Cómo instalar Hermes Agent en un servidor VPS

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Hermes Agent es una herramienta que tiene todo el sentido montar sobre un servidor con acceso root funcionando 24/7, igual que hacemos con OpenClaw.



El sitio natural para tenerlo siempre online es un servidor VPS Cloud de Raiola Networks, con su IP dedicada, sus recursos reservados y su conexión estable a Internet.



Todo el proceso se hace desde la terminal SSH, conectado como root, y consiste básicamente en descargar y ejecutar el script de instalación oficial de Hermes Agent.

Empecemos por los requisitos previos.



Vamos a asumir que ya tienes el servidor VPS contratado y arrancado, con tu cuenta de root operativa. Si todavía no lo tienes, primero contrátalo y luego vuelves aquí.



En cuanto al sistema operativo, nuestra recomendación habitual es Debian o Ubuntu, que es el mismo criterio que usamos en el resto de nuestras guías porque son distribuciones muy estándar y fáciles de trabajar.

Aun así, Hermes Agent puede ser compatible con otras distribuciones Linux, así que revisa en su documentación oficial cuáles soporta.



Sobre los recursos de CPU, RAM y disco, no existen requisitos específicos y todo va a depender de la carga que le metas, así que con nuestro servidor VPS más pequeño (1GB de RAM y 1 vCore) será más que suficiente.

Cuando contratas el servidor VPS, te llega un correo de bienvenida con los datos de acceso: la dirección IP, el usuario ( root ) y la contraseña de root generada en el momento de la contratación.

Esos tres datos, tal y como llegan en el correo, son los que vas a usar para conectarte por SSH.

Paso 1: conéctate por SSH como root.



Para acceder a la terminal del servidor tienes que usar un cliente SSH. Puedes usar Putty, la Terminal de Windows (ojo, la "Terminal", no el CMD) o la terminal de Linux o Mac.



El comando de conexión es siempre el mismo, cambiando la dirección IP por la de tu servidor VPS. Si usas un cliente gráfico como Putty, este comando lo sustituyes por rellenar la IP en la interfaz.

ssh root@laIPdetuVPS

La primera vez que te conectes te saldrá un aviso de primera conexión al que debes contestar yes y pulsar ENTER. Después te pedirá la contraseña de root que te llegó en el correo de bienvenida.



Un detalle que despista a mucha gente que empieza: al escribir la contraseña no verás nada en pantalla, ni asteriscos ni puntos.

Esto es un mecanismo de seguridad de Linux para que la contraseña no quede a la vista.



Escríbela o pégala, pulsa ENTER y estarás dentro del VPS, como se ve en la terminal.

Paso 2: actualiza el sistema operativo antes de instalar nada.



Tenemos la manía sana de partir siempre de un sistema limpio y recién actualizado, y aquí no es diferente.



En Debian o Ubuntu lo haces con APT usando el siguiente comando:

apt update && apt upgrade -y

Si tu servidor VPS funciona con AlmaLinux u otra distribución basada en RHEL, el equivalente lo tienes con dnf upgrade .



El instalador de Hermes Agent va a descargarse por red, así que necesitas tener curl o wget disponibles.



En muchas distribuciones ya vienen por defecto, pero si no los tienes, los instalas en Debian o Ubuntu con este comando:

apt install -y curl wget

Paso 3: descarga y ejecuta el instalador de Hermes Agent.



El patrón habitual en estas herramientas es descargar el script oficial con curl o wget y ejecutarlo directamente en la terminal, que es lo mismo que hacemos al instalar OpenClaw, Coolify o Dokploy.



Aquí llega el punto importante que ya te adelantamos: el comando exacto y la URL del script de Hermes Agent salen directamente de la documentación oficial; no los inventes ni copies uno de otra herramienta.



Aquí tienes el comando que tienes que ejecutar para instalar Hermes Agent con el script oficial:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash

Cuando ejecutes el comando, arrancará el proceso de instalación y verás en la terminal cómo se van instalando las dependencias.



El tiempo de instalación depende de los recursos del VPS y de la conectividad del nodo, pero en nuestros servidores, que van sobre discos SSD NVMe y con buena conexión, este tipo de instaladores suele tardar solo unos minutos. Debes esperar a que el proceso termine sin cerrar la terminal.

Paso 4: configuración inicial y primer acceso.



Cuando el script termina, lo normal es que te muestre una pantalla como esta donde puedes elegir como configurar Hermes de diferentes formas:

Seleccionamos la primera opción, es decir "Quick Setup (Nous Portal)" y con eso nos aparecerá una pantalla como esta donde podemos ya acceder desde el navegador web a través del enlace de activación que nos proporciona la terminal:

Con esto entraremos a una página como esta, donde podemos seleccionar pagar por las versiones de pago de Hermes Agent o directamente seleccionamos la opcion "Free", que es la que vamos a seleccionar ahora:

Ahora debemos crear una cuenta en el Nous Portal de Hermes Agent, en caso de que no tengamos una cuenta ya. Podemos usar nuestro login con Google, Github, Discord, entre otras opciones.

Ahora nos puede llevar a una pasarela de pago a 0€, pero no te preocupes, no nos va a cobrar nada, es a 0 euros, aunque si que tendremos que poner nuestra tarjeta de credito.

Ahora debemos seleccionar el modelo de IA que vamos a usar en Hermes, pero como en este artículo la idea no es configurar Hermes, vamos a usar uno de los modelos gratuitos, concretamente el "tencent/hy3:free".



Lo siguiente es confirmar pulsando ENTER las capacidades nativas de Hermes Agent, en principio no deberíamos desmarcar ninguna opción.

Y en la siguiente ventana podremos seleccionar dónde queremos que se ejecute Hermes Agent, vamos a dejarlo en "Keep current (local)":

Ahora el asistente te preguntará por el sistema de mensajería que quieres utilizar con Hermes Agent:

Aquí puedes elegir el método que tú quieras para comunicarte con tu agente Hermes, nosotros para este tipo de historias normalmente recomendamos Telegram, pero es una cuestión de gustos y comodidades de cada usuario.

Si seleccionamos Telegram, Hermes Agent nos lo pone realmente fácil, ya que tenemos dos modos de configuración y una de ellas es realmente fácil (mediante QR):

Con esto, Hermes Agent nos proporcionará un enlace, que simplemente cargándolo en nuestro smartphone u ordenador, nos abrirá la aplicación de Telegram y nos creará un nuevo bot con el que nos comunicaremos con nuestro agente de IA.





Si pasa mucho tiempo desde que empezamos el proceso de creación automático hasta que creamos el bot, nos dará "timeout" y el asistente nos dirá que lo tenemos que crear manualmente y pegar el Token de un nuevo bot de Telegram creado con @Botfather.



Si lo hacemos con @BotFather debemos seguir las instrucciones que nos aparecen en la terminal hasta tener la conexión hecha.



Lo siguiente será continuar con las instrucciones de instalación. Tras la conexión, nos preguntará si queremos usar Telegram como "home channel", es decir, como canal principal prácticamente; le decimos que SI y después nos preguntará si queremos instalar el Gateway (como en OpenClaw) como un servicio de systemd, y tambien le decimos que SI.

Ahora nos dará a elegir cómo queremos configurar el gateway como servicio; lo ideal es ponerlo como "System service" para que arranque automáticamente al arrancar el servidor VPS:

Lo siguiente que nos preguntará es con qué usuario queremos arrancar el servicio, y le pondremos "root":

Ahora por fin nos preguntará si arrancamos el servicio de Hermes Agent ahora mismo y, evidentemente, pulsamos Y para SI.

Ahora nos aparecera este menú, por si queremos revisar la configuración de Hermes Agent, pero podemos pulsar en "Done", para terminar. Es posible volver a la configuración de Hermes Agent escribiendo en la terminal "hermes setup".

Ahora ya podemos comunicarnos con nuestro Hermes Agent usando Telegram, y evidentemente, a partir de aqui podemos personalizarlo a nuestro gusto y ponerlo a funcionar adaptandolo a nuestras necesidades:

Tener Hermes Agent funcionando es así de sencillo cuando lo montas sobre una buena base: un servidor con acceso root, conexión estable y con latencia baja y copias de seguridad diarias. Si buscas dónde alojarlo para que esté siempre online, échale un ojo a nuestros servidores VPS Cloud de Raiola Networks, con backups diarios, centro de datos en Madrid e infraestructura de virtualización KVM de alta disponibilidad.



Y si no tienes claro qué tamaño de VPS necesita tu Hermes Agent, contacta con nuestro departamento comercial y te ayudamos a elegir el plan que encaja con lo que vas a montar.