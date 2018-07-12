Raiola Networks
Ajustar el memory_limit o límite de memoria utilizable de WordPress

Categoría:  Desarrollo web para WordPress, WordPress, Instalaciones y configuraciones, Problemas y errores
Fecha: 12/07/2018
Wordpress está desarrollado en PHP y, como todas las aplicaciones o scripts PHP, consume memoria RAM y recursos de procesador, entre otros recursos.

memory limit wordpress

Wordpress viene pre configurado para utilizar como máximo 40 MB de memoria RAM del servidor para cada proceso. Este límite se establece aunque el memory_limit de PHP esté por encima, por lo que si queremos que Wordpress pueda utilizar más memoria para cada proceso debemos especificarlo en el archivo wp-config.php de la instalación de Wordpress.

Si tienes alguna duda en el proceso de instalación, puedes consultar este artículo sobre cómo instalar un WordPress en tu hosting.

Siempre y cuando el memory_limit de PHP esté alto, podemos especificar en el wp-config.php el parámetro que aparece más abajo, con el valor correspondiente.

Si no sabes exactamente cómo editar el archivo wp-config.php de tu instalación de WordPress, en el siguiente vídeo te enseñamos a hacerlo:

Video de Youtube sobre: Ajustar el memory_limit o límite de memoria utilizable de WordPress

Si queremos poner de máximo 128 MB de memoria para usar en cada proceso, tendremos que poner esto:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

Si queremos poner de máximo 256 MB de memoria para cada proceso, debemos poner esto:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

Si queremos poner de máximo 512 MB de memoria para cada proceso, debemos especificar esto:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '512M');

Si queremos poner de máximo 1 GB de memoria para cada proceso, pondremos esto:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '1024M');

Fácil, ¿no? La mayoría de plugins complejos y themes complejos actuales pueden requerir más memoria que el máximo predeterminado de 40 MB, por lo que cambiar el memory_limit de Wordpress puede ayudarnos a resolver problemas.
WooCommerce es uno de los plugins que necesita más de 40 MB de memoria por proceso para funcionar. Además de WooCommerce, existen otros muchos como, por ejemplo, LearnPress o themes tan conocidos como Divi.

Por último, quiero dejar claro otra vez que si el límite de memoria establecido en la configuración de PHP del servidor está por debajo del límite establecido en Wordpress mediante el archivo wp-config.php, el límite que se establecerá es el del servidor y esto puede provocar errores de memoria importantes.

Álvaro Fontela
Álvaro Fontela

Consultor WordPress, además de CEO y cofundador de Raiola Networks. Autor del libro "Curso Práctico de WordPress" y speaker en congresos de marketing digital.

Tenemos 22 comentarios en Ajustar el memory_limit o límite de memoria utilizable de WordPress
Avatar del autor del comentario

valhalla4073

14/09/2018 a las 06:22

Muchas gracias, ha sido de gran ayuda. Ahora los procesos corren mucho más rápido.

Responder
Avatar del autor del comentario

Clover

16/11/2019 a las 00:24

Gracias, lo hice pero no me cambia de 40??

Responder
Avatar del autor del comentario

Héctor Luaces

22/11/2019 a las 14:27

Hola, Clover:

revisa que no tengas ningún otro plugin que lo esté forzando a 40 y que hayas escrito bien la directiva.

Si sigues con problemas, por favor, enséñanos la parte del código que has metido y su posición en el archivo.

Un saludo,

Responder
Avatar del autor del comentario

miriam

19/03/2020 a las 17:37

Buenos dias Alvaro tengo un problema con el slider revolution, me da una alerta el system reqyrements de memory limit de 256m, he intentado ajustarlo en el wp-config.-php y no me descarta dicho error.

Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

20/03/2020 a las 11:42

Hola Miriam, posiblemente sea porque el limite lo tienes en PHP.

Debes consultar a tu proveedor de hosting o mirar si puedes hacerlo desde tu panel de control de hosting.

Responder
Avatar del autor del comentario

miriam

20/03/2020 a las 10:10

Hola,

Tengo un problemilla en la web y queria que me dijerais a ver que puedo hacer, resulta que he actualizado el silders revolutions y me sale un aviso en el sytems requirements, la memory limits a 256m. He intentado cambiarlo en el wp-config.php, con el atributo define...limits me sigue saltando dicho aviso.
Podrias confirmarme que debo hacer en este caso?.
Muchas gracias

Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

14/04/2020 a las 12:56
Hola Miriam, posiblemente el problema venga porque tienes el limite de memoria de PHP muy bajo (concretamente en 256MB).

Si el limite de PHP esta en 256MB, no vas a poder subirlo con el wp-config.php aunque especifiques mas, debes consultar a tu hosting o hacerlo desde el panel de control de tu hosting.

Si eres cliente de Raiola Networks, ese cambio puedes hacerlo directamente desde tu panel cPanel o VestaCP.
Responder
Avatar del autor del comentario

dante

14/04/2020 a las 05:16
Hola, soy nuevo en creacion de webs con wpress, estoy haciendolo para practicar en un localhost de mi pc, pero no me permite instalar el woocommerce, me sale esto:

Instalación fallida: Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.Aprende más sobre la depuración en WordPress.

y luego esto:

Instalación del plugin: WooCommerce 4.0.1
Descargando el paquete de instalación desde https://downloads.wordpress.org/plugin/woocommerce.4.0.1.zip…

No se ha podido verificar la identidad de woocommerce.4.0.1.zip porque la verificación de firma no está disponible en este sistema.

Desempaque…

Ha habido un error crítico en tu web. Por favor, revisa el buzón del correo electrónico de administración de tu sitio para instrucciones.

de antemano muchas gracias por su apoyo, buen dia.
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

14/04/2020 a las 13:00
Hola Dante, pues la verdad es que no se que decirte, ya que al ser una instalación local y sin saber el stack que estas utilizando...puede ser un problema de certificado, puede ser un problema de incoherencia de datos al descargar, etc...
Responder
Avatar del autor del comentario

leonor

11/08/2020 a las 18:42
Hola
Me he conectado por Filezille al servidor en el que tengo alojada la web pero no hay ningun archivo de WP-config.PHP. Sí que lo hay de WP-admin y otros. ¿Sabéis cuál puede ser el motivo? Gracias
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

17/08/2020 a las 09:29
Hola Leonor, si no hay wp-config.php, es que no estas accediendo al lugar indicado, ya que un WordPress sin wp-config.php no puede funcionar.
Responder
Avatar del autor del comentario

Martín

15/08/2020 a las 20:07
Ups! Esto se me había escapado, gracias Álvaro!
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

17/08/2020 a las 09:24
Gracias a ti Martin :)
Responder
Avatar del autor del comentario

Anibal

29/09/2020 a las 23:34
Hola Alvaro, quiero instalar un multisite con woocomerce, y la verdad no sabria decirte cuantas tiendas alojare, pero espero sean muchas, ahora mi pregunta es ¿como pudiera yo calcular el limite maximo de memoria RAM para todos los procesos y el limite maximo de memoria RAM para cada proceso? Gracias de antemano por tu respuesta.
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

05/10/2020 a las 15:07
Hola Anibal, puedes mas o menos verlo usando Query Monitor cuando la web ya este montada: https://alvarofontela.com/query-monitor-solucionar-detectar-problemas-wordpress/
Responder
Avatar del autor del comentario

Alejandro

16/10/2020 a las 15:35
Hola Alvaro. Muy buen artículo, intentaré modificar como lo muestras en el vídeo. En una de las páginas web que manejo hay una que me está dando problemas con la memoria ram, justamente me aparece la alerta de que woocommerce necesita al menos 40MB libres. En esta web no me está dejando editar nada referente a woocommerce o del tema Avada (ni inventario, ni fotos, ni logo principal, etc). Al dar clic en cualquier opción que quiero editar no hace ninguna acción (solo se ve que cambia la url quedándose en la misma pantalla pero sin más) crees que esto se debe a que por falta de memoria no esté funcionando bien? la web es www.inoar.es. Gracias!.
Responder
Avatar del autor del comentario

Alejandro

23/10/2020 a las 10:03
He cambiado el límite de memoria, debería rendir mejor y ya no tengo la advertencia de WordPress sin embargo el problema de edición bloqueada se debe a incompatibilidad del plugin fusion core, al desactivarlo puedo editar nuevamente.
Responder
Avatar del autor del comentario

Luis Velásquez

16/10/2020 a las 22:39
Estimado Alvaro Fontela mis respetos, gracias me funcionó mi pagina cambio su velocidad a full con esta configuración, el soporte de mi pagina no me ayudo lo suficiente, el soporte si me ayudo, pero lo que me indicaron igual no mejoró la velocidad de la página, y con lo que usted indica en el tutorial si que mejoró, sabía que tenía más RAM pero no experimentaba la velocidad, pienso que en el servidor si tenia la memoria pero en el Wordpress no y me daba lentitud. Quisiera saber lo mismo pero en el parámetro Límite de Tiempo PHP, hay plugin que requieren por ejemplo 300 segundos y en mi Wordpress solo tengo 120, no se si esto también se pueda cambiar.
Responder
Avatar del autor del comentario

Ainoa

10/12/2021 a las 11:19
Buenos días,

¿Cómo puedo averiguar el límite del propio servidor? Estoy intentando optimizar la web porque últimamente me da problemas y quiero poner este articulo en práctica pero me gustaría saber si antes de hacerlo hay algún modo de averiguar cuál es el límite del propio servidor para no entrar en conflicto ni empeorar la situación. ¿hay algún modo de saberlo sin tener que contactar con vuestro servicio tecnico? Gracias!
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

30/12/2021 a las 23:25
Hola Ainoa, con el plugin Query Monitor en un WordPress puedes hacerlo.

El tema es que esto te mostrara el máximo configurado de PHP, pero puede no ser el real del hosting. En cualquier caso puedes consultarlo con el soporte.

En nuestro caso por ejemplo, todos nuestros planes tienen la RAM especificada: https://raiolanetworks.com/hosting-wordpress/
Responder
Avatar del autor del comentario

Nurys

12/02/2023 a las 01:15
Es malo si lo pongo sin límite?.. la pregunta seria, para que existe ese límite, si lo único que trae son problemas y cada usuario al final de cuentas debe subirle siempre el límite a lo más que pueda.. ?
Responder
Avatar del autor del comentario

Alvaro Fontela

21/02/2023 a las 19:55
Hola Nurys, el límite existe porque si no hubiera, cada ejecución de PHP reservaria TODA la memoria disponible, y solo podrías tener 1 proceso de PHP al mismo tiempo. Es decir, en la práctica, si tuvieses una web sin cachear, no podrían entrar 2 visitas al mismo tiempo, y también contarían los wp-cron, los admin-ajax y cualquier acción que desencadene una respuesta de PHP. Es decir, tu web estaría más tiempo caído que funcionando de cara a los visitantes. En entornos con MUCHA RAM, quizas no habria tantos problemas, pero en un hosting compartido serían problemas constantes.
Responder