Como instalar Redis en un servidor y utilizarlo en WordPress

Aunque, realmente para lo que lo vamos a utilizar en este caso es como cache de objetos. Realmente podemos, es decir, para guardar. Desde el punto de vista práctico, encuando utilizamos, estamos guardando trozos de código e incluso el resultado de algunas consultas a la base de datos., que realizar las consultas correspondientes a la base de datos MySQL o MariaDB donde están guardados los datos de forma persistente.En este artículo vamos a ver cómoy para ello vamos a utilizar como ejemplo un servidor VPS optimizado de Raiola Networks con el panel RaiolaCP , aunque esto también sería válido para un servidor con VestaCP que funcione sobre. Realmente si quisiéramos realizar el proceso en un servidor con un, tan solo debemos cambiar el comando para la instalación de paquetes, ya que el resto del proceso es exactamente el mismo. En primer lugar, vamos a conectarnos por SSH al servidor utilizando una cuenta con permisos de root. Normalmente, yo cuando me conecto suelo actualizar tirar un “update” para tener todo actualizado antes de instalar el nuevo servicio.En este caso estoy, por lo que el(en Almalinux 8, en la 9 ya no). Cuando haya acabado el proceso, podremos empezar con la. Normalmente en la mayoría de tutoriales que podemos encontrar por Internet,Enpodemos, pero a partir dedebemos utilizarCuando finalice la instalación, ya, pero ahora tiene que funcionar. En primer lugar, vamos a ejecutar el siguiente comando paraY para que el servicio de Redis inicie siempre al arrancar el servidor, debemos utilizar el siguiente comando:O también podemos utilizar este otro y así lo arrancamos y lo dejamos configurado para que siempre se inicie al arrancar el servidor:Ahora vamos a comprobar que todo está funcionando correctamente, junto con los puertos y algunos datos más. Para esto utilizamos el siguiente comando:Con esto,. En este caso no tendremos quecomo cuando utilizamos, podemos usardirectamente si utilizamos el plugin que vamos a comentar a continuación, aunque hay algunos plugins que requieren tener activa la. Aunque existen varios plugins para, pero a mí personalmente el que más me gusta es, un plugin con versión gratuita que podemos encontrar en el repositorio de WordPress:Al instalarlo en WordPress, el plugin detectará si tenemos Redis instalado y funcionando en el servidor, y si es así, nos permitirá activar el cache guardado en Redis con el botón azulque puedes ver en la siguiente captura:Al hacer esto, si Redis está correctamente configurado y el servicio funciona,. De hecho, al hacer esto, internamente el plugin creará el archivodentro de la carpeta WP-CONTENT de WordPress y el plugin nos mostrará la siguiente información:Ahora, y con el pluginpodemos ver métricas y estadísticas de uso.es una buena opción para entornos donde hay mucho tráfico o el sitio web es muy complejo y necesitamos unporque no podemos exprimir al máximo. Realmente en este tipo de sitios web tenemos dos caminos:Son dos caminos totalmente diferentes, y la elección suele depender de si le damos importancia o no a las técnicas WPO que nos ayudan a mejorar las Core Web Vitals. Llegado a este punto, tan solo nos quedaría una cosa, y es que podemosque podemos encontrar en la siguiente ruta:En algunas distros Linux podemos encontrar el archivoen la siguiente ruta:Personalmente, siempre. Para especificar por ejemplo, simplemente debemos poner esto en el archivo:Evidentemente,, pero con esto ya tendremos Redis funcionando, incluso sin tocar el. Después de cambiar parámetros en el, debemos. Podemos hacerlo con el siguiente comando:Si necesitas ayuda con el WPO de tu sitio web WordPress o si tienes una web compleja como una tienda online WooCommerce con muchos plugins, contacta con nosotros y te ayudaremos, estamos