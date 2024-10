Índice del artículo





































Recuerda que en este artículo hablaremos siempre de WordPress vs Blogger tomando WordPress como CMS alojado por ti en tu propio hosting, es decir, hablaremos de WordPress.org y no de WordPress.com.

Qué es Blogger, la plataforma de Google

Qué es WordPress, el CMS con mayor cuota de mercado

Diferencias principales entre Blogger o WordPress



Blogger es gratis (tienes que pagar solo el dominio a mayores); sin embargo, WordPress lo tienes que alojar tú, y eso conlleva un coste.

Blogger es una solución muy cerrada con la que no puedes hacer mucho, WordPress tiene muchísimas posibilidades. Pero muchas, muchas.

Blogger es propiedad de Google y, por lo tanto, privativo. WordPress es de código abierto y, por lo tanto, libre; depende de la comunidad.

Por los años que lleva y que para Google no es un proyecto estrella, Blogger está un poco obsoleto; sin embargo, WordPress tiene actualizaciones periódicas y mejoras continuas, a un ritmo mucho mayor.

WordPress tiene una cuota de mercado del 62.5% en webs hechas con gestores de contenido, Blogger ronda el 1 %.



Blogger o WordPress, ¿qué debes buscar?

¿Cuál es más fácil de usar?

Cuál tiene más temas distintos y personalización

¿Qué me dices de los complementos o extensiones?

¿Qué se puede hacer en marketing con Blogger o WordPress?

El SEO es superimportante, ¿cuál gana aquí?

¿Cuál es la mejor opción para rentabilizarlo?

¿Qué escala mejor, Blogger o WordPress?

¿Cuál es más seguro de los dos?

Por último, ¿qué me dices sobre las actualizaciones?

Para qué casos se usa cada uno

Si quieres abrir un blog

Para webs de empresa o servicios

¿Qué me dices de un eCommerce?

Coste de Blogger o WordPress, ¿cuál es más caro?

Blogger o WordPress, ¿cuál es mejor?

Vas a empezar un blog, o un proyecto web en general y, seguramente, una de las primeras preguntas que te vas a hacer es qué gestor de contenidos , es decir, qué plataforma vas a utilizar.Y es normal, todos hemos pasado por ahí.Uno de los debates más populares suele ser si tirar por, que ambas son plataformas con mucha solera y, en esta guía, mi objetivo es que salgas sabiendo cuál de las dos elegir.Dicho esto, vamos a verVamos con ello.hace ya muchísimos años, con la que puedes montar un blog de forma muy sencilla (y gratis).El ejemplo más claro son los blogs de Blogspot, pero ojo porque, como ocurre con WordPress, una cosa es el alojamiento gratuito, y otra hacer un proyecto por tu cuenta.Sí que es cierto que tiene alguna ventaja, al ser propiedad de Google, entre las que está la integración con todos sus servicios (Google Ads o AdSense, por ejemplo), o que el alojamiento es gratuito.Luego tenemos WordPress y, cuando hablamos de este CMS, hablamos de su versión .org, no del .com. ¿Qué quiere decir esto?, es decir, alojamiento gratuito y un dominio .wordpress.com, con el que es muy sencillo comenzar, pero no puedes hacer mucha cosa.En esta guía, preferimos hablar de la versión .org, es decir, la versión que debes alojar en unpropio y te da muchísimas más opciones para crecer.Su principal ventaja no es otra que ser un gestor de contenidos superprofesional, de hecho, es el que mayor cuota de mercado tiene en el mundo y, con ello, la comunidad más potente y la mayor cantidad de themes para personalizarlo.He querido hacer esta parte de la comparativa en dos bloques.En el primero de ellos (este), te voy a contarTranquilo, seré breve.En el siguiente, vamos a meternos en una comparativa punto por punto, más exhaustiva.serían:Dicho esto, vamos con la comparativa pormenorizada de, para que tengas muy claro cuál de las dos opciones es la mejor para ti.Esta esPara empezar a usarlo, es tan sencillo como tener una cuenta de Google, registrarte en Blogger, ponerle un título, elegir una plantilla, y listo.Si, a mayores, quiere tener un dominio propio , solo tienes que comprar uno y redirigirlo en el propio panel de Blogger, y sí, es muy sencillo.No vas a tener opciones infinitas, ni mucho menos, pero va a cumplir su función.(aunque entenemos unmonísimo y gratis para que aprendas), además de tener que instalarlo en un hosting propio (tranquilo, también tenemos unen el que viene preinstalado).Es decir, si atendemos simplemente aAquí la comparativa va a ser muy sencilla.Blogger tiene un puñado de temas (apariencias) distintos con un grado pequeño de personalización y, a ver, técnicamente podrías cambiarlo por otro, pero necesitarías copiar y pegar el archivo HTML en cada página y, además de algo farragoso y no escalable, le quitaría la gracia de facilidad de uso.Sin embargo,(apariencias, también) distintos, tanto gratuitos como de pago por Internet adelante, muchos de ellos los puedes instalar directamente desde el propio backoffice.Y, si eres un usuario experto y sabes programar, incluso puedes crear un theme a medida que aplique a toda la web.Aquí, punto (grande) para WordPress.También sencillo.. Tiene unos cuantos, en especial, integraciones de servicios de Google (Fotos, Ads, AdSense, Analytics) y poco más.Es decir, tienes muy pocas opciones.Sin embargo, con WordPress es otra historia., tanto gratuitos como de pago, que te permiten, desde añadir tus cuentas de redes sociales hasta convertirlo en una tienda online (o incluso montar tu propia red social, flipa).Sí que es cierto que cada plugin funciona de una manera, ya que depende de la funcionalidad y del desarrollador, pero suelen ser cosas sencillas en el 90% de los casos.Punto, también grande, para WordPress.Una vez más,Sí que vas a poder añadir tu cuenta de AdSense y mostrar anuncios, o hacer Google Ads contra tu blog (cosa que no tiene mucho sentido), el resto de cosas, la única opción es meter enlaces en el contenido, cosa que no suele funcionar.Sin embargo,Al igual que con Blogger, puedes añadir cuentas de Google AdSense o Analytics con pocos clics. Puedes montar campañas de publicidad en Google, Meta o TikTok Ads sin problemas, añadiendo los píxeles que necesites.También puedes integrar plataformas de, o incluso añadir Click2Call para hacer llamadas a petición de los usuarios.En definitiva, lo que quieras y, en la inmensa mayoría de los casos, con unos pocos clics y sin saber nada de programación.Una vez más, punto para WordPress. Puedes configurar los enlaces a las páginas de tu blog (o permalinks), y puedes tocar alguna cosita de SEO on-page siempre que la plantilla que hayas instalado te lo permita.Y, como comprenderás, es bastante insuficiente para los años en los que nos movemos.Sin embargo, en WordPress tienes un abanico muy amplio de plugins además de que, de primeras, el core de WordPress está muy bien pensado para rendir a nivel SEO.Entre los plugins más populares de SEO para WordPress están Rank Math , que a mí me gusta muchísimo porque te permite quitarte la mayor parte de tareas de posicionamiento con un solo plugin.Sí, además, sigues conpara temas de caché, lo tienes prácticamente listo para volar.Punto grande para WordPress.Para rentabilizar un proyecto web, la primera parte es que hay que tener tráfico.Ya sabes, tiene que haber gente que entre a tu web, sea sobre lo que sea, y llevar a cabo acciones sobre ella.En el caso de Blogger, lo vas a tener complicado porque, al no tener apenas integraciones y que la parte de SEO no esté muy bien trabajada, lo normal es que no vaya a tener mucho tráfico.Y, sin tráfico, es muy complicado rentabilizar un proyecto.Sin embargo,Y esto, unido a que puedes montar una tienda online, un proyecto de servicios o de información, hace que sea mucho más sencillo de rentabilizar.Una vez más, punto para WordPress.Voy a diferenciar entre escalar a nivel tráfico o a nivel negocio, que creo que es importante.En el improbable caso de que tengasy, por así decirlo, lo aguantan todo.Ahora bien,. No suele ser problema, porque el servidor normalmente es el concepto más barato de cualquier proyecto web (no es comparable a la parte publicitaria o de programación).Dicho esto, para el resto de cosas, escala mucho mejor WordPress., ya que se engancha de tu cuenta de Google, y te estará quitando espacio.Y más, si te vienes aSi hablamos de seguridad como tal, Blogger es un producto de Google y, aunque todo el mundo puede tener un fallo de seguridad, es poco probable que ocurra a la empresa más potente tecnológicamente del mundo.Una vez más, si tienes elcon nosotros, puedes estar tranquilo y, si tienes tu WordPress actualizado (core, plugins y theme), no tiene por qué fallar nada.Ahora bien, si hablamos de comunidad, la cosa cambia, y mucho.Mientras que, foros de ayuda, y un montón de contenido, tanto en blogs como en YouTube para ayudarte, en, así que, poco soporte, vas a tener.Ahora bien,, por lo que te ofrece una seguridad extra de estar a la última, tanto en seguridad contra ataques, como en funcionalidades extras.Aquí, para mí, es otro punto para WordPress.Dicho esto, ¿Vamos a ello.o, pero solo tiene un problema:No te va a servir de mucho.Quiero decir, es tremendamente complicado que tenga algo de tráfico y escale.Sin embargo,y, como veremos a continuación, la inversión es mínima.Otra cosa es que quieras abrir una web sin ninguna expectativa, para algo personal al 100%, en ese caso, puedes empezar por Blogger, sabiendo sus limitaciones.En este caso, voy a ser más claro., o una que venda servicios. De lo que sea.No se ven profesionales y, además, si montas una web de este estilo, es porque buscas rentabilidad.Con Blogger no la vas a tener, no es posible.Así que, por favor, usa WordPress.En el caso de un eCommerce , realmente con Blogger no se puede, así de sencillo.Con WordPress, sí, tienes un plugin llamado WooCommerce que funciona realmente bien y es válido para tiendas online de cientos de referencias (de hecho, si tienes una tienda con 1.000 o 2.000 referencias, también te valdría).Así que, en este caso, no tienes que pensar demasiado.Tan solo tienes que pagar por el nombre de dominio y ya está.Ahora bien, en, el primer producto decomienza en 8.95 € al mes, y, con el descuento que hacemos en el hosting anual, por 79.95 € por todo un año de servicio.Creo que, por menos de 80 € al año, poder tener una web superprofesional, renta bastante, ¿no crees?Personalmente, tengo clara mi elección.Sony, como gestor de contenidos profesional y escalable, a día de hoy, sigue sin tener rival.en las que no vayas a querer tener tráfico ni poder rentabilizar. Para mí, es el único hueco de mercado que tienen.Por supuesto, si tienes alguna pregunta, recuerda que los comentarios están abiertos, y que nos encanta recibirlos.