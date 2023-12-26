Manual o tutorial completo de cPanel
Antes de empezar con este manual o tutorial de cPanel, vamos a tener que explicar exactamente lo que es cPanel y cómo puede ayudarte a administrar tu plan de hosting o alojamiento web.
En el momento de publicar este post, el theme utilizado por la interfaz de usuario de cPanel es "Jupiter". Esto es importante porque cPanel ha cambiado varias veces de interfaz en los últimos años y, con cada actualización del theme, se deben actualizar todos los manuales y todos los vídeos que creamos para ayudar a los usuarios.
Las distintas partes de este tutorial de cPanel están repartidas en distintos artículos que hemos ido publicando en el blog de Raiola Networks. Por eso, un poco más abajo, vamos a ir enlazando a los distintos contenidos que forman este manual.
- ¿Qué es cPanel?
- Alternativas a cPanel
- Requisitos de cPanel para funcionar
- Acceder al cPanel de Raiola Networks
- Instalar cPanel en un servidor VPS o servidor dedicado
- Curso de cPanel
¿Qué es cPanel?
Vamos con la gran pregunta: ¿qué es cPanel?
cPanel es uno de los paneles de control de hosting más utilizados del mundo. Destaca por su estabilidad y su seguridad y, con los años, se ha convertido en el más popular y también en el más empleado por proveedores de hosting y alojamiento web de todo el mundo.
cPanel nos permite una gestión integral del plan de hosting desde el punto de vista del usuario, desde la gestión de los dominios alojados hasta la de las bases de datos MySQL.
Además, cPanel es muy compatible al ser muy popular. Tiene compatibilidad directa con LiteSpeed Web Server, CloudLinux y con sistemas autoinstaladores como Installatron. También con sistemas de copias de seguridad o backups avanzados como JetBackup.
Ten en cuenta que el panel de control que utilizamos en nuestro servidor web, determina en muchos casos el software de servidor y las versiones que vamos a utilizar. Como usuarios, nos interesa que el stack sea innovador, pero que, al mismo tiempo, reciba actualizaciones continuas (pero sin ser las últimas, para que todo sea seguro).
Los desarrolladores de cPanel prueban todas y cada una de las versiones de servicios que nos permite gestionar cPanel, para que los servidores que utilicen cPanel sean los más estables y seguros posible.
Alternativas a cPanel
cPanel no es el único panel de control de hosting y tampoco es el mejor en todos los casos. Existen otras alternativas.
En Raiola Networks utilizamos 2 paneles de control para web hosting:
- cPanel en servidores de hosting compartido, hosting elástico, hosting SEO, hosting para CMS y hosting reseller.
- RaiolaCP, un fork de VestaCP que hemos continuado desarrollando para nuestros servidores VPS optimizados y para servidores dedicados donde el cliente no tenga preferencia de panel de control.
Utilizamos cPanel en "nodos" grandes donde van varios clientes porque es estable y seguro, y creemos que es la mejor opción para este tipo de servidores web que se orientan a ofrecer alojamiento web en masa.
RaiolaCP, el fork de VestaCP que mantenemos, lo utilizamos en servidores VPS y servidores dedicados, porque en la mayoría de casos el cliente no quiere pagar la licencia de cPanel, ni la de LiteSpeed Web Server, ni la de CloudLinux, etc. Además, el consumo de recursos base de cPanel es superior al consumo de recursos de RaiolaCP. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente apartado.
Si tuviéramos que elegir dos paneles de control que se pueden considerar competencia de cPanel en su mismo segmento, yo elegiría Plesk y DirectAdmin. ¿La razón de elegir estos dos paneles de control? Pues que ambos están orientados a dar servicio de hosting compartido, ambos buscan la estabilidad (como cPanel) y ambos buscan la compatibilidad. Otra cosa es que lo consigan.
La cuota de mercado de DirectAdmin es realmente baja y es de los 3 paneles el que menos compatibilidad tiene. Por su parte, Plesk tiene un recorrido de proyecto muy similar al de cPanel, pero no es tan estable y suele dar problemas de compatibilidad con mayor frecuencia.
Requisitos de cPanel para funcionar
Los requisitos de cPanel para funcionar dependen de si utilizamos CloudLinux o no. También pueden depender incluso de si usamos LiteSpeed o usamos Imunify.
Actualmente, en Raiola Networks no recomendamos instalar cPanel en un servidor VPS que tenga menos de 2 GB de RAM. Esto se debe a que, cuando lo utilicemos en producción, los servicios web y de base de datos pueden quedarse sin RAM que utilizar.
En la web oficial recomiendan 1 GB de RAM, pero con 1 GB de RAM solo se pueden alojar sitios web estáticos en HTML, nada que requiera ejecutar PHP y hacer consultas contra una base de datos (te quedarás sin recursos).
En cuanto a la CPU o a los discos, cPanel tienen unos requisitos mínimos teóricos muy bajos. Sin embargo, lo ideal es utilizar como mínimo 2 núcleos de CPU a más de 3 Ghz y discos SSD.
Si quieres instalar cPanel en un servidor VPS de Raiola Networks, nosotros te recomendamos nuestro servidor VPS 2 SSD, como mínimo: https://raiolanetworks.com/servidores-vps/
Si quieres que gestionemos tu licencia de cPanel, contacta con nosotros. Esto también es aplicable a CloudLinux y LiteSpeed, siempre en servidores VPS o dedicados administrados.
Acceder al cPanel de Raiola Networks
Como te hemos comentado, muchos de nuestros productos de alojamiento web incluyen cPanel. Si eres cliente nuestro, tal vez busques la forma de acceder al cPanel de tu hosting.
Debes utilizar los datos de acceso de tu cuenta de cliente de Raiola Networks para acceder al área de clientes.
Selecciona el servicio al que quieres entrar:
Una vez dentro, busca el botón "cPanel" que te va a permitir entrar directamente al cPanel del hosting:
Y esto te llevará al cPanel, donde podrás empezar a administrar tus sitios web.
Instalar cPanel en un servidor VPS o servidor dedicado
Aunque el objetivo de este artículo es servir de índice de contenidos para usuarios de alojamiento web o hosting compartido, en el blog también tenemos un contenido para que nuestros clientes aprendan a instalar cPanel en su servidor VPS: https://raiolanetworks.com/blog/instalar-cpanel-whm-centos-cloudlinux/
Curso de cPanel
Como he comentado antes, el contenido del tutorial de cPanel está dividido en distintos posts o artículos que hemos ido publicando con el tiempo. A continuación, te dejo los enlaces en el orden en que deberías revisarlos si quieres ver el tutorial completo de cPanel:
- Añadir un nuevo dominio o subdominio a cPanel
- Cómo crear una cuenta de correo o email en cPanel
- Utilizar Google Workspace o G Suite en cPanel
- Cómo crear una base de datos MySQL o MariaDB en cPanel
- Cómo redireccionar un dominio o subdominio en cPanel
- Cómo crear un ALIAS de dominio fácilmente en cPanel
- Configurar DNS y editar registros DNS en cPanel
- Cómo actualizar la versión de PHP en cPanel
- Utilizar phpMyAdmin en cPanel
- Comprobar los recursos utilizados en un hosting cPanel con CloudLinux
- Imunify 360 en hosting cPanel
- Cómo crear una cuenta FTP en cPanel
- Activar y desactivar mod_security en cPanel
- Instalar WordPress en cPanel.
- El administrador de archivos o File Manager de cPanel.
- Restaurar un backup o copia de seguridad con JetBackup en cPanel.
- Cómo configurar los filtros de SPAM en cPanel.
- Cómo configurar un autorespondedor en cPanel.
- Cómo configurar un reenviador en cPanel.
- Instalar Drupal en cPanel.
- Instalar Joomla en cPanel.
- Instalar PrestaShop en cPanel.
- Bloquear IPs atacantes en cPanel.
- Cambiar la versión de PHP utilizada en cPanel
- Cómo configurar módulos de PHP en cPanel.
- Cómo configurar variables y límites de PHP en cPanel.
- Importar instalaciones en Installatron.
- Migrar correos electrónicos de un hosting a otro hosting cPanel.
Esto no es todo, ya que cada cierto tiempo revisamos el contenido y lo actualizamos, añadiendo nuevos tutoriales sobre cPanel. Además, estos posts siempre van apoyados por videotutoriales que hemos subido a nuestro canal de YouTube, para los que prefieren el formato vídeo.
Recuerda que todo este contenido está realizado sobre un hosting con cPanel de Raiola Networks. Esto quiere decir que puede haber cosas que no coincidan con los cPanel de otros proveedores de hosting.
Si tienes alguna duda sobre un producto con cPanel alojado en Raiola Networks, contacta con nuestro departamento de soporte y te ayudaremos.
Social Media MP20/12/2016 a las 20:07
Excelente Álvaro, una guía imprescindible para conocer cada parte de Cpanel. Muchísimas gracias.
Alvaro Fontela21/12/2016 a las 11:01
Muchas gracias, iremos actualizándolo poco a poco.
Un saludo.
Juan Carlos Gutierrez Osorio08/10/2017 a las 02:59
Buenas noches, muy buena guia mi pana.. unas cosas las sabias y otra las vi aqui... excelente..
Saludos.
Juan Carlos
Alvaro Fontela09/10/2017 a las 15:25
Muchas gracias Juan Carlos.
Un saludo.
varg01/11/2017 a las 02:55
Muy buena guia, directa al grano y muy grafica.
Me gustaría hacer un par de preguntas:
-Cuando creamos un dominio nuevo distinto del principal, la carpeta se crea fuera de public_html, ¿esto es correcto?
-Tambien crea un subdominio formado por el nombre de dominio nuevo y el dominio principal del alojamiento...¿es esto un problema?¿se puede eliminar? Habra dos dominios con la misma información...¿contenido duplicado?
Saludos y gracias
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:09
Hola, Varg.
Es correcto y recomendable. Si se crease como subcarpeta de public_html conllevaría más riesgos de seguridad y de contenido duplicado.
El subdominio es generado por cPanel y es de uso interno. No debería darte ningún problema. Si tienes la mosca detrás de la oreja por el contenido duplicado puedes hacer que el subdominio apunte a una carpeta vacía y ya está.
Un saludo.
Sebstian14/11/2017 a las 17:24
Muy buen tutorial, aunque tengo una pregunta, recientemente adquirí un plan de hosting con godday, mi pagina entra al cpanel con , como puedo hacer para cambiar la ruta de acceso al cpanel, por ejemplo, .
Muchas Gracias por su atención
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:10
Hola, Sebastián.
Si es un plan de hosting compartido no creo que te permitan cambiarlo. En todo caso coméntalo con GoDaddy a ver si pueden darte alguna alternativa, si bien cPanel tiene unas URLs de acceso por defecto y esa es una de ellas, por lo que cambiarla puede ser más problemático que productivo.
Ten en cuenta que cPanel ya implementa medidas de seguridad (como cPhulk o LFD) para protegerte de ataques de fuerza bruta.
Un saludo.
Leo Torrado01/12/2017 a las 10:25
Buenos días, tenéis manual en PDF? Gracias
Héctor Luaces06/04/2018 a las 16:11
Hola, Leo.
Podemos generarte un PDF si lo necesitas.
Cualquier cosa me dices.
Un saludo.
Leonardo Martinez08/04/2018 a las 02:23
buenas noches, sabes como puedo configurar algunas de mis cuentas de correo electronico para limitar el numero de correos salientes?, con el fin de prevenir correo masivo. de antemano gracias por tu ayuda
Héctor Luaces16/04/2018 a las 12:04
Hola, Leonardo:
No vas a poder hacer eso desde tu cPanel, necesitarías acceso a WHM o al servidor.
Te recomiendo que te pongas en contacto con tu empresa de hosting para ver si ellos pueden aplicar la configuración que necesitas.
Un saludo.
Héctor Luaces18/06/2018 a las 17:47
Maria Dolores Estrella Casado16/03/2019 a las 08:59
Muy buenos días, primeramente, felicitaciones a todo el equipo y en segundo lugar, he de decir que nunca había creado una página web, pero después de varios tickets y de ver los tutoriales paso a paso, he podido instalarme mis tres blogs. Ahora sólo falta el contenido. Muchas gracias
Héctor Luaces20/03/2019 a las 10:53
¡Gracias a tí por comentar!
Gloria25/06/2019 a las 18:02
Muy buen tutorial, ayuda muchísimo, echo en falta, un video como crear copias de seguridad, o como programarlas para que se hagan de forma automática. Saludos
Héctor Luaces08/07/2019 a las 12:41
Hola, Gloria:
gracias por el aporte, nos lo apuntamos para añadirlo.
¡Un saludo!
Jack05/11/2019 a las 04:48
Buenas noches, ayudenme con esta duda.
Bueno hace poco me dieron una pagina que con plan de pago en InkaHosting, es lo que tengo entendido, pero lo que veo es que en el Cpanel no esta asociado con joomla, su tutorial siento que me servira de mucha ayuda, pero si lo uso la pagina que me dieron no habra inconveniente. ayúdenme por favor
Alejandro Cruz15/06/2020 a las 18:48
es con la que entro a cpanel para administrar todas las cuentas de correo asignadas.
Saludos
Alvaro Fontela15/06/2020 a las 22:47
Si eres cliente de Raiola Networks, puedes contactarnos desde nuestro sistema de tickets y te diremos como hacerlo.
Ewa10/01/2021 a las 14:40
Primero quiero agradecer estos videos y descripciones, para mi me vienen genial ya que todo esto es nuveo para mi.
Ayer deje una duda en el blog de Álvaro Fontela (lo encontre por casualidad) asi q no voy a repetir la pregunta aqui sino quiero hacer otra más. Si es mejor dejar la pregunta por aqui la pongo encantada.
Soy vuestra cliente. Comence con un hostindg + dominio (1) de SSD wordpress pero hace unos días lo actualice al hosting base SSD con 3 dominios.
Consegui crear el 2do dominio y he leido anteriores comentarios y me parece q está ok. (se ve fuera de la carpeta public_htm) en el administrador de archivos y se ve bajo dominios.
Mi duda es sobre SSL. Cuando entro en esa carpeta el nuevo dominio al igual que el subdominio que se creo automaticamente + otras "cosas" que se ven tienen en Rojo el Certificado. Le di en el botón "runssl" pero no se acutaliza?
El dominio "base" el primero que cree si que está marcado con un candado verde.
¿No se cómo seguir? A parte vi que debo de tener el SSL Gratis Let´s Encrypt pero no me aparece la carpeta en el cPanel. de alguna manera lo puedo sacar.
Mil gracias, Ewa
Alvaro Fontela23/01/2021 a las 20:35
El certificado SSL Lets Encrypt se instala automáticamente al añadir un dominio a cPanel cuyas DNS esten apuntando al servidor de hosting, aunque puede tardar 5 minutos en funcionar.
Si en 5-10 minutos el certificado no funciona, es que el dominio no esta correctamente apuntado al servidor de hosting mediante los DNS y registro A correspondientes.