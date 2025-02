Índice del artículo









































¿Qué son Joomla y WordPress?

¿Para quién es mejor Joomla?

¿Para quién es mejor WordPress?

Estadísticas de uso global

Facilidad de uso

Curva de aprendizaje en ambos CMS

¿Cuál es más fácil de gestionar?







Tarea

WordPress

Joomla





Actualizar plugins

Automático

Manual





Añadir usuarios

Sencillo

Intermedio





Cambiar diseño

Intuitivo

Más técnico





Configuración SEO

Se hace mediante plugins

Tiene configuraciones más complejas de SEO







Instalación y configuración básica

Cómo instalar Joomla y WordPress



Si te decidiste por Joomla, necesitas ir a org y descargar la última versión.

Al tenerla en tu carpeta de descarga, descomprime la carpeta y súbela a tu servidor utilizando un cliente FTP (FileZilla es excelente, pero puedes usar cualquiera).

A continuación, te toca crear una base de datos. Esto puedes hacerlo desde el cPanel de tu hosting.

Ahora toca apuntar el nombre, usuario y contraseña.

Lo siguiente que harás es abrir el navegador y escribir tu dominio. Ahí, aparecerá el asistente de instalación y solo tienes que seguir los pasos que son: definir el nombre de la web, crear tu usuario Admin y ajustar algunas configuraciones iniciales.





Primero descarga el paquete de instalación desde org y sube esos archivos a tu servidor.

Al igual que con Joomla, tienes que crear la base de datos.

Cuando entres a tu dominio, el asistente de WordPress te va a pedir los datos de la web, así como el usuario administrador y otros detalles.

Una vez configurado, tienes tu página web lista para empezar a personalizarla.



Configuraciones iniciales clave: HTTPS, SMTP y dominio

Gestión de contenidos y personalización

Opciones de edición y publicación

Extensiones, plugins y plantillas

SEO: Joomla vs WordPress

Herramientas y configuraciones SEO

¿Cuál CMS ofrece mejor rendimiento en SEO?

Seguridad en Joomla y WordPress

Actualizaciones y vulnerabilidades

Soporte y comunidad

¿Cuál es mejor para comercio electrónico?

Conclusión: ¿Qué CMS elegir?

Al tomar la decisión de montar una web, una pregunta muy frecuente que nos hacen es esta:Y claro, entre los CMS más populares,siempre están en el top de opciones.Pero la verdadera cuestión radica en lo siguiente: ¿cuál es el mejor para ti?Por suerte,. Vamos a comparar las características de ambos CMS , pero también sus fortalezas y las debilidades que pueden tener.Además, aprovechando hosting y gestión de CMS , te daremos algún que otro consejo práctico al momento de crear tu página web.Cuando montas una página web, las opciones son muchas y variadas. Y es que, si estás pensando en montar la tuya, seguro que has oído hablar de. Estos dos son de losque hay en el mercado.Pero, ¿en qué se diferencian? Vamos a explicártelo lo más claro posible.Por una parte, cuando hablamos denos referimos a un sistema de gestión de contenidos que te da la opción de crear páginas web sencillas. La diferencia está en que también puedes crearLo lanzaron en el 2005, y aunque tiene su tiempo,y el control que te da sobre sus configuraciones. Por supuesto, esto hace que sea unaque quierenpara sus proyectos., como podría ser su sistema de gestión de usuarios y la posibilidad de. Porque sí, cuando necesitas algo más avanzado o tienes los conocimientos técnicos, Joomla te da ese nivel de control que estás buscando. WordPress , por su parte,Lo cierto es que este gestor de contenido administra gran parte de las páginas web a nivel global. Como Joomla,, pero como una plataforma para blogs. Aunque no se ha quedado ahí, porque hoy en día es una herramienta capaz de, llegando incluso a tiendas online.Una de las mayores virtudes de WordPress es que, porque a diferencia de otros CMS, con este no necesitas tanta experiencia en diseño. Incluso sin ella,, gracias a sus temas plugins , que hacen de todo.Ahora…Queda seguir leyendo para descubrir más sobre ambas plataformas.Si eres de los que necesita gestionar una web grande, con mucho contenido y que, además, tiene, quédate conY es que sí,y un control total.Simple: webs para entidades tipo gubernamental, universidades o páginas corporativas grandes, con muchos usuarios y diferentes niveles de acceso.Específicamente,, tienes extensiones para foros o áreas interactivas. Por lo que Joomla es ideal para páginas que busquen crear esa comunidad.¿No tienes muchos conocimientos sobre diseño web o código? Si es así,. Porque este gestor de contenido tiene una interfaz que permite. Lógicamente, de entrada no le sacarás tanto partido como un experto a Joomla.Y es que la decisión final. Por ejemplo, para un blog o una tienda online , WordPress es el rey indiscutible. En ambos casos.Así que si lo que buscas es flexibilidad, rapidez y una comunidad de desarrolladores y usuarios enorme para resolver dudas,es una apuesta segura., porque WordPress domina con creces el mercado. Estas cifras, según las estadísticas de W3Techs.Por lo tanto, WP se convierte en el CMS más popular.Aunque también hay que tener presente que a nivel web. Así, plataformas de datos comodejan ver que Joomla sigue siendo la preferencia de mucha gente.Por eso, si tienes, tienes que pensar cuáles son tus necesidades y qué es lo que estás buscando. Te damos más datos.Es normal querer unporque, después de todo, si tienes una página web, quieres que vaya lo mejor posible. Por eso, seguramente te estés preguntando, ¿, pero hay matices. Porque Joomla, aunque no sea tan intuitivo para principiantes, es mejor para esos usuarios que buscan un gestor de contenido especializado.Con WordPress,. Desde ahí podrás añadir entradas, cambiar el diseño de tu página o incluso instalar plugins , todo sin perderte. Por eso, no es de extrañar que quieneslo elijan.también te recibe con un panel de control, pero sí es cierto que su interfaz tiene. Esto, para un novato, puede resultar algo que intimide más. Eso sí,si buscas personalizar tu web al máximo.Cuando hablamos del tiempo para aprender a usar una u otra, las diferencias son bastante importantes. Porque, así que tenlo en cuenta si tienes prisa. Literalmente, muchos usuarios logran familiarizarse con su interfaz en cuestión de horas.En cambio,. Aquellos que deciden optar por esta plataforma suelen tardar entre dos y tres semanas en dominar sus funciones principales.. Aunque es una ventaja en términos de flexibilidad, también se necesita más tiempo para aprender a aprovecharlas a tope.Llegados a este punto, cuando tu web esté en marcha, lo que importa es cómo de sencillo esPor lo menos enel tema de las actualizaciones de plugins, themes y el propio sistema, en teoría, se hace con un par de clics. Además, como tiene una comunidad activa si es que surgen. Esto es simplificar un poco de más, pero, en general,Aunque Joomla también permite actualizaciones,. Por lo que gestionar usuarios, cambiar configuraciones o incluso instalar una extensión es más lioso.De todas formas, para ilustrar mejor, puedes ver esta tabla:queda poner tu opción en marcha. Aunque instalar cualquiera de los dos CMS no es un proceso complicado, haypara empezar con buen pie.Aquí te explicamosPara, primero tienes que asegurarte de que tu servidor cumple con lo básico, que es una base de datoso MariaDB. Esto realmente lo tienes listo si cuentas con un hosting específico (nosotros tenemos ely el).Ahora sí, vamos al grano para el proceso de instalación:Pero si Joomla no es lo tuyo y tu elección fue WordPress… ¡perfecto! Te decimosSi bien todo esto te puede sonar demasiado técnico, nuestro hosting te ofreceque hacen este trabajo por ti.Vale,, pero hay algunos ajustes esenciales que conviene hacer antes de ponerte a subir contenido. Así evitas problemas futuros y mejoras la seguridad de tu web.Tener una web segura ya no es opcional.. Si tu hosting incluye Let's Encrypt , actívalo desde el panel de control.En Joomla, basta con ir a "" y activar la opción "Forzar HTTPS ". En WordPress, te recomendamos instalar el plugin Really Simple SSL, que automatiza todo el proceso.Ahora, para que los correos enviados desde tu web lleguen a destino y no acaben perdidos en spam , necesitasSi quieres hacerlo en Joomla, tienes que ir a "" y una vez ahí, introducir los datos de tu proveedor de correo (puede ser Gmail, Outlook, etc.).Pero si usas WordPress, un plugin como WP Mail SMTP te facilita mucho la vida.Por último, asegúrate de que tu dominio apunta correctamente a tu servidor. Desde el proveedor de dominio,para que no haya problemas de redirección.Y, si quieres, decide si prefieres que tu web cargue con o sin(aunque hoy en día eso es más una cuestión de gustos).y segura. Ahora solo falta empezar a crear contenido y hacer que tu proyecto despegue.¿Vamos a por ello?Aquí es donde se pone interesante la cosa, porque puedes subir tu contenido y darle a tu web ese toque especial.Tanto Joomla como WordPresspor lo que la elección depende de lo que necesites.Pero, ¿cómo se hace exactamente? Veamos:Si hablamos de facilidad para crear contenido,tiene una ligera ventaja. Su editor, Gutenberg , es muy visual e intuitivo.Además, permite programar publicaciones, algo clave si tienes un blog y quieres mantener una frecuencia constante.Joomla, por su parte,por defecto, que funciona bien, pero tiene un aire más "tradicional".en la estructura del contenido si sabes jugar con sus configuraciones. También cuenta con herramientas para programar artículos y organizarlos por categorías de forma más detallada.Al final, si lo tuyo es crear contenido rápido y sin complicarte la vida,. Pero si necesitas una estructura más compleja y quieres irte a los detalles, Joomla no te va a fallar.Cuando se trata de personalización,, pero lo presentan de formas distintas.Este CMS te da una amplia variedad deen su Joomla Extensions Directory.Puedes añadir desde formularios de contacto hasta integraciones avanzadas con tiendas online. Algunas plantillas comote dejan personalizar el diseño sin necesidad de tocar código.Cuentas con el extenso repositorio oficial de WordPress donde tienes formularios , lo que se te ocurra.Plantillas comoson superversátiles y fáciles de ajustar.Si lo que buscas es simplicidad, WordPress, con plugins como Elementor te da todo el control visual que puedas necesitar. Joomla, en cambio, se siente más técnico, pero esa complejidad permitesi tienes algo de experiencia.Cuando tocamos el tema del, todos queremos una cosa: salir en Google los primeros. A poder ser, más arriba que la competencia, ¿no?Pues tanto Joomla como WordPress te echan una mano,. Te contamos en qué se diferencian para que elijas sin liarte demasiado.En WordPress tienes, que es increíble en cuanto a los plugins para posicionamiento. ¿Lo mejor? Es que: verde es que está encaminada la cosa, ámbar es "cuidado" y rojo es "mal rollo".Puedes configurar metadescripciones URL amigables, títulos y hasta generar sitemaps con pocos conocimientos., darle a "activar" y seguir el asistente.Todo muy directo.¿Y en Joomla? Pues aquí tienes. No es tan popular como Yoast, pero hace su trabajo.. Además, Joomla tiene más opciones integradas para quienes quieren controlar cada detalle del SEO. Eso sí, necesitas conocer un poco más del sistema para sacarle partido.Un consejo: actives el CMS que actives,. A Google le encanta.Siendo sinceros,. La comunidad es gigantesca, hay plugins para todo y el propio sistema está diseñado para que Google te encuentre con facilidad.Pero ojo, que Joomla no se queda atrás.Si tienes un proyecto grande,. Muchos portales complejos apuestan por él y no les va nada mal.Cuando montas una página web, la seguridad no es negociable. Si te, adiós reputación y hola problemas., pero cada uno lo hace a su manera.Vamos a verlo.Primero, las actualizaciones.. Las versiones menores se actualizan automáticamente sin que tengas que mover un dedo, lo que es genial para parches de seguridad rápidos.Eso sí,. Aquí es clave estar pendiente y no dejar que se acumulen, o puedes quedarte expuesto. Y siempre, siempre, siempre, trabaja con copia de seguridad antes de actualizar (por mucho que nosotros te hagamos copias también).. Tú decides cuándo y cómo actualizar, lo cual puede ser una ventaja si prefieres tener control absoluto.Pero claro,, corres el riesgo de dejar puertas abiertas a ciberataques.¿Y las vulnerabilidades?. Por ejemplo, WordPress es el blanco favorito de los hackers, simplemente porque es el más usado.. Joomla también ha tenido lo suyo, pero suele ser menos objetivo en proporción, dada su menor cuota de mercado.Cuando te atascas con un CMS, lo último que quieres es sentirte solo frente al problema. Tanto Joomla como WordPress tienen sus comunidades y recursos para sacarte del apuro,¿Vemos cuál es el ganador en este aspecto?y eso tiene ventajas. Porque se trata solo de que sea el más popular, sino la cantidad de recursos que tiene a su alrededor.Hay foros oficiales comoe incluso tutoriales en YouTube, grupos en redes sociales y una infinidad de blogs especializados.¿Lo mejor?, y la solución está a un par de clics. Si eres de los que prefieren el trato humano,comodonde puedes aprender de otros usuarios.Si hablamos de Joomla, en este aspecto,. Sin embargo, su comunidad es igual de entregada. Si te metes en el foro oficial verás que hay usuarios muy experimentados que suelen responder rápido. También cuenta con documentación bastante detallada enEso sí,, aunque en inglés hay material de sobra.Si tienes como objetivo, el CMS es vital. Porque sí, tanto en Joomla como en WordPress sabes que puedes hacerlo, y te dan opciones buenas, pero cada uno lo hace a su manera.o con un apartado más técnico. Mientras que WordPress siempre va a destacar más por su facilidad de uso y rapidez para poner la tienda en marcha.En temas de plugins que hacen funcionar esta tienda,, que es una solución potente que permite gestionar tu inventario, aplicar los descuentos y, por supuesto, establecer métodos de pago.Hasta ahí, perfecto.Lo interesante, sin embargo, es su capacidad para personalizar funciones avanzadas.Aunque lo “malo”,, que puede ser algo tediosa si no tienes experiencia.Por otro lado,porque tiene al famosoEsta es una opción muy popular que te permite comenzar a vender en cuestión de minutos.para añadir funciones. Literalmente para todo lo que puedas necesitar.Entonces,Ya depende de lo que quieras. Si buscas algo, de lanzar y con soporte accesible,En cambio,con posibilidades avanzadas,. Al final, todo depende de cuánta personalización y complejidad necesites en tu proyecto.Como ves,depende bastante de lo que tengas en mente para tu página web. Ambos son muy buenos, sí, ahí no hay duda. Pero tienen su toque dependiendo del proyecto que quieras llevar a cabo.Si quieres. Ideal para blogs, páginas personales o tiendas, y no necesitas ser un experto para gestionarlo. Además, puedes añadir funcionalidades con plugins.Ahora,Joomla te da todo el control. Aunque cuesta un poco más al principio, te permite personalizar a fondo lo que necesites.Lo importante es que analices bien lo que buscas,. Y si necesitas ayuda para arrancar, recuerda que el equipo deestá aquí para echarte una mano.Si te animas a montar una página web con estos CMS, contamos con posts que te guiarán paso a paso. Además, ofrecemos, lo que significa que no importa cuál elijas, tu proyecto siempre estará en buenas manos.¿Quieres dar el siguiente paso?y te asesoramos en lo que necesites.