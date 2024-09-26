WordPress: Principales características
WordPress es un CMS de código abierto y gratuito que permite crear cualquier tipo de web sin programar, y que hoy se usa en el 43,1% de los sitios de internet. Sus características clave son la facilidad de uso, la escalabilidad, los miles de temas y plugins, el enfoque SEO-friendly y una gran comunidad detrás.
Que tantos webmasters y desarrolladores opten por esta aplicación desde su nacimiento en 2003 no puede ser casualidad. Son muchos los puntos fuertes de este CMS, por lo que en este artículo te voy a detallar cuáles son las principales características de WordPress que lo han llevado a la cima.
- Características de WordPress más destacadas
- 1. Apto para neófitos digitales
- 2. Curva de aprendizaje muy sencilla
- 3. Gratuito, de código abierto (open source) y libre
- 4. Infinidad de funcionalidades
- 5. WordPress es escalable
- 6. Instalación en pocos clics
- 7. Actualizaciones sencillas
- 8. Gestión de medios simple e intuitiva
- 9. Gran diversidad de diseños
- 10. WordPress es personalizable
- 11. Flexibilidad de publicación (programar, borradores, etc.)
- 12. Eres dueño de tu contenido
- 13. Diseño con estándares W3C
- 14. WordPress es SEO-friendly
- 15. Multi idioma
- 16. Importación simple desde otros CMS
- 17. Sistema de comentarios
- 18. Sistema de usuarios y permisos
- 19. Gran comunidad
- 20. CMS del pasado, presente y futuro
- Conclusiones sobre las características de WordPress
Características de WordPress más destacadas
Entre la infinidad de características que tiene WordPress, voy a detallar las 20 que para mí son más relevantes y que considero que lo hacen el CMS más completo y el elegido por la inmensa mayoría de usuarios para crear su página web, independientemente de su perfil y nivel de conocimiento en desarrollo web.
1. Apto para neófitos digitales
Una de las misiones de este proyecto es ofrecer un software sencillo e intuitivo. Con WordPress no vas a necesitar conocimientos de programación para crear una web. Me atrevería a decir que, si eres capaz de encender un ordenador, estás preparado para trabajar con WordPress.
2. Curva de aprendizaje muy sencilla
Publicar contenido en WordPress es tan sencillo como abrir un programa de edición de texto y escribir en él (por ejemplo, Microsoft Word). A partir de ahí, podrás comprobar como WordPress tiene diferentes opciones (algunas por defecto y otras ampliables por medio de plugins) que podrás ir aprendiendo y utilizando a través de un backend (panel de administración) muy intuitivo y ordenado jerárquicamente.
3. Gratuito, de código abierto (open source) y libre
WordPress es un CMS gratuito, es decir, que no tienes que pagar por él. Podrás descargarlo e instalarlo (en local o en tu propio hosting) sin coste alguno y empezar a trabajar con él.
También es un CMS de código abierto (open source) y libre. Esto quiere decir que tú, como usuario, podrás modificarlo, ejecutarlo, distribuirlo e incluso mejorarlo, dado que su código es abierto y accesible a todo el mundo.
4. Infinidad de funcionalidades
WordPress fue creado inicialmente con el objetivo de "Democratizar la publicación" y fue utilizado en sus inicios como CMS para crear páginas web de tipo blog.
Actualmente, tras varios lustros en funcionamiento, WordPress es mucho más que una aplicación para crear un blog. Con este software podrás crear todo tipo de páginas web: corporativas, tiendas online, comparadores de precios, portales de anuncios, foros, portafolios, plataformas de cursos, redes sociales...
Prácticamente cualquier tipo de sitio web que tengas en mente vas a poder desarrollarlo con WordPress. ¿Cómo? Seguramente hay un plugin, entre los más de 55.000 plugins existentes en este momento, que cumpla con la función o funciones que estás buscando.
Los plugins son como "addons" o complementos, es decir, pequeños (o no tan pequeños) programas que podrás instalar con dos clics en tu propio WordPress y que añaden funciones adicionales.
5. WordPress es escalable
WordPress es un sistema de gestión de contenidos que te va a permitir escalar tu sitio web cuando lo desees. En general, a partir de plugins que instalarás en tu web WordPress. Puedes empezar tu proyecto partiendo de un simple sitio web corporativo o un sencillo blog y, posteriormente, añadirle una tienda online (con WooCommerce), formación online para tu propia academia (con LearnDash, por ejemplo), un motor de reservas para un hotel, etc.
6. Instalación en pocos clics
A diferencia de otras aplicaciones o CMS, instalar WordPress es un proceso muy sencillo: subir archivos por FTP, crear base de datos desde el panel de tu hosting y configurar la misma en el instalador de WordPress.
Pero con nuestros planes de hosting para WordPress lo vas a tener todavía más fácil, dado que te lo damos ya instalado. Además, por si necesitas futuras nuevas instalaciones, contamos con un autoinstalador automático: con un clic lo tendrás instalado en cuestión de segundos.
7. Actualizaciones sencillas
Al igual que la instalación, mantener tu WordPress actualizado es una tarea sencilla e intuitiva. Bastará con hacer clic en el aviso que se mostrará en el backend cuando haya una actualización disponible.
Lo mismo ocurre con las actualizaciones de los componentes adicionales: temas y plugins. En el propio backend de WordPress se te mostrará un aviso cuando alguno de tus plugins cuente con actualización.
También tendrás a tu disposición la opción de configurar actualizaciones automáticas, pero no lo recomiendo.
Recuerda que es importante hacer un backup de tu sitio antes de cualquier actualización, por si hay algún tipo de incompatibilidad entre versiones. Es muy recomendable mantener tu sitio web WordPress siempre actualizado, por seguridad.
8. Gestión de medios simple e intuitiva
Subir archivos (imágenes, vídeos, etc.) a tu WordPress es una tarea muy sencilla e intuitiva: Basta con arrastrar y soltar o seleccionar directamente desde tu disco.
Para borrarlos, simplemente has de acceder al menú "Medios" y, desde ahí, se mostrarán todos los disponibles que hayas subido previamente. Podrás seleccionar los que desees eliminar y borrarlos en un clic.
9. Gran diversidad de diseños
WordPress cuenta con decenas de miles de temas gratuitos y de pago que te permitirán elegir el diseño que más te guste.
Actualmente, existen diversos maquetadores visuales en forma de plugins (como Elementor) que te permitirán crear un diseño muy profesional y totalmente personalizable por medio de lo que se conoce como "drag and drop", es decir, arrastrar y soltar.
10. WordPress es personalizable
Tanto a nivel de diseño como de funciones, WordPress es totalmente personalizable, ya sea tocando código (recordemos que WordPress es un CMS de código abierto) o bien por medio de plugins y temas.
11. Flexibilidad de publicación (programar, borradores, etc.)
WordPress te va a permitir crear diversos tipos de contenido: entradas y páginas por defecto, productos ecommerce (en caso de que instales WooCommerce) y todo tipo de contenido personalizado a medida de tus necesidades (Custom Post Types).
Además de publicar, te va a permitir programar el contenido para que se publique automáticamente en la fecha y hora que elijas.
También podrás guardar tu contenido en "borradores" o "pendientes de revisión", para que no se programe o publique hasta que tengas el contenido totalmente revisado.
12. Eres dueño de tu contenido
A diferencia de muchas aplicaciones de creación de sitios web, tu WordPress será tuyo siempre. Podrás moverlo de un alojamiento web a otro si así lo deseas, descargarlo en tu PC para retomarlo dentro de un tiempo, etc. Sin ataduras a proveedores ni dependencia de tarifas.
13. Diseño con estándares W3C
Los estándares W3C fueron creados con el objetivo de orientar a los creadores de sitios web para que los sitios web sean accesibles por todo tipo de personas desde cualquier tipo de dispositivo.
WordPress cumple con los estándares W3C en todos sus aspectos: a nivel de código, accesibilidad, compatibilidad de dispositivo, y calidad de presentación de contenido.
14. WordPress es SEO-friendly
WordPress está orientado a la optimización para motores de búsqueda. Puedes ir un paso más allá con la implementación de plugins SEO adicionales (como Rank Math, por ejemplo) y seguir nuestra completa guía de optimización SEO para WordPress, donde te detallamos aspectos relacionados con la configuración de tu WordPress que facilitarán el posicionamiento de tu web.
15. Multi idioma
Al instalar WordPress, podrás elegir entre más de 70 idiomas. Adicionalmente, tendrás la posibilidad de que tu sitio web se muestre, además de en el idioma principal, en otros idiomas que elijas por medio de la instalación y configuración de plugins como WPML o Polylang.
16. Importación simple desde otros CMS
Si tienes tu sitio web creado en otro tipo de aplicación o CMS (como PrestaShop, Drupal, Magento, Wix, Jimdo, Squarespace, Shopify, etc.), podrás importar su contenido a tu WordPress sin perderlo. Existen diversidad de plugins que se encargan de automatizar el proceso en función de cada caso.
17. Sistema de comentarios
WordPress permite a tus usuarios dejar comentarios en publicaciones de tu sitio. Además, te facilita su configuración y control: podrás dejar que se publiquen automáticamente, revisarlos antes de ser publicados, borrar/editar comentarios, enviar comentarios a spam...
El sistema de comentarios es un excelente forma de interactuar con tu público, que a menudo te puede ofrecer un feedback muy interesante sobre tu sitio web.
Al igual que con otras funciones de WordPress, podrás personalizar más si cabe tu página web en WordPress respecto a comentarios usando plugins adicionales. Echa un ojo a este artículo sobre comentarios en WordPress donde te lo contamos todo.
18. Sistema de usuarios y permisos
Al trabajar sobre un sitio web es común delegar según qué funciones en otras personas, más allá del administrador del sitio.
WordPress te va a permitir crear/eliminar/editar usuarios adicionales con rol de: Editor, Autor, Colaborador y Suscriptor. Cada uno de estos perfiles de usuario tendrá unas limitaciones de uso dentro del propio WordPress que, por defecto, no son modificables. Sin embargo, podrás editar usuarios y permisos con el uso de plugins como te detallamos en esta guía sobre roles de usuario y permisos en WordPress.
19. Gran comunidad
WordPress cuenta con una gran comunidad de usuarios de diferentes perfiles que forman parte de este gran proyecto. Cuentan con un sistema de soporte a través de los diferentes foros y, además, organizan diferentes eventos presenciales como Meetups, WordCamps locales y WordCamps regionales que facilitan mucho el networking entre profesionales del sector.
20. CMS del pasado, presente y futuro
WordPress lleva lustros liderando el ranking de uso en cuanto a gestores de contenido.
No se trata de un liderato por poco, se trata de un auténtico arrase respecto a sus competidores. Llevándolo al terreno futbolístico, se puede decir que si el ranking de uso de los CMS fuese la liga de fútbol francesa, WordPress sería el Paris Saint Germain (y el plugin Elementor, Kylian Mbappé), con la enorme diferencia de que al frente de la gestión de WordPress hay cientos de miles de entusiasmados profesionales en contraposición al magnate del petróleo Nasser Al-Khelaïfi, excéntrico presidente del club parisino.
Muestra de que WordPress ha sido, es y seguirá siendo el CMS líder, son sus números. Para que te hagas una idea, en 2012 "solo" copaba el 15,8% de los sitios webs activos. Pues bien, a día de hoy nada menos que el 43,1% de las webs que existen en internet funcionan bajo WordPress, según los datos recogidos por w3techs.com.
Conclusiones sobre las características de WordPress
El éxito de WordPress como sistema de gestión de contenidos radica en que es muy fácil de usar. Sin conocimientos en programación, puedes crear una página web con infinidad de funciones, muy completa y con un diseño muy profesional, con simples clics y en un tiempo récord.
Podemos decir por tanto que, a nivel de eficacia y de eficiencia, WordPress es la mejor solución para crear webs propias o para clientes. El tiempo que llevaría a un programador hacer un desarrollo a medida para una página web determinada podría ser 10, 20 o 30 veces superior al tiempo que le implicaría hacerlo en WordPress. Esto supone un ahorro de tiempo y dinero muy importante, así como webs más accesibles a todos los bolsillos.
WordPress ha venido para "Democratizar la publicación" y lo ha conseguido. Hoy día, cualquier persona puede crear su propio sitio web en pocos clics y sin necesidad de conocimientos avanzados.