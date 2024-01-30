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En este post te voy a aclarar que hay detrás de las siglas CMS.

Te explicaré cómo funciona un CMS o Sistema de Gestión de Contenidos, sus principales usos, su funcionamiento y te listaré algunos de los sistemas de gestión más populares.

Aunque el uso de este tipo de gestores no se limita al desarrollo web, en este artículo me enfocaré en este ámbito.

El uso de estos gestores de contenido no para de crecer día tras día. Representan un porcentaje muy elevado de las tecnologías usadas para construir páginas webs. Por ello, es importante que los conozcas si estás empezando a adentrarte en el mundo del desarrollo web.

Índice del artículo























































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¿Qué es un CMS?

CMS son las siglas en inglés de Content Management System, que en español significa Sistema de Gestión de Contenidos.

De forma muy general, un CMS es un software que te permite gestionar diferentes aspectos de un producto digital sin necesidad de poseer conocimientos técnicos o de programación.

Los CMS más utilizados están enfocados a la gestión de páginas web. Básicamente te permiten crear tu sitio web a golpe de clic. Podrás gestionar los aspectos visuales de tu sitio web, su contenido e incluso aspectos más técnicos, como roles de usuario.

Los sistemas de gestión de contenidos suelen destacar por su facilidad de uso. Por ejemplo, en caso de que quieras construir un blog y te decidas por hacer uso de este tipo de software, para crear un nuevo artículo bastará con que hagas uso de un editor de texto y publiques tu entrada.

¿Para qué sirve un CMS?

Un CMS tiene multitud de usos y utilidades, pero con respecto al ámbito web destacaría tres enfoques:

Páginas corporativas: Hoy en día es casi obligatorio que si dispones de un negocio, ya sea como empresa o como autónomo, tengas que tener una página web. Esto te proporciona una imagen de marca más profesional, a la vez que facilita que te encuentren clientes potenciales.

Hoy en día es casi obligatorio que si dispones de un negocio, ya sea como empresa o como autónomo, tengas que tener una página web. Esto te proporciona una imagen de marca más profesional, a la vez que facilita que te encuentren clientes potenciales. Blogs: Están enfocados en la creación de contenido periódico. Normalmente suelen estar enfocados a un tema en concreto. Pueden ser tanto blogs de empresa como blogs personales. El uso de un sistema de gestión de contenidos te permite crear tus publicaciones de manera simple.

Están enfocados en la creación de contenido periódico. Normalmente suelen estar enfocados a un tema en concreto. Pueden ser tanto blogs de empresa como blogs personales. El uso de un sistema de gestión de contenidos te permite crear tus publicaciones de manera simple. Tiendas online: Te permite vender tus productos a través de internet. Las ventajas de disponer de un comercio electrónico (conocido también como e-commerce) son múltiples, desde eliminar las limitaciones geográficas, aumentar la visibilidad de tu negocio o aumentar tu imagen de marca.

Puede que te estés preguntando: "Si quiero hacer un sistema de reservas para un hotel o una página web donde ofertar mis cursos online, ¿puedo usar un CMS?" La respuesta es sí, claro que puedes usar un CMS, esto lo conseguirás gracias a las extensiones.

Las extensiones de los CMS son pequeños añadidos que aportan funcionalidades extra a tu CMS. Podrás encontrar multitud de extensiones para crear sitios web con funcionalidades complejas.

Puedes encontrar tanto extensiones gratuitas como de pago e incluso un sistema mixto, donde una extensión ofrece características gratuitas y otras que requieren de un pago.

Quiero aclarar que comúnmente no se denominan "extensiones", sino que cada CMS las denomina de forma diferente. Por ejemplo, las extensiones para el CMS WordPress son conocidas como plugins, mientras que en otro CMS como Drupal estas extensiones se conocen como módulos.

¿Cuáles son las ventajas de los CMS?

El uso de un CMS implica una serie de ventajas que los han convertido en la opción más adecuada para una amplia variedad de sitios web, desde blogs personales hasta sitios web empresariales y de comercio electrónico.

Ahora mismo te cuento todos los detalles pero, en muy resumidas cuentas, un sistema de gestión de contenidos simplifica la gestión de tu web, la hace más accesible para usuarios no técnicos y te brinda una serie de herramientas útiles para administrar, personalizar y optimizar tu contenido.

Facilidad de gestión de contenido

Los CMS están diseñados para que usuarios sin conocimientos técnicos profundos puedan crear, editar y publicar contenido en línea de manera sencilla. Las tareas de administración y de actualización de tu web serán mucho más sencillas y no dependerás de programadores o desarrolladores.

Ahorro de tiempo

Como los CMS permiten una gestión más sencilla y eficiente del contenido, te ahorras tiempo en la fase de maquetación y publicación. No es necesario escribir código desde cero, por lo que las tareas de edición son mucho más veloces.

Permiten la colaboración

Si tienes un equipo que trabaja contigo (departamentos de redacción, marketing, diseño, etc.), un CMS os va a ofrecer herramientas de colaboración para que podáis trabajar en el sitio web al mismo tiempo. Por ejemplo, podrás crear distintos roles de usuario en función de los permisos que debe tener cada miembro del equipo.

Nivel de personalización

Un CMS te va a permitir personalizar la apariencia y las funcionalidades de tu web a tu gusto, mediante la instalación de los temas y plugins que consideres oportunos. Al fin y al cabo, todo sitio web tiene necesidades concretas que debe cubrir.

Actualización constante

Para garantizar la seguridad y el mejor rendimiento posible para tu web, un buen sistema de gestión de contenidos va a mantenerse siempre actualizado. Tú solamente tendrás que encargarte de asegurarte de que dichas actualizaciones se instalen correctamente y sean compatibles con tu plantilla y con todos tus complementos. Es un pequeño precio que hay que pagar para tener un sitio web seguro y sano.

Optimizaciones SEO

Muchos CMS están diseñados teniendo en cuenta las mejores prácticas de SEO, lo que te facilita la optimización del contenido para los motores de búsqueda y te ayuda a mejorar tu posicionamiento entre los resultados.

Programación de contenido

Si tienes un calendario editorial que te exige programar la publicación automática de ciertos contenidos en fechas específicas, tienes suerte porque los CMS suelen incluir este tipo de funcionalidades.

Comunidad y soporte

La mayoría de los CMS cuentan con comunidades activas de usuarios y desarrolladores que pueden ayudarte a responder dudas, solucionar problemas y proporcionar recursos adicionales.

Cómo funciona un CMS

Un CMS cuenta con un código base, denominado core. Este core es un código ya creado que hace que hace que todo el sistema de gestión funcione. Coloquialmente hablando, el core son las tripas del CMS.

Dependiendo del CMS, ese core incluirá algunas funciones por defecto y determinará cómo funciona el ecosistema del programa.

Este tipo de plataformas se encarga de gestionar tanto la parte relacionada con el servidor, denominada técnicamente como backend, como la parte más visual o, lo que es lo mismo, lo que el usuario ve cuando accede a tu sitio web desde un navegador, denominada frontend.

Es decir, el uso de este tipo de software te otorga un sistema ya construido con todo lo necesario para la creación de una página web, permitiéndote que te puedas enfocar en la creación de contenidos.

Por norma general, podemos ver varios aspectos en común entre todos los CMS:

Panel de administración: En este panel de administración podrás gestionar todo lo referente al CMS. Te permite instalar extensiones o complementos, añadir páginas al sitio web, crear artículos para el blog, administrar productos, gestionar a los usuarios...Todo ello se realiza de forma visual, otorgando una gran facilidad de uso para trabajar con cualquier aspecto de tu sitio web y haciendo asequible el desarrollo web a usuarios que no son técnicos o no disponen de competencias en ámbito de la programación.Normalmente accedes a este panel con un usuario con niveles de administración que es creado cuando se ejecuta la instalación.

En este panel de administración podrás gestionar todo lo referente al CMS. Te permite instalar extensiones o complementos, añadir páginas al sitio web, crear artículos para el blog, administrar productos, gestionar a los usuarios...Todo ello se realiza de forma visual, otorgando una gran facilidad de uso para trabajar con cualquier aspecto de tu sitio web y haciendo asequible el desarrollo web a usuarios que no son técnicos o no disponen de competencias en ámbito de la programación.Normalmente accedes a este panel con un usuario con niveles de administración que es creado cuando se ejecuta la instalación. Temas: Por norma general, los CMS separan la parte más enfocada al funcionamiento interno de la parte visual o estética. Esto se realiza a través de temas.Estos temas se encargan de gestionar los aspectos estéticos, como el color de fondo, la tipografía, el color de los enlaces, la disposición del menú... En definitiva, todo lo que vemos al visitar una página.Los temas pueden ser muy variados y pueden aportar funcionalidades extras y no solo limitarse a definir estilos. Algunos te permiten construir visualmente tu página web con herramientas de arrastrar y soltar. Es lo que denominamos page-builders.

Por norma general, los CMS separan la parte más enfocada al funcionamiento interno de la parte visual o estética. Esto se realiza a través de temas.Estos temas se encargan de gestionar los aspectos estéticos, como el color de fondo, la tipografía, el color de los enlaces, la disposición del menú... En definitiva, todo lo que vemos al visitar una página.Los temas pueden ser muy variados y pueden aportar funcionalidades extras y no solo limitarse a definir estilos. Algunos te permiten construir visualmente tu página web con herramientas de arrastrar y soltar. Es lo que denominamos page-builders. Complementos: Como he mencionado con anterioridad, cada CMS dispone de un marketplace propio, donde puedes encontrar plugins o módulos que extienden las funciones por defecto del sistema de gestión de contenidos.Si en algún momento no encontramos una funcionalidad muy concreta o necesitamos algo muy especifico, siempre podremos desarrollar nuestros propios complementos o extensiones y dotar al gestor de contenidos de funcionalidades únicas.

Cómo instalar un CMS

Cada sistema de gestión de contenidos tiene su propio proceso de instalación. Por ejemplo, si quieres instalar WordPress podrás hacer uso de un asistente que te guiará en el proceso. Sin embargo, existen algunos puntos en común:

Hosting: Lo primero de todo es que necesitarás disponer de un alojamiento web. Puedes encontrar hostings especializados en WordPress u otros CMS que harán que esta tarea sea aún más sencilla, haciendo que la instalación consista en unos pocos clics desde el panel de administración del propio hosting.

Lo primero de todo es que necesitarás disponer de un alojamiento web. Puedes encontrar hostings especializados en WordPress u otros CMS que harán que esta tarea sea aún más sencilla, haciendo que la instalación consista en unos pocos clics desde el panel de administración del propio hosting. Base de datos: Para que el gestor de contenidos funcione correctamente, necesitarás una base de datos donde se almacenará toda la información necesaria para que el software funcione, al igual que toda la información de los contenidos que vayas agregando.

Para que el gestor de contenidos funcione correctamente, necesitarás una base de datos donde se almacenará toda la información necesaria para que el software funcione, al igual que toda la información de los contenidos que vayas agregando. Subida de ficheros: Si tu proveedor de hosting no cuenta con hostings especializados para la instalación de este tipo de software, tendrás que hacer la subida de ficheros de forma manual a tu alojamiento.

Si tu proveedor de hosting no cuenta con hostings especializados para la instalación de este tipo de software, tendrás que hacer la subida de ficheros de forma manual a tu alojamiento. Asistente de instalación: De forma general, las aplicaciones web de gestión de contenidos cuentan con un asistente de configuración por lo que, después de subir los ficheros, podrás acceder a tu sitio web a través de tu domino y se visualizará un asistente de instalación que te guiará por los pasos necesarios.

Ejemplos de CMS

Ahora que sabes qué es un CMS y sus principales usos, te voy a listar algunos de los más utilizados o populares.

He de mencionar que todos los programas que te citaré a continuación son de código abierto o, lo que es lo mismo, son open source. Te dejo con los ejemplos a continuación:

WordPress

Es el CMS más utilizado. Para que te hagas una idea, de los sitios web creados a través de un CMS, WordPress acapara la cuota de alrededor del 60% de estos. Esto se debe a varios factores, pero uno de los más destacables es su versatilidad, además de ser de software libre y disponer de una gran comunidad de usuarios.

Al ser un software con un uso tan extenso, existen en el mercado infinidad de complementos que agregan funcionalidades únicas y permiten que pueda ser utilizado para sitios web de índole muy diferente.

Por ejemplo, podemos convertir nuestra página web en una tienda online añadiendo uno de sus plugins más conocidos, denominado WooCommerce. En su marketplace podemos encontrar plugins de optimización, de reserva de citas, seguridad, membresías... Un sinfín de posibilidades.

Además, existen temas que te permitirán personalizar con una gran libertad de diseño la apariencia de tu sitio web.

Un apunte importante es que no debes confundir el CMS de código abierto disponible en wordpress.org, que es instalable en cualquier hosting y de código abierto, con el servicio de alojamiento de pago que ofrecen a través de wordpress.com.

Drupal

Este CMS destaca por su robustez y está enfocado a los más expertos. Drupal, por norma general, no es aconsejable si nunca has utilizado un CMS y tampoco si no dispones de ningún conocimiento en desarrollo web, aunque estos requisitos no son estrictamente necesarios.

Como te comento, Drupal es un software que internamente está muy bien estructurado y cuenta con altos niveles de seguridad, aunque si quieres exprimir todo su potencial va a requerir de alguna edición de código ya sea a través de lenguajes como PHP o HTML.

Su mantenimiento no es sencillo. De hecho, para actualizarlo, la manera más óptima es conectándote mediante SSH y ejecutando una serie de comandos utilizando composer. Si lo que acabas de leer te suena a chino, probablemente este no sea el CMS ideal para ti.

Joomla

Aunque es considerado el segundo gestor de contenidos más utilizado después de WordPress, actualmente el uso de Joomla está decreciendo.

Es un CMS que cuenta con características muy interesantes, como un sistema multiidioma incorporado por defecto y una gestión avanzada de usuarios.

También cuenta con una flexibilidad muy alta. Respecto a su mantenimiento, Joomla no dispone de actualizaciones automáticas, como sí pasa con otros gestores.

PrestaShop

PrestaShop es un CMS enfocado a tiendas online. Dispone de una gestión muy eficiente sobre el proceso de compra y es perfecto para tiendas online que cuentan con productos complejos, como productos con un gran número de variaciones.

Su interfaz es algo compleja al principio y no es tan sencilla e intuitiva como en otros CMS.

A nivel de interfaz o estética, es algo más compleja de adaptar a diseños muy personalizados, aunque existen temas o plantillas que trabajan eficientemente este aspecto.

También cuenta con un gran número de módulos, que permiten añadir funcionalidades extra pero, como desventaja, es más difícil encontrar módulos gratuitos.

PrestaShop suele ser el CMS recomendado para tiendas con un elevado número de productos, ya que dispone de un flujo para la venta online muy bien trabajado.

Magento

Magento también es un CMS enfocado a tiendas online. Cuenta con una gran comunidad, pero es algo complejo de administrar.

Destaca un interfaz muy cuidada pensada para aportar una mejor usabilidad al usuario en comparación con otros CMS.

Este CMS esta más enfocado a desarrolladores y permite unas customizaciones muy elevadas a través del uso de plantillas que pueden ser editables, aunque esta característica también es compartida por otros CMS.

Dispone de una API muy eficiente, lo que permite poder extender o sincronizar la tienda online con otras aplicaciones.

Las actualizaciones del CMS no son de las más sencillas de implementar.

Cómo saber qué CMS utiliza una web

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión que estás navegando por una web y te sorprende con su diseño o alguna funcionalidad que tiene implementada. Entonces es cuando te preguntas: "¿Con qué han hecho esta web?"

Teniendo en cuenta que casi el 60% de los sitios webs están hechos a través de un CMS, es probable que esa web que tanto te ha llamado la atención también lo esté. Por suerte, podemos descubrirlo con una serie de herramientas:

Wappalyzer

Es una extensión de Google Chrome. Es de los métodos más conocidos. Es rápida y simple. Además, no solo se limita a detectar el CMS de cualquier web y con que está construida. Wappalyzer también detecta si se utilizan tecnologías como Google Adsense, Google Analytics, Varnish, Nginx, PHP, CloudFlare, etc.

Puedes ver el listado completo de tecnologías que puede reconocer Wappalyzer en la siguiente dirección: https://www.wappalyzer.com/

Chrome Sniffer

Como su nombre indica, es una extensión para Google Chrome que permite ver las tecnologías más “visibles” que utiliza un sitio web.

Chrome Sniffer reacciona ante software y aplicaciones tan comunes como WordPress, Google Analytics, Disqus Comment System, algunos frameworks CSS y javascript, integraciones con las principales redes sociales, etc.

Aunque no es la solución más potente, sí que es una solución muy ágil para comprobar si un sitio web utiliza WordPress, ya que lo reconoce a la perfección.

Puedes encontrar más información acerca de Chrome Sniffer en la siguiente dirección URL: https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-sniffer-plus/fhhdlnnepfjhlhilgmeepgkhjmhhhjkh

BuiltWith

Se trata de una página web que muestra las tecnologías que utiliza un determinado sitio web. Además, para ello agrupa en secciones los diferentes tipos de tecnologías utilizadas en un sitio web y muestra una especie de gráfico para mostrar que unos servicios son más utilizados que otros, pero obtiene la información de Google Trends.

Por lo que he visto, es capaz de detectar el servidor web, el proveedor de DNS, las configuraciones de correo electrónico, el certificado SSL, el theme de WordPress y el lenguaje de programación, los frameworks CSS y los javascript de tracking de estadísticas más conocidos.

Puedes encontrar más información sobre BuiltWith en el siguiente enlace: https://builtwith.com/

W3Techs

Se trata de una web con una apariencia bastante antigua que es capaz de detectar algunos sistemas como el CMS, el servidor web, el lenguaje de programación, el frameworks CSS, diversas herramientas en código javascript, los tipos de imágenes, etc.

W3Techs también ofrece datos relevantes sobre Alexa, el certificado SSL e incluso muestra una tabla de puntuaciones donde se asignan puntuaciones en base a las tecnologías utilizadas.

Puedes encontrar más información sobre W3Techs en la siguiente URL: https://w3techs.com/sites

WHATCMS

Se trata de una web muy similar a las anteriores pero que poco tiene que explicar, ya que lo único que permite ver es el CMS que utiliza una web.

Puedes encontrar más información sobre WhatCMS en la siguiente dirección URL: https://whatcms.org/

Cuál es el mejor CMS

Sinceramente, para esta pregunta no hay una respuesta única. La elección de un gestor u otro dependerá del proyecto que quieras hacer.

Cada uno de los diferentes sistemas de gestión de contenidos tiene sus ventajas y desventajas. Algunos están enfocados a tiendas online o ecommerce, otros disponen de más extensiones en el mercado, otros están más enfocados a usuarios con habilidades en programación o tienen una mejor optimización respecto al SEO.

Por todo ello, deberás estudiar detalladamente las características de tu proyecto tanto necesidades actuales como futuras.

Es cierto que, por la versatilidad que ofrece, WordPress suele ser una opción válida para la mayoría de proyectos, debido a que al ser un software utilizado en todo el mundo cuenta con una gran cantidad de plugins que permiten expandir de forma significativa sus funciones.

CMS vs desarrollo a medida

Existe un debate sobre si es mucho mejor implementar un desarrollo a medida o hacerlo a través de un CMS.

Pues la respuesta es similar a la pregunta anterior, depende del proyecto.

Es cierto que a través de un desarrollo a medida podemos tener un control absoluto de todos los aspectos de la página web. Además, es de esperar un rendimiento mayor.

Pero, como desventajas, un desarrollo a medida implica un gasto mucho mayor y un mantenimiento mucho más costoso, por no hablar de los tiempos de desarrollo.

Sí es cierto que la mayoría de proyectos a medida son desarrollados para contar con una serie de características muy técnicas o especificas, pero también es cierto que es posible crear proyectos de alta complejidad haciendo uso de un CMS o Content Management System.

Normalmente, cuando se comparan estos dos conceptos se habla de los CMS como una herramienta de desarrollo mediocre en comparación con desarrollar un proyecto a medida.

He de decir que personalmente creo que es debido al mal uso que se hace de ellos. Como la mayoría tiene una facilidad de uso asequible para cualquier usuario, existen muchos proyectos que son ofertados como proyectos profesionales pero no han sido construidos o realizados correctamente.

Realmente, desde un punto de vista técnico, se pueden hacer proyectos muy interesantes y complejos. No obstante, para ello se deben tener unos conocimientos más técnicos y conocer bien el ecosistema de cada gestor de contenidos, lo que conlleva horas de estudio y práctica.

Y ahora... ¿Ya tienes claro lo que es un CMS?

Si tu objetivo es empezar a dedicarte profesionalmente a la creación de páginas web o simplemente te interesa crear webs de uso personal, conocer los distintos sistemas de CMS o gestor de contenido es imprescindible.

Si consigues profundizar en el funcionamiento de un sistema de gestión y no te limitas a lo más básico, podrás crear sitios web con funcionalidades complejas y vistosas.

Ten en cuenta que, aunque a priori parezcan herramientas sencillas, como en todo, si no son usados de forma correcta obtendrás resultados que posiblemente no esperarías.

Te aconsejo que, en el caso de querer trabajar con algún CMS, te tomes tu tiempo en aprender su funcionamiento y profundices todo lo que puedas. Así obtendrás resultados más profesionales y de mucha mayor calidad.