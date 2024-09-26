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La filosofía self hosted (o autoalojado) consiste en instalar y ejecutar tú mismo, en un servidor que tú controlas, aplicaciones que normalmente consumirías como SaaS. En lugar de pagar una cuota mensual a un proveedor en la nube por usar su software, te montas tu propia instancia de ese software en un servidor.



Asumes el control total del entorno, de la configuración y, sobre todo, de los datos.

Es una mentalidad heredada del mundo opensource y Linux, donde llevamos décadas instalando nuestros propios servicios.



En los últimos años ha pegado un salto enorme gracias al auge de N8N, PostgreSQL, las bases de datos vectoriales y la IA ejecutada localmente.



Mucha gente que nunca había tocado un servidor está descubriendo que, con un servidor VPS y un poco de paciencia, puede tener todo su stack de automatizaciones e IA funcionando en una máquina propia. Sin depender de Make.com, Zapier u OpenAI para según qué cosas.

Cuando hablo de SaaS (Software as a Service) nos referimos al modelo clásico: contratas una herramienta como Make.com, Zapier o Notion, pagas una cuota mensual en función de uso, y todo el software, los datos y la configuración viven en los servidores del proveedor.



La filosofía self hosted da la vuelta a ese esquema: El software es normalmente opensource o con licencia self-hosted, el servidor es tuyo y los datos no salen de tu infraestructura o servidor.



El proveedor del software ya no es un intermediario obligatorio, solo es quien desarrolla la herramienta.

Para entender bien las diferencias entre los dos modelos, lo mejor es ponerlos en paralelo, viendo en qué cambian realmente las reglas del juego cuando dejas de consumir un SaaS y pasas a autoalojar:

Coste : en SaaS pagas por uso (operaciones, ejecuciones, usuarios, GB); en self hosted pagas el coste fijo de un servidor VPS o servidor dedicado , independientemente de lo que ejecutes encima.

Control de los datos : en SaaS tus datos viven en los servidores del proveedor; en autoalojado, los datos están en tu servidor y bajo tus reglas.

Personalización : en SaaS te comes la configuración que te ofrezca el proveedor; en self hosted puedes tocar variables de entorno, instalar plugins, conectar servicios internos, modificar el stack…

Límites de uso : en SaaS hay límites de ejecuciones, operaciones o usuarios; autoalojando solo te limita la potencia de tu servidor.

Dependencia del proveedor: en SaaS, si suben precios o cierran el servicio, te toca migrar; en self hosted, mientras tengas el servidor y los backups, el servicio sigue funcionando.

Las ventajas de la filosofía self hosted las resumiría en tres bloques.



La primera es el control total: con acceso root a tu servidor puedes instalar, modificar y configurar lo que quieras, sin depender de lo que el SaaS te permita exponer en su interfaz. La segunda es la soberanía del dato: tus workflows, tus tablas, tus embeddings y tus credenciales se quedan en tu servidor. Esto es una ventaja brutal en proyectos donde la privacidad o el cumplimiento normativo importan. Y la tercera es el coste a partir de cierto volumen: cuando empiezas a ejecutar miles de operaciones al mes en un SaaS, el coste se dispara. En un VPS pagas lo mismo ejecutes 1.000 o 100.000 workflows, mientras el hardware aguante.

Existe otra ventaja que es interesante destacar y es la integración entre servicios.



Cuando tienes N8N, PostgreSQL, Redis y una base de datos vectorial Qdrant funcionando en el mismo servidor VPS, puedes conectarlos mediante localhost sin exponer puertos al exterior.



Eso te da velocidad extra (no pasas por internet entre servicios) y seguridad (no hay nada expuesto fuera).

La filosofía self hosted no va de ahorrarte una cuota mensual: va de tener el control real de tu software y de tus datos, ejecutándose en un servidor que tú administras.

Ahora bien, no todo es bonito y evidentemente, existe otra cara que conviene tener clara antes de tirarte a autoalojar todo: tú eres el administrador.



Es decir, tú actualizas el software, tú monitorizas que el servidor no se quede sin RAM, tú haces los backups, tú aplicas parches de seguridad y tú resuelves cuando algo deja de funcionar.



Si no tienes conocimientos de Linux ni ganas de aprender, autoalojar puede ser frustrante.

Aunque también hay una buena noticia, y es que hoy existen paneles der control que reducen muchísimo esa curva de aprendizaje y el nivel de dificultad, como por ejemplo EasyPanel.

El producto natural sobre el que empezar a aplicar la filosofía self hosted es un servidor VPS.



Un VPS te da una máquina virtual independiente, con sus propios recursos de CPU, RAM y disco, su propio sistema operativo y acceso root completo.



En el caso concreto de los VPS Cloud de Raiola Networks, funcionan sobre virtualización KVM con alta disponibilidad en una infraestructura ubicada en dos centros de datos en Madrid. Llevan discos SSD NVMe en cluster CEPH, y puedes elegir entre Debian, AlmaLinux, Ubuntu y otros sistemas operativos.

Un servidor VPS con acceso root es el lienzo en blanco perfecto para aplicar la filosofía self hosted: tú decides qué instalas, cómo lo configuras y qué recursos le das.

La filosofía self hosted lleva años creciendo y cada vez tiene más sentido, sobre todo con el empujón que le han dado N8N, la IA local y algunos proyectos como NextCloud y Mautic.



El camino habitual para aplicarla es siempre el mismo: un servidor VPS con Linux y acceso root donde montar todo tu stack.



Si no tienes claro qué recursos necesitas para tu proyecto concreto, escríbele a nuestro departamento comercial y te ayudaremos a dimensionar el VPS antes de que pagues por algo que se te quede corto o demasiado grande.