Los hosting con cPanel y CloudLinux de Raiola Networks no aceptan órdenes del php.ini para modificar parámetros de PHP, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer configuraciones específicas.

Todos los planes de hosting o productos de hosting de Raiola Networks que llevan cPanel como panel de control, también llevan CloudLinux y, por lo tanto, debes tener en cuenta esto si quieres utilizar el PHP.INI para parametrizar PHP.

Antes de explicar nada, aclarar que desde la interfaz de cPanel se pueden ajustar algunos parámetros básicos de PHP para la versión que está ejecutando el hosting: https://raiolanetworks.com/blog/como-configurar-variables-limites-php-cpanel/

Pero si queremos ir más allá y utilizar algunas flags especiales para configurar el intérprete PHP de nuestro hosting, podemos utilizar el .HTACESS en lugar del PHP.INI.

En el archivo .HTACCESS podemos definir una serie de parámetros con php_value.

En los planes de hosting con cPanel y CloudLinux de Raiola Networks siempre tendrás la posibilidad de utilizar archivos .htaccess, ya que utilizamos LiteSpeed Web Server como servidor web para que el hosting sea completamente compatible con estos archivos.

La sintaxis es realmente simple:

php_value + variable_php + valor

O lo que es lo mismo, esto es un ejemplo de php_value para ajustar el memory_limit.

php_value memory_limit 512M

Pero podemos ajustar muchísimos parámetros diferentes, estos solo son algunos ejemplos útiles.

Podemos ajustar el tiempo máximo de ejecución de scripts PHP:

php_value max_execution_time 300

Podemos ajustar el tiempo máximo de subida de datos desde PHP:

php_value max_input_time 300

También podemos ajustar el tamaño máximo por archivo subido utilizando PHP:

php_value upload_max_filesize 100M

Incluso podemos desactivar las subidas de archivos desde PHP:

php_value file_uploads On

Ajustar el max_input_vars del intérprete PHP:

php_value max_input_vars 3000

Y también ajustar la zona horaria del hosting para las ejecuciones de PHP:

php_value date.timezone "Europe/Madrid"

La lista podría ser interminable, estos solo son ejemplos de cómo puedes utilizar php_value en el archivo .htaccess para configurar tu hosting.

Ten en cuenta que esto ajustará la configuración para la versión de PHP que está configurada actualmente durante la ejecución de PHP.

Para que te hagas una idea de cómo quedaría en el archivo .htaccess, puedes verlo en la siguiente captura de pantalla editando el archivo .htaccess desde el File Manager de cPanel:

Si tienes cualquier duda con la configuración de parámetros de PHP en tu hosting contratado en Raiola Networks, contacta con nuestro departamento de soporte técnico y te ayudaremos.