¿Qué es el slug y qué diferencia tiene con la URL?

Un slug es la parte final de la URL, quitando la raíz del dominio y las subcarpetas.

Vale, ¿y qué diferencia hay entre el slug y la URL?

https://raiolanetworks.com/blog/slug-wordpress

¿El slug es importante para SEO, verdad?

Mejores prácticas para que tu slug quede perfecto

Un slug, cuanto más corto y más parecido a la palabra clave objetivo, mejor.



Evitar las palabras que se usan como conectores (y, o, de, etc.)



Evitar que superen los 40 caracteres.



Evitar las palabras vacías.



¿Cómo elegir en WordPress la configuración de slugs?

Aviso MUY importante:



Si tienes la web publicada, no cambies los slugs así, a las bravas. No se hace, porque vas a tener un montón de errores 404 para Google, y eso va a lastrar tu posicionamiento.



Si es tu caso, te toca hacer redirecciones 301 e ir cambiando, uno a uno, los slugs. Si no lo haces así, tendrás un problema importante de SEO.



Una vez lo hagas, envía un Sitemap XML a través de Google Search Console para que rastree tu web de nuevo y, por supuesto, ¡siempre antes en desarrollo y luego pásalo a producción!

¿Cómo cambiar slugs en post y páginas en WordPress?

¿Qué plugins de SEO necesito para optimizar el slug en WordPress?

¿Y qué ocurre si tengo que cambiar el slug de un post o página?

La parte técnica de la redirección 301

Haciendo una redirección 301 de un slug vía plugin

Los slugs son más importantes de lo que parecen

de la misma, y por eso tan, tan importante.En esta guía, te voy a intentar contar todo lo que debes saber sobre ello, y por eso tocaremos:Vamos a empezar con ello.[elementor-template id="80835"]La verdad es que esta es la parte más sencilla:Es decir, esta parte:¿Más sencillo de lo que esperabas, verdad?En ese mismo caso, la URL sería toda la dirección completa, es decir:Mientras la URL es el enlace completo donde se encuentra la información (en este caso, una guía),es lo que queda al final de la última barra inversa (este símbolo "/", ya sabes).Sin embargo,sería tan solo "/slug-wordpress/".En este caso, la respuesta es todavía más sencilla queSí,Básicamente, porque hay varios factores dentro de la parte de, tanto por la importancia que tiene (en sí), como del formato.Pero tranquilo, que te cuento más sobreEs muy fácil que, solo debes seguir este consejo que te voy a condensar al máximo:Te lo podría vestir de otra manera, ya sabes:Pero, realmente, es más sencillo que eso:Si haces un contenido que quiera atacar a la palabra clave “slug wordpress”, tu slug debe llamarse “/slug-wordpress”.Ni más, ni menos.Es decir, la palabra clave objetivo y, si tiene varias palabras, separadas de guiones.Si sigues esto, siempre te va a quedar perfecto y, además, no tendrás ni que pensar.Todo ventajas.Seguramente te estés preguntando, y te voy a contar cómo.Entra en la administración de tu WordPress y ve, en la barra lateral izquierda, a "Ajustes >> Enlaces Permanentes".Una vez allí, verás algo parecido a esto:Lo más sencillo es que elijas la opción “nombre de la entrada”, así, WordPress automáticamente te va a elegir precisamente el nombre del post o la página que estás utilizando, y no va a añadirle nada delante, dejandoCon esto tendrías una parte del trabajo hecho, pero no todo.Te cuento más en el siguiente punto.Te voy a poner el caso real de este mismo post, para que lo veas superclaro.Si atendemos a lo que dimos hasta ahora,como “Nombre de la entrada”, el slug de este post sería:Pero esto, en cuanto a posicionamiento, no nos va a funcionar. Hay que cambiarlo.Esy con un montón de palabras que no nos sirven para nada.Como con esta guía quiero atacar las búsquedas “slug” y “slug wordpress”, lo ideal sería que la URL fuera:Que es exactamente el que tiene, ¿verdad?Para cambiarlo es muy sencillo, te digo como, paso a paso:: Entra en el post o página de WordPress que quieres cambiar.: Pulsa el botón de “Editar”.: Ponque quieras, es decir, un slug que solo contenga la palabra clave principal.: Pulsa “Aceptar”, y ya lo tienes.Voy a serte sincero del todo:No necesitas ningún plugin de SEO paraLo que necesitas es hacer un estudio de palabras clave muy potente para tener claro qué búsquedas quieres atacar, y como quieres atacarlas.Como viste en el punto anterior, realmentegeneral lo haces desde los ajustes de WordPress, y el cambio de slug de post y páginas lo haces desde el editor de WordPress, así que no es necesario para nada.Aquí la cosa cambia.Loes que, en el fondo, cambias la URL final, y eso a Google no le gusta nada porque provoca un error 404.Ya sabes, técnicamente, la página no cambia, pero sí la dirección que lleva a ella, y eso es lo que tenemos que arreglar.Para ello, lo más fácil es hacer una redirección 301.Vamos a seguir el ejemplo de antes.Imagina que tiene este mismo post publicado con esta URL:Pero quieres cambiar el slug a:Técnicamente, lo que hay que hacer es decirle a Google (y a las personas), que la URL larga cambió y, cada vez que alguien pinche en ella, le redirija automáticamente a la que es más corta.Sencillo, ¿verdad?Pero técnicamente puede ser un poco lioso, si no tienes conocimientos de programación, y ahí sí que te voy a recomendar hacerlo vía plugin.Para hacer la redirección 301 te puedes apoyar en muchísimos plugins de SEO, pero por ser uno de los más conocidos y molones, te voy a enseñar a hacerlo con RankMath : Selecciona la página de RedireccionesEn la barra lateral izquierda de WordPress, ve a "RankMath SEO >> Redirecciones >> Añadir nueva".Es decir, como en esta imagen:: Añade los parámetros de la redirecciónTe voy a dejar un pantallazo y te digo qué significa cada una de las cosas:En la caja donde te pongo un número 1 tienes que poner la URL inicial, es decir, la que pusiste mal o la que quieres mover.En el ejemplo de antes, sería esta:Y, en la caja donde te pongo un número 2, la URL nueva, optimizada, limpia, y bien.En el ejemplo de antes, sería esta otra:Pero quieresa:Eliges como tipo de redirección la 301, que significa “esto se ha movido para siempre”, aceptas más abajo, y ya lo tienes.: Repite tanto como sea necesarioSi tienes un dominio con URLs publicadas que quieres cambiar, te va a llevar un tiempo, peroes uno de los primeros pasos para que tu dominio funcione a nivel SEO, así que es una parte que vas a tener que hacer, sí o sí.Espero que, después de leer esta guía, hayas comprendidoy, además, sepas hacerlos correctamente.Por supuesto, si tienes alguna duda, siempre puedes dejarme un comentario que, además, es algo que me pone muy conten