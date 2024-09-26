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No hay un ganador absoluto: WooCommerce conviene si buscas control, coste inicial bajo y libertad para elegir hosting, mientras que Shopify encaja si prefieres una solución todo en uno sin preocuparte por la parte técnica. La diferencia clave está en el modelo: plugin gratuito autoalojado frente a SaaS con cuota mensual y comisiones por venta.

¿WooCommerce o Shopify? Si te estás planteando crear una tienda en línea es más que probable que dudes entre usar WooCommerce o Shopify como motor para tu tienda.

En este artículo vamos a hacer una comparativa Shopify vs WooCommerce para ayudarte a tomar una decisión en función las ventajas de cada plataforma.

Índice del artículo

















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Qué es WooCommerce

WooCommerce es un plugin de WordPress, el software sobre el que funcionan más del 40% de las páginas web en Internet. Esto hace que WooCommerce sea posiblemente la herramienta sobre la que funciona el mayor porcentaje de tiendas online en Internet, algo que debes tener en cuenta.

Instalación de WooCommerce

Instalar WooCommerce es una tarea muy sencilla. Supongamos que acabas de contratar tu hosting con Raiola. Entras a cPanel y buscas Installatron, la herramienta que te permite instalar fácilmente diferentes aplicaciones en tu servidor.

Accedes a Installatron, buscas WordPress y lo instalas.

Una vez instalado WordPress hay que acceder al sitio, ir a "Plugins", hacer clic en el botón "Añadir nuevo" buscar WooCommerce e instalarlo. Fíjate que WooCommerce es un plugin que desarrolla Automattic.

Qué es Shopify

Shopify es una de las plataformas de comercio electrónico más populares hoy en día. Al tratarse de un SaaS (software as a service) su modelo de negocio se basa en vender subscripciones para poder usarlo.

Shopify es una solución "todo en uno", lo que significa que con Shopify no tienes que preocuparte de comprar dominio ni hosting, lo incluye con su cuota mensual. Tampoco tienes que preocuparte por el resto de cuestiones técnicas, ya que lo gestiona todo Shopify. Esto es muy conveniente si no puedes, o no quieres, hacerte cargo de cuestiones técnicas. Céntrate en el contenido de tu tienda y no en la forma en la que funciona.

Shopify VS WooCommerce, WooCommerce VS Shopify. ¿Tanto monta, monta tanto?

Para ayudarte a que elijas una opción, vamos a comparar WooCommerce y Shopify en diferentes aspectos que debes tener en cuenta para hacer tu elección.

WooCommerce vs Shopify: Precio

WooCommerce es gratuito, mientras que Shopify requiere un pago mensual en función del plan contratado.

¿Significa esto que crear una tienda con WooCommerce no te va a costar ni un euro? Claro que no. Usar WooCommerce como plugin de WordPress es gratuito, usar WordPress es también gratuito, pero el alojamiento y el dominio para tu tienda en línea tienen un coste (variable eso sí). Este es el coste mínimo que deberás pagar para crear una tienda online con WooCommerce.

Costes extra que puede tener una tienda WooCommerce serían similares a los de cualquier web: diseño, programación, plugins, RGPD, optimización, SEO, etc. Algunos de estos costes puede que no te sean necesarios. Por ejemplo, si usas un tema estándar de los que ofrece WordPress o WooCommerce, personalizándolo con las herramientas de WordPress, u optas por plugins gratuitos o freemium, etc.

Cada tienda es un mundo y, por tanto, es un poco difícil estimar un coste final sin detalles técnicos. Quédate con esta idea: cuanto más quieras, más costará, probablemente.

Con Shopify la situación parece más sencilla, pero no es así. Pagas una cuota mensual (o anual) y ello incluye el dominio, el hosting, el mantenimiento, etc. A priori ese es el coste que tendrá la tienda pero, al igual que con WooCommerce, ese será el coste mínimo que deberás pagar. Si necesitas que te hagan un diseño personalizado, al nivel que te permite Shopify, o necesitas usar alguna aplicación (Shopify llama aplicaciones a lo que WordPress llama plugins), los textos para cumplir con la RGPD, etc., estos son costes que no vienen incluidos en tu plan de subscripción.

Ganador, WooCommerce.

Planes de precio de Shopify

Para tener una tienda con Shopify debes elegir un plan de subscripción. Las prestaciones y condiciones dependen del nivel de suscripción, entre cuatro opciones a tu disposición.

El coste de cada nivel cambia en función de si pagas mes a mes, si pagas anualmente o pagar por varios años.

Características comunes a todos los niveles de suscripción

Todos los planes de pago de Shopify incluyen:

Tienda online

Productos ilimitados

Soporte 24/7

Promoción en canales de venta

Gestión de inventario hasta 1000 ubicaciones

Creación de pedidos de forma manual

Códigos de descuento

Certificado SSL gratuito

Recuperación de carritos abandonados

Tarjetas de regalo

Segmentación de clientes

Contactos ilimitados

Análisis de fraude

Gestión de mercado a nivel internacional

Gestión de mercados por dominios

Traducción de idiomas

Conversión de moneda

Métodos de pago personalizables para cada mercado

Precios de productos personalizables para cada mercado

Las diferencias entre niveles de subscripción son varias características y un detalle muy importante: la comisión de Shopify por cada venta en tu tienda en línea.

Nivel Basic

Por 36€ mensuales si pagas mensualmente o 27€ si pagas anualmente

La comisión por venta es la más alta: 2,1% + 0,30€

Puedes registrar a 2 usuarios

Informes básicos

No ofrece acceso a automatizaciones

Nivel Shopify

Por 105€ mensuales si pagas mensualmente o 79€ si pagas anualmente conseguirás:

La comisión por venta es media: 1,8 % + 0,30€

Puedes registrar a 5 usuarios

Informes estándar

Ofrece acceso a automatizaciones

Nivel Advanced

Por 384€ mensuales si pagas mensualmente o 289€ si pagas anualmente

La comisión por venta es la más baja: 1,6 % + 0,30€

Puedes registrar a 15 usuarios

Ofrece acceso a automatizaciones

Informes avanzados

Shopify Plus

Este nivel no es una cuarta columna en la lista de precios, sino una categoría totalmente diferente, destinada a tiendas para las cuales el nivel "Advanced" se queda corto.

A partir de 2.000$ al mes, ya que el precio final depende de las necesidades del cliente, podrás tener tu tienda del plan Plus.

WooCommerce VS Shopify: A nivel técnico

A nivel técnico encontramos diferencias significativas entre ambas plataformas de comercio electrónico que deben ser tenidas en cuenta antes de tomar una decisión.

Alojamiento

WooCommerce es una solución autoalojada, es decir, tú alquilas un servicio de alojamiento web e instalas WooCommerce en ese servidor. En cambio, Shopify incluye ya el alojamiento y no puedes descargar el software e instalarlo en un servidor de tu elección.

Como ya sabes, Raiola Networks ofrece planes de hosting específicos para WordPress, el software sobre el que funciona WooCommerce. De esta forma, te garantizas el mejor rendimiento para tu tienda en línea.

Aquí el ganador es WooCommerce, al permitirte elegir el alojamiento que más te interese.

Mantenimiento

WooCommerce requiere mantenimiento: aplicar las actualizaciones del núcleo de WordPress, de los diferentes plugins y del tema, hacer copias de seguridad periódicas para evitar sustos, entre otras tareas. Para más información, consulta esta guía básica de mantenimiento de un sitio web hecho con WordPress. También te dejo una comparativa de plugins para hacer backups en WordPress.

Con Shopify no te debes preocupar del mantenimiento, ya que de eso se encarga la propia plataforma.

En este sentido, declaro ganador a Shopify en comodidad, aunque si tienes un perfil más técnico seguramente prefieras WooCommerce para tener mayor control del proceso.

Seguridad

Con Shopify no tienes que preocuparte demasiado por la seguridad de tu tienda, ya que de ello se encarga Shopify. Ellos ponen el software, los servidores y vigilan la seguridad; poco puedes hacer tú, más allá de usar una contraseña segura. Simplemente, confía en su servicio para tu negocio en línea.

En cambio, la flexibilidad que brinda WooCommerce implica también responsabilidades extra como la de mantener un sistema seguro. No debes preocuparte por la seguridad del propio código de WooCommerce o de WordPress, ya que son herramientas de código abierto y eso te asegura que el código no espía ni tiene puertas traseras. De lo que sí debes preocuparte es de contratar un servicio de hosting adecuado, como el que te ofrece Raiola Networks, y aplicar buenas prácticas como no utilizar plugins pirateados, cambiar la URL de login de WordPress, etc.

La seguridad de una tienda online con WooCommerce es un aspecto crítico pero no extremadamente complejo. Depende de tener un buen proveedor de hosting, utilizar plugins y temas obtenidos por las vías estándar (ya me entiendes), estar al día con las actualizaciones y seguir las recomendaciones de la guía de seguridad de WordPress de Raiola.

Nuevamente el ganador es Shopify por simplificarte la vida aunque, insisto, si tienes un perfil más técnico preferirás saber qué pasa en tu instalación de WooCommerce y poder tomar decisiones sobre tu negocio.

Personalización

La personalización de una tienda, y de un sitio web, es uno de los aspectos clave cuando estás desarrollándola independientemente de la plataforma que uses. Tanto Shopify como WooCommerce te ofrecen muchos temas o plantillas listos para usar que podrás ir personalizando en mayor o menor medida.

Puedes encontrar temas en conocidos marketplaces, pero te aconsejo que te ciñas a las vías estándar para listar plantillas de las dos plataformas porque suelen tener mejor rendimiento y soporte que las que puedas comprar por fuera. Te dejo enlaces a la tienda de temas de WooCommerce, al repositorio de temas de WordPress (temas compatibles con WooCommerce) y a la tienda de temas de Shopify.

Con WooCommerce tienes una alternativa al personalizar el diseño de tu tienda: recurrir a constructores visuales como Elementor o Divi.

A nivel de modificar el código del tema, Shopify está claramente más limitado que WooCommerce. Mientras que con Shopify únicamente puedes añadir algo de HTML y modificar el CSS, con WooCommerce puedes modificar absolutamente todo en función de tu nivel de conocimientos.

En este punto la opción ganadora es WooCommerce.

Plugins, extensiones o aplicaciones

Las funcionalidades de las tiendas construidas con ambas plataformas se pueden ampliar mediante el uso de plugins (como se llaman en el ecosistema WordPress) o extensiones (como las llama WooCommerce) o aplicaciones (nombre que les da Shopify). Los plugins son código extra que añades a tu tienda y te permiten tener funcionalidades nuevas sin tener que programar nada o contratar a alguien para que lo haga por ti.

Puedes encontrar plugins gratuitos y de pago. La principal fuente de estos complementos es similar a la de temas, las "tiendas" oficiales de cada plataforma que puedes ver en las siguientes capturas:

En la tienda de aplicaciones de Shopify se nos ofrecen más de 8.000 aplicaciones. Parecen bastantes más que las 815 extensiones de WooCommerce, pero hay que recordar que WooCommerce es un plugin de WordPress y, por tanto, todos los plugins de WordPress se pueden considerar plugins para WooCommerce.

Así que, en números (no necesariamente en calidad o utilidad), el ganador es WooCommerce porque te será más probable encontrar aquello que necesitas en el repositorio de plugins.

Escalabilidad

¿Qué pasaría si en poco tiempo tu tienda logra muchísima popularidad? Imagina que cada vez recibes más y más visitas. En este escenario, cuantas más visitas simultáneas recibas, más recursos del servidor se consumirán. A partir de cierto número de visitas la tienda empezará a tener problemas de rendimiento, imágenes que no cargan, errores, etc., Como es lógico, no quieres dejar escapar ni una oportunidad de negocio.

Si necesitas escalar tu Shopify, deberás subir a un plan de subscripción superior. Con WooCommerce, la escalabilidad requiere haber contratado un buen hosting, principalmente. El software está perfectamente preparado para gestionar picos fuertes de demanda siempre y cuando el hardware del servidor lo soporte.

El ganador sería WooCommerce, puesto que te permite buscar el hosting que mejor servicio te pueda dar en tu caso específico. ¿Significa que Shopify es peor? En absoluto, simplemente es una de esas cosas que gestiona la plataforma y sobre la cual no tienes poder de decisión.

WooCommerce VS Shopify: Plataforma de comercio electrónico

Facilidad de uso

Ambas plataformas tienen sus curvas de aprendizaje, pero aquí te soy sincero al reconocer que Shopify pone las cosas más sencillas que WooCommerce. No solo a nivel de usabilidad, ya que eso es discutible según las características y expectativas de cada perfil de usuario, sino porque a Shopify le pagas para que se encargue, entre otras cosas, de las cuestiones más técnicas y tú te puedas centrar en otras tareas.

En cambio, WooCommerce, pese a no ser realmente complejo de manejar, requiere que te "enfrentes" a WordPress. Si ya usas este CMS para la gestión de tu sitio web, la curva de aprendizaje es prácticamente cero y ya has resuelto las cuestiones a nivel técnico que hemos visto previamente, así que en ese caso WooCommerce no te supondrá un reto.

No obstante, poniéndome en la piel de una persona que no tenga la experiencia de tener un sitio web, a nivel de facilidad de uso el ganador es Shopify.

Creación de la tienda en línea

Veamos el proceso de creación de una tienda con cada plataforma. Ambas cuentan con un asistente que te guía en un proceso en el cual hay que responder a una serie de preguntas importantes para crear la tienda.

Asistente de Shopify

El número de pasos puede variar en función de tus respuestas. Lo primero es saber si ya estás vendiendo en línea.

Lo siguiente, el tipo de negocio de venta que quieres tener.

¿Qué tipo de productos venderás?

Algo muy importante, el nombre de tu tienda.

La ubicación de tu negocio determina el tipo de impuestos e influye en los envíos.

Y, por último, regístrate como usuario de Shopify.

Asistente de WooCommerce

El número de pasos puede variar en función de tus respuestas.

¿Tienes ya una tienda?

Nos piden más detalles sobre la tienda que estamos creando.

En el último paso, nos sugiere plugins que nos podrían interesar.

Aquí no hay un ganador puesto que ambas opciones lo hacen muy bien, así que ¡empate!

Extra: migrar de una plataforma a otra

Es posible migrar una tienda desde una plataforma a la otra. El primer paso es exportar la información de los productos a un archivo CSV y luego importarla en la otra plataforma.

Para migrar de WooCommerce a Shopify durante el asistente de creación de la tienda debes decir que ya tienes una tienda en WooCommerce y podrás importar el archivo CSV.

Para migrar de Shopify a WooCommerce podemos optar por usar algún plugin o el propio importador de productos de WooCommerce.

Pasarelas de pago

La pasarela de pago es el servicio que permite que los clientes paguen de forma segura.

Shopify ofrece una pasarela de pago sencilla y efectiva, las comisiones dependen de tu plan de suscripción. Si por alguna razón esta pasarela de pago no te ofrece alguna opción de pago necesaria en tu mercado, puedes buscar alguna aplicación que te la ofrezca.

WooCommerce también te ofrece su pasarela de pago y, de igual forma, tendrás la posibilidad de añadir otras a través de plugins.

En ambos casos deberás leer la letra pequeña en las condiciones de uso para entender las comisiones que te podrían aplicar.

Ganan las dos opciones: empate.

SEO y marketing

Ambas opciones te ofrecen informes sobre tu tienda. En el caso de Shopify, el informe va acorde con el nivel de plan al que estás suscrito. A nivel de SEO, Shopify también permite que tomes medidas para mejorarlo. Aún así, te aconsejo que busques alguna aplicación de SEO.

WooCommerce también te ofrece informes completos de las ventas de tu negocio. En cuanto al SEO, WooCommerce funciona perfectamente con Yoast o Rankmath para ayudarte con el SEO.

Ganador: empate.

Soporte

Shopify ofrece una mejor atención al cliente y soporte que WooCommerce. Shopify te atiende 24/7 vía teléfono, chat o correo electrónico. También se preocupan por tener una colección de documentación, guías y tutoriales muy completo.

WooCommerce también tiene una serie de recursos formativos y de documentación, ofrece soporte a través del foro de soporte y a través de su Help Desk.

El ganador, sin ninguna duda, es Shopify.

WooCommerce VS Shopify: Otros aspectos

Licencia de software

En este punto te digo ya quién es el ganador absoluto: WooCommerce. No hay discusión posible.

Shopify no se distribuye como un programa que puedas instalar, tampoco se indica en su web el tipo de licencia que tiene, o al menos yo no la he encontrado, así que asumo que la licencia es propietaria.

En cambio, WooCommerce, como plugin de WordPress, es software libre protegido por la licencia GPL que garantiza, entre otras cosas, que su código fuente está disponible para su consulta, estudio y modificación.

¿Por qué te debería importar esto? Por una cuestión muy sencilla. Si de un día para otro la plataforma sobra la que funciona tu tienda desaparece, ¿qué haces?, ¿la cierras?, ¿la dejas operativa hasta que deje de funcionar sabiendo que pueden aparecer brechas de seguridad?

Si el software sobre el que se ha construido tu sitio web de comercio electrónico guarda el copyright, no podrás hacer nada. En cambio, si es software libre lo más probable es que no suceda nada serio y puedas seguir con tu tienda. Esto es así porque cuando hablamos de open source es legal acceder al código fuente, modificarlo y distribuirlo permitiendo:

Que lo puedas seguir usando.

Que lo puedas mantener (o contratar a alguien que pueda).

Que lo puedas mejorar.

Además, los proyectos de software libre suelen generar a su alrededor una comunidad de usuarios y developers que pueden perfectamente asegurar su supervivencia. De hecho, como prueba de esto, el propio WordPress es un ejemplo. WordPress "nació" en 2003 como una derivación, fork, de b2/cafelog cuando su desarrollador inicial tuvo que descontinuar el proyecto.

Tal vez te parezca que estoy exagerando, pero torres más altas han caído. También te digo que, en caso de que Shopify decidiese abandonar el mercado, lo lógico sería que o bien una empresa competidora adquiriese los derechos del software o bien que lo liberasen para que su comunidad lo pudiera mantener.

Popularidad

A mayor popularidad de una plataforma, más fácil encontrar información, tutoriales, cursos y profesionales que ofrecen servicios para dicha plataforma.

Entre WooCommerce y Shopify la cosa está reñida. Según builtwith.com WooCommerce se usa en más de 6 millones de sitios web, mientras que Shopify sería el motor de más de 4 millones de tiendas. Si consideramos también a WordPress, entonces tendríamos en cuenta más de 38,5 millones de sitios web.

Curiosamente, en Google Trends se observa claramente que el término Shopify se busca más que WooCommerce. No obstante, las tendencias de búsqueda en sí mismas no hacen una opción mejor que la otra.

Podríamos considerar que el ganador es WooCommerce.

¿WooCommerce o Shopify?

La respuesta a esta cuestión es compleja y en realidad depende de ti, de tus objetivos de cara al comercio electrónico, tus habilidades técnicas y también de tu presupuesto para crear y mantener un negocio en línea.

Si quieres gestionar tú mismo la tienda, sin complicaciones y no necesitas un nivel de personalización avanzado, opta por Shopify como tu plataforma. Si, en cambio, prefieres poder controlar (o tienes el presupuesto para contratar profesionales) hasta el último detalle de los entresijos de tu tienda en línea y personalizar el diseño y la experiencia de usuario en lugar de adaptar una plantilla prefabricada, tu elección debería ser WooCommerce.

¿Significa esto que un usuario novel no debería optar por WooCommerce o que un usuario avanzado debería descartar Shopify? En absoluto. Hay que entender cuáles son las necesidades de nuestra tienda online, entender qué ofrece cada plataforma y ser consciente de sus limitaciones y las nuestras. De esta forma, podrás hacer una elección que se ajuste lo mejor posible a tu caso en particular.