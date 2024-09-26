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e107 es un CMS opensource desarrollado en PHP con base de datos MySQL/MariaDB, igual que WordPress o Joomla, pero con mucho recorrido a sus espaldas.



Nació a principios de los 2000 y, durante un tiempo, fue una opción muy popular para montar portales, webs de noticias y comunidades, justo cuando WordPress todavía era poco más que un sistema para blogs.

Hoy e107 ha perdido mucha cuota de mercado y se conoce muchísimo menos, pero no por eso ha desaparecido del mapa.

Lo que pasa es que su cuota de mercado hoy es residual.



Pero residual no es lo mismo que muerto: el proyecto sigue vivo, sigue mantenido por su comunidad y todavía hay portales funcionando sobre él.

Un CMS (Content Management System o gestor de contenidos) es una herramienta que te permite publicar, editar y organizar el contenido de tu web sin tener que programar.

Tú entras a un panel de administración visual, escribes, subes imágenes, organizas secciones, y el CMS se encarga del resto.



e107 es exactamente eso: un gestor de contenidos clásico, opensource y gratuito, que cae dentro de la misma familia que WordPress, Joomla o Drupal: todos desarrollados en PHP y todos guardando su contenido en una base de datos MySQL/MariaDB.

e107 no es un CMS muerto; es un CMS veterano. Y eso, en software opensource, no es lo mismo: mientras tenga comunidad detrás y se actualice, sigue siendo una opción válida para según qué proyectos.

A continuación, vamos a hacer un listado con sus ventajas y puntos fuertes reales:

Bajos requisitos : funciona sobre un hosting estándar con PHP y MySQL/MariaDB , sin pedir recursos altos como sí hacen otros sistemas más pesados.

Opensource y gratuito : descargas el código, lo instalas en tu servidor y no pagas licencia por usarlo.

Funciones de comunidad nativas : gestión de usuarios, noticias y secciones de portal vienen de serie, sin depender de un ecosistema externo enorme.

Portabilidad total: al ser autoalojado y distribuido como software instalable, puedes mover tu portal a cualquier proveedor cuando quieras, sin ataduras de SaaS.

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, y aquí está la otra cara de la moneda.



El gran inconveniente de e107 es su comunidad y su ecosistema: tanto el catálogo de plugins como el de themes es muchísimo más pequeño que el de WordPress y otros CMS como Joomla o Drupal.



Lo que diferenció siempre a WordPress de sus competidores fue precisamente la comunidad: miles de desarrolladores creando complementos, traducciones y soluciones.

Esa masa crítica es la que hace que en WordPress encuentres un plugin para casi cualquier cosa y en e107, esa red es mucho más reducida y en algunos casos, imposible.

De ahí se derivan el resto de pegas e inconvenientes:

Hay menos documentación y menos gente resolviendo dudas en foros , su cuota de mercado es residual y va a la baja , y cuesta más encontrar a alguien que sepa darle mantenimiento.

Comparado con Joomla, que aunque también ha perdido fuelle mantiene una comunidad más amplia y un catálogo de extensiones mayor, e107 juega claramente en una liga más pequeña. No es un mal CMS por lo que hace, pero el contexto que lo rodea pesa mucho a la hora de elegir.

Dicho esto, hay escenarios donde e107 sí tiene sentido.



Si ya tienes un portal de comunidad montado sobre e107 y funciona, no hace falta migrar por migrar.



Si buscas algo ligero y específico para un proyecto concreto de portal o noticias, y te sientes cómodo con su forma de trabajar, es una herramienta perfectamente válida.



Y si lo que necesitas es un CMS modular y potente para una aplicación web compleja, ahí ya entraríamos en el terreno de Drupal, que es otro veterano opensource en PHP pero orientado a proyectos grandes.



Cada CMS tiene su nicho; lo importante es elegir el que encaja con lo que vas a construir.

Si tu proyecto empieza de cero, probablemente te interese un CMS con más comunidad detrás; pero si ya tienes un e107 en marcha o lo quieres precisamente por su ligereza, lo que de verdad marca la diferencia es dónde lo alojas.



Un CMS en PHP rinde tanto como le permita el servidor: necesitas un entorno con PHP y MySQL/MariaDB bien optimizados, con LiteSpeed Web Server y discos SSD NVMe para que las consultas a la base de datos vuelen. Eso es exactamente lo que te damos en nuestro hosting web con PHP y MySQL, y si quieres control total del entorno o vas a montar varios servicios, también puedes dar el salto a un servidor VPS con acceso root.



Si no tienes claro qué encaja mejor con tu portal, contacta con nuestro departamento comercial y te ayudamos a dimensionar el alojamiento antes de que pagues por algo que se te quede corto o demasiado grande.