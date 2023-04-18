Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Los ALIAS de dominio son unos grandes desconocidos para muchos webmasters. A pesar de ello, en algunas ocasiones pueden solucionarnos problemas cuando trabajamos con varios dominios para un sitio web o cuando intentamos configurar un CDN de una forma algo "especial".

Con un alias de dominio podemos poner a funcionar un dominio como si fuera otro, tanto a nivel web como desde el punto de vista del correo electrónico, es decir, que también podemos crear un alias de email para ese dominio.

Como he comentado antes, el alias de dominio se suele utilizar cuando queremos usar dos o más dominios en un sitio web.

Para configurar un nuevo ALIAS de dominio en cPanel, en primer lugar debemos ir a la interfaz de cPanel y buscar el icono "Dominios":

Con el nuevo theme Jupiter de cPanel esto ha cambiado. Antes existía un icono específico para configurar ALIAS en cPanel. Sin embargo, actualmente se hace en la sección "Dominios", como cuando creamos o añadimos un nuevo dominio a cPanel.

En la nueva pantalla que encontraremos al hacer clic en "Dominios" tenemos el listado de dominios y subdominios añadidos al servidor cPanel.

Para añadir un nuevo ALIAS a cPanel, debemos pulsar el botón "Crear un dominio". Es exactamente el mismo que usamos para añadir dominios y subdominios a cPanel.

Ahora introducimos en el campo "Dominio" el ALIAS correspondiente que queramos crear y, a continuación, marcamos la casilla "Share document root" que está destacada en la siguiente imagen.

Después de esto, pulsamos el botón "Enviar" y ya habremos creado un ALIAS para el dominio principal de la cuenta de cPanel.

Si lo que queremos es crear un ALIAS para un dominio que no es el principal de la cuenta de cPanel, debemos desmarcar la casilla "Share document root" y especificar en el campo de ruta la ruta donde se guardan los archivos del dominio elegido:

Como en el caso anterior, al pulsar "Enviar" ya estará todo listo.

La configuración de un ALIAS de dominio en cPanel, actualmente, puede resultar un proceso un poco confuso para un usuario sin experiencia. Al no existir una sección de configuración específica para ello, necesitamos prestar más atención.

Si tienes cualquier problema con un ALIAS para un dominio o subdominio alojado en cPanel y eres cliente nuestro, podemos ayudarte. Simplemente, tienes que contactar con nuestro departamento de soporte técnico mediante ticket o teléfono.