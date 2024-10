¿Qué es un tema hijo o child theme en WordPress?

Índice del artículo















Theme Name: Twenty Twenty-Four Child



Theme URI: https://cdn.raiolanetworks.com/



Description: Twenty Twenty-Four Child Theme



Author: David Suárez



Author URI: https://cdn.raiolanetworks.com/



Template: twentytwentyfour



Version: 1.0.0



License: GNU General Public License v2 or later



License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html



Tags: one-column, custom-colors, custom-menu, custom-logo, editor-style, featured-images, full-site-editing, block-patterns, rtl-language-support, sticky-post, threaded-comments, translation-ready, wide-blocks, block-styles, style-variations, accessibility-ready, blog, portfolio, news



Text Domain: twentytwentyfour-child







Theme Name: es el nombre del tema hijo.

: es el nombre del tema hijo.

Theme URI: la URL de la página principal del tema hijo.

: la URL de la página principal del tema hijo.

Description: la descripción del tema hijo.

: la descripción del tema hijo.

Author: el nombre del autor del tema hijo.

: el nombre del autor del tema hijo.

AuthorURL: URL del sitio web del autor.

: URL del sitio web del autor.

Template: sirve para hacer referencia al tema padre. Aquí tienes que poner el nombre exacto de la carpeta del tema padre.

: sirve para hacer referencia al tema padre. Aquí tienes que poner el nombre exacto de la carpeta del tema padre.

Version: el número de versión.

: el número de versión.

License: el tipo de licencia.

: el tipo de licencia.

License URI: la URL al tipo de licencia.

: la URL al tipo de licencia.

Tags: etiquetas bajo las que podrá ser encontrado el 'child theme'.

: etiquetas bajo las que podrá ser encontrado el ‘child theme’.

Text domain: es un identificador que sirve para crear traducciones del tema hijo.



<?php



function estilos_tema_hijo() {



wp_enqueue_style( 'child-theme-styles', get_stylesheet_uri());



}



add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'estilos_tema_hijo' );





Esta es la manera habitual de encolar los estilos del tema padre en el tema hijo, pero puede variar en algunos temas concretos. Si tienes cualquier duda consulta la documentación oficial del tema que estés utilizando.

Crear un tema hijo en WordPress con plugins

Crear un tema hijo en WordPress con ‘Generate Child Theme’



Select Parent Theme: para seleccionar el tema a partir del cual crear su tema hijo.

: para seleccionar el tema a partir del cual crear su tema hijo.

Child theme's name: para darle un nombre a tu tema hijo.

: para darle un nombre a tu tema hijo.

Description: para darle una descripción.

: para darle una descripción.

Author: para elegir el nombre del autor.

: para elegir el nombre del autor.

Version: para el número de versión.



Crear un tema hijo en WordPress con ‘WP Child Theme Generator’

Crear un tema hijo en WordPress con ‘Child Theme Configurator’



Crear un nuevo tema hijo: Puedes crear un tema hijo configurando cómo se manejarán las hojas de estilos (qué hoja de estilos usar, cómo importarla o incluso ignorar los estilos del tema padre). También puedes configurar los atributos (nombre del tema, autor, etiquetas, etc.) y copiar ajustes de widgets y otras personalizaciones del tema padre al tema hijo.

Puedes crear un tema hijo configurando cómo se manejarán las hojas de estilos (qué hoja de estilos usar, cómo importarla o incluso ignorar los estilos del tema padre). También puedes configurar los atributos (nombre del tema, autor, etiquetas, etc.) y copiar ajustes de widgets y otras personalizaciones del tema padre al tema hijo.

Configurar un tema hijo existente: Te permite analizar un tema hijo que ya tengas y configurar los apartados mencionados en el punto anterior.

Te permite analizar un tema hijo que ya tengas y configurar los apartados mencionados en el punto anterior.

Duplicar un tema hijo existente: Te permite clonar un tema hijo que ya tengas, en un nuevo directorio.

Te permite clonar un tema hijo que ya tengas, en un nuevo directorio.

Restablecer un tema hijo existente: Para restaurar la hoja de estilos y el archivo 'functions' de un tema hijo a su estado inicial. Los archivos adicionales que hayas creado para el tema hijo no se eliminarán.



Consejos y buenas prácticas a la hora de crear un tema hijo



Utiliza un tema hijo desde el principio siempre que puedas y lo necesites. Si sabes que vas a personalizar tu plantilla, no esperes a estar metido de lleno en el proceso. Cuanto antes crees el tema hijo mejor.

. Si sabes que vas a personalizar tu plantilla, no esperes a estar metido de lleno en el proceso. Cuanto antes crees el tema hijo mejor.

No modifiques archivos del tema padre, por pequeño que sea el cambio. Para eso tienes el tema hijo.

, por pequeño que sea el cambio. Para eso tienes el tema hijo.

Duplica solo los archivos necesarios. Cuando crees un tema hijo, copia solo los archivos del tema padre que necesites sobreescribir (si es que necesitas personalizar alguno).

. Cuando crees un tema hijo, copia solo los archivos del tema padre que necesites sobreescribir (si es que necesitas personalizar alguno).

Si puedes probar las modificaciones en un entorno local o de pruebas, mejor. Así evitarás contratiempos innecesarios.

. Así evitarás contratiempos innecesarios.

Cuando añadas funcionalidades en tu archivo 'functions.php' procura utilizar las funciones nativas de WordPress si es posible.

si es posible.

Documenta tu código. Esta es una buena práctica en general en el mundo de la programación. Documentar el código facilita el mantenimiento del mismo, sobre todo si trabajas en equipo.



Cuando trabajas creando sitios web con WordPress , a menudo necesitas añadir ciertas personalizaciones de diseño o nuevas funcionalidades. Esto puede no ser un problema si el tema que utilizas viene preparado para ello, pero otras veces necesitas aplicar cambios directamente en los archivos del ‘theme’. El problema de esto último es que dichos cambios se pierden al actualizar la plantilla.. Si quieres saber qué son, sus ventajas y cómo crearlos, sigue leyendo este artículo porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber,Como ya sabes, WordPress funciona a través de plantillas que controlan la apariencia y funcionalidad del sitio web.y en los cuales puedes añadir nuevas funcionalidades y/o estilos sin que el tema padre se vea afectado.. Dicho de otro modo,que permanecerán después de actualizar el tema padre. Estas personalizaciones pueden ir desde añadir estilos CSS hasta sobreescribir archivos del tema padre.Por ponerte un ejemplo, imagina que quieres cambiar por completo el diseño del sidebar de tu blog. Para ello vas a los archivos de tu tema padre y editas el ‘style.css’ para añadirle, por ejemplo, un fondo de color, cambiar el ‘padding’ y el color de los textos. Ya tienes el sidebar personalizado y al cabo de unos días tu tema recibe una actualización de seguridad importante, por lo que lo actualizas. Después de actualizar, todos los cambios que has hecho en el sidebar ya no están, ya que al actualizarse se han sobreescrito los archivos del tema y tus cambios se han perdido.. Este ‘style.css’ está heredando por defecto el ‘style.css’ del tema padre, y además aplicará los nuevos estilos que añadas en él. Cuando actualices el tema padre, tus nuevos estilos CSS no se verán afectados, ya que pertenecen al tema hijo.son más que evidentes. En primer lugar, podrás personalizar el diseño y funcionalidades de tu sitio sin perder los cambios al actualizar el tema original. Tener tu tema actualizado es importante, y esto te da cierta seguridad a la hora de actualizar el tema padre, ya que no tendrás que pararte a pensar si la actualización afectará a tus personalizaciones.Por otro lado, te, modificando solo lo necesario. Además, a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades te estarás asegurando que el tema padre no se verá afectado, ya que no lo estás modificando, por lo que a la hora de solucionar posibles errores podrás deshacer tus cambios fácilmente.. Si el tema que utilizas tiene ya disponible un tema hijo (puedes buscarlo en la documentación del tema en cuestión), solo tendrás que descargarlo, instalarlo y activarlo.Te pongo un ejemplo con el tema ‘ Astra ’:Supongamos que tengo instalado el tema ‘Astra’ en mi sitio web y. Buscando en la documentación de Astra veo que tienen disponible un tema hijo, así que me lo descargo.A continuación voy a "Apariencia > Temas", pulso en ‘Añadir nuevo tema’ y luego en ‘Subir tema’. Elijo el archivo ‘astra-child.zip’ que me he descargado y le doy a ‘Instalar ahora’. Una vez instalado, lo activo.Si te fijas, ahora tengo dos temas en mi instalación de WordPress: Astra y Astra Child. Aunque el tema activo es Astra Child, es importante que no elimines el tema Astra, ya que es el tema padre desde el que Astra Child heredará estilos y funcionalidades. Y por supuesto, a la hora de actualizar recibirás las actualizaciones en el tema padre ‘Astra’.En el apartado anterior te he explicado. Pero si estás trabajando sobre un tema propio o sobre un tema que no te proporciona un tema hijo, puedes crearlo tú mismo.Para ello, y como casi siempre que hablamos de WordPress, tienes dos maneras de hacerlo: a mano o con plugins. Sea cual sea tu elección, te voy a explicar ambos métodos.Pero antes de nada, creo que es importante comentar una cosa. Desde la llegada del ‘Full Site Editing’ (FSE) a WordPress en la versión 5.9 del CMS , el hecho de utilizar un tema hijo es debatible, ya que los denominados ‘block themes’ (temas basados en bloques) utilizan un fichero ‘theme.json’ que facilita la creación de estilos. Además, los cambios que realices en el editor del tema se guardarán en la base de datos, por lo que no se perderán al actualizar el tema.Aun así, personalmente sigo pensando que, ya que más allá de los estilos puede ser necesario añadir nuevas funcionalidades o incluso sobreescribir algunos archivos del tema. Para esos casos sí oAclarado esto vamos, ahora sí, a verlo primero que tienes que tener es acceso a los archivos de tu instalación de WordPress. Puedes utilizar un cliente FTP como Filezilla o acceder a través del administrador de archivos de cPanel o del panel que utilice tu hosting . También es recomendable que estés familiarizado con la estructura de archivos y carpetas de WordPress.Los temas se guardan dentro de ‘wp-content > themes’. Dentro de esta carpeta encontrarás todos los temas que tengas en tu instalación de WordPress (tanto activos como inactivos).Dicho esto,es:1 . Elige el tema sobre el que quieres crear un tema hijo y crea una carpeta dentro de ‘wp-content > themes’ con el mismo nombre que el tema padre pero con el sufijo ‘-child’.En mi caso voy a crear un tema hijo para el tema ‘Twenty Twenty-Four’ de WordPress, cuya carpeta se llama ‘twentytwentyfour’, por lo que la carpeta del tema hijo deberá llamarse ‘twentytwentyfour-child’.2 . Dentro de la carpeta que acabas de crear, crea un archivo llamado ‘style.css’ con el siguiente código:Te explico brevemente los campos del código anterior para que los entiendas y personalices según te convenga:Siy no sabes qué poner en alguno de los campos como por ejemplo los relativos a las licencias, copia lo mismo que tenga el tema padre.3 . Si quieres personalizar la imagen del tema hijo que estás creando (la que se ve dentro de Apariencia > Temas), puedes subir un archivo llamado ‘screenshot.png’ a la raíz de la carpeta de tu tema hijo.4 . En este puntoen ‘Apariencia > Temas’ y ya podrías activarlo. Pero para que sea completamente funcional faltan todavía algunos detalles. De momento tu tema hijo no está heredando los estilos del ‘style.css’ del tema padre. Necesitas ‘encolar’ los estilos del tema padre para que el tema hijo los herede.Para ello crea un archivo llamado ‘functions.php’ en la raíz de la carpeta de tu tema hijo con el siguiente código:Si estás utilizando un tema basado en bloques (‘block theme’) es posible que no necesites realizar este paso, ya que los estilos se gestionan a través del ‘theme.json’. De todas formas sigue siendo interesante que tengas un archivo ‘functions.php’ en tu tema hijo por si necesitas añadir nuevas funcionalidades.5 . Para los ya mencionados ‘block themes’ también puedes crear un archivo ‘theme.json’ en la raíz de tu tema hijo si lo necesitas, aunque este paso es totalmente opcional.6 . A mayores puedes copiar cualquier archivo que quieras. Eso sí, ten en cuenta que debes seguir en todo momento la misma estructura de carpetas que tenga el tema padre. Por ejemplo, si quieres personalizar el archivo ‘footer.php’ del tema padre, que está dentro de la carpeta ‘parts’, debes crear la carpeta ‘parts’ en tu tema hijo y dentro de ella el archivo ‘footer.php’. De esta manera puedes personalizar cualquier archivo que tengas en el tema padre.Si el código no es tu fuerte o no quieres complicarte demasiado, puedes. Existen muchos plugins para crear un tema hijo o ‘child theme’ en WordPress, te explico cómo hacerlo con algunos de los más habituales.Este plugin es muy sencillo y fácil de usar, ya que no hay. Pese a ello cumple su función y para crear un ‘child theme’ tan solo tienes que ir a ‘Generate Child Theme’ en el menú lateral del panel de administración de WordPress. En la siguiente pantalla verás que tienes varios campos que rellenar o configurar:Una vez tengas todos configurado a tu gusto, pulsa el botón ‘Generar’ yEste plugin es muy similar al anterior, sobre todo en cuanto a sencillez y facilidad de uso. Para acceder a la configuración de ‘WP Child Theme Generator’ y crear un ‘child theme’ puedes hacerlo de dos maneras. Desde el menú lateral de WordPress o entrando directamente al tema que quieras desde ‘Apariencia > Temas’ y pulsando el botón de ‘Child Theme Gen’. En cualquiera de los casos verás una pantalla como esta:Las opciones que puedes configurar son similares a las del plugin anterior y también similares al ejemplo de ‘(sin plugins)’ que te expliqué más arriba. Configúralas a tu gusto y pulsa el botón ‘Create Child Theme’.Otro de los plugins que puedes utilizar para crear un tema hijo es ‘Child Theme Configurator’. Es el más completo de los tres que menciono en este artículo, pero a la vez es también muy fácil de usar.Para acceder a la configuración tienes que ir a ‘Herramientas > Temas hijo’ desde el ‘backend’ de WordPress. Si te fijas el plugin te permite hacer varias cosas:Además de todo lo anterior, este plugin te permite hacer cosas interesantes comocomo un archivo .zip.Llegados hasta aquí me gustaría acabar este artículo dándote unos