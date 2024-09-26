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Los errores de CloudFlare son mensajes que se muestran en el HTML del navegador cuando falla la comunicación entre el proxy inverso de CloudFlare y el servidor de origen. Se dividen en errores 5XX (502, 503, 520-527, 530) y errores 1XXX, asociados a códigos HTTP 409, 530, 403 y 429. Casi siempre debe resolverlos el administrador del sitio.

CloudFlare se ha convertido en el CDN más utilizado de Internet y su cuota de utilización sube cada mes.

Realmente, cuando hablo de servicios CDN, siempre digo lo mismo: están CloudFlare y después están todos los demás.

La razón de esto es que CloudFlare es un CDN por proxy inverso, algo poco común y que al mismo tiempo permite configurar ciertas medidas de seguridad en los sitios web donde se implementa.

CloudFlare es el CDN con más POPs del mundo, así como la mayor red para mitigar ataques contra sitios web.

La cuota de mercado es tan alta que, en el momento de escribir este artículo, el 22,1% de los sitios web del mundo utilizan CloudFlare: https://w3techs.com/technologies/overview/web_server

Realmente, CloudFlare es un Nginx modificado y optimizado que se coloca como proxy inverso y cache entre el visitante y la web de forma que puede servir contenidos cacheados (geográficamente) y mitigar ataques.

Por otro lado, los DNS anycast de CloudFlare son de lo más rápido que podemos utilizar en nuestra web, tal y como podemos ver en los benchmarks de DNSPerf: https://www.dnsperf.com/

En este post no vamos a hablar de CloudFlare como CDN o como WAF, sino que vamos a explicar los errores que puede dar CloudFlare en el navegador de los visitantes, ya que el CDN se ha vuelto tan popular que la mayoría de sus errores también son bastante populares y mucha gente los busca en Google.

Antes de empezar a explicar los errores de CloudFlare quiero aclarar que son errores que salen en el HTML, pero no son códigos HTTP. Realmente, los códigos HTTP que están por detrás de los errores 1XXX de CloudFlare son los errores HTTP 409, 530, 403 y 429.

También tenemos los errores 5XX, que son generales, aunque hay algunos específicos de CloudFlare.

No me lio más. Vamos con los errores de CloudFlare.

Índice del artículo















































































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Error 502 de CloudFlare

Aunque este error aparece cuando los servidores de CloudFlare (proxy inverso) tienen problemas para conectarse con tu hosting o servidor web.

¿Qué puedes hacer? Contactar con tu proveedor de alojamiento web, ya que una de las cosas que suele ocurrir es que el servidor de hosting haya bloqueado a CloudFlare por un exceso de peticiones al sitio web.

Este error, además de por bloqueos de firewall en el hosting o servidor, también puede aparecer por problemas de conectividad entre los servidores de CloudFlare y el servidor de origen que aloja la web.

Como usuario no puedes hacer nada, solo reportar el problema al administrador del sitio web.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 504 de CloudFlare

Este error está relacionado con el error 502 de CloudFlare. Suele aparecer por la misma razón y, al igual que en el caso anterior, el usuario o visitante no puede hacer nada, ya que es cosa del administrador del sitio web.

Este error, además de por bloqueos de firewall en el hosting o servidor, también puede aparecer por problemas de conectividad entre los servidores de CloudFlare y el servidor de origen que aloja la web.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 503 de CloudFlare

El error 503 ocurre cuando el hosting está saturado. Dependiendo del tipo de hosting, puede ser que el servidor esté desbordado o que tu plan de hosting compartido haya alcanzado el límite de recursos usados permitido.

Si quieres saber más sobre el uso de recursos de CPU, RAM e I/O en hosting web, te recomiendo que leas este post publicado en este blog.

¿Solución? Como usuario o visitante no puedes hacer nada. Como administrador del sitio web, debes optimizarlo o contratar un servicio de alojamiento web más potente que pueda soportar su tráfico.

Error 520 de CloudFlare

Este es uno de los errores más conocidos de CloudFlare, ya que es uno de los que más suele aparecer a los visitantes.

Lo curioso es que se trata de un error desconocido y, al ser desconocido, no existe una solución especifica.

Desde CloudFlare nos dicen que contactemos con el soporte de nuestro hosting y, si no consiguen solucionar el problema, que contactemos con el soporte de CloudFlare.

En mi experiencia, este problema suele aparecer cuando el servidor que aloja la web bloquea la conexión con los servidores de CloudFlare o no hay conectividad entre los servidores de CloudFlare y el servidor que aloja la web.

Se suele utilizar el error 520 para cualquier fallo de comunicación entre los servidores de CloudFlare y el hosting de la web.

Como usuario o visitante de la web no puedes hacer nada, es el administrador quien tiene que revisar este problema y solucionarlo.

Para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 521 de CloudFlare

Este error aparece cuando el servidor web del hosting que aloja la web rechaza las peticiones de CloudFlare. Esto puede ocurrir por motivos de seguridad o por cualquier problema de comunicación a nivel protocolo entre ambos servidores.

Este error tiene que solucionarlo el administrador del sitio web, los visitantes no pueden hacer nada para solucionarlo.

Al ser un tema de servidor web, normalmente vas a tener que contactar con el soporte del hosting para ver posibles soluciones al problema.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 522 de CloudFlare

Este error es similar a los anteriores, ocurre cuando se alcanza el máximo tiempo de espera para la conexión entre los servidores de CloudFlare y el hosting que aloja la web.

De forma predeterminada, el tiempo de espera máximo son 15 segundos. Esto no se puede configurar ni cambiar. Pasado este tiempo, CloudFlare mostrará un error 522 al visitante.

Un bloqueo o cualquier problema de conectividad entre los dos servidores puede ser la razón de un error 522 de CloudFlare.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 523 de CloudFlare

Este error aparece cuando no se puede conectar con el servidor de origen. Es un código de error que no suele aparecer, ya que es un problema de conectividad a bajo nivel y, dado que la red de CloudFlare es de las más grandes del mundo, no suelen existir problemas de este tipo.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada. Como administrador de la web puede que tampoco, solo contactar con el soporte del hosting para diagnosticar el problema y buscar alguna solución.

Un traceroute suele ser una buena opción para ver dónde se pierde la conexión entre el servidor del hosting y los servidores de CloudFlare.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 524 de CloudFlare

Este es otro error de timeout pero, en lugar de llegar al límite de tiempo de espera para la conexión, se alcanza el máximo tiempo de espera para la respuesta por parte del servidor web del hosting.

El tiempo máximo de espera para la respuesta es de 100 segundos en las cuentas gratuitas de CloudFlare, aunque las cuentas más caras pueden aumentar hasta 600 segundos el tiempo de espera por la respuesta.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada. Como administrador de la web puede que tampoco, solo contactar con el soporte del hosting para diagnosticar el problema y buscar alguna solución.

Un traceroute suele ser una buena opción para ver dónde se pierde la conexión entre el servidor del hosting y los servidores de CloudFlare.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Error 525 de CloudFlare

El error 525 aparece cuando hay un problema de SSL que puede venir por el certificado instalado en el servidor de origen o por la configuración de SSL en CloudFlare.

Para solucionar este error, te recomiendo que configures el SSL de CloudFlare en "Full". Ojo, NO "Full-Strict". Esto hará que la web tenga SSL, pero ignorará el SSL que tenga el hosting o servidor de origen.

Este es un error bastante común cuando no somos conscientes del estado del SSL instalado en el dominio o cuando trabajamos con certificados SSL gratuitos que tienen ciertas "necesidades" específicas.

Como administrador del sitio web, para que la web no esté caída mientras se busca una solución, se suele desactivar el CDN de CloudFlare marcando la nube gris en el panel de registros DNS de CloudFlare con el fin de que el tráfico no pase por los servidores de CloudFlare.

Como usuario o visitante de la web no puedes hacer nada: es el administrador del sitio web el que tiene que arreglar este problema.

Error 526 de CloudFlare

Es similar al error 525. En este caso, el certificado SSL tampoco es válido. La solución es directa: tienes que desactivar el modo "Full-Strict" de SSL de CloudFlare.

Con desactivar el modo "Full-Strict" y poner el modo "Full" estará solucionado el tema y la web estará funcionando de nuevo.

Como usuario o visitante de la web no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web el que tiene que arreglar este problema.

Error 527 de CloudFlare

En este caso es un error relacionado con Railgun, una tecnología de CloudFlare para la conexión entre servidores de origen y centros de datos de CloudFlare (por resumirlo).

En este caso, ni el administrador de la web puede arreglarlo, sino que es el proveedor de hosting quien debe hacerse cargo del problema.

El visitante o usuario de la web no puede hacer nada.

Error 530 de CloudFlare

El error 530 no se suele ver, pero es el error que está por detrás de todos los errores 1XXX específicos de CloudFlare que vamos a ver a partir de aquí.

Error 1000: El DNS se dirige a una IP prohibida

Un error fácil de solucionar y que suele ocurrir cuando los registros DNS son configurados por un usuario sin suficientes conocimientos técnicos.

Cuando aparece el error 1000 de CloudFlare es que has configurado un registro A para el dominio con una IP privada en lugar de una pública.

Si quieres saber más sobre IPs privadas e IPs públicas, puedes consultar el siguiente post en este blog.

Existen más razones para que aparezca este error pero, en mi experiencia, esta suele ser la más común. También suele ocurrir este error cuando hay algún problema en un proxy inverso al que apunta CloudFlare, pero esto ya son casos más específicos y que requieren conocimientos técnicos para ser solucionados.

Otra razón es que, por desconocimiento o despiste, hagamos un bucle apuntando el registro A a una IP de proxy inverso de CloudFlare.

Error 1001: Error de resolución DNS

Este error no suele aparecer mucho, pero una de las razones por las que aparece es exactamente la misma que el error anterior.

Este error puede aparecer cuanto apuntamos un registro A o un CNAME a una IP del propio CloudFlare. En este caso la solución es fácil: debemos poner la IP del hosting o servidor web en lugar de la de CloudFlare. Si no sabes cuál es la IP de tu hosting, consulta con tu proveedor de alojamiento web.

Otra razón por la que suele aparecer es si le realizamos una consulta DNS al DNS de CloudFlare buscando un dominio que no está en CloudFlare o que ha sido borrado de CloudFlare hace poco tiempo. En este caso es un error temporal.

Error 1002: Restringido

Este error casi no suele aparecer y, al igual que en el caso del error 1000, puede aparecer cuando apuntamos un registro A en el DNS de CloudFlare a una dirección IP privada o restringida (por ejemplo, 127.0.0.1).

La solución es fácil, poner la IP correcta de nuestro hosting o servidor web en los registros DNS de CloudFlare. Si no sabes cuál es la IP de tu hosting, consulta con tu proveedor de alojamiento web.

Error 1003: Acceso denegado. Acceso directo de IP no permitido

Este error aparece cuando metemos una IP de CloudFlare directamente en nuestro navegador, ya que el proxy inverso no puede funcionar de esta forma.

Para esto no existe una solución, es un camino sin salida. Debes acceder a la web que quieras a través de su dominio, no de la IP.

Error 1004: Servidor no configurado para servir el tráfico web

En teoría puede ser un fallo de propagación o un baneo por parte de CloudFlare, pero en la práctica cuando aparece este error es que CloudFlare ha suspendido el dominio al que intentas acceder y, por lo tanto, no va a funcionar.

La única solución para este error es contactar con el soporte de CloudFlare. Sin embargo, si te levantan o no la suspensión depende de la razón por la cual te hayan suspendido el uso del servicio.

Personalmente, puedo decir que en mi vida solo he visto 1 error de este tipo. No es algo común y creo que hay que "liarla muy gorda" para que aparezca.

Error 1006, 1007, 1008 o 1106: Acceso denegado

Todos estos errores aparecen cuando el WAF de CloudFlare te ha bloqueado para acceder a la web que intentas visitar.

No es un error, sino un bloqueo de firewall provocado por las reglas configuradas por el webmaster o administrador del sitio web.

¿La solución a esto? Enviarle un email o contactar con el dueño de la web para que te desbloquee.

Esto es algo usual. Cuando una web recibe ataques, se suele bloquear tráfico con reglas generales y algunos usuarios que no tienen culpa pueden acabar bloqueados al aplicar esta medida de seguridad.

En CloudFlare podemos añadir reglas de exclusión por IP, pero tienes que contactar con el webmaster para esto.

Error 1009: Acceso denegado. País o región prohibidos

Este es otro error de bloqueo de WAF o firewall de CloudFlare, aunque en este caso el bloqueo es por país.

El webmaster de la web a la que intentas acceder ha bloqueado el tráfico del país o región en la que te encuentras.

No existe ninguna solución para esto, salvo entrar desde una VPN. Si el webmaster ha bloqueado tu país, posiblemente sea por una razón relacionada con la seguridad.

Error 1010: El propietario de este sitio web ha prohibido tu acceso en función de la firma de tu navegador

Este error es poco común, ya que muy poca gente suele realizar bloqueos en función del user-agent o navegador web.

La solución a este error es cambiar de navegador, puesto que el user-agent de tu navegador está bloqueado en las reglas del firewall o WAF de CloudFlare.

Error 1011: Acceso denegado (Hotlinking denegado)

Este error salta cuando el sitio web ha activado la protección contra hotlinking en CloudFlare (algo muy recomendable) y se detecta que otro sitio web está haciendo hotlinking a recursos de nuestra web.

¿Solución? Ninguna, salvo que seas el dueño de la web y quieras desactivar la protección contra hotlinking de CloudFlare.

Por si no lo sabes, el hotlink es cuando otra web inserta tus imágenes, vídeos o cualquier recurso que cargue desde tu servidor web, directamente en otra web. Esto puede sobrecargar tu hosting o provocar un sobreuso de recursos en tu CDN. CloudFlare incluye una configuración para proteger tus recursos del hotlinking.

Error 1012: Acceso denegado

Se trata de otro error provocado por el WAF o firewall de CloudFlare, pero esta vez es un bloqueo específico basándose en la actividad realizada por tu IP.

Si no sabes nada de esto, te recomiendo que pases un antivirus a tu ordenador, ya que puede ser que esté infectado y estés realizando ataques en modo "zombi".

Este bloqueo puede ser realizado manualmente por el administrador del sitio web o mediante la inteligencia artificial de CloudFlare.

Error 1013: El nombre del servidor HTTP y el nombre del servidor TLS SNI no coinciden

En la práctica, este error suele aparecer cuando intentas acceder a la web con un navegador web muy antiguo que tiene problemas con los certificados SSL o cuando hay un proxy antiguo o mal configurado entre tu ordenador y los servidores de CloudFlare.

¿Solución? Prueba a cambiar o actualizar tu navegador y verifica que no estés accediendo a través de un proxy. En algunos países, los proveedores de internet configuran proxys para sus clientes con el fin de controlar el tráfico y ahorrar recursos. Esto es una mala práctica, además de muy difícil de esquivar.

Este error es específico del usuario, no del administrador del sitio web ni de la configuración de CloudFlare.

Error 1014: Registro CNAME prohibido entre usuarios

Este error aparece cuando se configura un CNAME en los registros de un dominio que apunta a otro dominio gestionado por el servicio DNS de CloudFlare.

La solución ofrecida por CloudFlare es contactar con su soporte técnico para ver soluciones. Aunque no es un caso que se suela ver, puede que alguien necesite hacer esto.

Como usuario no existe solución a este problema, es cosa del administrador del sitio web.

Error 1015: Se está limitando tu velocidad

Este error sale cuando el administrador del sitio web configura un "rate limit" o límite de peticiones que cada IP o visitante puede hacer al sitio web.

Es uno de los métodos de bloqueo de ataques más común, pero, si lo configuramos demasiado bajo, puede que algunos visitantes normales (no atacantes) lleguen a ese límite y les salte el error.

Si te aparece este error cuando estás navegando por una web, simplemente tienes que navegar más lento o dejar de abrir pestañas como un loco, ya que esta suele ser la principal razón por la que aparece esta limitación.

Error 1016: Error de DNS de origen

Este error suele aparecer cuando hemos configurado mal el registro A o CNAME en el DNS de CloudFlare.

Cuando aparece el error 1016 lo normal es que el registro A esté mal configurado o en CNAME esté apuntando a un dominio que no funciona.

Si usamos el load balancer de CloudFlare, este error también puede aparecer por ciertos problemas con este servicio específico de CloudFlare.

Como usuario o visitante no podemos hacer nada para solucionar este error, ya que corresponde al administrador del sitio web.

Error 1018: No se pudo encontrar el servidor

Este error suele aparecer cuando hace poco tiempo que se añadió el dominio a CloudFlare y hay desincronización entre los POPs de CloudFlare. Es un error temporal y suele desaparecer por completo en unas horas sin hacer nada.

En caso de que no desaparezca pasadas 24 horas tras configurar el dominio en CloudFlare, debes contactar con el soporte de CloudFlare si eres el administrador del sitio web donde aparece el error.

Error 1019: Error de servidor de registro

Este error es de los CloudFlare Workers. Ocurre cuando se configura un script de Worker en loopback o bucle.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionarlo.

Error 1020: Acceso denegado

Se trata de otro error de bloqueo por firewall o WAF. El error 1020 de CloudFlare es muy común.

Realmente, como usuario o visitante de un sitio web no podemos hacer mucho para solucionarlo, solo contactar con el webmaster o administrador de la web, puesto que es el quién tiene que desbloquearte.

El error 1020 suele aparecer cuando existen reglas de bloqueo de user-agent o navegador específico en el WAF de CloudFlare para el sitio web.

Quizás este es uno de los errores más comunes de CloudFlare o, al menos, de los que más suelen quejarse los visitantes.

Error 1023: No se pudo encontrar el servidor

Este error suele ser temporal. Aparece cuando configuramos un nuevo dominio o sitio web en CloudFlare y no ha pasado el suficiente tiempo para que se propague la información entre todos los puntos de presencial que tiene CloudFlare por todo el mundo.

Este error también suele ocurrir cuando añadimos un dominio por API a CloudFlare y, por alguna razón, ha fallado el proceso y quedado incompleto.

Como usuario no podemos hacer nada. Es un error que desaparece sin hacer nada o, si no lo hace, el administrador del sitio web debe contactar con el soporte de CloudFlare.

Error 1025: Vuelve a comprobarlo más tarde

Este error aparece a los visitantes cuando se alcanza el uso máximo permitido de los Workers de CloudFlare.

Como usuario no podemos hacer nada, es cosa del administrador del sitio web.

Error 1033: Error de Argo Tunnel

El servicio Argo de CloudFlare añade una optimización de rutas importante al CDN y mejora la velocidad de carga independientemente de dónde se encuentre el visitante (geográficamente).

Este error es específico del servicio Argo, un servicio de CloudFlare que hay que contratar por separado.

Si te has encontrado este problema y eres un visitante, no puedes hacer nada por solucionarlo. Si eres el administrador del sitio web, debes contactar con el soporte de CloudFlare para solucionarlo.

Error 1035: Reescritura de solicitud no válida (ruta URI no valida)

Este error aparece cuando el administrador del sitio web configura una reescritura o rewrite con caracteres que no se pueden reconocer.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionar esto revisando las redirecciones o reescrituras de URL configuradas en CloudFlare.

Error 1036: Reescritura de solicitud no válida (se ha excedido la longitud máxima)

Este error aparece cuando se hace una reescritura o rewrite de la URL usando CloudFlare, pero la URL obtenida es demasiado larga.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionar esto revisando las redirecciones o reescrituras de URL configuradas en CloudFlare.

Error 1037: Regla de reescritura no válida (no se ha podido evaluar la expresión)

Este error aparece cuando una expresión en una regla de reescritura o rewrite no está bien. Es imposible saber qué está mal, simplemente hay que comprobar la regla y probar qué está causando el error.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionar esto comprobando las redirecciones o reescrituras de URL configuradas en CloudFlare.

Error 1040: Regla de reescritura no válida (no se permite la modificación del encabezado)

Este error aparece cuando se intenta modificar el encabezado HTTP mediante un rewrite o una regla de reescritura cuando no se puede cambiar.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionar esto comprobando las redirecciones o reescrituras de URL configuradas en CloudFlare.

Error 1041: Regla de reescritura no válida (valor del encabezado no válido)

Este error aparece cuando intentamos añadir valores o parámetros al encabezado y el encabezado resultante es demasiado largo o contiene caracteres no permitidos.

Como usuario o visitante no puedes hacer nada, es el administrador del sitio web quien tiene que solucionar esto comprobando las redirecciones o reescrituras de URL configuradas en CloudFlare.

Error 1101: Error de renderización

Este error es de los Workers de CloudFlare y aparece cuando existe un error en el script JS ejecutado por el worker.

Como usuario o visitante no podemos hacer nada con este error. Si eres el administrador de la web sabrás qué hacer, ya que si estás usando Workers de CloudFlare no eres un usuario principiante.

Error 1102: Error de renderización

Este error aparece cuando un Worker de CloudFlare supera el límite de uso de CPU permitido para la ejecución del script.

Como usuario o visitante no podemos hacer nada con este error. Si eres el administrador de la web sabrás qué hacer, ya que si estás usando Workers de CloudFlare no eres un usuario principiante.

Error 1200: Límite de conexión de la memoria cache

Este error aparece cuando hay demasiado tráfico en el sitio web y hay demasiadas peticiones en cola desde CloudFlare para acceder a tu hosting o servidor web. Suele ocurrir cuando vacías o purgas cache y tu sitio está teniendo demasiado tráfico, ya que CloudFlare tiene que volver a acceder a tu web para recuperar los recursos y guardarlos en su caché geodistribuido.

Como usuario no puedes hacer nada y, realmente, como administrador tampoco. Lo único que puedes hacer es tener un hosting o servidor web rápido que pueda servir los datos a CloudFlare lo más velozmente posible para evitar colas.