Un registro A en el DNS son las siglas de "Address Record", que traducido al español vendría a ser algo así como "Registro de Dirección".

Es uno de los tipos de registro DNS más importantes y utilizados, ya que se encarga de asociar un nombre de dominio o subdominio con una dirección IP específica de un servidor.

La función principal de un registro A es hacer que cuando alguien escribe un nombre de dominio en su navegador, el sistema DNS sepa exactamente a qué dirección IP debe dirigirse para mostrar el contenido de ese sitio web.

Por resumirlo, un registro A es el vínculo entre el nombre de dominio que tú y tus visitantes pueden recordar fácilmente y la dirección IP numérica donde realmente está alojado tu sitio web en el servidor.

Por ejemplo, si tienes el dominio "ejemplo.com" y tu hosting está en un servidor con la IP 185.45.23.10, el registro A es lo que conecta "ejemplo.com" con esa dirección IP concreta.

Los registros A son utilizados habitualmente para apuntar dominios principales a servidores de hosting, pero también para crear subdominios que apunten a diferentes servidores o servicios.

Por ejemplo, puedes tener "blog.tudominio.com" apuntando a una IP diferente que tu dominio principal.

Para configurar un registro A necesitas especificar un nombre de zona, que normalmente es el dominio o subdominio que quieres configurar, un TTL o tiempo de caché del registro, y la dirección IP del servidor a donde quieres apuntar ese registro DNS.

El TTL es el tiempo en segundos que los servidores DNS de Internet van a guardar en caché la información de ese registro antes de volver a consultar si ha cambiado. Normalmente se puede dejar por defecto si no tienes necesidades específicas.

Es importante tener en cuenta que cuando modificas un registro A, los cambios pueden tardar en propagarse completamente, dependiendo del TTL configurado y del caché DNS de los diferentes proveedores de Internet que existan entre tu servidor y los visitantes.

Si tienes un hosting con cPanel en Raiola Networks y utilizas nuestros servidores DNS, cuando añades un dominio o subdominio a tu cuenta, el registro A se crea automáticamente apuntando a la IP correcta del servidor. Así no tienes que preocuparte de configurarlo manualmente.

Nuestros servidores DNS de hosting compartido, hosting para cualquier CMS, hosting CODE, hosting Elástico y hosting Correo son estos:

dns1.raiolanetworks.es

dns2.raiolanetworks.es

dns3.raiolanetworks.es

Si utilizas un servidor DNS externo como CloudFlare o si gestionas los DNS desde otro proveedor, tendrás que crear o modificar manualmente los registros A desde el panel de control de ese servicio.

También es habitual necesitar el registro A cuando quieres configurar servicios específicos o cuando utilizas un CDN, aunque en otros casos el CDN se configura con registros CNAME.

Si quieres aprender a configurar un registro A en un hosting con cPanel, puedes consultar el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/blog/configurar-dns-cpanel-editor-de-zonas/

Si tienes un servidor con RaiolaCP y quieres aprender a configurar un registro A, puedes seguir el siguiente manual: https://raiolanetworks.com/ayuda/gestionar-zona-dns-en-raiolacp/