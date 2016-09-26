Manual para configurar AMP en Wordpress
En un artículo anterior ya hablamos de AMP y varios plugins para configurar la versión AMP en Wordpress.
AMP un proyecto opensource apoyado por Google que ha aparecido hace unos años y que ahora mismo Google ha implementado en sus resultados de búsqueda, vamos a ver lo que es, como funciona y como implementarlo y configurarlo en Wordpress CORRECTAMENTE con Google Analytics y Google Adsense.
- ¿Que es AMP – Accelerated Mobile Pages?
- AMP no es…
- Configurar AMP en Wordpress
- AMP y Google Webmaster Tools
- Personalizar AMP en Wordpress
- Google Analytics en AMP en Wordpress
- Google Adsense en AMP en Wordpress
¿Que es AMP – Accelerated Mobile Pages?
AMP son las siglas de Accelerated Mobile Pages, es un proyecto que intenta adaptar Internet y el formato de los contenidos a lo que actualmente es lo que el usuario de Internet más demanda: una navegación desde el smartphone o tablet fluida y eficiente.
Para entender lo que es AMP primero es necesario conocer algunos conceptos importantes:
- La navegación desde dispositivos móviles está aumentando de forma “acojonante” en los últimos dos años, hablamos de que actualmente hay webs con casi el 90% del tráfico desde dispositivos móviles.
- A pesar de que los smartphones y tablets usan tarifas de datos que no son tan rapidas (normalmente) como las conexiones a Internet por cable o ADSL, para el usuario / visitante / cliente, las reglas del juego siguen siendo las mismas, es decir, el usuario no se queda esperando a que le carguen las páginas.
- El diseño responsive está muy bien pero todo depende de la implementación, aún siguen existiendo webs que tienen un diseño responsive “bueno” pero que cargan elementos javascript que saturan el navegador de los dispositivos móviles (que normalmente tienen menos potencia que los ordenadores, aunque al paso que vamos…).
Por estas razones anteriormente citadas, Google empezó a apoyar el proyecto AMP con el objetivo de crear un formato de publicación de contenidos para medios de comunicación online.
Además, Google también tiene su forma de mostrar en los resultados de búsqueda las webs con versión AMP, es decir, los contenidos con versión AMP:
AMP realmente es un framework HTML creado con HTML, CSS y Javascript que especifica su propio lenguaje para crear páginas simples, casi volviendo a la época del FrontPage o Dreamweaver.
Las paginas AMP normalmente solo tienen la información y poco más, los elementos javascript desaparecen, aunque se puede usar tanto CSS como se quiera, aunque al no tener el apoyo de javascript muchos elementos dinámicos no se pueden implementar.
Como es común en muchos proyectos opensource apoyados por Google, el desarrollo está alojado en GitHub: https://github.com/ampproject
No vamos a entrar en lo que es el lenguaje de marcas y las etiquetas propias de AMP HTML, ya que en nuestro caso (en este artículo) vamos a realizar la implementación y configuración en Wordpress usando un plugin gratuito.
AMP no es…
Algo que hay que dejar muy claro es que AMP no es un sistema para crear una versión para móviles de tu sitio web, es decir, no sustituye a la versión responsive de una web.
AMP está creado para sitios web de contenidos como pueden ser portales de noticias, blogs o periódicos online, sitios donde los usuarios entran continuamente a ver nuevos contenidos publicados de forma continua y periódica.
Si tienes una web estática como por ejemplo una web corporativa, AMP no es tu solución a no ser que tengas un blog que actualices continuamente.
Configurar AMP en Wordpress
Como hemos dicho antes, hace una temporada ya publicamos un artículo sobre algunos plugins para Wordpress con los que implementar AMP en Wordpress.
En ese momento no hablamos del plugin que vamos a utilizar en este caso, el plugin se llama Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog, es un plugin completamente gratuito que tiene algunas funcionalidades más que la implementacion de AMP en Wordpress, pero es que además tiene la ventaja de permitir implementar Google Adsense y Google Analytics.
Puedes encontrar más información acerca del plugin Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog para Wordpress en esta dirección URL: https://wordpress.org/plugins/pagefrog/
Una vez que lo instalamos en nuestro Wordpress, en el panel de administración de Wordpress nos aparecerá una nueva sección llamada “Mobile Formats” con la siguiente apariencia:
Evidentemente para comenzar con la configuración de Google AMP HTML debemos pulsar sobre el botón “Begin Setup” correspondiente a la sección marcada en la imagen anterior.
Lo siguiente que nos aparecerá es algo como esto (un asistente):
Debemos pulsar el botón verde “Download Now” marcado en rojo en la imagen anterior.
Esto simplemente nos llevara a otra pantalla que nos permitirá instalar el plugin oficial de AMP para Wordpress.
Pulsamos en el botón “Instalar ahora” de abajo a la derecha y finalmente activamos el plugin pulsando sobre “Activar plugin” en la fase final de la instalación del plugin de AMP para Wordpress.
Volvemos otra vez a la sección de “Mobile Formats” en el panel de administración de Wordpress y ahora podremos ver algo así:
Como ves, ahora donde antes aparecía un botón verde con “Begin Setup” ahora sale un cuadro con borde verde que pone “Ready”, esto quiere decir que todo está listo para empezar la configuración de AMP en Wordpress con el plugin oficial.
Ahora, con esto que hemos hecho, AMP ya estará funcionando, para probarlo solo tenemos que poner la URL con /amp/ al final, este es el ejemplo:
- URL NORMAL: http://cochesjaponeses.es/honda-civic-ep3-uno-los-ultimos-type-r-atmosfericos/
AMP y Google Webmaster Tools
Hay muchos administradores de sitios web que implementan AMP, pero no hacen un seguimiento de la implementación en Google Webmaster Tools (Google Search Console).
Revisar la indexación de la version AMP en Google Webmaster Tools es fácil, solo tenemos que entrar a nuestro sitio web en la interfaz de Google Search Console y en la sección “Aspecto de la búsqueda” podremos ver una subsección llamada “Accelerated Mobile Pages”:
¿El mensaje que aparece en pantalla es claro, no? El mensaje que puedes ver en la imagen anterior es cuando Google no detecta nuestra versión AMP.
Teóricamente el plugin oficial de AMP realiza toda la configuración necesaria para que Google detecte la versión AMP, pero desde la implementación puede tardar uno o dos días en detectar la versión AMP, dale tiempo y vuelve a esta sección para ver claramente como Google lo detecta:
Una vez hecho esto, si todo está correcto y lo detecta bien, podremos estar tranquilos.
Por otro lado, si existen algunas páginas que no se indexen, simplemente debemos pulsar sobre la página que presenta el problema y nos aparecerá algo como esto:
Debemos solucionar los problemas que pueda tener y posteriormente ejecutar el validador para que la herramienta de Google nos verifique que nuestra versión AMP cumple con los estándares del proyecto AMP.
Personalizar AMP en Wordpress
En la sección anterior hemos dejado AMP funcionando, pero ahora vamos a darle algo de personalización a la versión AMP de nuestras publicaciones.
El plugin Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog es uno de los pocos que permite personalizar la apariencia de la versión AMP sin necesidad de tocar ni una sola línea de código.
Como puedes ver, para acceder a esta sección tienes que acceder a la subseccion “Styling” dentro de la sección “Mobile Formats” desde el panel de administración de Wordpress.
Alguno de los elementos que permite personalizar en la versión AMP son estos:
- El logo del sitio web o blog para la versión AMP.
- El tipo de divisor entre secciones o partes.
- El tipo de letra del título.
- El tipo de letra de los H.
- El tipo de letra del contenido en general.
- Activar o desactivar el subrayado de los enlaces.
- El tipo de letra de los textos destacados.
- El tipo de letra del pie de página.
Todo esto acompañado de una previsualizacion desde la propia interfaz que ayuda bastante a personalizar la versión AMP sin necesidad de estar revisándola desde el smartphone o tablet.
En la subsección “Settings” dentro de la sección “Mobile Formats” en el back-end de Wordpress también tenemos unas opciones de configuración:
Como ves, puedes desactivar la versión AMP para algunas partes de la web, esto es ideal en tiendas online donde la versión AMP puede dar ciertos problemas, sobre todo si tenemos un configurador de producto o algo similar que provoque algún fallo al sacar el javascript.
Google Analytics en AMP en Wordpress
Debemos tener en cuenta que en la versión AMP nos quedamos sin la posibilidad de usar javascript, esto nos revienta la implementación normal de Google Analytics, por eso tenemos que implementarlo de otra forma.
El plugin Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog nos permite implementar Google Analytics fácilmente en nuestra versión AMP.
Para configurar el código de Google Analytics en la versión AMP debemos ir al panel de administración de Wordpress, a la sección “Mobile Formats” y a la subsección “Analytics”, podremos ver algo como esto:
Pulsamos sobre la sección de Google Analytics rodeada en rojo en la imagen anterior y podremos ver algo como esto:
Pulsamos en el botón azul “Sign in with Google” y seleccionamos la cuenta de Google Analytics y aceptamos la conexión, posteriormente tenemos que elegir de un listado la web donde estamos implementando Google Analytics.
Pulsamos sobre el botón “Choose site” de la web correspondiente en el listado. Finalmente volvemos a la sección de Google Analytics y pulsamos el botón verde “Enable Integration”.
Con esto tendremos Google Analytics integrado en la versión AMP de nuestro sitio web, tenemos que revisar y estar atentos por si hubiera algún conflicto con el plugin usado para implementar Google Analytics en la versión normal de la web y por si se duplicaran las visitas en las estadísticas.
Google Adsense en AMP en Wordpress
Normalmente los sitios web de contenidos están monetizados mediante publicidad en la web, esto está claro, y el sistema de monetización más usado es Google Adsense, por esa razón el plugin Facebook Instant Articles & Google AMP Pages by PageFrog permite implementar Google Adsense fácilmente.
La implementacion de Google Adsense es similar a la de Google Analytics, debemos ir a la sección “Mobile Formats” en el panel de administración de Wordpress, pero esta vez vamos a la subsección “Ads” y podremos ver algo similar a esto:
Pulsamos el botón “Sign in with Google” para autentificarnos con nuestra cuenta de Google Adsense y una vez hagamos esto debemos seleccionar el banner (previamente creado en la cuenta de Google Adsense) que queremos implementar en la versión AMP.
(lo recomendable es usar banners específicos para trackear la efectividad)
Pulsamos el botón “Choose” en el banner que queramos implementar y posteriormente tenemos que configurar algunas cosas como la frecuencia con la que aparecerá el banner en la web.
La configuración por defecto es cada 250 palabras, depende de lo largos que sean nuestros artículos.
Por otro lado, debemos marcar la casilla de verificación “Enable Google Adsense for AMP HTML Pages” para que los anuncios se vean en nuestra versión AMP.
Jose Páez05/10/2016 a las 17:20
Hola Alvaro, Muy buen artículo! Enhorabuena!
Acabo de Actualizar el Plugin W3 Total Caché para Wordpress y por lo visto han añadido una extensión relacionada con AMP,¿es recomendable activarla? ¿Que opinas de esta extensión?
Alvaro Fontela06/10/2016 a las 16:44
Hola Jose, la verdad es que aun no he podido probar las ultimas versiones de W3 con calma, ya que ultimamente ha cambiado mucho.
He estado revisando y creo que solo sirve para detectar cuando funciona la version AMP y excluirlo del cache, pero tampoco te lo garantizo, ya que no lo he probado.
Un saludo.
Alberto R. Orihuela21/10/2016 a las 00:10
Hola Álvaro,
Muy completo el artículo! estaba viendo que en raiolanetworks no tienen la versión AMP activada ¿has detectado alguna desventaja por la que de momento sea mejor no meterse en ello?
Saludos!
Alvaro Fontela30/10/2016 a las 01:56
Hola Alberto, perdona la tardanza en contestar. Precisamente hace poco en una ponencia de AMP me hicieron esta pregunta.
Por el momento no lo he implementado debido a que para nosotros es mas importante llevar el visitante del blog a las paginas de productos que el simple hecho de servir contenidos, es decir, si viviéramos de la publicidad de Adsense o similares, seria una opción, pero nuestro blog ofrece contenido para captar nuevos clientes y eso con AMP....no acaba de funcionar igual debido a sus limitaciones técnicas.
Un saludo.
Francisco J. Márquez30/10/2016 a las 09:30
Hola Álvaro,
Me ha encantado tu artículo y la verdad es que este plugin no lo conocía, aunque yo ya utilizaba el "AMP WordPress" junto a "Glue for Yoast SEO & AMP" pero he probado el que dices y la verdad que la configuración y la visualización que da el plugin que nos has explicado me gusta más. Pero mi problema va más por el tema de la optimización SEO, en estas página AMP me estoy encontrando el problema que ciertas herramientas como por ejemplo SEMrush me detecta que no tienen meta descripción. Desconozco si AMP se puede poner o no las meta descripciones, o si por lo contrario al ser en teoría algo más "libiado" para el tema de la carga, que esa es la supuesta ventaja del AMP. ¿Cómo se puede solucionar este problema? No se si existe algo, o es por código directamente, y si es así supongo que debería existir alguna etiqueta especial de código para ello.
Saludos !!
Alvaro Fontela31/10/2016 a las 09:54
Hola Francisco, es que esa es la ventaja del plugin Glue for Yoast SEO & AMP, añade las etiquetas y campos meta correspondientes.
Por ahora, si usas Yoast SEO, es la unica solución que conozco.
Un saludo.
Francisco J. Márquez31/10/2016 a las 11:58
Si pero Álvaro, ni con el Glue me detecta SEMrush los meta, o eso, o algo se me escapa en la configuración, porque aunque analice el código no me aparecen.
Alvaro Fontela31/10/2016 a las 18:23
Ostras, pues déjame hacer unas pruebas, porque yo la ultima vez que lo probe, los campos meta del Yoast se insertaban con el GLUE.
Un saludo.
Gustavo Canesini11/02/2017 a las 01:24
Hola Alvaro hace unos días instalé el AMP de acuerdo a este post y con este plugins pero me surgieron unos errores que hasta ahora no encontré como solucionarlos en Search Console me sale que de 42 páginas que tiene el sitio hay 21 con errores de estilo CSS y esto es lo que me dice
Detalles:
El atributo "href" de la etiqueta "link rel=stylesheet for fonts" se ha establecido con el valor "//fonts.googleapis.com/css?fa...", que no es válido.
El atributo "href" de la etiqueta "link rel=stylesheet for fonts" se ha establecido con el valor "//fonts.googleapis.com/css?fa...|Open+Sans:400,700,400italic,700italic", que no es válido.
Mi pregunta es ya que no entiendo nada de esto, como soluciono este error o donde se encuentra ya que entiendo que es en cada página donde está el error pero donde y como se arregla desde ya muchas gracias.
Alvaro Fontela13/02/2017 a las 20:22
Hola Gustavo, es un tema complicado ya que sin conocer el tema a fondo no puedo darte una respuesta exacta, la solución mas fácil será sacar esos elementos, pero quizás no exista una forma fácil, por esta razón ahora mismo en Wordpress están apareciendo los themes compatibles con AMP, ya que facilitan la integración.
Un saludo.
Juan María Arenas19/03/2017 a las 12:37
Buenas Alvaro. Muy muy interesante artículo.
A mi me surge una duda con el uso de "Glue for Yoast" y este pluging que nos comentas. Yo actualmente tengo instalado AMP y "Glue for Yoast" porque he leido que es necesario y además, como pareces comentar en otro comentario así es. Peeeero mi pregunta es: ¿FIA & AMP by PageFrog entra el confilto con Glue for Yoast para los temas de personalizaciones? ¿Cual queda por encima? ¿Es necesario seguir usando Glue for Yoast? Por contra, ¿Es necesario desinstalarlo?
Un saludo
Alvaro Fontela21/03/2017 a las 00:34
Hola, la verdad es que no se si ambos entran en conflicto, son similares pero a la vez funcionan de diferente forma.
Yo tengo mas experiencia con FIA & AMP by PageFrog, Glue for Yoast lo he dejado de utilizar.
Un saludo.
Juan María Arenas21/03/2017 a las 00:55
Muchas gracias por tu respuesta. Yo estoy viendo que FIA & AMP by PageFrog es mucho mas completo, pero tengo miedo de dejar de utilizar Glue for Yoast, ya que uso Yoast y podría tener problemas ¿o no? Si no tengo problemas, eliminare Glue for Yoast. ¿tu usas Yoast?
Creo que la mejor solución será probar ambos por separado y juntos durante unas semanas y ver como responden, ya que no encuentro nada ni en castellano ni en ingles que me resuelva mi duda.
Alvaro Fontela21/03/2017 a las 02:00
Hola de nuevo, como he dicho en alguna ocasión, incluso en una ponencia que he dado sobre el tema en el SEO para SEOS de 2016, creo que AMP es una moda, ha pasado su BOOM y todavía no conozco a nadie que diga que le ha aportado alguna ventaja.
Creo que esta es la razón de que no encuentres mucha documentación sobre el tema, ya que los primeros que lo empezaron a implementar, creo que no han tardado mucho en sacarlo, a no ser que sean sitios web de contenido con mucho trafico orgánico de dispositivos móviles.
Un saludo.
DeepChunk09/05/2017 a las 15:23
Hola Alvaro,
En primer lugar felicidades por el artículo, me ha resultado muy interesante. Tengo un blog sobre videojuegos con un promedio de 6.000 visitas diarias, casi el 90% del tráfico proveniente de búsqueda orgánica. Monetizo básicamente a través de Adsense, con un RPM de página bajo, de 0,25. Me gustaría conocer tu opinión sobre la conveniencia de implementar AMP en la web. ¿Mejora sustancialmente el tráfico orgánico y el RPM? ¿Es sencillo optimizar los anuncios en AMP?
Un saludo y gracias por adelantado,
Alberto
Alvaro Fontela12/05/2017 a las 19:31
Hola DeepChunk, la verdad es que no se decirte porque no tengo tanta experiencia con AMP como para decirte algo de ese tema.
Un saludo.
Ana Mendez Rodriguez31/07/2017 a las 09:50
Hola Álvaro,
muchas gracias por tu artículo, muy útil y explicado de manera súper clara.
Me asalta una duda. He visto que existen pluguins de AMP para Yoast y demás con el objetivo de que se configure de manera que google entienda que la página normal y la página amp son la misma y así no lo interprete como contenido duplicado.
¿Sabes si con este procedimiento estamos cubriendo este potencial problema?
¡Mil gracias por tu ayuda!
Alvaro Fontela11/09/2017 a las 01:18
Hola Ana, que yo sepa, siempre y cuando se use el plugin oficial y las paginas AMP esten correctamente estructuradas, siempre van a ser detectadas bien, es decir, nunca como duplicado.
Los plugins como Glue for Yoast lo que nos permiten es personalizar la apariencia de las paginas AMP modificando el funcionamiento del plugin oficial de AMP para Wordpress.
Un saludo.
Carlos Vicente11/08/2017 a las 22:49
Muchisimas gracias por este artículo!!. La verdad es que me ha parecido super completo.Sólo que la consola de google me arroja un error:
No se permite la etiqueta "script", excepto en algunos formularios específicos.
Dejo un link con el error:
http://my.jetscreenshot.com...
¿Por favor, me podéis decir como repararlo?. Gracias!
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:14
Hola, Carlos.
¿Sigues teniendo ese error?. El enlace se ha roto. Compártelo de nuevo para que podamos verlo si aún necesitas ayuda.
Un saludo.
The English Hall10/11/2017 a las 11:20
Muchísimas gracias por el artículo, con todo lujo de detalles! Nos hacéis la labor más fácil y llevadera ;)
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:12
¡Muchas gracias por comentar!, hacéis que la labor de compartir información sea mucho más gratificante.
Un saludo.
Maria Herrera Vico27/11/2017 a las 11:43
Hola, me ha gustado mucho este artículo, sobre todo porque soy novata en esto y lo explica muy claro. Sí quería hacer una pregunta, y es que yo tengo una web corporativa hecha en wordpress pero la versión responsive no está bien adaptada. ¿Instalando este pluging para poner amp se crearía un nuevo modelo responsive mejor adaptado? He leído que AMP no es necesario para páginas estáticas pero no sería una solución para poner bien eso que comento? Si lo hago ¿Podría perjudicarme en algo?
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:13
Hola, María.
AMP no es exactamente un modelo responsive, pero puede actuar como tal. Realmente no es más que una forma de presentar tu web a dispositivos móviles que recomienda Google.
Si lo configuras correctamente —y no tienes contenido que el AMP no permita— no te perjudicaría en nada, más bien todo lo contrario, puesto que Google notifica a los usuarios de las páginas que tienen AMP y éstas, por naturaleza, suelen ser más rápidas y ayudan a incitar al usuario en entrar en tus enlaces.
Un saludo.
Taller Autorapid Carrocerias11/04/2018 a las 10:48
Buen articulo, gracias; no obstante el plugin citado lleva 2 años sin actualizarse, y hay cosas que no funciona, como el login con Google para Adsense, etc. ¿Hay algun otro plugin similar, con tantas opciones, que si esté al día?. Gracias
Héctor Luaces23/04/2018 a las 09:03
Hola:
Puedes ver en esta entrada del blog otros 5 plugins para configurar AMP. Echadle un vistazo para ver si encontráis alguno que se adapte a vuestras necesidades.
Un saludo.
Daniel Santamaría12/05/2018 a las 16:46
Buenas Tardes! Gracias por este tutorial, nos ha sido de mucha utilidad =)
Nosotros tenemos tenemos un blog de música y vamos a hacer una implementación del amp por primera vez. Mi pregunta es: contamos con más de 2000 entradas en la web. Al instalar este plugin junto con el glue yoast estas entradas quedarán marcadas con la etiqueta canonical? O debemos de escribirla de una en una?
Muchas gracias!
Héctor Luaces14/05/2018 a las 08:19
Hola, Daniel:
El canonical se te debería añadir con el "glue" sin problemas.
No obstante, es posible que solo se te añada en entradas: no en páginas ni en cualquier otro tipo de tipo de entrada personalizada. Ten en cuenta esto cuando lo implementes.
Un saludo.
Ainhoa Sanchez Morillas30/05/2018 a las 16:27
hola!, una pregunta, con AMP ya no habra entonces anuncios en el teléfono? al no usar javascript... ¿como apareceran entonces?, porque sino pierde un poco el sentido intentar monetizar la web, ya que el 90% de mi tráfico entra a través de móvil, si no hay anuncios, de poco me sirve..
Héctor Luaces31/05/2018 a las 08:22
Hola, Ainhoa:
No hay javascript *externo*, lo que es un matiz importante.
AMP si admite anuncios y monetización, pero no usando los mismos mecanismos que usamos en nuestros blogs normales a día de hoy.
La versión corta de todo esto es que, si usas WordPress, tendrás que buscar plugins que sean compatibles con AMP-Ads, que son la forma correcta de anunciar en páginas que usen este sistema (además de que los anuncios son más rápidos). Estos plugins ya tienen su propia forma de configurar los anuncios.
Si quieres la referencia técnica de AMP-ads la puedes ver en la página del proyecto: https://www.ampproject.org/...
Un saludo.
Info de Córdoba26/06/2018 a las 18:23
Hola, el plugin PAGEFROG no recibe actualizaciones hace 2 años y wordpress recomienda no instalarlo. Existe alguna alternativa?. Gracias.
Héctor Luaces27/06/2018 a las 08:43
Natalia Marqués29/06/2018 a las 19:17
Hola Álvaro, tengo una duda. En mi empresa quieren que instale y ponga a punto la versión AMP de la web. Está diseñada con Elementor y no estoy segura de si eso es un problema. Cuando accedo a las páginas de la web en versión AMP, estas quedan con demasiados huecos en blanco porque los elementos que están incrustados son de Elementor y en el editor de Wordpress no aparecen y da una sensación de dejadez y de mal diseño. (No estoy segura de si tengo razón y de si me he explicado bien)
¿Me podrías ayudar?
Gracias y un saludo
Héctor Luaces02/07/2018 a las 08:22
Hola, Natalia:
Ten en cuenta que a la hora de diseñar tienes que tener en cuenta todos las distintas formas de acceso mediante las que un usuario puede acceder a tu web (tablet, móvil, pc, amp, etc.) ya que sutiles cambios pueden hacer que pasen cosas como la que comentas.
Desconozco exactamente qué problemas en particular tiene tu diseño, pero es posible que tengas que arreglarlos mediante CSS adicional que se muestre en la versión AMP. Es normal que haya diferencias entre una versión y otra, especialmente si usas un editor visual.
Con más detalles intento orientarte, pero tal cual lo explicas —y sin ver la página— pueden ser muchas cosas distintas la que te estén causando ese problema. Si eres clienta nuestra, ábrenos un ticket y le echamos un ojo. En caso contrario, necesitaría ver la web para darte algún detalle más concreto.
Cualquier cosa nos dices.
Un saludo.
Nacho Castaño27/08/2018 a las 22:11
Hola Álvaro a ver si me puedes ayudar... te comento. Estoy intentando incluir AMP en mi web y me está dando 3 errores en Google Search Console. En concreto me da tres errores:
>> A la etiqueta "style amp-custom" le falta el atributo obligatorio "amp-custom".
>> No puede incluir JavaScript personalizado.
>> El valor del atributo de CSS "href" de la etiqueta "link rel=stylesheet for fonts" no es válido
La verdad es que no se donde se "toca" todo esto... no veo las paginas AMP en el panel. El caso es que me estoy arrepintiendo de haberlo instalado. He eliminado los plugins... pero no se si esto será suficiente para que deje de dar error en el Search Console de Google. ¿Alguna sugerencia? Gracias y enhorabuena por el artículo.
Héctor Luaces28/08/2018 a las 09:17
Hola, Nacho:
los errores son cosas que no entran dentro del estándar de AMP y son causados por algún problema en tu página.
¿La causa?, de primeras no te la puedo decir sin más, puesto que habría que ver el código fuente, localizar las líneas que te dice Google y en base a eso ir indagando hasta localizar el problema.
Lo más probable es que algún plugin (o tu propio tema) estén añadiendo esas faltas del código AMP.
Respecto a "quitar el error": si no tienes AMP no tendrás los errores AMP, claro.
Cualquier cosa nos dices.
Un saludo.
Flor Peña | Florpeña.es19/09/2018 a las 16:25
WOW Alvaro, he integrado perfectamente las entradas de mi blog con amp, ¡gracias! no quise agregar las páginas porque tengo elementos que debo conservar por estética. Va súper guay, lo que veo es que el botón de share al pie de los artículo no me aparece cuando visito cualquier artículo... ¡Bueno, de todas formas muchas gracias!
Héctor Luaces08/10/2018 a las 08:43
Hola, Flor:
dependiendo de tu página y de la configuración de AMP que uses, es posible que pierdas alguna funcionalidad (AMP está muy muy restringido en ese aspecto, por eso funciona bien).
¡Un saludo!
Flor Peña | Florpeña.es08/10/2018 a las 13:37
Hola de nuevo Héctor,
Sí, me he fijado que simplifica mucho todas las funciones, pero el problema más grave está en los errores que arroja a google search console... por ahí, tengo varios, y eso que solo he dejado la versión AMP de wordpress recientemente, a ver si se resuelven esos errores sin agregar nada más. De no ser así, tendré que tocar css y es lo que menos quiero, pero si toca, pues será.
De todas formas, gracias por tu contenido ;)
Héctor Luaces09/10/2018 a las 08:55
Hola, Flor:
¿Cuales son los errores que recibes en Search Console?
Un saludo.
MARIO06/11/2018 a las 19:29
HOLA, excelente articulo! te queria consultar, si al aplicarlo sobre paginas estaticas que tienen en el header un slider con 3 img. puede darme problemas y dejar de funcionar...??
gracias
Héctor Luaces07/11/2018 a las 13:36
Hola, Mario:
sí puede darte problemas ya que AMP restringe bastante el uso de Javascript. No es que sea el 100% de los casos, pero tendrías que revisarlo.
Un saludo.
maitzina19/12/2018 a las 12:54
hola, he seguido tus indicaciones y en Mobile Formats, al clicar en analytics y después en Sign in with Google, me sale una ventana de pagefrog.com con un error 523. ¿alguna sugerencia?
Héctor Luaces21/12/2018 a las 09:41
Hola, Maitzina:
sin más detalles es difícil de decir, ¿podrías darnos una captura del error?
Un saludo.
maitzina21/12/2018 a las 17:31
hola, es este: pagefront.com
Creo que tendré que pensar en una alternativa a este plugin.
Gracias
maitzina22/12/2018 a las 08:51
mira pagefrog.com Esa misma ventana me sale. Al final usaré AMP y el plugin Glue para Yoast
Saludos
Héctor Luaces24/12/2018 a las 09:14
Hola, Maitzina:
seguramente haya algún problema de resolución DNS. Si me dices el dominio y la URL a la que quieres entrar te lo confirmo.
Un saludo.
Arturo Vargas Gutierrez22/01/2019 a las 07:39
Hola, tiene algunt tutorial para configurar los instant articles
Héctor Luaces25/01/2019 a las 10:09
Hola, Arturo:
a día de hoy no. Ten en cuenta que Instant Articles lleva ya un tiempo sin actualizar.
¡Un saludo!
Alejandro Castro31/01/2019 a las 19:14
Hola Álvaro o el actual moderador ;)
Muchas felicidades por el artículo, tengo una duda personal.
En mi futura página web va haber una sección de blog pero actualmente no la tiene ¿Da igual que instale hoy en día AMP o espero a tener el blog?
Un saludo grande,
Alejandro Castro Valín.
Héctor Luaces04/02/2019 a las 10:36
Hola, Alejandro:
pues depende de tí mismo, no hay una regla preestablecida para ello.
Si tu página ya es responsive y carga rápido no deberías preocuparte por tener o no AMP en este punto del proyecto.
En un futuro, si lo implementas bien, es un buen añadido, pero no es para nada imprescindible si aún estás arrancando y tu tema ya es mobile-first.
Saludos.
Albert Salarich29/03/2019 a las 07:59
Hola Álvaro,
Primero muchas gracias por el artículo, he realizado todos los pasos y casi todo bien, solo que por alguna razón no me ha cogido todas las urls de mi web para pasar a amp, sabes porque puede ser? o como solucionarlo?
En el pluguin no da ninguna opción más
Saludos
Héctor Luaces29/03/2019 a las 10:35
Hola, Albert:
Cuando dices que "no te las ha cogido", ¿te refieres a que no ves la versión AMP?
¿Qué tipo de contenido son las entradas que no te ha cogido? (páginas, posts, etc.)
Un saludo.
Jairo Sanchez12/04/2019 a las 14:51
Hola!!
Lo primero es agradecerte la información que nos das en este articulo.
Tengo un problema en el paso de activar tanto Analitycs como Ads, al clicar en "Sign in with Google" me aparece la ventana con un error 523. ¿A que puede deberse?
Gracias de antemano https://uploads.disquscdn.c...
Héctor Luaces15/04/2019 a las 12:45
Hola, Jairo:
Ese error significa que CloudFlare no puede contactar con el servidor en el que está tu página web.
Revisa que hayas creado los DNS correctamente en el panel de CloudFlare (pon especial cuidado en que la IP esté bien) y que el servidor destino sea accesible.
¡Un saludo!
Loadical20/05/2019 a las 21:16
muy bien explicado, solo un apunte, diferencias web corporativa y blog, y en la actuaidad hay muchas webs corporativas con blog, para un correcto uso de las AMP en este tipo de sitios web, sería aplicar el plugin solo a los post.
Me ha encantado la explicación de Adsense, me ha sacado de un apurillo jejejejeej
Saludos!!!
Héctor Luaces22/05/2019 a las 08:52
Gracias por el apunte, Loadical.
¡Un saludo!
Sofía04/07/2019 a las 11:56
Hola Álvaro,
Un post "acojonante" ?...
Por cierto...¿sabes si ese plugin ha dado algún tipo de incompatibilidad con el editor Elementor?
Héctor Luaces08/07/2019 a las 12:28
Hola, Sofía:
¡gracias por tus comentarios!
Más allá de que puede que en AMP algunos estilos no te los respete no deberías tener problemas.
¡Un saludo!
Pedro GZ27/09/2019 a las 11:22
Buen post. Sabrías decirme qué ocurre con la publicidad propia que tengamos en nuestra web? cómo podemos implementarla?
Héctor Luaces13/11/2019 a las 10:52
Hola, Pedro:
¿qué publicidad usáis?
Un saludo.
Pedro GZ12/12/2019 a las 15:23
Plugin de Ads Rotate PRO.
Sabéis qué implicación tiene que la web sea en Gallego? Me refiero a cómo posiciona Goglle las noticias de AMP en gallego. Graciñas
Héctor Luaces18/12/2019 a las 00:17
Hola, Pedro:
Google posicionará acorde a los términos, en gallego, que vea en tu página web y usará la configuración regional -tanto del visitante como la que infiera de tu página y dominio- para calcular tu ranking final.
¡Un saludo!
Pedro GZ20/12/2019 a las 12:29
Gracias por la respuesta. Mi pregunta realmente era si por ejemplo un usuario, en galicia, con configuración castellano de navegador y SO, si realmente google muestra las noticias en gallego mezcladas con otros resultados AMP en castellano. O discrimina por idioma y no las mezcla.
Un saludo
Héctor Luaces02/01/2020 a las 10:50
Hola, Pedro:
me temo que no puedo darte los detalles de la implementación de Google para estas cosas ya que no los publican en ningún sitio.
Un saludo.