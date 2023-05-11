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Te has planteado la necesidad de tener un sitio web, has preguntado a conocidos, a sobrinos, por redes sociales, buscado desde tu navegador de confianza, investigado a tu competencia o tus sitios web preferidos para ver cómo han hecho su web y… tienes un lío tremendo con tantas palabras y conceptos diferentes. Te entiendo totalmente, yo también he pasado por esta situación.

Seguramente entre todos esos conceptos que has ido recopilando hay uno que se repite con frecuencia: WordPress. Y la razón de ello no es para menos, ya que, ¿sabías que WordPress es la herramienta más popular para crear una página web? En efecto, se estima que más del 43% de los sitios web de Internet se han creado con WordPress, muy por encima de otras alternativas como son Joomla o Wix.

Tal vez aún no tengas claro que es WordPress la herramienta que necesitas para crear tu sitio web y no solo te servirá para crear un blog, ya que puedes construir prácticamente cualquier tipo de sitio web. Sin necesidad de saber programar en un lenguaje de programación, ya que es muy fácil de usar para cualquier tipo de usuario. En este artículo, voy a explicarte de forma sencilla qué es WordPress y qué tipos de sitios puedes hacer con este gestor de contenidos.

Índice del artículo













































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¿Qué es WordPress?

WordPress es un sistema de gestión de contenidos

WordPress es un CMS, del inglés Content Management System, o Sistema de Gestión de Contenidos. Esto es, una aplicación web que te permite crear un sitio web sin necesidad de saber programación. Con WordPress puedes perder el miedo a crear tu proyecto web por no dominar HTML, CSS, JavaScript, PHP, la base de datos, etc., porque WordPress lo hace todo por ti. Tú solo preocúpate de crear el contenido de tu sitio web y WordPress te facilitará la parte técnica.

Una de las grandes ventajas de utilizar WordPress es su gran flexibilidad, ya que permite a diferentes tipos de usuarios crear sitios web de manera fácil y sencilla. Desde aquellos con habilidades tecnológicas avanzadas, que prefieren trabajar directamente con el código para personalizar cada detalle, hasta aquellos que simplemente desean publicar sus propias creaciones, como poesías o fotografías de sus excursiones al aire libre, todo con el mismo nivel de conocimiento básico de ofimática que se necesita hoy en día para usar un editor de texto o hacer una presentación.

Aunque lo abordaremos más adelante en este artículo, es importante dejar claro ya que WordPress no se instala en tu ordenador o en tu móvil, es una aplicación que se instala en un servidor web, hosting, y a la cual accedes desde tu navegador.

Gracias a WordPress puedes crear sitios web eficientes de forma sencilla y teniendo todo bajo tu control.

WordPress.org versus WordPress.com

Aquí te hago una aclaración. Existen dos páginas diferentes: WordPress.org y WordPress.com. No son lo mismo, aunque el nombre sea similar. La herramienta de la que te estoy hablando tiene su sitio web en WordPress.org. Por otro lado, el punto com es el sitio de una compañía que te ofrece alojar con ellos webs hechas con WordPress, pero con menos flexibilidad y posibilidades que la primera opción.

En WordPress.org encontrarás información, recursos para aprender cómo funciona WordPress y los foros de soporte de esta herramienta de código abierto.

¿Qué tipo de páginas puedes hacer con WordPress?

Con WordPress puedes hacer prácticamente cualquier cosa que te propongas. Evidentemente, algunas de tus ideas requerirán más trabajo que otras para llevarlas a la práctica. Incluso puede ser necesario recurrir al uso de plugins o de programación a medida. Pero, con presupuesto y recursos, se podría hacer.

Crear un blog con WordPress

El blog es el tipo de web por defecto que se puede crear con WordPress. De hecho, WordPress originalmente surgió en 2003 como un CMS para crear blogs. Por eso cuando usas WordPress verás muchas referencias a elementos típicos de un blog: entrada, comentarios, usuarios, etc.

Crear una revista con WordPress

Puedes montar fácilmente una revista temática con WordPress. Los artículos los creas como entradas, que puedes clasificar con etiquetas y categorías para que se pueda navegar fácilmente por los diferentes temas.

Crear una página corporativa con WordPress

Puedes crear también páginas corporativas sin sección de blog ni noticias, solo con la información necesaria para que un negocio tenga presencia online. WordPress te permite crear este tipo de webs y añadirles páginas de contacto y páginas para presentar los productos y servicios corporativos.

Crear una membresía con WordPress

¿Quieres que tu contenido o servicio solo esté disponible para los usuarios registrados? También puedes hacerlo con WordPress. Incluso podrías crear una membresía de pago para que únicamente los usuarios registrados en tu web puedan acceder a tu contenido.

Crear una academia LMS con WordPress

Evidentemente, también puedes montar una página de membresía que sirva para impartir cursos online. Nuevamente, WordPress es una opción competente en este tipo de página en la que puedes gestionar los cursos, lecciones y alumnado.

Crear una tienda online con WordPress

También es posible crear tu propia tienda electrónica con WordPress. Necesitarás algunos plugins específicos que incrementarán la flexibilidad de WordPress para gestionar fácilmente tiendas online tanto de producto físico como producto digital.

¿Cómo se usa WordPress?

Como has leído previamente, WordPress es una aplicación que se instala en el servidor. El servidor te lo proporciona una plataforma de hosting. Es necesario contar con un servidor donde hacer la instalación de esta herramienta antes de poder usar WordPress. Raiola tiene diferentes planes de alojamiento para WordPress para sacar el máximo rendimiento de tu web hecha con WordPress.

También necesitas un dominio o nombre de dominio, si hablamos con propiedad. Un dominio es la dirección que tendrá tu web; por ejemplo, el dominio de Raiola es “raiolanetworks.es”. Elegir dominio es una de las decisiones más importantes cuando vamos a crear una web y debes meditarlo con calma. Raiola también te ofrece la posibilidad de registrar dominio a precios muy competitivos.

Por último, necesitarás usar tu navegador para acceder a tu WordPress y editar los contenidos de tu página web. Aunque la primera vez habrá que hacer un paso previo: instalar WordPress.

Instalar WordPress

Ahora veamos rápidamente cómo instalar WordPress, porque el procedimiento no es complejo. Se vuelve lo más sencillo del mundo si usas la herramienta Installatron que te ofrece Raiola Networks en sus planes de hosting para WordPress. Gracias a Installatron, el proceso de instalación de este software es simple e intuitivo y no tendrás que preocuparte de subir archivos a tu hosting ni de configurar nada como, por ejemplo, la base de datos. En este enlace puedes ver cómo funciona Installatron. Un par de clics y podrás empezar a crear tus contenidos.

Acceder a WordPress

Para acceder a tu WordPress te tienes que dirigir a la página de acceso. Imagina que tu dominio es “midominio.es”, la página de acceso será: https://midominio.es/login.

En esta página accedes con el nombre de usuario y contraseña que has creado en el paso anterior y accederás al panel de control de tu web.

Panel de control de WordPress

También llamado escritorio de WordPress. Es la interfaz mediante la que puedes configurar tu sitio web, crear artículos y páginas, modificar el aspecto, establecer la página de inicio, gestionar la biblioteca multimedia, actualizar el software y sus componentes, instalar temas y plugins, aprobar comentarios, añadir usuarios, modificar el aspecto y otras funciones de esta plataforma. Control total sobre tu sitio web.

El editor de bloques

Para crear contenido usarás el editor de bloques. Se trata de una herramienta sencilla y práctica que te permitirá añadir contenido, estructura y diseño.

Es cierto que no todo el mundo encuentra óptimo el funcionamiento del editor de bloques, antes llamado Gutenberg. Pero no pasa nada: afortunadamente, podrás instalar otros tipos de constructores visuales como Elementor, Bricks o Divi. Esto se debe a que WordPress es tan flexible que te permite modificar sus funciones a través de los plugins y temas, como vamos a ver a continuación.

Flexibilidad de WordPress

Con un WordPress recién instalado puedes hacer un montón de cosas diferentes, aunque podemos ampliar las funciones de esta herramienta y personalizar aún más su aspecto gracias al uso de complementos como los temas y plugins. Esta característica es una de las grandes ventajas de WordPress.

Temas para WordPress

Los temas son plantillas que determinan el diseño y el contenido que se muestra en la página. Existen muchos temas gratuitos, pero también de pago.

Es fácil encontrar sitios que recopilan, e incluso venden, temas para WordPress. Desde grandes tiendas como Themeforest hasta empresas que han desarrollado un tema y lo ofrecen como producto en su propia web; por ejemplo, Astra o GeneratePress.

De todas formas, no necesitas complicarte demasiado: desde WordPress puedes acceder al repositorio oficial de temas. Los temas que aparecen en el repositorio oficial de temas de WordPress han sido revisados por el equipo de revisión de temas, dándote la garantía de que cumplen con los estándares de código de WordPress para ser 100% compatibles y funcionales. En este repositorio de WordPress actualmente hay más de 10700 temas, por lo que seguro que encontrarás alguno que te satisfaga. Y si aun así no encuentras un tema que te guste, puedes modificar cualquier otro o incluso crear uno desde cero, aunque eso ya requiere conocimientos avanzados.

Plugins para WordPress

Los plugins amplían la funcionalidad de WordPress. Puedes encontrar plugins para casi cualquier cosa: para montar una tienda, mejorar el SEO, mejorar la seguridad, gestionar reservas, formularios con más funciones, etc. Prácticamente, hay un plugin para cualquier cosa que puedas imaginar.

De forma similar a los temas puedes encontrar plugins gratuitos y de pago en múltiples sitios, pero tu principal referencia debe ser el repositorio oficial de plugins de WordPress. Los plugins del repositorio también han sido revisados por el equipo de plugins para asegurar que se ajustan a los estándares de código de WordPress, minimizando así errores de compatibilidad.

Soporte de temas y plugins

El soporte de temas y plugins depende principalmente de si se trata de un plugin o un tema comercial o de si son gratuitos. Los temas y plugins comerciales proporcionan su propio sistema de soporte, mientras que para los plugins y temas gratuitos se puede conseguir soporte por parte del desarrollador o de otros usuarios a través de los foros de soporte de WordPress.org.

Seguridad de WordPress

WordPress es seguro o, al menos, tan seguro como puede ser cualquier otro CMS. Que un sistema informático sea seguro es algo que depende de muchos factores, entre ellos que el software se actualice regularmente para solucionar errores y bugs que puedan comprometer la seguridad y el funcionamiento de tu sitio web. Con WordPress puedes estar tranquilo en ese sentido. Como su código es abierto, se puede consultar y verificar qué hace y si existen errores de seguridad. Mucha gente trabaja mejorando las funciones de WordPress para que tú no tengas que sufrir por ello, eso sí, ¡no eches a perder la seguridad de tu web usando contraseñas débiles!

La popularidad de WordPress

La facilidad de uso, capacidad de personalización y escalabilidad han hecho de WordPress el CMS más popular del mundo. De hecho, como mencionaba en la introducción, según los datos de W3Techs WordPress es el sistema de gestión de contenidos más usado del mundo. Más del 40% de Internet se ha creado con WordPress, representando más del 60% del mercado de los CMS.

Sitios famosos hechos con WordPress

Es fácil encontrar WordPress en las tripas de alguna de tus webs favoritas. Algunos ejemplos de webs construidas con WordPress:

The Walt Disney Company

Sony Music

Microsoft News

New York Post

Vogue

Blog de la Fundación Mozilla

Blog oficial de PlayStation

Hay sitios de todo tipo, desde corporativos hasta blogs oficiales, pasando por revistas online. Si quieres más ejemplos, los puedes encontrar en el WordPress Website Showcase.

Comunidad de WordPress

Como sucede con muchos otros proyectos de software libre, se ha creado una comunidad en torno a WordPress. La comunidad de WordPress la forman personas cuyo trabajo o afición están relacionados de alguna forma con WordPress, ya sea porque contribuyen a mejorar el código de la herramienta o porque gestionan un blog, todo el mundo es bienvenido.

Esta comunidad se encarga de que WordPress siga adelante, se mejore el código, la documentación, se dé soporte a los usuarios... También organiza periódicamente charlas formativas totalmente gratuitas sobre WordPress, marketing, SEO, seguridad, accesibilidad, etc. Eventualmente, organizan congresos llamados WordCamps y, una vez al año, se organizan WordCamps regionales como WordCamp Europe, WordCamp US o WordCamp Asia.

Además, muchas de las charlas se recopilan en wordpress.tv, que es uno de los mejores sitios para aprender a usar WordPress gratuitamente.