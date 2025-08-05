Un registro CNAME (Canonical Name o Nombre Canónico) es un tipo de registro DNS que permite crear un alias o nombre alternativo para otro dominio o subdominio. En lugar de apuntar directamente a una dirección IP como hace un registro A, el registro CNAME apunta a otro nombre de dominio. La principal función de un CNAME es permitir que múltiples nombres apunten al mismo destino mediante una referencia, facilitando la gestión y administración de los recursos web.

Aunque en Raiola Networks recomendamos hacer esto con un registro A, un ejemplo práctico sería si quieres que tanto www.ejemplo.com como ejemplo.com apunten al mismo sitio, puedes crear el registro CNAME "www" apuntando a ejemplo.com que dirijan ambos hacia el dominio principal.

Para configurar un registro CNAME necesitas especificar un nombre de zona (normalmente para un subdominio) y un TTL (tiempo de caché del registro). En el campo de destino debes especificar el dominio o subdominio al que quieres apuntar como destino con el CNAME.

Es importante destacar que los registros CNAME son especialmente útiles para configurar servicios como CDN (Content Delivery Networks). De hecho, cuando configuras un CDN tradicional mediante domain sharding o carga paralela, necesitas crear varios CNAME que apunten al hostname que te proporciona el proveedor de CDN.

Por ejemplo, puedes crear:

cdn1.tudominio.com

cdn2.tudominio.com

cdn3.tudominio.com

Todos apuntando al hostname del servicio CDN para que todos estos subdominios apunten exactamente al mismo sitio.

También se utilizan frecuentemente para servicios externos, verificaciones de dominio y configuraciones de correo electrónico. Sin embargo, es importante recordar que los registros CNAME tienen ciertas desventajas si lo comparamos con un registro A, como que por ejemplo al hacer la consulta al servidor DNS normalmente se hace una doble consulta: primero al CNAME y posteriormente al registro A del hostname al que apunta el CNAME.

