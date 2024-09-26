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Astra es un tema de WordPress ligero y optimizado para page builders, el más instalado del repositorio oficial con más de un millón y medio de instalaciones. Su enfoque consiste en encargarse de cabecera, pies, plantillas y blog, dejando el body al constructor visual. Dispone de versión gratuita y de Astra Pro, que amplía las opciones de personalización.

Pero esto de los temas tiene mucha miga. Por ejemplo, yo siempre descarto todos los de Themeforest, por aquello de las buenas prácticas y debido a dependencias severas, al estar todos sobrecargados de funcionalidades (sí, sí, el famoso bloating).

Los desarrolladores de temas están estresados desde hace años, sobre todo ahora que estamos viviendo una batalla infernal entre page builders y los nuevos temas nativos de FSE (no confundir con RTL) de WordPress.

Astra navega muy inteligentemente en todas estas aguas. Mantiene un tema ligero y optimizado para builders (ya sea Beaver, Elementor, Visual, Bakery, etc.). Es un gran tema clásico para instalar WordPress como base y usarlo para webs de diseño ligero donde el contenido pueda tener más protagonismo.

Por último, entra de lleno en la batalla de los page builders con un nuevo tema, Spectra One, y su propio page builder, Spectra Pro. Hablaremos de ambos más adelante en este mismo artículo.

Vamos a ir viendo, paso a paso, todos los escenarios y alternativas. Además, repasaremos también todo el ecosistema de plugins que acompañan a Astra.

Índice del artículo





































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Versión gratuita del tema Astra y plugin Astra Pro

La estrategia de Brainstorm Force, la creadora de Astra, es clara y similar a la de otras empresas. Han creado un tema completo y con un buen personalizador, pero ligero, con poco código y muy rápido.

Las batallas por ser el theme más rápido entre GeneratePress y Astra llegaron a ser épicas, según los cronistas de la época. La idea era tener un tema completo y dejar la zona del body lo mejor preparada posible para los builders. Es decir, al tema lo que es del tema: plantillas de WordPress, cabecera, pies de página, blogs y estilos. En cambio, al page builder le corresponde el diseño en la zona del body, que es donde solían tener sus puntos fuertes.

En la versión gratuita cumplen con lo básico y un poco más, incluido el blog, bastante aceptable. En contraste, en la versión Pro se disparan las opciones para personalizar todo lo referente al tema. Si lo completas con un page builder, ya tienes combinación ganadora.

O, al menos, así era hasta que Elementor sacó en 2018 su versión 2.x con la posibilidad de crear todas las plantillas dinámicas de WordPress y poder prescindir de los temas.

Primeros pasos con Astra

Vamos a ir viendo, paso a paso, las opciones más importantes de Astra y la gran cantidad de plugins que lo acompañan.

Diseño avanzado del blog con Astra

Con Astra Pro puedes darle un toque diferente a tu blog. Por ejemplo, puedes mostrar todas tus publicaciones en un diseño de cuadrícula muy ordenado y atractivo. Es ideal para organizar tus contenidos.

Si prefieres algo más moderno, puedes optar por el diseño de mampostería que Astra ofrece. Es una opción genial para darle un aspecto fresco a tus publicaciones.

Además, puedes destacar la fecha de publicación de tus artículos con un cuadro de fecha. Así, tus lectores podrán ver cuándo se publicaron tus contenidos.

Tú tienes el control total sobre la estructura de tu blog. Puedes organizar las publicaciones individuales a tu estilo. Puedes decidir dónde van la imagen destacada, el título y el metatexto. Es una forma muy potente de personalizar tu blog.

Y, si quieres que tus lectores naveguen cómodamente por tus publicaciones, Astra te permite agregar una paginación elegante. Así podrán acceder a más contenidos con facilidad.

Si te interesa mostrar artículos relacionados en tus entradas, Astra hace que sea fácil hacerlo. Puedes personalizar el diseño y el aspecto de estos artículos relacionados según tus preferencias.

Por otro lado, si prefieres una presentación más sencilla, puedes configurar tu blog para que las publicaciones aparezcan en modo lista, una detrás de otra, ordenadamente.

¿Te gustaría resaltar una publicación en particular? Con Astra, también puedes hacer tu primera publicación destacada para que todos la vean.

Además, puedes mostrar extractos breves que actúen como un resumen de tus publicaciones. Esto puede ayudar a tus lectores a tener una idea rápida de lo que trata cada artículo.

Si deseas ajustar el ancho del contenido de tu blog, Astra te lo facilita. Puedes personalizar el ancho según tus preferencias y necesidades.

Finalmente, si deseas que tus lectores sigan explorando sin fin, puedes activar la opción de carga infinita. Esto significa que seguirán viendo más publicaciones a medida que sigan desplazándose hacia abajo en la página del blog.

En resumen, Astra ofrece muchas opciones para personalizar y mejorar la experiencia de tu blog, que es algo que siempre debe cumplir un tema de WordPress.

Otras funciones premium de Astra Pro

En lo que respecta al encabezado, este potente plugin te brinda la capacidad de fijarlo en la parte superior de tu sitio web.

¿Qué significa esto? Pues que tu menú y demás elementos del encabezado estarán siempre a la vista, sin importar cuánto se desplace el usuario hacia abajo en la página. Esto proporciona una navegación más cómoda y eficiente a tus visitantes.

Además, con Astra Pro puedes crear encabezados y menús personalizados para cada página. Esto es genial si quieres dar un toque especial a diferentes secciones de tu sitio o si tienes páginas con necesidades de navegación específicas. No hay límites.

¿Recuerdas que mencionamos secciones adicionales de encabezado y pies de página? ¡Exacto! Astra Pro te brinda la posibilidad de agregar secciones extra en estas áreas, lo que te da aún más espacio para personalizar y destacar aspectos importantes de tu contenido.

Ahora, hablemos de diseño. Astra Pro te ofrece una amplia gama de opciones para jugar con colores, tipografías y espaciados, que es mucho más limitado en la versión gratuita. Esto significa que puedes mejorar el aspecto visual de tus diseños de diferentes maneras: desde elegantes combinaciones de colores hasta fuentes legibles y atractivas, tienes el control total sobre cómo se presenta tu contenido.

Para las agencias, aquí hay una joya: Astra te permite personalizar y convertir en marca blanca el tema y varios de sus plugins. ¿Qué significa esto? Básicamente, puedes poner tu propio sello en el tema y los complementos, lo que fortalece tu identidad de marca frente a tus clientes.

Esto es especialmente valioso si trabajas con múltiples clientes y quieres que cada uno sienta que tiene una experiencia única y personalizada.

En resumen, Astra Pro no solo te da un control increíble sobre el diseño de tu sitio web, sino que también te ofrece herramientas potentes para destacar y personalizar la experiencia de tus visitantes.

Con opciones de encabezado fijado, personalización por página y la capacidad de convertirlo en una verdadera extensión de tu marca, Astra Pro es una herramienta que puede llevar tu sitio web al siguiente nivel. ¡Así que a jugar y a personalizar!

Funcionalidades de WooCommerce potenciadas con Astra

WooCommerce es un sistema de comercio electrónico ampliamente utilizado que ofrece diversas funcionalidades para gestionar tiendas en línea. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus capacidades es esencial contar con un tema que complemente y mejore estas características nativas. En este sentido, el tema Astra se destaca como una elección sólida.

Además, gracias a características que potencian la experiencia de compra y personalización, el plugin Astra Pro proporciona las herramientas necesarias para ofrecer a tus clientes una mejor experiencia al navegar por tu tienda en línea. Vamos a verlas.

Barra lateral off-canvas: Esta función permite la inclusión de una barra lateral fuera del área principal de la página. Esto brinda a los usuarios un acceso eficiente a información adicional, como filtros de búsqueda o categorías, sin obstruir la vista de los productos.

Opciones de checkout: El proceso de compra es una parte esencial de cualquier tienda en línea. Astra Pro ofrece herramientas avanzadas para personalizar y optimizar el flujo de pago, permitiendo una experiencia de compra más fluida y eficaz para los clientes.

Ajustes de cuadrícula: La presentación de productos en una tienda en línea es crucial para atraer clientes y facilitar la navegación. El plugin Astra Pro también proporciona herramientas para ajustar y personalizar la disposición de la cuadrícula de productos, permitiendo una presentación atractiva y fácil de explorar.

Scroll infinito: Esta característica ofrece una forma cómoda y continua de explorar la tienda. A medida que el usuario se desplaza hacia abajo en la página, se cargan más productos automáticamente, eliminando así la necesidad de hacer clic en páginas adicionales. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario y facilita la exploración de grandes catálogos.

Además de estas características del plugin Astra Pro, la versión gratuita del tema también ofrece una serie de funciones valiosas, como opciones de galería de producto, ajustes de cuadrícula, catálogo de producto, variaciones de color y otras personalizaciones que enriquecen la experiencia de compra en línea.

Además, dispones de una gran variedad de plantillas específicamente preparadas para comercio electrónico que van a permitirte acelerar mucho la creación de tu tienda.

En resumen, seleccionar el tema Astra (ya sea en su versión gratuita o Pro) es una decisión inteligente para mejorar la funcionalidad de tu tienda en línea.

Ecosistema de Astra theme en WordPress

Además de la versión gratuita de Astra en el repositorio de WordPress y el plugin con las funcionalidades Pro, Astra tiene un arsenal de plugins (algunos de ellos, realmente valientes y de muy reciente existencia).

Starter Templates — Elementor, WordPress & Beaver Builder Templates para tu sitio web

Starter Templates es, indudablemente (con más de un millón de instalaciones activas), un plugin pionero en instalar kits completos con plantillas en la industria WordPress. Además, cuenta con soporte multi plataforma. Estas plantillas, a día de hoy, se pueden instalar con Elementor, Beaver Builder y Gutenberg/Spectra.

Si te pasa como a mí, que no encuentras las opciones de cabeceras y pies en esta versión (cuando antes estaban incluidas), es que han sido separadas y convertidas en un plugin adicional: Elementor Header & Footer Builder.

Plugins Ultimate Addons para Elementor (UAE) y Beaver Builder de Astra

Astra es una verdadera veterana en el mundo de WordPress y su experiencia se nota en cada rincón del ecosistema. Han sido pioneros en muchos aspectos y una de sus primeras incursiones fue en la creación de widgets y bloques.

En sus primeros tiempos ofrecían widgets especialmente diseñados para Visual Composer, aunque no estoy segura de si siguen disponibles.

Ahora, cuando se trata de los add-ons para Elementor, Astra se lleva la corona. Ofrecen una impresionante selección de más de 40 widgets, más de 100 plantillas predefinidas y más de 200 bloques reutilizables.

Dentro de esta extensa colección, hay algunas joyas que merecen ser destacadas. Por ejemplo, los widgets de tablas, que te permiten mostrar datos organizados de forma atractiva.

También tienen hotspots, ideales para resaltar áreas específicas de imágenes, así como widgets de how-to completamente compatibles con el marcado schema, lo que puede mejorar significativamente tu visibilidad en los motores de búsqueda.

Si eres apasionado del comercio electrónico, Astra también ha pensado en ti. Ofrecen widgets diseñados para WooCommerce que te permiten mostrar tu oferta de manera atractiva y funcional.

Además, para los amantes de los detalles, Astra brinda opciones de estilo para formularios populares como Contact Form 7, WPForms o Gravity Forms. Esto significa que puedes tener formularios integrados en el diseño de tu sitio, manteniendo la coherencia visual en cada rincón.

En resumen, Astra no solo ofrece una amplia gama de widgets y bloques, sino también proporciona herramientas específicas para diferentes necesidades, sin escribir código. Ya seas un blogger, un dueño de tienda online o un creador de contenido, Astra tiene algo que te ayudará a destacar en WordPress.

Plugin Convert Pro de Astra

Ahora, hablemos de Convert Pro. Este plugin de popups es una auténtica joya para los supermarketers. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tiene un arsenal de integraciones y opciones avanzadas que te hacen la vida mucho más fácil. Eso sí, Elementor también se lleva su pedazo del pastel con su potentísimo popup builder.

Lo primero que destaca es su editor de arrastrar y soltar. Es fácil de usar y potente, aunque no llega al nivel de Elementor. Pero oye, cumple su función de maravilla.

Y no podemos olvidar que es completamente responsive. Eso significa que tu sitio se verá de maravilla en cualquier dispositivo móvil. ¡Perfecto para captar a tu audiencia en movimiento!

¿Te preocupa la velocidad de carga? Tranquilo, Convert Pro va como un rayo. Esto es genial para mantener tu sitio en óptimas condiciones y que tus visitantes no se aburran esperando.

Ah, y no hay que dejar de mencionar los disparadores de comportamiento. Aquí es donde Convert Pro se lleva el premio gordo. Tiene una lista interminable de opciones para enganchar a tus visitantes y conseguir esas conversiones que tanto deseas. Es uno de los más fuertes del mundillo WordPress.

Pero lo que de verdad lo hace brillar son sus integraciones. Se lleva bien con prácticamente todas las plataformas de CRM ye email marketing que te puedas imaginar. Y, si por casualidad necesitas conectar con otro servicio, no te preocupes: también tiene soporte nativo para Zapier. ¡Así que no te quedarás corto de opciones!

Ahora, hablemos de un pequeño detalle. Convert Pro, aunque sigue siendo una herramienta estupenda, parece estar envejeciendo un poco rápido. No te sorprendas si, en el futuro, algunas de sus funcionalidades se integran directamente en el editor de popups de Spectra Pro.

En resumen, Convert Pro es una herramienta potente que te brinda una amplia gama de opciones para crear popups efectivos. Si bien Elementor también es un fuerte competidor con su propio popup builder, este plugin no se queda atrás.

Además, su capacidad de integración con diversas plataformas y servicios es impresionante. ¡Así que a darles caña a esas conversiones!

Plugin Schema Pro de Astra

Este plugin de Astra es como una varita mágica para tu sitio web. ¿Por qué? Porque te permite agregar snippets enriquecidos basados en el marcado semántico de schema.org.

¿Qué significa eso? Bueno, básicamente, transforma tu sitio en una auténtica maravilla semántica sin que tengas que tocar ni una línea de código. ¡Es como magia para tu SEO!

Lo mejor de todo es que Schema Pro viene cargado con funcionalidades sorprendentes. Una de las más destacadas es su capacidad para aplicar el marcado automático.

Dispone de una amplia variedad de tipos, desde recetas hasta libros, pasando por artículos, puestos de trabajo y ¡mucho más! Imagina la cantidad de información valiosa que puedes presentar a los motores de búsqueda.

Pero eso no es todo. Este plugin también se encarga de mappear campos personalizados, lo que significa que puedes personalizar y adaptar la información a tu medida.

Además, cuenta con una validación en tiempo real del esquema, lo que te asegura que todo esté perfecto antes de ser indexado por los motores de búsqueda.

Ah, y si ya estás utilizando Yoast, ¡estás de suerte! Schema Pro se integra a la perfección con este popular plugin, lo que significa que puedes potenciar aún más tus esfuerzos de SEO.

En resumen, Schema Pro es un plugin muy específico pero tremendamente potente que puede revolucionar por completo tu posicionamiento en la web.

Si quieres destacar en los resultados de búsqueda y brindar a tus visitantes una experiencia rica en información, ¡este plugin es tu mejor aliado!

Plugin Portfolio Pro de Astra

Aunque las características iniciales suenan prometedoras, parece que Portfolio Pro ha experimentado un leve declive según las últimas reseñas. Además, las actualizaciones recientes no han aportado muchas novedades.

A pesar de contar con unas impresionantes 300.000 descargas, puede ser que su popularidad haya disminuido en comparación con las opciones más modernas y fáciles de usar (como Elementor, que simplifica la creación de portfolios).

Sin embargo, Portfolio Pro aún conserva su valor, especialmente si prefieres trabajar dentro del entorno clásico de WordPress. Ofrece la posibilidad de construir portfolios de imágenes, vídeos, enlaces a sitios web y páginas individuales. Incluso hace scroll onhover sobre los distintos elementos del portfolio.

Puedes echar un vistazo a algunos ejemplos en su sitio web para tener una mejor idea de lo que puede hacer por ti.

Spectra y Spectra Pro, un nuevo mundo por descubrir

Nada que ver con los malos de James Bond (o sí), Spectra es la audaz apuesta de Brainstorm Force y su (a veces polémico) fundador, Sujay Pawar.

Esta nueva serie surge de renombrar su famosa serie de widgets, Ultimate Addons for Gutenberg, con el nuevo nombre de Spectra for Gutenberg y añadir después una versión Pro.

Con más de medio millón de instalaciones activas, pone toda la carne en el asador con Gutenberg pero con un constructor propio, Spectra Pro, y con todas las funcionalidades de Astra volcadas en el mismo.

Brainstorm Force aumenta sus temas con Spectra One, nuevo tema FSE

Qué sorpresa: para sacarles el máximo partido a Spectra y Spectra Pro, necesito un tema compatible con Full Site Editing (FSE) y Astra ha tenido que sacarse de la manga Spectra One. A diferencia del propio Astra, Spectra One sí tiene capacidades de FSE.

Recompuesta de este primer shock, sigo y preparo una instalación de WordPress en mi hosting de Raiola para poder compararlo adecuadamente... Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto.

Tiene solamente un poco más de 4.000 instalaciones en el momento de redactar este artículo. Instalo, no sin dudas, este tema FSE nativo y desarrollado por Astra a medida para Spectra Pro. A continuación, añado el plugin Spectra Builder, como me indica en el escritorio de WordPress.

Una de las cosas que más me agrada es que Gutenberg/Spectra es nativo flexbox y eso lo hace muy potente y flexible. Bye bye, columns.

Descubre algunas de las potentes funciones de Spectra Pro

Spectra Pro es la respuesta que presenta Astra a la batalla de builders en 2023. Ojo, que la jugada es equipar al motor nativo Gutenberg de la sencillez y potencia de otros builders, como Elementor, de manera nativa en el editor de Gutenberg.

Le falta recorrido y todavía no se entiende del todo bien si es un builder o solo unos plugins que añaden funcionalidades a Gutenberg, pero la verdad es que la versión Pro añade cosas muy interesantes. Vamos a comentarlas.

Descubre algunas de las potentes funciones de Spectra Pro

Spectra Pro ofrece una experiencia única y llena de posibilidades para tu plataforma de comercio electrónico. Vamos a adentrarnos en sus características más emocionantes:

Spectra Pro te permite crear sitios web con contenido dinámico, lo que significa que tus páginas estarán siempre actualizadas y llenas de vida. Puedes utilizar datos dinámicos, como imágenes destacadas y nombres de autores de publicaciones.

Además, Spectra se lleva de maravilla con plugins populares como ACF, PODS y Meta Box, permitiéndote integrar datos dinámicos sin complicaciones. Directo al corazón de Elementor, Divi y tantos otros.

Si no eres un experto en código, no te preocupes. Spectra Pro también incluye un generador de bucles al estilo de Elementor, que te permite mostrar publicaciones y páginas según tus preferencias sin necesidad de escribir una sola línea de código.

Puedes realizar consultas sobre tipos de publicaciones, términos de taxonomía y usuarios, lo que te dará control completo sobre la presentación de tu contenido.

¿Quieres captar la atención de tus visitantes? Spectra Pro te ofrece la posibilidad de crear ventanas emergentes en tu sitio web que se mostrarán en el momento justo.

Puedes elegir entre una variedad de disparadores y reglas de visualización para personalizar tu mensaje y proporcionar información relevante en el momento más adecuado.

Las animaciones de entrada, basadas en desplazamiento, de Spectra Pro añaden un toque de dinamismo a tus páginas. Puedes ajustar el retardo, la duración y la suavidad de estas animaciones para crear una experiencia de navegación atractiva y cautivadora.

La galería de imágenes de Spectra Pro ofrece hasta cuatro variantes de diseño (tipo cuadrícula, tipo carrusel, tipo mampostería y tipo mosaico), cada uno con múltiples opciones de estilo y personalización. Esto significa que puedes mostrar tus imágenes como mejor se adapten a tu estilo y a la experiencia que deseas brindar a tus visitantes.

El bloque de Instagram de Spectra Pro te permite agregar feeds en vivo desde tus perfiles de Instagram a tu sitio web. Con tres tipos de diseño y múltiples estilos de subtítulos, así como opciones de filtro y efectos, esta funcionalidad te permite conectar con tu audiencia de una forma visualmente atractiva y auténtica.

Si quieres impulsar la participación de tus usuarios, el contador regresivo es tu aliado. Puedes elegir su aspecto y configurar una acción personalizada una vez que el temporizador llegue a cero. Esto te brinda una herramienta efectiva para dirigir el comportamiento de tus visitantes hacia una acción específica.

El módulo Slider Pro de Spectra Pro te permite crear contenidos deslizantes impresionantes en tu sitio web. Ofrece una variedad de opciones de personalización y funciones profesionales avanzadas para un diseño web excepcional.

Puedes modificar las diapositivas por vista y seleccionar una navegación de diapositivas personalizada. También agregar enlaces a diapositivas individuales para una experiencia de navegación más intuitiva.

Spectra Pro te permite crear formularios de registro personalizables que se integran perfectamente con el aspecto y estilo de tu sitio web. Esto te permite convertir a tus visitantes en miembros rápidamente.

También se ofrecen varias acciones para conseguir un registro exitoso, brindándote una mayor flexibilidad en la experiencia de registro a tus usuarios.

La capacidad de personalizar el formulario de inicio de sesión, el predeterminado de WordPress, es una funcionalidad más que ofrece Spectra Pro. Esto te permite adaptar la experiencia de inicio de sesión para que coincida con el diseño general de tu sitio web, creando así una experiencia de usuario más armoniosa y agradable y mucho mejor soporte del branding de la empresa.

Spectra Pro además, ofrece un diseño de modal moderno y completamente personalizable con múltiples opciones de diseño y estilo para elegir. Puedes agregar opciones de visualización fuera del lienzo y gestionar activaciones automáticas a través de cookies.

Esta funcionalidad proporciona una forma efectiva de comunicarse con los visitantes y presentar información relevante.

Primeras conclusiones del nuevo universo Spectra

En resumen, Spectra Pro es una opción versátil y bastante completa para aquellos que buscan llevar su experiencia con WordPress más allá de las funcionalidades del editor de bloques nativo.

En cuanto a velocidad, es impresionante, aunque esto no nos debe sorprender pues es una auténtica marca de la casa desde las primeras versiones del tema Astra.

Como inconveniente, hay que tener en cuenta que estamos ante una versión 1.x.x con detalles por pulir y algunas carencias importantes (como los pocos kits FSE disponibles).

Además, tampoco se ha hecho un esfuerzo por conseguir una amplia integración con WooCommerce, que le dará un empujón importante al producto. También prometen una IA nativa con el editor, pero habrá que verla.

Ahora bien, Spectra Pro es extremadamente rápido y, cuando navegas a través del editor, todo es prácticamente instantáneo. Además, abre una vía de negocio (si se cultiva despacio y con esmero) para toda la clientela de Astra, para ser nativo con el editor del core y con funcionalidades que empiezan a parecerse a Elementor.

Ahora, ¿será suficiente para atraer a los más de 14 millones de sitios construidos con Elementor o a los usuarios de la versión por venir de Divi 5 al lado de Gutenberg? Es pronto para decirlo, pero creo que esto iguala la batalla y ojalá que al final sean los usuarios los más beneficiados.

Creo que valdrá la pena hacer una comparativa con otros editores compatibles Gutenberg (como Blocksy o GeneratePress y sus generateblocks) y ver dónde se encuentran todos ellos en el umbral de 2024.

Precios y oferta de Astra WordPress Theme

Entender los precios de Astra es siempre un poco complicado. Lo importante es que tienes una licencia de Astra Pro por un año desde $47.

La oferta va subiendo hasta el paquete completo, el conocido como Growth, que incluye tiempo y licencias ilimitadas por (dependiendo de la oferte vigente) unos $1.000.

Bonus Track de Astra: SkillJet Academy incluido en el paquete completo

Skilljet Academy es una academia con no demasiados cursos, que están en inglés, pero que viene incluida si compras el paquete mayor de Astra (el Growth, el que te comentaba más arriba).

Los cursos más destacados son:

Cómo generar ingresos recurrentes , por Chris Lema.

, por Chris Lema. Estrategias avanzadas de marketing y embudos de ventas , por Spencer Forman.

, por Spencer Forman. Masterclass para hacer crecer tu negocio de diseño web, por John Whitford.

Conclusiones sobre Astra 2023

Para ir cerrando el tema, Astra dispara a todo, desde el principio, y hasta el día de hoy.

Por un lado, sigue firme con su tema original, apostando por enfrentarse a builders como Elementor y Beaver Builder, y mantiene a sus clientes de WordPress clásicos con Astra a todo tren.

Por otro, se reinventa con sus addons para Gutenberg para elevarlos (casi) a la categoría de builder nativo con Gutenberg, abriendo una vía de futuro a todos los clientes. Nos espera un 2024 muy entretenido.

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