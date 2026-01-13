Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Un registro AAAA en el DNS son las siglas de "Address Record for IPv6", que vendría a ser algo así como "Registro de Dirección para IPv6".

Es básicamente el equivalente del registro A, pero en lugar de asociar un nombre de dominio con una dirección IPv4, el registro AAAA asocia un nombre de dominio o subdominio con una dirección IPv6 específica de un servidor.

La función principal de un registro AAAA es hacer que, cuando alguien escribe un nombre de dominio en su navegador y su conexión soporta IPv6, el sistema DNS sepa exactamente a qué dirección IPv6 debe dirigirse para mostrar el contenido de ese sitio web.

Por resumirlo, un registro AAAA es el vínculo entre el nombre de dominio que tú y tus visitantes pueden recordar fácilmente y la dirección IPv6 numérica donde realmente está alojado tu sitio web en el servidor.

Por ejemplo, si tienes el dominio "ejemplo.com" y tu hosting está en un servidor con la IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334, el registro AAAA es lo que conecta "ejemplo.com" con esa dirección IPv6 concreta.

Los registros AAAA son cada vez más utilizados a medida que Internet va adoptando IPv6, ya que el espacio de direcciones IPv4 está prácticamente agotado.

Muchos proveedores de conexión a Internet (como Movistar, Digi, Vodafone, etc...) y proveedores de infraestructura de red (como nosotros) ya soportamos desde hace tiempo tanto IPv4 como IPv6 simultáneamente, por lo que es habitual encontrar tanto registros A como registros AAAA configurados en el servidor DNS que gestiona las DNS de un dominio.

Para configurar un registro AAAA necesitas especificar un nombre de zona, que normalmente es el dominio o subdominio que quieres configurar, un TTL o tiempo de caché del registro, y la dirección IPv6 del servidor a donde quieres apuntar ese registro DNS.

El TTL es el tiempo en segundos que los servidores DNS de Internet van a guardar en caché la información de ese registro antes de volver a consultar si ha cambiado. Normalmente se puede dejar por defecto si no tienes necesidades específicas.

Es importante tener en cuenta que cuando modificas un registro AAAA, los cambios pueden tardar en propagarse completamente, dependiendo del TTL configurado y del caché DNS de los diferentes proveedores de Internet que existan entre tu servidor y los visitantes.

Si tienes un hosting con cPanel en Raiola Networks y utilizas nuestros servidores DNS, cuando añades un dominio o subdominio a tu cuenta, los registros AAAA se crean automáticamente, ya que nuestros servidores y nuestra infraestructura de red soportan IPv6, así no tienes que preocuparte de configurarlos manualmente.

Nuestros servidores DNS de hosting compartido, hosting para cualquier CMS, hosting CODE, hosting Elástico y hosting Correo son estos:

dns1.raiolanetworks.es

dns2.raiolanetworks.es

dns3.raiolanetworks.es

Si utilizas un servidor DNS externo como CloudFlare o si gestionas los DNS desde otro proveedor, tendrás que crear o modificar manualmente los registros AAAA desde el panel de control de ese servicio, siempre y cuando quieras que tu dominio responda mediante IPv6.

También es habitual necesitar el registro AAAA cuando quieres asegurar que tu sitio web sea accesible para usuarios que se conectan exclusivamente mediante IPv6, lo cual cada vez es más común en redes móviles y en ciertos países donde IPv6 tiene una adopción más avanzada.

Si quieres aprender a configurar un registro AAAA en un hosting con cPanel, puedes consultar el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/blog/configurar-dns-cpanel-editor-de-zonas/

Si tienes un servidor con RaiolaCP y quieres aprender a configurar un registro AAAA, puedes seguir el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/ayuda/gestionar-zona-dns-en-raiolacp/