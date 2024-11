Índice del artículo





















Qué es Schema y por qué es tan importante

Reseñas y estrellas



Precios y disponibilidad de productos



Eventos y horarios



Hablando en claro, la gente encontrará tu información o productos de forma más fácil y eficiente.

Vamos y editamos el theme y añadimos en el footer.php:



<script type="application/ld+json">



{



"@context": "https://schema.org",



"@type": "Book",



"name": "El Quijote",



"author": {



"@type": "Person",



"name": "Miguel de Cervantes"



},



"genre": "Ficción",



"datePublished": "1605",



"isbn": "978-3-16-148410-0",



"publisher": {



"@type": "Organization",



"name": "Editorial Clásica"



}



}



</script>



Añadimos en cada página o post específica con un bloque o widget HTML y pegamos el código JSON-LD

y pegamos el código JSON-LD

La tercera, alternativamente, es en el functions con un hook, eso si quieres añadir el schema solo en algunas páginas específicas



add_action('wp_footer', 'add_custom_schema');



function add_custom_schema() {



if (is_singular('book')) { // Aplica solo a posts de tipo "book".



echo '<script type="application/ld+json">



{



"@context": "https://schema.org",



"@type": "Book",



"name": "El Quijote",



"author": {



"@type": "Person",



"name": "Miguel de Cervantes"



},



"genre": "Ficción",



"datePublished": "1605",



"isbn": "978-3-16-148410-0",



"publisher": {



"@type": "Organization",



"name": "Editorial Clásica"



}



}



</script>';



}



}



Necesita integración adicional con plugins de SEO para cubrir de manera integral las estrategias de posicionamiento orgánico.



Cubre solo tipos esenciales de Schema.



Funciona bien con configuraciones simples, pero es más limitado cuando añadimos campos personalizados.



Article : noticias, blogs, y publicaciones diversas.

Product : productos en comercio electrónico.

FAQPage : preguntas frecuentes.

HowTo : guías paso a paso.

Event : eventos con fechas, lugares y precios.

Book : libros con información como autor, ISBN, y reseñas.

Person: perfiles individuales (autores, artistas, etc.).





Ve a "Rank Math > Titles & Meta" y selecciona el tipo de contenido.



Define el Schema global para ese contenido (por ejemplo, Product para páginas de producto, más detalles en la siguiente sección).



%title% : Toma el título del post.

%excerpt% : extrae el resumen.

%customfield(meta_key)%: Así integra datos de campos personalizados.



Tipos de Schema adicionales: Acceso a tipos de Schema como Dataset, FactCheck (Claim Review), Movie, Podcast Episode, entre otros. Como ves en la imagen superior, ya están todos disponibles sin tener la etiqueta PRO. Además, permite…

Generar Schema personalizado: Crear y personalizar estructuras de Schema específicas para adaptarse a necesidades particulares de tu contenido.

Plantillas de Schema: Facilita la creación de plantillas de Schema reutilizables, haciendo más eficiente aplicar datos estructurados en múltiples páginas o posts.

Múltiples tipos de Schema por página: Ojo con esto: la posibilidad de asignar varios tipos de Schema a una sola página o publicación, enriqueciendo la información proporcionada a los motores de búsqueda.

Validación de código: Herramientas integradas para verificar la correcta implementación del Schema y asegurar su validez.



Si tienes el Schema incorrecto o incompleto en tu página , Google obviamente no considerará tu página para sus resultados enriquecidos, y además, también se lo pensará al mostrar resultados enriquecidos para tus otras páginas.

Incluso si corriges el Schema de tu página , Google puede que no lo tenga en cuenta de forma inmediata para los resultados enriquecidos, aunque sea correcto.

Ojo, porque en algunos casos excepcionales, también podría sancionar tu sitio por considerar que estás intentando engañarle.



En este artículo, vamos a vero posicionamiento orgánico, las opciones, que hay para implementarlo y la mejor solución que puedes usar sin añadir código.que te permite entregar a los buscadores (Google) información más detallada de tus sitios web. Estos datos estructurados son la base fundamental de la web semántica.Para poner en valor su importancia, según Schema.org , en 2024, más de 45 millones de dominios web marcarán sus páginas con más de 450.000 millones de objetos Schema.de WooCommerce como, ojo aquí atención, sobre custom post types con campos personalizados que WordPress nos permite crear con herramientas tales como ACF, Pods, o nuestra favorita, JetEngine Este combo ganador,tal como catálogos de libros, de servicios, eventos, autores, profesionales, reseñas, recetas, preguntas frecuentes, etc., que. Vamos a ver cómo.o microdatos para ayudarse a entender mejor el contenido de tu web.Gracias a ello es capaz de generar y presentar mejor el contenido semántico a nivel de rich snippets o fragmentos enriquecidos, como por ejemplo:Con respecto a la IA, también esto proporcionará claridad adicional a tu información.Incluir marcado semántico a tus productos, reseñas o FAQs, es una gran práctica para aprovechar el SEO tradicional y las nuevas funcionalidades que ofrecen las IAs a los usuarios.Hay varias maneras de implementar datos estructurados en WordPress.Unacon tres variantes y dos plugins con aproximaciones distintas.Así podemos entender las ventajas y desventajas de cada una de ellas.La clásica es añadiendo código en alguno de las siguientes partes:Laes con plugins específicos de Schema como Schema Pro de los desarrolladores de Astra. Este plugin ya lo cubrimos parcialmente en nuestro blog.Aunque era y sigue siendo una gran solución para la implementación de Schema, se queda a medio camino:Para lavienen al rescate los plugins de SEO, entre los que podemos destacar Yoast y también nuestro favorito Rank Math Estos plugins nos presentan una aproximación integral y nos permiten atacar SEO y Schema desde un solo frente de manera integrada.También en cuanto a Schema, Rank Math sigue siendo nuestro favorito porque tiene ventajas llamativas.Incluye, tiene más cantidad de schemas predefinidos, editores avanzados, soporte de múltiples schemas y en general un nivel de personalización muy avanzado.Con la versión gratuita de Rank Math puedes hacer un montón de cosas., desde blogs a tiendas en línea:Puedes(post, página, CPT), ahorrándote tener que hacerlo a mano por cada entrada que creas:Tambiénen cada uno de tus post sobreescribiendo el schema global.Por último, incluye soporte global yUna vez que registras un tipo de entrada personalizado, Rank Math incluirá una sección en los ajustes de Títulos y Meta donde podrás configurar opciones globales para el tipo de entrada personalizado. Por ejemplo, acabamos de crear un custom post type llamado herramientas.En el ejemplo abajo puedes ver el CPT Libros en la lista lateral izda. y como le asignas el Schema deseado desde la lista desplegable, en este caso Libros.Si trabajas cono cones fácil mapear los valores dinámicos de los custom fields en el Schema global sin necesidad de hacer esto uno por uno en cada post. 😀Por ejemplo:Esto permite que los datos estructurados se adapten automáticamente a cada publicación y dar soporte completo a los campos dinámicos adicionales.Como ves, la versión gratuita cubre una cantidad de frentes importantes. Pero si quieres más, ahí tenemos a la versión Pro al rescate. Vamos allá.LaVamos a desgranar esto con más detalle.Rank Math Pro incluye un Editor de Esquemas Avanzado, que te pero también el Schema que has creado con elPara utilizar el Editor Avanzado,o entrada. Si aún no has añadido ningún Schema, deberás añadir uno antes de utilizar el Editor avanzado.Verás un botón de confirmación en la pantalla. Haz clic en Aceptar para pasar al Editor avanzado.: Una vez que cambies al editor avanzado,. Pero no hay de qué preocuparse.Si tienes mera curiosidad, puedes usar el Editor Avanzado en cualquier Schema que añadas, pero luego no guardes los cambios. Así podrás seguir utilizando la opción normal del Generador de Schemas.Como verás,. Incluso en ese caso, puede que necesites probar y equivocarte antes de que funcione en tu página.Hay un lado positivo. No tienes que empezar siempre con un lienzo en blanco al crear un esquema personalizado. Puedes utilizar el Editor de esquemas avanzado como guía.En resumen,Otra ventaja de Rank Math PRO es que. Es una forma potente de mejorar aún más el Schema de tu sitio web.Unen una página es cuando estás operando una tienda. Sus páginas de productos necesitan el esquema de productos y también el esquema de reseñas.Para añadir otro tipo de Schema a tu post con Rank Math PRO, todo lo que tienes que hacer escuando ya haya un Schema presente en tu página.. Ya lo hemos visto. Pero, tener el Schema correcto en tu página es aún más importante.Algunos warnings;La función de validación de código en Rank Math es para evitarte este problema. Lo que haceantes de que pulses publicar y Google indexe tu página.Para acceder a la Validación de Código, abre el Schema elegido y haz clic en la pestaña Validación de Código.Encontrarás la opción Code Validation en la página y también en, pero según Rank Math, deberías utilizarla solo en las páginas.Si el código es válido, te saldrá un tick en verde informando que tu código es correcto, como se ve en la imagen inferior.Crear un Schema global por CPT nos permite mantener una consistencia en grandes volúmenes de contenido, mientras que elA mí personalmente me parece, y eventualmente usar el Schema personalizado aquí y allá de manera lo más puntual posible.Aunque sí entiendo el valor de poder escribir contenido en un blog ordenado por categorías y que en un momento dado sea un tutorial con how-to, en otro caso una receta y eventualmente unas preguntas frecuentes.En resumen, como hemos visto, los datos estructurados nos añaden una capa de legibilidad y visibilidad a nuestra información y Rank Math, ya sea la versión gratuita o Pro, es probablemente, tu mejor opción para integrarlo en tus sitios web.Os dejo unque te ayudará a entender visualmente mejor, en solo 6 minutitos,

Podéis leer más sobre Schema aquí: Schema.org . Como se definen ellos, son una actividad colaborativa y comunitaria cuya misión es crear, mantener y promover esquemas para datos estructurados en Internet, en páginas web, en mensajes de correo electrónico y más allá.Como siempre, si tienes dudas o comentarios, por favor, inclúyelos abajo. Nos vemos en la próxima entrada 🙂