Tener productos atractivos y un buen diseño es muy importante, pero gestionar una tienda online va mucho más allá. En el ecosistema de WordPress, WooCommerce es la plataforma de comercio electrónico más popular y versátil, con más de 7 millones de sitios web en todo el mundo.

En esta guía te enseñamos qué factores considerar, herramientas esenciales que transformarán tu tienda en una auténtica máquina de vender y cuáles son los plugins más usados en la industria.

Para ello, vamos a ver:

Los factores a considerar para elegir bien tus plugins

Plugins imprescindibles en cualquier WooCommerce para mejorar el SEO o la velocidad de tu web

Soluciones de diseño que mejoran la UX de tus clientes y las conversiones

Plugins que extienden los negocios online más allá de las tiendas de productos con membresías, booking, marketplaces o venta de entradas

Unos básicos de marketing para WooCommerce como listas de deseo, tarjetas regalo o carritos abandonados

Factores a considerar al elegir plugins WooCommerce

Elegir entre 60.000 plugins gratuitos y muchas opciones premium para WordPress es un reto. Considera estos criterios clave:

Necesidades de tu tienda: Haz una lista de las funcionalidades esenciales que te faltan. Compatibilidad: Asegúrate de que los plugins sean compatibles con tu versión de WooCommerce y WordPress, y entre sí para evitar problemas. Fiabilidad: Las valoraciones, el número de instalaciones activas y un soporte técnico eficaz son buenos indicadores. Actualizaciones regulares: Los plugins de confianza se actualizan frecuentemente para compatibilidad, nuevas funciones y seguridad. Un entorno que no se actualiza es una señal de alerta. Presupuesto: Evalúa si las funciones de pago realmente aportan valor. Prueba siempre en local o staging.

Recuerda que no todos los plugins cubren todas las necesidades, así que recuerda mantener claras las tuyas antes de elegir.

Toda tienda online, sin importar su tamaño, necesita una base sólida para funcionar de manera eficiente. Los siguientes plugins cubren las áreas críticas: pagos, velocidad, SEO, y facturación. Son el núcleo sobre el que construir tu éxito.

LiteSpeed Cache

Categoría: Optimización de velocidad

Precio: Gratis

Valoración: ★★★★★

Por qué es imprescindible: La velocidad de carga es un factor crítico para el SEO y la conversión. LiteSpeed Cache ofrece caché a nivel de servidor, optimización de imágenes, minificación de CSS/JS y carga diferida de recursos.

Si tu hosting, como hace Raiola Networks, utiliza tecnología LiteSpeed, este plugin aprovecha al máximo ese entorno para reducir tiempos de carga y mejorar la experiencia del usuario.

➡️ Descubre cómo optimizar la velocidad en WooCommerce.

Rank Math SEO

Categoría: SEO

Precio: Gratis (Premium opcional)

Valoración: ★★★★★

Por qué es imprescindible: Una tienda online sin un buen SEO es como un escaparate cerrado.

Rank Math permite optimizar productos, categorías y páginas con títulos, meta descripciones y datos estructurados, además de integrar análisis on-page y sugerencias de mejora.

En su versión gratuita ya cubre prácticamente todo lo necesario para posicionar, y su interfaz es más intuitiva que la de otros competidores.

Redsys de José Conti

Categoría: Pasarelas de pago

Precio: Gratis (versión pro disponible)

Valoración: ★★★★★

Por qué es imprescindible: Integrar un TPV virtual con tu banco puede ser un dolor de cabeza si no tienes las herramientas adecuadas.

Este plugin, desarrollado por José Conti, simplifica la conexión con la pasarela Redsys, utilizada por la mayoría de bancos españoles.

Soporta pagos seguros, devolución de importe, preautorizaciones y compatibilidad con pedidos de WooCommerce.

Además, y cada día más importante en España, Bizum. Es rápido, estable y con soporte activo.

Alternativas: Como alternativas para pasarelas, tienes Stripe y Paypal, para mucha gente, imprescindibles, pero ninguno de ellos soporta a día de hoy Bizum.

OJO: Solo por tener Bizum, vale la pena tener Redsys. Se calcula en un 30% de media el pago a través de este medio en España.

Y cuanto más local sea la tienda online, más alto será llegando casos hasta el 70% en tiendas de gente conocida de la comunidad WordPress.

➡️ Aprende más sobre Pasarelas de pago para WooCommerce.

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

Categoría: Facturación y albaranes

Precio: Gratis (Premium opcional)

Valoración: ★★★★★

Por qué es imprescindible: Genera automáticamente facturas y albaranes en PDF para cada pedido. Es personalizable, se integra con las principales pasarelas de pago y cumple con la normativa de facturación.

Perfecto para agilizar la administración y dar una imagen profesional al cliente.

➡️ Aprende a gestionar las facturas en WooCommerce.

WooCommerce EU VAT Compliance

Categoría: Impuestos y fiscalidad

Precio: Gratis (opción Pro disponible)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es imprescindible: Para cualquiera que venda a clientes en la Unión Europea, este plugin gestiona automáticamente el IVA (VAT).

Detecta la ubicación del cliente, aplica la tasa correcta para productos físicos o digitales y registra toda la información necesaria para auditorías. Cumple con la normativa sin dolores de cabeza y te ahorra problemas fiscales.

Cuando hablamos de WooCommerce, uno de los puntos más débiles, de serie, son las fichas de producto y el diseño de las páginas de tienda o categorías.

Son funcionales, sí, pero muy limitadas si quieres diferenciarte de la competencia. El mundo de los temas especializados con docenas de funcionalidades dedicadas es casi infinito. Y aunque en WooCommerce es una práctica muy extendida, la funcionalidad en el tema por lo general no es una gran idea

Aquí entran en juego los constructores visuales y, especialmente, Elementor y su ecosistema, con un tema clean y extremadamente rápido y ligero.

Elementor Pro, el builder más popular de WordPress

A nivel de personalización, el paso natural es Elementor Pro, que ofrece su Theme Builder e integración directa con WooCommerce.

Con él puedes personalizar cabeceras, pies de página, y sobre todo plantillas de producto y categorías.

Además, te permite personalizar todas las páginas propias de WooCommerce e incluye más de 25 widgets específicos.

Es ideal para tiendas que no quieren depender de las limitaciones de temas dedicados para WooCommerce.

Categoría: Constructor visual premium de WordPress y WooCommerce

Precio desde 89 $/año (para la versión con Woo Builder)

Valoración: ★★★★☆ (4.6/5 en Trustpilot)

Crocoblock, el ecosistema avanzado para WooCommerce

Si Elementor Pro te da libertad, pero necesitas ir un paso más allá, Crocoblock es lo que estás buscando. Se trata de un conjunto de plugins diseñados para exprimir al máximo WooCommerce (y WordPress en general). Sus piezas más útiles para e-commerce son:

JetEngine, el motor debajo de tu capó WooCommerce

JetEngine es infinito y se puede escribir un libro entero. Para WooCommerce, te permite añadir campos personalizados y listados dinámicos a los productos de tu tienda. Ideal si vendes artículos con especificaciones complejas (inmobiliarias, recambios, productos técnicos).

También crear CCTs para que tus filtrados de productos vuelen delante de los ojos de tus clientes. O incluso lleva un profile builder si quieres construir membresías complejas.

Categoría: Campos personalizados / contenido dinámico

Precio: Incluido en Crocoblock (desde 199 $/año por el set completo de Crocoblock)

Valoración: ★★★★☆ (4.6/5 en Crocoblock reviews)

JetWooBuilder, los widgets de Crocoblock para tu tienda

Categoría: Constructor visual para WooCommerce

Precio: De pago (desde 49 $/año)

Valoración: ★★★★☆ (4.5/5 en Crocoblock reviews)

Por qué es importante: Te permite diseñar fichas de producto, plantillas de categorías y páginas de checkout 100% personalizadas con Elementor, incluso sin necesidad de Elementor Pro.

Incluye más de 67 widgets individuales —más del doble que Elementor Pro—, lo que ofrece un nivel de granularidad en diseño UX difícil de igualar. Ideal para quienes quieren control absoluto sobre cada detalle visual de su tienda.

JetSmartFilters, segmenta la búsqueda hasta el infinito

Incorpora filtros avanzados a tu tienda (precio, atributos, taxonomías o campos personalizados), mejorando la experiencia de compra mucho más que los filtros nativos de WooCommerce. Y gracias a los CCTs que mencionamos de JetEngine, la base de datos de WordPress vuela.

Categoría: Filtros avanzados

Precio: Incluido en Crocoblock

Valoración: ★★★★☆ (4.7/5)

JetProductGallery, una imagen vale más que mil palabras

Categoría: Galerías de producto (Crocoblock)

Precio: Incluido en Crocoblock (desde 199 $/año por el set completo)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Permite crear galerías de producto avanzadas con zoom al pasar el cursor, paginación vertical, lightbox con controles y, lo más destacado, la posibilidad de añadir vídeos de producto. Una presentación visual más rica que mejora la experiencia del usuario y puede disparar tu conversión.

➡️ Aprende más sobre el Ecosistema Crocoblock para WooCommerce.

👉 Con Elementor + Crocoblock, WooCommerce pasa de una tienda rígida a una plataforma personalizable, dinámica y a medida.

Pero WooCommerce no solo sirve para vender productos físicos. Con los plugins correctos, puedes gestionar suscripciones, crear un marketplace, vender entradas para eventos, aceptar donaciones o hacer reservas online.

Esto abre un abanico enorme de posibilidades para proyectos que go beyond del comercio tradicional. Vamos a ver unos pocos ejemplos.

WooCommerce Subscriptions para membresías

Categoría: Suscripciones

Precio: De pago

Valoración: ★★★★★

Por qué es importante: Perfecto para venta de productos o servicios con pagos recurrentes, como cajas mensuales, membresías o cursos online. Gestiona renovaciones automáticas, recordatorios y control de acceso a contenido exclusivo.

Para membresías hay muchas opciones, pero este es una solución muy solvente si necesitas la potencia de WooCommerce.

Dokan Marketplace

Categoría: Marketplace

Precio: De pago

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Convierte tu tienda en un marketplace multi-vendedor al estilo Amazon, PcComponentes, Etsy, etc. También servicios profesionales de cualquier clase.

Hemos seleccionado Dokan porque tiene tanto una versión gratuita muy extensa y de pago, con herramientas avanzadas y posibilidad de apps personalizadas. Además, se adapta muy bien a diversos modelos, lo que le dota de una flexibilidad muy interesante.

Cada vendedor tiene su panel para gestionar productos, pedidos y comisiones, mientras tú generas comisiones o incluso ingresos pasivos. Hay docenas de negocios distintos, tanto productos, el cielo es literalmente tu límite.

Alternativas: En breve, tendremos un artículo completo sobre marketplaces, que si es tu tema, te va a flipar. Veremos las mejores alternativas en el mercado y por qué usar unas u otras. Estate atento

Event Tickets for WooCommerce

Categoría: Venta de entradas

Precio: De pago

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Integra un sistema de venta de entradas, gestión de aforo y check-in para eventos presenciales u online. Útil para organizadores de conciertos, conferencias o cursos en streaming.

Es la versión de pago de Events Calendar que te da infinidad de opciones que la versión gratuita no alcanza.

JetBooking, tu Airbnb a medida

Categoría: Reservas online (Crocoblock)

Precio: Incluido en Crocoblock (desde 199 $/año por el set completo)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Convierte WooCommerce en un sistema de reservas completo. Permite gestionar alquileres, citas o reservas de servicios con calendario integrado, compatibilidad con JetEngine para campos personalizados y sincronización con Google Calendar.

Ideal para negocios de turismo, consultoría o alquiler de espacios que necesitan algo más flexible que un simple formulario.

👉 JetBooking y JetAppointment cubren desde alquileres por días hasta agendas de servicios por horas, haciendo de WooCommerce una plataforma completa de reservas.

JetAppointment, para cuando reservas x horas

Categoría: Citas y agendas online (Crocoblock)

Precio: Incluido en Crocoblock (desde 199 $/año por el set completo)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Diseñado para negocios que trabajan con citas horarias (consultas médicas, clases, asesorías…). Permite configurar intervalos de tiempo, duración de servicios, múltiples proveedores y pagos integrados con WooCommerce.

Su integración con JetEngine facilita personalizar formularios y sincronizar datos en un flujo visual y dinámico.

💡Aunque prácticamente todo es marketing en WooCommerce hay algunos plugins que merecen destacarse como diamantes.

YITH WooCommerce Gift Cards

Categoría: Tarjetas de regalo

Precio: Gratis (versión Pro desde 79,99 €/año)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Las tarjetas de regalo son un clásico infalible. Este plugin permite vender gift cards personalizados que los clientes pueden regalar a amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Son flexibles, fáciles de usar y aseguran que el receptor siempre reciba algo que realmente quiere, lo que convierte a los gift cards en un recurso de ventas muy rentable para cualquier tienda online.

Jetcompare&wishlist, plugin 2 x 1 genial

Categoría: Experiencia de usuario (Crocoblock)

Precio: Incluido en Crocoblock (desde 199 $/año por el set completo)

Valoración: ★★★★☆

Por qué es importante: Permite añadir funciones clave a tu tienda, listas de deseos y comparadores de productos. Los clientes pueden guardar artículos favoritos para más adelante o comparar especificaciones entre diferentes productos, lo que facilita la toma de decisiones y aumenta las probabilidades de conversión.

Un imprescindible para mejorar la experiencia de compra en catálogos medianos o grandes. Si buscas algo parecido fuera del universo Elementor están los de Yith, aunque son dos plugins separados.

WooCommerce Cart Abandonment Recovery

Categoría: Recuperación de carritos

Precio: Gratis

Valoración: ★★★★★ (más de 700.000 instalaciones activas)

Por qué destaca: Ligero, sencillo y muy efectivo. Permite capturar carritos incluso de usuarios invitados y enviar correos automáticos con recordatorios o descuentos para animar a completar la compra.

Los carritos abandonados deben ser tratados con cierta sensibilidad, a nivel de datos y también a nivel de no espantar a los clientes. Dicho esto, cada vez está más normalizado y ya no molesta tanto a la gente, y la conversión que producen suele ser significativamente superior frente a otros correos.

Plugins de email marketing para WooCommerce

El correo sigue siendo uno de los canales más rentables para fidelizar clientes en e-commerce. En WooCommerce tienes varias integraciones populares, pero conviene elegir la que mejor se adapta al tamaño y objetivos de tu tienda.

MailPoet, un clásico que ahora se integra nativamente

Integración nativa en WordPress y muy popular. Permite crear newsletters, automatizaciones y emails de carrito abandonado directamente desde el panel de WP, sin depender de plataformas externas. En su versión gratuita cubre hasta 1.000 suscriptores. Fue adquirida hace un par de años por WooCommerce.

Mailchimp for WooCommerce

Conecta tu tienda con Mailchimp, uno de los grandes del email marketing. Sincroniza clientes, productos y compras para segmentar campañas automáticas, series de bienvenida y carritos abandonados.

MailerLite WooCommerce Integration

Una alternativa ligera a Mailchimp, con una interfaz moderna y fácil de usar. Ofrece automatizaciones, pop-ups, email de carrito abandonado y segmentación básica. Su plan gratuito es generoso (hasta 1.000 suscriptores / 12.000 emails al mes).

💡 Estas 3 plataformas están muy reconocidas en el mercado y son soluciones sólidas. Por mi experiencia, Mailerlite es una opción muy sólida.

Potencia tu WooCommerce con plugins que necesites

El journey de mejorar tu tienda WooCommerce es un proceso continuo. Como sabemos, la plataforma base es excelente, pero su verdadera potencia reside en su infinita capacidad de expansión a través de plugins.

Explora estos plugins, prueba esos que mejor se adapten a tus objetivos y mantén tu tienda siempre actualizada y optimizada. Cada plugin que selecciones cuidadosamente contribuye a construir una máquina de ventas más eficiente y rentable.

Nos hemos dejado capítulos enteros sin cubrir, es imposible. Este es un primer contacto. Después hay necesidades distintas para grandes tiendas, internacionalización, tiendas físicas y online, gestiones de stock y sistemas de envío avanzados, en fin, es infinito.

Por suerte, siempre habrá plugins para cubrir esas necesidades, y si no, podrás contratar un desarrollador sin tener que cambiar de plataforma. ¡Es la magia del open-source!

Anímate a leer en nuestro blog sobre mejoras en la seguridad, SEO y optimización avanzada para tu tienda con WooCommerce. Tomarte tu tiempo en la selección y configuración de tus plugins, es invertir directamente en el crecimiento, la seguridad y el éxito a largo plazo de tu negocio online.

Si tienes cualquier duda o quieres preguntarnos por un plugin en concreto o alguna necesidad con WooCommerce, escríbenos abajo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo post!