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OpenClaw evoluciona a una velocidad impresionante, y en pocos meses se ha convertido en una herramienta con un potencial increíble.



Su creador fue fichado por OpenAI a los pocos días de salir el proyecto, y aun así el repositorio de OpenClaw se actualiza constantemente, igual que pasa con N8N.



Por eso, si lo tienes funcionando, te interesa mantenerlo siempre en la última versión: no quedarte atrás en funcionalidades y llevarte cada corrección de errores que van publicando.

La actualización de OpenClaw se hace desde la terminal SSH del servidor donde lo tienes instalado, normalmente uno de nuestros servidor VPS Cloud de Raiola Networks, conectado como root.



Es un proceso totalmente práctico y rápido: básicamente vas a reejecutar el script de instalación, que detecta tu instalación y la lleva a la última versión.



Vamos a asumir que ya tienes OpenClaw instalado y funcionando; si todavía no lo tienes, primero pásate por la guía de instalación de OpenClaw y luego vuelves.

Antes de tocar nada, una recomendación que doy siempre con los plugins de WordPress y que vale igual aquí: no seas el conejillo de indias de cada versión recién salida. Si puedes, espera a una versión estable y haz la actualización en un momento de poco uso de la instalación, aunque si estás usando OpenClaw a fondo, sabemos que esto es imposible.

Vamos por partes.



Paso 1: Conéctate por SSH al servidor donde está OpenClaw.



Debes entrar como root como root con tu cliente SSH habitual, ya sea Putty, la Terminal de Windows (ojo, la "Terminal", no el CMD) o la terminal de Linux o Mac.



El comando es siempre el mismo, cambiando la dirección IP por la de tu servidor VPS, aunque si estás usando Putty o un cliente SSH específico como Putty, este comando no lo vas a necesitar.

ssh root@tuIP

Paso 2: actualiza primero el sistema operativo del servidor. Tengo la manía sana de partir siempre de un sistema actualizado antes de instalar o actualizar cualquier cosa, y aquí no es diferente. En Debian o Ubuntu usas APT:

apt update && apt upgrade

Si tu servidor VPS corre AlmaLinux u otra distro basada en RHEL, el equivalente lo tienes con dnf (o yum en versiones más antiguas) usando dnf upgrade .



Espera a que termine el proceso y, cuando todo esté al día, seguimos.

dnf upgrade

Paso 3: actualiza OpenClaw reejecutando el script oficial. El mismo script de instalación de OpenClaw que se usa para instalar detecta que ya tienes OpenClaw en el servidor y sirve para actualizarlo a la última versión.



Lo puedes lanzar con CURL directamente desde la terminal SSH:

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

Al ejecutarlo, vas a ver cómo arranca el proceso en la terminal y debes esperar a que termine.

En pantalla de la terminal de Linux irás viendo cómo el script comprueba y actualiza lo que haga falta de Node.JS y Git antes de actualizar el propio OpenClaw.



Puede tardar unos minutos, pero no cierres la sesión SSH a mitad: debes dejarlo acabar para garantizar que se ha actualizado OpenClaw.

Actualizar OpenClaw no significa reinstalarlo desde cero ni perder tu configuración: el script de actualización detecta tu instalación existente y la lleva a la última versión, manteniendo tu emparejamiento de Telegram y tus ajustes.

Paso 4: Comprueba que se ha actualizado correctamente.



Cuando termine y ya hayas contestado a todas las preguntas que te hará OpenClaw en algunos casos (que básicamente es darle "yes" a todas), sal de la CLI de OpenClaw con CONTROL + C y verifica el estado y la versión a la que ha quedado.



El mejor test real es comprobar que la comunicación sigue viva: si tienes configurado tu bot de Telegram o cualquier otro canal de comunicación externo, mándale algo y confirma que responde como antes.



Si sigue contestando, la actualización se ha realizado correctamente.

¿Y si la actualización te da problemas?



Primero, revisa el log de la terminal: muchas veces ahí está la pista exacta de qué ha fallado y, de paso, de cambios en la gestión de OpenClaw que conviene leer.



Asegúrate también de haber partido de un sistema operativo actualizado, que es la causa más común de líos raros.



Y antes de lanzarte a actualizar, lo más sensato es tener una copia de seguridad del servidor VPS para poder volver atrás si la cosa se complica. En nuestros VPS Cloud hacemos backups diarios automáticos de todo el servidor.

Tener OpenClaw siempre en la última versión es así de sencillo cuando lo montas sobre una buena base: un servidor con acceso root, conexión estable y copias de seguridad.



Si buscas servidor para tener OpenClaw siempre funcionando, puedes revisar nuestros servidores VPS Cloud de Raiola Networks, con backups diarios, alojados en un centro de datos en Madrid sobre una infraestructura de virtualización de alta disponibilidad.