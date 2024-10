¿Realmente las meta descriptions sirven para algo?

¿Qué es una meta description?

¿Para qué sirve una meta description?



La más importante es que, la persona que te busca en Google, la suele leer en mayor o menor medida. Y eso te viene bien.



La segunda, las palabras clave iguales a la de la búsqueda, salen en negrita, y llaman la atención.



En definitiva, sirven para dar confianza, básicamente.



¿Cómo son de importantes las meta descriptions en SEO?

¿La necesitan todas las páginas y post de mi web?

¿Enfoco las meta description a las keywords?

¿Cómo trata Google a mi meta description?



Con el inicio del artículo.



Con el inicio de un párrafo.



Con una lista de elementos.



O mezclando diferentes palabras de los textos.



¿Qué longitud debe tener la meta description?

Cómo escribir meta description en SEO

Intenta que tenga la palabra clave principal (y la secundaria)

Que no se pase de píxeles, porque todo lo siguiente va a ir cortado

Haz algún guiño que mejore el CTR



Intentar escribir algún guiño para crear confianza con quien te lee.



Introducir al final una llamada a la acción para que pinchen en tu resultado.



Escribiendo Meta Description con Rank Math

Localiza el módulo de snippet de Rank Math

Dale al botón de Editar Snippet

Y cambia la meta description

Preguntas avanzadas sobre meta description

¿Son las meta descriptions un factor de posicionamiento?

¿Se puede usar la misma meta description en varias páginas?

¿Cómo lo hago si tengo un eCommerce o una web grande?



Hacerlo de forma manual , con el trabajo que conlleva.

, con el trabajo que conlleva.

Hacer que el extracto sea la meta description (se puede hacer poniendo %excerpt% en las opciones de RankMath).

(se puede hacer poniendo %excerpt% en las opciones de RankMath).

O lo puedes autogenerar tomando los datos de la herramienta de gestión que tengas, por ejemplo, de tu ERP.



Como ves, tienes trabajo con las meta descriptions

Una de las dudas más comunes que hay tanto en el mundo del SEO como en la programación es la siguiente:En el post de hoy, voy a intentar responderte a esta pregunta, además de intentar darteen tu web.Poca broma.Empecemos con lo básico, vamos a ver un snippet de SEO normal y corriente, el de la home de, por ejemplo:Pues justo a lo que le puse una bonita caja roja, sería la meta description.Por si te lo estás preguntando, la letra más grande (ya sabes, Dominios y Alojamiento web de calidad ) sería el meta title, es decir, el título que escribimos de forma específica para Google.Ahora ya la visualizas, así que vamos al siguiente punto, que también es importante.LasY, tanto en digital como en la vida, la confianza es algo bueno.No te voy a engañar. Poco.Google dejó de usar en el lejanísimo año 2009 otra meta etiqueta, la de palabras clave, y esta, la meta description, no está muy claro si tiene poco peso o directamente, ninguno.Y, aun así, es importante.Y lo son porque te ayudan a diferenciarte de la competencia y mejorar tu CTR (Ratio de clics), y esto último sí que es un factor SEO contrastado, así que debes tomártelo muy en serio.Según lo que acabas de leer, seguramente lo que te venga a la cabeza es que es importante, ¿verdad?Y sí, lo es.No es que sea obligatorio, también te digo, porque, pero lo ideal es que las escribas tú mismo para todas las páginas y post que tengas.Como veremos al final de este artículo, hay veces que no es posible.Sí, aunque no valga de mucho.Intenta meter la palabra clave principal del artículo en algún punto (si puede ser al inicio, aún mejor, pero que prime la naturalidad, por favor).No es que vaya a mejorar muchísimo tu posicionamiento, pero sí que lo va a hacer tu CTR (normalmente), al poner esa palabra en negrita y llamar un poco más la atención.Ya te advierto que no obra milagros, pero vaya, algo hace.Bastante mal.Google cambia tus meta descriptions sin parar.De hecho, hay undel ya lejano año 2020 en el que se descubrió que(71% en móvil, 68 en PC), y seguramente, a día de hoy, este número sea aún mayor.En el SEO clásico siempre estimamos que, por cada página tuya,, normalmente:Aun así, te recomiendo que lo hagas, porque al menos, 1 de esas variantes, va a ser la tuya.Ah, por cierto, si te preguntas por qué hace esto Google, la respuesta rápida es “porque puede”.La más larga iría por la explicación de “”.Pero vaya, que es parecido, ¿verdad?Si has leído algo acerca de SEO, habrás visto que todos los manuales te dicen queOtros, tiran por la calle del medio y te dicen que el número ideal son 155.Suena bien, pero mienten.Realmente,, y este espacio son 920 píxeles, que suelen rondar los 155 caracteres.¿Pero qué ocurre si el texto tiene muchas íes o eles? Pues caben más. ¿Y si hay muchas emes? Pues caben menos.La parte buena es que los plugins de SEO hacen ese conteo por ti.Y, para continuar, te doy algúnDentro de que prima la naturalidad del texto a cualquier otra cosa, siempre que te sea posible,Y, si puedes alguna variación o la secundaria, pues oye, también, pero sin presión.Es importante que sepas que, una vez te pasas de los 920 píxeles, todo lo que sobre, se corta.Ojo, se corta por palabras.Y, todo lo que se corte, Google lo ignora, así quePor otro lado,por las palabras clave que pongas, pero sí puede hacerte mejorar el ratio de clics.Para ello, hay dos cosas que puedes hacer:De entre todos los plugins de SEO que hay, a mí me gusta especialmente Rank Math Normalmente, está debajo del texto del contenido, por ejemplo, este:Sí, simplemente, pincha en el botón azul, sin más:Una vez pinches, se abrirá un lightbox así:Simplemente, cambia la parte de Descripción, y lo tienes.Como ves, Rank Math tiene un contador de caracteres (151/160, en la imagen), y de píxeles (963px / 920px), en este caso, esta meta description se pasaría un poco, y la última palabra saldría cortada.Justamente, esta palabra es “descripción”, así que sería importante cambiar cosas para que entre entera.Por último, te dejo alguna pregunta más sobre la meta description:Como te decía, Google ha dicho alguna vez que otra que no las usa, sinceramente, creo que algo de peso tienen, pero muy poco.Ahora bien, lo que sí está claro es que, y eso es un factor contrastado al 100%, y debes tenerlas en cuenta.No se debe.No es que sea algo superobligatorio, pero, en la medida de lo posible,No es tan importante como en el caso de los meta title, que ahí sí que podríamos decir que es “obligatorio” que sean distintos, pero vaya.Tienes varias opciones:Espero quey a saber lo que realmente es importante de lo que no.Por supuesto, siempre puedes dejarme un comentario e intentaré solventar tus dudas, ¿te animas?