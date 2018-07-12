Ajustar el memory_limit o límite de memoria utilizable de WordPress
Wordpress está desarrollado en PHP y, como todas las aplicaciones o scripts PHP, consume memoria RAM y recursos de procesador, entre otros recursos.
Wordpress viene pre configurado para utilizar como máximo 40 MB de memoria RAM del servidor para cada proceso. Este límite se establece aunque el memory_limit de PHP esté por encima, por lo que si queremos que Wordpress pueda utilizar más memoria para cada proceso debemos especificarlo en el archivo wp-config.php de la instalación de Wordpress.
Si tienes alguna duda en el proceso de instalación, puedes consultar este artículo sobre cómo instalar un WordPress en tu hosting.
Siempre y cuando el memory_limit de PHP esté alto, podemos especificar en el wp-config.php el parámetro que aparece más abajo, con el valor correspondiente.
Si no sabes exactamente cómo editar el archivo wp-config.php de tu instalación de WordPress, en el siguiente vídeo te enseñamos a hacerlo:
Si queremos poner de máximo 128 MB de memoria para usar en cada proceso, tendremos que poner esto:
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
Si queremos poner de máximo 256 MB de memoria para cada proceso, debemos poner esto:
define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
Si queremos poner de máximo 512 MB de memoria para cada proceso, debemos especificar esto:
define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');
Si queremos poner de máximo 1 GB de memoria para cada proceso, pondremos esto:
define('WP_MEMORY_LIMIT', '1024M');
Fácil, ¿no? La mayoría de plugins complejos y themes complejos actuales pueden requerir más memoria que el máximo predeterminado de 40 MB, por lo que cambiar el memory_limit de Wordpress puede ayudarnos a resolver problemas.
WooCommerce es uno de los plugins que necesita más de 40 MB de memoria por proceso para funcionar. Además de WooCommerce, existen otros muchos como, por ejemplo, LearnPress o themes tan conocidos como Divi.
Por último, quiero dejar claro otra vez que si el límite de memoria establecido en la configuración de PHP del servidor está por debajo del límite establecido en Wordpress mediante el archivo wp-config.php, el límite que se establecerá es el del servidor y esto puede provocar errores de memoria importantes.
valhalla407314/09/2018 a las 06:22
Muchas gracias, ha sido de gran ayuda. Ahora los procesos corren mucho más rápido.
Clover16/11/2019 a las 00:24
Gracias, lo hice pero no me cambia de 40??
Héctor Luaces22/11/2019 a las 14:27
Hola, Clover:
revisa que no tengas ningún otro plugin que lo esté forzando a 40 y que hayas escrito bien la directiva.
Si sigues con problemas, por favor, enséñanos la parte del código que has metido y su posición en el archivo.
Un saludo,
miriam19/03/2020 a las 17:37
Buenos dias Alvaro tengo un problema con el slider revolution, me da una alerta el system reqyrements de memory limit de 256m, he intentado ajustarlo en el wp-config.-php y no me descarta dicho error.
Alvaro Fontela20/03/2020 a las 11:42
Hola Miriam, posiblemente sea porque el limite lo tienes en PHP.
Debes consultar a tu proveedor de hosting o mirar si puedes hacerlo desde tu panel de control de hosting.
miriam20/03/2020 a las 10:10
Hola,
Tengo un problemilla en la web y queria que me dijerais a ver que puedo hacer, resulta que he actualizado el silders revolutions y me sale un aviso en el sytems requirements, la memory limits a 256m. He intentado cambiarlo en el wp-config.php, con el atributo define...limits me sigue saltando dicho aviso.
Podrias confirmarme que debo hacer en este caso?.
Muchas gracias
Alvaro Fontela14/04/2020 a las 12:56
Si el limite de PHP esta en 256MB, no vas a poder subirlo con el wp-config.php aunque especifiques mas, debes consultar a tu hosting o hacerlo desde el panel de control de tu hosting.
Si eres cliente de Raiola Networks, ese cambio puedes hacerlo directamente desde tu panel cPanel o VestaCP.
dante14/04/2020 a las 05:16
Instalación fallida: Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.Aprende más sobre la depuración en WordPress.
y luego esto:
Instalación del plugin: WooCommerce 4.0.1
Descargando el paquete de instalación desde https://downloads.wordpress.org/plugin/woocommerce.4.0.1.zip…
No se ha podido verificar la identidad de woocommerce.4.0.1.zip porque la verificación de firma no está disponible en este sistema.
Desempaque…
Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.
de antemano muchas gracias por su apoyo, buen dia.
Alvaro Fontela14/04/2020 a las 13:00
leonor11/08/2020 a las 18:42
Me he conectado por Filezille al servidor en el que tengo alojada la web pero no hay ningun archivo de WP-config.PHP. Sí que lo hay de WP-admin y otros. ¿Sabéis cuál puede ser el motivo? Gracias
Alvaro Fontela17/08/2020 a las 09:29
Martín15/08/2020 a las 20:07
Alvaro Fontela17/08/2020 a las 09:24
Anibal29/09/2020 a las 23:34
Alvaro Fontela05/10/2020 a las 15:07
Alejandro16/10/2020 a las 15:35
Alejandro23/10/2020 a las 10:03
Luis Velásquez16/10/2020 a las 22:39
Ainoa10/12/2021 a las 11:19
¿Cómo puedo averiguar el límite del propio servidor? Estoy intentando optimizar la web porque últimamente me da problemas y quiero poner este articulo en práctica pero me gustaría saber si antes de hacerlo hay algún modo de averiguar cuál es el límite del propio servidor para no entrar en conflicto ni empeorar la situación. ¿hay algún modo de saberlo sin tener que contactar con vuestro servicio tecnico? Gracias!
Alvaro Fontela30/12/2021 a las 23:25
El tema es que esto te mostrara el máximo configurado de PHP, pero puede no ser el real del hosting. En cualquier caso puedes consultarlo con el soporte.
En nuestro caso por ejemplo, todos nuestros planes tienen la RAM especificada: https://raiolanetworks.com/hosting-wordpress/
Nurys12/02/2023 a las 01:15
Alvaro Fontela21/02/2023 a las 19:55