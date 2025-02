Seguridad , ya que es menos vulnerable a virus y malware en comparación con otros SO , lo que nos brinda una capa de seguridad extra para nuestros datos y sitios webs alojados en este tipo de servidores.

, ya que , lo que nos brinda una capa de extra para nuestros datos y sitios webs alojados en este tipo de servidores.

Flexibilidad y escalabilidad , ya que es altamente personalizable y ofrece una cantidad enorme de herramientas y opciones de configuración para adaptar el servidor a unas necesidades específicas.

, ya que y ofrece una cantidad enorme de herramientas y opciones de configuración para adaptar el servidor a unas necesidades específicas.

Coste , ya que es de código abierto , y en la mayoría de casos, gratuito.

, ya que , y en la mayoría de casos, gratuito.

Soporte , ya que cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que ofrecen soporte, documentación y actualizaciones de forma constante.

, ya que de usuarios y desarrolladores que ofrecen soporte, documentación y actualizaciones de forma constante.

Estabilidad y fiabilidad, lo que garantiza que nuestros contenidos funcionen de la forma más fluida y óptima posible.



Índice del artículo

































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

Qué es un comando de Linux y que necesitamos para poder ejecutarlo

Comandos de Linux básicos

Comando cd

cd [/ruta/directorio/carpeta/]



cd .. : nos movemos al directorio inmediatamente inferior

: nos movemos al directorio inmediatamente inferior

cd -: nos movemos al directorio anterior, es decir, en el que estábamos justamente antes de llegar al actual



Comando pwd

pwd [opción]

Comando ls

ls [/ruta/directorio/carpeta/]



l : utiliza un listado de formato largo

: utiliza un listado de formato largo

a : muestra los ficheros ocultos (los que comienzan con “.”)

: muestra los ficheros ocultos (los que comienzan con “.”)

i : muestra el nodo del fichero

: muestra el nodo del fichero

lh: muestra los tamaños en formatos legibles (GB, MB, TB, etc.)



Comando cat

cat archivo_de_prueba.txt

Comando nano

nano fichero_a_crear.txt

Comando mkdir

mkdir [opción] [nombre_directorio]

Comando chown

chown usuario:grupo archivo/directorio

Comando chmod



Dueño : el propietario del archivo

: el propietario del archivo

Grupo : el grupo del usuario propietario

: el grupo del usuario propietario

Otros: el resto de usuarios





0 –> sin permisos.

sin permisos.

4 –> solo lectura.

solo lectura.

6 –> leer y escribir.

leer y escribir.

7 -> leer, escribir y ejecutar.



chmod 644 archivo_de_prueba.txt

Comando tree

tree /ruta/directorio



d : muestra solo directorios.

: muestra solo directorios.

a : muestra todos los ficheros, incluyendo los ocultos.

: muestra todos los ficheros, incluyendo los ocultos.

L X: muestra hasta X directorios de profundidad.



Comando rm

rm [/ruta/nombrearchivo1] [nombrearchivo2] [nombrearchivo3]



i : pide confirmación antes de eliminar.

: pide confirmación antes de eliminar.

r : borra archivos y directorios de forma recursiva.

: borra archivos y directorios de forma recursiva.

f: te permite eliminar sin ninguna confirmación.



Comando mv

mv prueba.txt prueba_renombrada.txt



mv directorio_de_prueba/ /home

Comando cp



Para copiar un fichero del directorio en dónde estamos ubicados a otra carpeta (en este caso, copiaremos el fichero "prueba_archivo.txt" al directorio "carpeta"):

cp prueba_archivo.txt /ruta/directorio/carpeta







Si queremos copiar los contenidos de un archivo en concreto a otro archivo en el mismo directorio:



cp prueba_archivo.txt prueba_archivo2.txt



Si queremos copiar un directorio completo (archivos y subdirectorios incluidos):



cp -R /ruta/directorio/carpeta /ruta2/directorio2/carpeta2

Comando find

find [directorio_a_buscar] [opciones] [expresion]



type f : para buscar únicamente ficheros.

: para buscar únicamente ficheros.

type d : para buscar directorios.

: para buscar directorios.

name : distingue entre mayúsculas y minúsculas

: distingue entre mayúsculas y minúsculas

iname: no distingue entre mayúsculas y minúsculas



find wp-content/uploads/ -name "*.php" -exec rm -f {} \;

Comando grep (o fgrep)

grep texto_a_buscar prueba.txt



l : únicamente saca por pantalla los archivos que contienen dicha cadena de texto (y no el texto completo).

: únicamente saca por pantalla los archivos que contienen dicha cadena de texto (y no el texto completo).

r : realiza la búsqueda de forma recursiva.

: realiza la búsqueda de forma recursiva.

i : ignora la distinción entre mayúsculas y minúsculas

: ignora la distinción entre mayúsculas y minúsculas

o: muestra por pantalla únicamente la línea del fichero que coincida con el patrón buscado



Comando tail

tail [opción] [archivo]

tail -n25 prueba.txt

Comando head

head [opción] [archivo]

head -n15 prueba.txt

Comando du

du [opciones] [ruta]



h : muestra el tamaño en un formato legible para humanos.

: muestra el tamaño en un formato legible para humanos.

s : muestra el tamaño total del directorio especificado

: muestra el tamaño total del directorio especificado

m : muestra el resultado en megabytes

: muestra el resultado en megabytes

-max-depth : limita la profundidad del resumen de espacio en disco (a nivel subdirectorios)

: limita la profundidad del resumen de espacio en disco (a nivel subdirectorios)

-exclude: excluye los directorios que le especifiques en la medición



Comando zip y unzip

zip [opciones] archivo.zip /directorios_o_ficheros_a_comprimir



r : comprime todos los contenidos del directorio de forma recursiva

: comprime todos los contenidos del directorio de forma recursiva

e: te permite encriptar contenidos con una contraseña



Comando tar

tar [opciones] /directorios_o_ficheros_a_comprimir



c : crea un nuevo archivo .tar

: crea un nuevo archivo .tar

x : descomprime los contenidos de un archivo .tar

: descomprime los contenidos de un archivo .tar

v : muestra el resultado de los archivos comprimidos/descomprimidos.

: muestra el resultado de los archivos comprimidos/descomprimidos.

f: te permite especificar el archivo



Comando top



k : finaliza un proceso

: finaliza un proceso

M : Ordena la lista de procesos por uso de memoria

: Ordena la lista de procesos por uso de memoria

N : Ordena la lista de procesos por PID.

: Ordena la lista de procesos por PID.

r : Cambia la prioridad de un proceso.

: Cambia la prioridad de un proceso.

h: Muestra la ventana de ayuda.



top -u usuario

top -n5 –d10

Comando htop

Comando ps



u usuario : lista procesos asociados a un usuario en concreto.

: lista procesos asociados a un usuario en concreto.

A : muestra los procesos que se están ejecutando en el sistema (de todos los usuarios).

: muestra los procesos que se están ejecutando en el sistema (de todos los usuarios).

x : muestra los procesos del usuario que está ejecutando el comando.

: muestra los procesos del usuario que está ejecutando el comando.

f: muestra los procesos de forma más detallada.



Comando kill

kill [opciones] PID

Comando wget

wget [opción] [url]

Comando wc

wc [opciones] archivo



-l -> muestra únicamente las líneas del fichero.

muestra únicamente las líneas del fichero.

-w -> muestra el número total de palabras del fichero.

muestra el número total de palabras del fichero.

-c -> muestra los bytes del fichero.



Comando diff

diff [opciones] fichero1 fichero2



-b -> hace la comparación omitiendo los espacios en blanco.

hace la comparación omitiendo los espacios en blanco.

-r -> comprueba directorios de forma recursiva.

comprueba directorios de forma recursiva.

-q -> muestra solo los archivos que difieren entre los directorios



diff -r -q directorio1/ directorio2/

Comando sort

sort [opciones] [archivo]



-n –> para ordenar de forma numérica.

para ordenar de forma numérica.

-r –> para invertir el orden en el que se muestra el resultado

para invertir el orden en el que se muestra el resultado

-k –> te permite ordenar dependiendo de un campo o columna en específico



Comando history

Comando ping

ping [opción] [hostname_o_dirección_IP]



-i -> te permite establecer la periodicidad entre cada paquete enviado.

te permite establecer la periodicidad entre cada paquete enviado.

-c -> te permite establecer el número máximo de paquetes enviados.



Comando traceroute

traceroute [opciones] hostname_o_dirección_IP



-w -> define el tiempo máximo de espera entre respuestas.

define el tiempo máximo de espera entre respuestas.

-q -> te permite establecer el número de paquetes que se envían (por defecto son 3).



Comando nslookup

nslookup [opciones] hostname_o_IP



Server : El servidor DNS que utiliza la herramienta "nslookup" para realizar la petición.

: El servidor DNS que utiliza la herramienta "nslookup" para realizar la petición.

Address : La dirección IP desde la cual se realiza la consulta.

: La dirección IP desde la cual se realiza la consulta.

Non-authoritative answer : indica que el servidor DNS local no puede responder a la consulta solicitada, por lo que tiene que contactar con uno o varios servidores DNS alternativos para poder respoderla.

: indica que el servidor DNS local no puede responder a la consulta solicitada, por lo que tiene que contactar con uno o varios servidores DNS alternativos para poder respoderla.

Name : Corresponde al nombre de dominio sobre el que realizas la consulta.

: Corresponde al nombre de dominio sobre el que realizas la consulta.

Address: Hace referencia al registro A, es decir, las direcciones IP que responden al dominio.



que se utiliza para la gran mayoría de servidores web, actualmente(al contrario que ocurre con los sistemas operativos de escritorio, en el cual, el porcentaje no supera ni el 5%).Existen muchos motivos por los que sucede esto, aunque podríamos destacar los siguientes:Ahora que ya tenemos un poco más claro qué es y qué ventajas tiene Linux con respecto a otro tipo de SO, ¿A grandes rasgos, podríamos decir quedesde una terminal, una shell o desde una llamada de programación.Debemos tener en cuenta que cualquier interfaz gráfica (sea la que sea) es básicamente un comando llevado a lo gráfico, por ejemplo, para abrir, cerrar o modificar una ventana es un programa de nuestro ordenador, se está ejecutando un comando en segundo plano, y es justamente el comando lo que hace que sea funcional.Como indicamos anteriormente,, y en el caso de un alojamiento web, hay que tener en cuenta que no todos ellos te van a permitir, ya que las tareas que se realizan con este tipo de acceso son muy potentes y sumamente peligrosas si no sabemos lo que estamos haciendo (y en hostings compartidos, podría afectar al resto de usuarios del servidor).En caso de que necesites un servidor oque te van a permitir conectarte mediante este método y gestionar tus contenidos desde la línea de comandos, desde nuestros VPS servidores dedicados , hasta nuestros Hostings Elásticos Dicho todo esto, a continuación os indicaremosNos sirve para movernos entre los directorios y archivos del sistema, la sintaxis sería:Dependiendo de la ubicación en dónde te encuentres, necesitarás poner la ruta completa o el nombre del directorio, y en la mayoría de sistemas, te va a permitir ir autocompletando y mostrando las posibilidades mediante el tabulador.Si ponemos únicamente el comando, nos dirigiremos a la carpeta de inicio del sistema, ypodemos utilizar los siguientes atajos:Nosactualmente:El comandoLa sintaxis es la siguiente:Si no introduces ninguna ruta, el comando mostrará los contenidos del directorio en el que te encuentres.y cómo se muestra. Te pongo aquí algunos parámetros interesantes (puedes revisar todos los parámetros disponibles poniendo "ls --help" en la terminal que utilices):Nos permite, la sintaxis sería:Existen varias opciones para crear o editar un fichero en Linux desde la línea de comandos (vi, jed, etc.), no obstante, la más sencilla suele ser nano:En caso de que el archivo que escribimos no exista, se creará uno con dicho nombre, y en caso de que exista, abriremos un editor de texto para poder editar su contenido.Nos permite, para ello, únicamente habría que añadir el nombre del directorio que queremos crear:Si solo escribimos el nombre del directorio a crear, el sistema lo creará en la ruta en la que estemos ubicados, y si quisiéramos crearlo en una ruta en concreto, tendríamos que especificarla (o situarnos en dicha ruta).Tenemos que tener en cuenta que los comandos que crean un fichero o directorio (ya sea el nano o el mkdir), los crean estableciendo como propietario y grupo del mismo el usuario con el que se ha creado, por lo que es importante reajustar estos permisos posteriormente (o simplemente crearlos con el usuario correspondiente).Si queremos, el comando a utilizar sería "chown":En principio, únicamente el superusuario "root" debería de poder utilizar este comando, y tenemos que tener claro el usuario y grupo que tenemos que establecer, ya que podríamos generar un problema de permisos en nuestro sistema.Nos sirve para, es decir, las restricciones que tienen dichos archivos para realizar cierto tipo de operaciones (lectura, escritura y ejecución).Además, cada archivo o directorio en Linux tiene una serie de permisos en 3 tipos de usuario distintos:Dicho esto, el comando "chmod" tiene varios tipos de sintaxis para aplicar permisos, en este caso explicaremos únicamente una de ellas, que sería mediante modos numéricos del 0 al 7:Teniendo esto en cuenta, podemos poner como ejemplo el siguiente comando:Lo que se realizará en este caso sería establecer permisos de lectura y escritura al propietario (6), y permisos de lectura al grupo (4) y al resto de usuarios (4).Te permitey en forma de árbol.Existen varios parámetros interesantes que nos permiten acotar el resultado o mostrar archivos ocultos en la estructura.Si queremos, podemos utilizar el comando "rm":Podrías eliminar varios archivos separándolos por un espacio o eliminar un directorio completamente (si dicho directorio tiene contenido, habría que utilizar un parámetro adicional).Por ejemplo, para eliminar el directorio, subdirectorios, y todos los contenidos del ejemplo del anterior comando, podemos hacerlo de esta forma.Este comando se utiliza paraEl funcionamiento de este comando es simple, tendremos que poner el comando, y posteriormente, el directorio/archivo de origen y el destino:Puedes utilizar el comando "cp" para; en este caso, podemos utilizarlo de varias formas:El comando "find" es sin duda uno de los más interesantes y potentes de Linux, ya que nos permite, e incluso realizar ciertas tareas con dichos contenidos que se han buscado. La sintaxis de este comando sería la siguiente:Por ejemplo, si queremos buscar archivos index.php dentro del directorio de plugins de una instalación de WordPress , podemos ejecutar lo siguiente (si omitimos la ruta, la búsqueda se realizará desde el directorio en donde estemos ubicados):Algunos parámetros interesantes para añadir al comando pueden ser:Una de las utilidades más interesantes e importantes que nos permite realizar este comando es buscar todos los ficheros de una determinada extensión en una ruta concreta, por ejemplo:Como último ejemplo, si quisieras realizar alguna acción con el resultado de una búsqueda concreta, también sería posible con este comando. Te ponemos un ejemplo a continuación en el que eliminaremos todos los archivos ".php" de un directorio concreto.Como puedes ver, este comando tiene infinidad de opciones y alguna de ellas es sumamente potente y peligrosa si no tenemos conocimientos sobre lo que estamos ejecutando y no estamos 100% seguros de lo que hacemos, por lo queEste comando se utiliza para, es decir, busca líneas en todos los archivos del sistema que coincidan con la expresión regular que estemos buscando:El ejemplo indicado buscará la cadena de texto "texto_a_buscar" en el fichero prueba.txt.Al comando se le pueden añadir multitud de parámetros, te indico algunos de los más interesantes a continuación:En la captura podemos ver 2 ejemplos, el primero busca la cadena "prueba" en el fichero ".escondido", y el segundo busca la misma cadena en el directorio actual y en sus subdirectorios, y además, únicamente muestra el nombre de los ficheros en dónde se encuentra dicha cadena de texto.Este comando nos permite, lo que puede ser de gran utilidad para verificar las últimas líneas de un fichero de errores, en dónde los más recientes se sitúan justamente al final.En caso de que nos interese revisar las últimas 25 líneas del fichero, tan solo tendríamos que añadir un parámetro indicando la cantidad total de líneas que queremos visualizar, por ejemplo:Tiene el mismo funcionamiento que el anterior comando (y los mismos parámetros), peroPor ejemplo, si queremos que se muestren las primeras 15 líneas del fichero prueba.txt, el comando sería el siguiente:El comando "du" se utiliza parao de los directorios del sistema.Las opciones más interesantes del comando son las siguientes:Por ejemplo, si queremos verificar el uso de disco total de un directorio en concreto, podemos utilizar el siguiente comando:Si quisiéramos hacer lo mismo, pero que nos indique el uso de disco total de cada uno de los subdirectorios de "/wp-content", podríamos ejecutar el siguiente comando:Se utiliza para, la sintaxis en este caso sería:Los parámetros más interesantes del comando son los siguientes:Por ejemplo, si queremos hacer un zip del directorio de /plugins de forma recursiva, y además, establecer una contraseña que se solicite cuando se intente descomprimir, podemos usar el siguiente comando.Para descomprimir dicho fichero, tendremos que utilizar el comando "unzip" (nos solicitará la contraseña anteriormente configurada).Otro comando que podamos utilizar para, la sintaxis sería la siguiente:Las opciones más interesantes del comando son las siguientes:Por ejemplo, para crear un comprimido tar del directorio plugins (primer comando), y posteriormente descomprimirlo (segundo comando) y mostrar el resultado en pantalla, escribiremos los siguientes comandos:El comando top nos, la sintaxis es simple, tan solo tendremos que escribir top en la terminal, y podremos ver algo parecido a esto:Este comando(un ID que se le asigna a un proceso), usuarios, el uso de memoria, información del uso de la CPU, tiempo de ejecución, etc., lo que suele ser de gran ayuda para identificar qué procesos pueden estar ocasionando un consumo elevado de recursos.Una vez ejecutado el comando, existen varias opciones que te permiten interactuar con el resultado, por ejemplo:Por último,, por ejemplo, si únicamente queremos que se muestren los procesos de un usuario en concreto, podemos ejecutar lo siguiente:El comando top se ejecuta de forma indefinida y va cargando/actualizando los resultados cada 3 segundos, no obstante, esto podríamos modificarlo. Por ejemplo, si queremos que la tasa de refresco sea de 10 segundos, y que únicamente nos muestre 5 resultados, el comando a ejecutar sería el siguiente:El comando "htop", y además, también dispone de ciertas opciones más sencillas de utilizar y que son de bastante utilidad para gestionar los procesos de nuestro sistema. Podemos ejecutarlo de la misma forma que top, incluyendo todos los parámetros anteriormente comentados.Realmente, tiene la misma función que el comando top, pero con elementos mejorados, por ejemplo, nos permite utilizar el ratón en dicha interfaz y nos muestra por pantalla instrucciones para realizar ciertas tareas (mediante teclas).Otro comando que nos, es decir, nos muestra información de ese momento en concreto, y no en tiempo real como en el caso de "top" o "htop".Para ejecutar el comando, únicamente habría que introducir "ps" en la terminal, y de esta forma, nos listará los procesos que estén en ese momento en ejecución, así como su PID, duración (TIME, el comando que lanza dicho proceso (CMD) y el TTY (tipo de terminal).Este comando tiene varias opciones que nos permiten mostrar más información:Se utiliza para, y para ello necesitaremos el PID del proceso en cuestión, el cual podremos conseguir fácilmente con los comandos "top" o "ps":Es importante tener en cuenta que, ya que esto podría provocar que otros procesos no respondan por ello. Es por esto, por lo que este comando incluye una función denominada "señales", que se utilizan para indicarle al proceso que es lo que tiene que hacer exactamente.Dichas señales podemos verlas con el siguiente mediante añadiendo el parámetro "-l":Las señales más utilizadas, son las siguientes:: reinicia el proceso completamente.: le indica al proceso que debe finalizar de inmediato (sin liberar los recursos que esté utilizando), esta señal no puede ser ignorada por el proceso en cuestión.: le permite al proceso terminar su ejecución de forma normal, dándole la posibilidad de liberar esos recursos que está utilizando. No obstante, esta señal sí que puede ser ignorada por el proceso, por lo que, en ciertas ocasiones, habría que utilizar "SIGKILL" para matarlo completamente.Este comando nos, nos permite descargar ciertos contenidos de internet, o incluso una instalación completa alojada en otro servidor.Por ejemplo, si queremos descargar el propio WordPress mediante terminal, podríamos utilizar el comandoEste es uno de los comandos en el que más opciones y parámetros puedes añadir, una de sus funciones más interesantes es sin duda la descarga mediante FTPEste comando nos, la sintaxis del comando es la siguiente:Las opciones/parámetros que nos permite incluir el plugin son las siguientes:El comando "diff" nos permite comparar 2 archivos para verificar si coinciden, también nos permite comparar 2 directorios y verificar si tienen la misma estructura.Las opciones más interesantes del comando pueden ser:Para comparar dos directorios y que se muestren las diferencias, tendríamos que lanzar el siguiente comando:El comando "sort" nos. Es muy útil si queremos ordenar un resultado muy grande de otro comando.Las opciones más interesantes de este comando son las siguientes:Si no recordamos algún comando que hemos lanzado, el comando "history" es tu solución al respecto, ya que nos(registra los últimos 500 comandos).Para utilizarlo, simplemente tendremos que escribir el propio comando y ya nos mostrará el resultado por pantalla, no obstante, si queremos que nos muestre únicamente los últimos 15 comandos, podemos hacer de la siguiente forma:El comando "ping"y suele utilizarse para revisar si existen problemas de conectividad. La sintaxis es sencillaLas opciones que nos permite añadir este plugin son las siguientes:Si escribimos únicamente el comando "ping" seguido de la IP o dominio, los paquetes se enviarán por defecto cada segundo y de forma ilimitada (hasta que forcemos su salida).En caso de que quisiéramos establecer una periodicidad de 3 segundos entre paquetes y poner un límite de 4 paquetes, el comando sería el siguiente:El comando "traceroute" se utiliza también, por lo que es de mucha utilidad si queremos detectar en qué punto en concreto se pierde la conexiónAlgunas de las opciones interesantes que tiene son:El comando "nslookup" nos, realiza consultas sobre nombres de dominio y verifica cómo están resolviendo las DNS , a qué IP apuntan, etc.Este comando es muy útil para diagnosticar problemas de resolución DNS (ignora el contenido del fichero hosts de tu equipo). La sintaxis es sencilla:Al ejecutar el comando, podremos ver algo parecido a esto:La información que te está proporcionando es la siguiente:Como puedes observar,, permitiéndonos incluso concatenar o lanzar otro comando en base al resultado del primero, no obstante, esto sería una gestión mucho más avanzada y que no tocaremos en este post, en el que únicamente queríamos hacer