, sí, pero también porque genera confianza a los usuarios. Luego, tan sencillo como añadir un .es si es necesario a una ubicación geográfica específica, ¡y listo!Tienes que tener en cuenta que, antes de elegir entre uno u otro, has de valorar que tu estrategia de mercado va a estarAunque sí, ambas tienen ventajas que no puedes pasar por alto, independientemente de tu target.Entre lospuedes encontrar:Pero el dominio .es también tiene lo suyo.Hay que tener en cuenta también quepor PYMES que buscan destacar a nivel local. Así que quizá vale la pena que tengas en cuenta esa excepción que confirma la regla del dominio del .comAhora que ya tienes más claro la importancia de elegir un buen dominio, veamos¿RealmenteBueno,y emprendedores en todo el mundo, ofrece una serie de ventajas que pueden marcar la diferencia en tu proyecto online.Aparte de su reconocimiento global y del impacto positivo en el SEO, hay razones de sobra para elegir esta opción. Vamos a desglosarlas a continuación.Aunque haya más extensiones,, porque es parte de nuestra cultura popular. Piénsalo: si alguna vez has comprado algo por Internet o buscado en una web,, y no por casualidad.El .com es, con mucho, la extensión más registrada. Estadísticamente, es la que más a menudo has visto.Por lo menos,, la empresa que maneja los dominios .com, respalda esta cifra. Y para que tengas algo de idea, en 2023 se registraron más de 160 millones de dominios .com a nivel mundial.Esta cifra, sin duda, refleja la confianza que da esta extensión a los usuarios.Y, ¿por qué se ha convertido en el estándar? Bueno, es fácil:y está asociado a marcas importantes. Y es que entrar en una web .com te transmite una sensación de normalidad, de estar en un sitio seguro, como pocas.Y es que, lo bueno de un .com es que,Su relevancia le ha permitido ganarse un lugar en Internet. Es prácticamente el primer paso para darle más legitimidad a tu web. ¿Seguimos hablando de los beneficios? variables que afectan el SEO , y el .com va a ser una de ellas. Aunque no es el único factor a tener en cuenta para que posiciones bien tu web, tener un dominio fiable, como el .com, es una gran ventaja.Esto pasa porque; al contrario, suele ser más fácil conseguir clics en los resultados orgánicos, ya que la gente confía más en esta extensión.Por ejemplo: estudios de herramientas SEO top comodan ver que las webs con dominio .com suelen tener más tráfico, especialmente en mercados internacionales.Entonces, si estás buscando destacar entre la multitud,porque los usuarios se sienten más seguros., siempre se van a decantar por el .com. Porque para ellas, tener un dominio así es un sinónimo de seriedad., pero es que no son las únicas.Según un artículo del El País, prefieren registrar un .com porque les da mayor proyección y visibilidad. A pesar de que, si puedes, nos parece mejor ir a lo seguro.De hecho, muchas empresas que empiezan con una extensión diferente suelen cambiarse a .com cuando crecen, simplemente por el peso que esta extensión tiene a nivel global.Un ejemplo claro es el de Zara,. No cuesta mucho hacerlo y, además,La popularidad de este dominio, sino que es el resultado de un sistema muy organizado que gestiona quién lo puede tener.Ahora bien,Vamos a verlo en detalle.Este proceso comienza con ICANN (que es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Esta supervisa la asignación de dominios a nivel mundial, y luego está, que es la encargada de operar el .com.Si alguna vez has, es probable que te hayas encontrado con plataformas los proveedores que actúan como intermediarios en este sistema.Cuál es el proceso.Primero,y regula la estructura del sistema de nombres de dominio. Después, esas empresas como Verisign mantienen la base de datos de todos los dominios registrados.Por último, están. Lo que te va a facilitar el registro. Así que si quieres comprar o registrar un dominio , ya sabes, ¡mejor con nosotros!PeroBásicamente,, verificar su disponibilidad, registrarlo a través de un proveedor fiable. Desde ahí, basta cony listo: ya tienes tu espacio en Internet.Lo del .com no es algo nuevo. De hecho,, cuandose convirtió en el primer dominio registrado.Y desde entonces hubo una evolución increíble, claro., su popularidad explotó y el resto es historia, por lo que tantas y tantas webs tienen hoy este dominio.Parte de su éxito radica en su longevidad y reputación. A ver,Eso no es casualidad, sino resultado de esos años de consolidación.Si hablamos de dominios, hay que mencionar que están bastante regulados. En este caso, como te decíamos, laes la que supervisa todo a nivel global. Por su parte,(de la que ya hemos hablado) se encarga de gestionar específicamente los dominios .com.¿Y por qué es importante esto? Si alguna vez te preguntaste, la respuesta está en esas entidades que lo regulan. Gracias a ellas, esta extensión tiene unque las hace extremadamente fiables.Si después de todo esto te animas a registrar el .com como tu dominio, no tienes que complicarte la vida. Te damos una guía sencilla para que sepas qué hacer.Y van algunos consejos finales para que este proceso sea aún más sencillo.Ahora lo tienes claro:. Tiene historia, credibilidad y sigue siendo el estándar para negocios, marcas y proyectos digitales. Claro,, pero pocas ofrecen el equilibrio perfecto entre popularidad y versatilidad que te da un .com. Si tu idea es llegar a un público amplio, sin complicarte demasiado, es la opción que más nos gusta.¿Lo mejor? Hoy en día. Y si estás pensando en dar ese paso, prueba con nosotros. Te aseguramos que tu proyecto online lo va a agradecer.Recuerda, en Raiola Networks contamos con dominios .com y. ¡Empieza hoy mismo y lleva tu proyecto a lo más alto al elegir un buen dominio .com!