Una de las ventajas que tiene WooCommerce es que podemos añadir distintos tipos de productos que nos van a permitir utilizar WooCommerce como pasarela de pago para distintos tipos de proyectos.

Aunque en WordPress existen diferentes formas de "cobrar" e implementar distintos métodos de pago (Paypal, Stripe, etc.), realmente el plugin más compatible en este sentido es WooCommerce, ya que para eso es la solución ecommerce más usada del mundo.

Un ejemplo de esto es WooCommerce Subscriptions, el plugin "oficial" que permite vender productos físicos o digitales por suscripción usando WordPress. He puesto oficial entre comillas porque realmente no está desarrollado por la gente de WooCommerce, pero como está en la tienda oficial de plugins pues... la gente suele considerar que es el oficial.

Existen otras opciones para vender suscripciones o membresías en WordPress (ojo, no es lo mismo, ahora lo explico), pero hay muy pocas opciones que se integren tan bien como WooCommerce Subscriptions.

Realmente lo bueno del plugin WooCommerce Subscriptions es que es muy modular, pero eso es también lo malo.

¿Qué quiere decir esto?

Pues que si queremos montar una membresía con WooCommerce no solo necesitamos WooCommerce Subscriptions, sino también WooCommerce Memberships o algo similar (yo utilizo MemberPress). Esto se debe a que WooCommerce Subscriptions únicamente añade un producto de tipo suscripción y automatiza el cobro siempre y cuando el método de pago elegido sea compatible con suscripciones.

Como he dicho, esta "modularidad" es buena y mala. Buena porque nos permite elegir los componentes que vamos a utilizar y mala porque es muy posible que exija gastar más dinero en plugins.

Características de WooCommerce Subscriptions

Como decía, WooCommerce Subscriptions no es un plugin de membresías. Esto quiere decir que no permite configurar reglas para privatizar contenido, como sí podemos hacer con WooCommerce Memberships, MemberPress, Paid Membership Pro, Restrict Content Pro o cualquier otro plugin de membresías para WordPress.

WooCommerce Subscriptions simplemente permite automatizar los pagos recurrentes y crear productos de venta por suscripción automatizando esos pagos.

Para hacer esa automatización, utiliza la funcionalidad "Acciones Programadas" o "Action-Scheduler" que depende del wp-cron.php de WordPress.

Lo bueno de WooCommerce Suscriptions es que, como se centra solo en una cosa y no intenta abarcar más funcionalidades variadas, permite hacer casi de todo en lo que a suscripciones y automatización de pagos se refiere:

Podemos especificar "Trials" o pagos únicos por matrícula al empezar la suscripción.

Tenemos total capacidad de gestión de las suscripciones y también de los métodos de pago, siempre y cuando tengamos conexión por API con el servicio.

Se pueden ejecutar los cobros de forma programada cada cierto tiempo; con esto podemos hacer que se ejecuten todos los pagos a la vez.

Tenemos total flexibilidad para gestionar los productos utilizados para las suscripciones, con toda la potencia que nos ofrece WooCommerce, pudiendo ser productos físicos o digitales.

Posibilidad de utilizar el sistema de cupones y descuentos de WooCommerce aplicado a las suscripciones.

El cliente puede gestionar su suscripción desde el área de clientes y podremos utilizar plugins para personalizarla como en cualquier tienda online WooCommerce. Esto incluye la posibilidad de hacer upgrade o downgrade de la suscripción activa.

Una de las ventajas de WooCommerce Subscriptions es que es compatible con cualquier plugin de método de pago o pasarela de pago que metamos en nuestro WooCommerce. Hay otros plugins más baratos, como Subscriptio de RightPress, que no lo son y eso nos puede causar problemas importantes.

Instalar WooCommerce Subscriptions

He puesto "instalar", pero antes de instalar tenemos que comprar WooCommerce Susbscriptions, ya que es un plugin de pago.

Realmente, casi todos los plugins potentes que tienen que ver con WooCommerce o con el ecommerce son de pago, porque se intuye que si los vas a utilizar es con ánimo de lucro. Lo consigas o no, el objetivo siempre es ganar dinero.

Una vez comprado e instalado en nuestro WordPress, lo activamos y podremos saber que lo tenemos activo de varias formas.

Lo primero es que en el "Action-Scheduler" de WooCommerce aparecerán entradas como estas:

Por otro lado, en la configuración de WooCommerce, dentro de "Ajustes", tenemos una nueva pestaña llamada "Suscripciones" donde podremos encontrar toda la configuración de las mismas.

Además, al crear un nuevo producto tendremos la posibilidad de crear "Suscripciones simples" y "Suscripciones variables":

Y ahora ya podremos empezar con la configuración de WooCommerce Subscriptions antes de crear nuestro primer producto de suscripción con WooCommerce.

Configurar WooCommerce Subscriptions

Para configurar este plugin volvemos a los ajustes de WooCommerce; concretamente, a la pestaña "Suscripciones" dentro de los "Ajustes" de WooCommerce.

Como no me entran todas las opciones de esta sección en una captura, voy a ir recortando opción por opción y te voy a ir explicando.

Empezamos por las dos opciones más simples y personales:

Como indica el nombre de estos dos campos, aquí simplemente tienes que poner el texto que quieras que salga en el botón, aunque esto se puede personalizar con muchos pagebuilders y themes.

La siguiente configuración ya es más importante: debemos definir qué rol de usuario van a tener los clientes activos (con suscripción activa) y los clientes inactivos (sin suscripción activa).

Lo que ves en la imagen es la configuración por defecto y suele ser válida en la mayoría de los casos.

Si tú tienes otro esquema de roles de usuario, evidentemente tendrás que plasmarlo ahí, pero ya es una configuración más "circunstancial".

WooCommerce, de forma nativa, crea el rol de cliente. En este caso, WooCommerce Subscriptions propone activar el rol de cliente solo cuando la suscripción está activa. Independientemente de esto, nosotros podemos "tocar" posteriormente los permisos con un plugin como Members de MemberPress.

Lo siguiente es la opción para permitir el pago inicial de 0€ sin indicar un método de pago:

Esto es útil cuando le damos unos días de prueba a los usuarios. Si queremos cobrar antes de que el usuario quiera acceder a nada, esto siempre debe estar desactivado.

Una cosa que podemos hacer con WooCommerce Subscriptions sin necesidad de más plugins es drip-feed o goteo de contenido. Yo personalmente nunca he utilizado esta funcionalidad en un sistema de este tipo, pero tiene una intencionalidad clara: retener al usuario.

Por otro lado, tampoco pienso que WooCommerce Subscriptions sea la herramienta indicada para hacer drip-feed en WordPress.

En este tipo de sistemas de suscripción y membresías, puede dársele al usuario la opción de pausar la suscripción y que no siga contando el tiempo. En WooCommerce Subscriptions se llama "Suspensión":

De todas maneras, yo no conozco a nadie que tenga una membresía y que permita al usuario hacer esto. Pero parece ser que en EE. UU. es bastante común en determinados sectores.

La siguiente opción permite activar o desactivar la posibilidad de que el usuario, en un mismo proceso de compra, pueda añadir varias suscripciones o varios productos físicos. La configuración de esto depende mucho de tu caso.

Si en la instalación solo tienes una suscripción partida en 3 productos para los distintos periodos de tiempo, esta opción debería estar desmarcada.

Si en tu WooCommerce combinas productos físicos y distintas suscripciones, lo ideal es que esté activada para mejorar el ticket medio y poder hacer venta cruzada.

La siguiente opción sí que es importante, ya que permite definir el comportamiento de la automatización de pagos ante un pago fallido:

Lo ideal es que esta casilla esté marcada, porque puede que alguna pasarela de pago tenga problemas con el API y falle el pago. Con esta opción activada, WooCommerce automáticamente volverá a probar a realizar el cobro automático para que la suscripción siga activa.

Las siguientes opciones de WooCommerce Subscriptions vamos a comentarlas en bloque. Se trata del apartado de "Renovaciones":

Yo siempre dejo estas opciones como ves en la captura anterior, porque son lo más común.

Hay opciones de las anteriores que solo se "despliegan" si marcamos la opción padre.

Te explico:

Aceptar renovaciones manuales : Permite crear las suscripciones aunque no haya un método de pago automático. Es decir, aunque la suscripción está activa y se generan facturas/órdenes de pedido, el cliente debe pagar manualmente.

: Permite crear las suscripciones aunque no haya un método de pago automático. Es decir, aunque la suscripción está activa y se generan facturas/órdenes de pedido, el cliente debe pagar manualmente. Desactivar pagos automáticos : Si queremos que el sistema solo funcione en la modalidad de renovación manual, desactivando por completo los métodos de pago automáticos, marcamos esta opción. Personalmente, no me gusta.

: Si queremos que el sistema solo funcione en la modalidad de renovación manual, desactivando por completo los métodos de pago automáticos, marcamos esta opción. Personalmente, no me gusta. Muestra el conmutador de renovación automático : Sirve para darle al usuario la posibilidad de renovar automáticamente con un método de pago automático o manualmente haciendo el pago a través de uno de los métodos de pago.

: Sirve para darle al usuario la posibilidad de renovar automáticamente con un método de pago automático o manualmente haciendo el pago a través de uno de los métodos de pago. Aceptar pagos de renovación anticipada : Esto le permite al usuario renovar antes de tiempo la suscripción, es decir, sin dejar que caduque. Esta opción debería estar marcada siempre que aceptemos renovaciones manuales.

: Esto le permite al usuario renovar antes de tiempo la suscripción, es decir, sin dejar que caduque. Esta opción debería estar marcada siempre que aceptemos renovaciones manuales. Aceptar pagos de renovación anticipada mediante ventana emergente: Esto hace que si un cliente abandona el proceso de compra antes de "Finalizar compra", puedan pagar desde la parte de suscripciones en "Mi cuenta".

Como ves, es un sistema muy flexible en cuanto a las suscripciones. La mayoría de plugins de membresías que existen no tienen tantas opciones, ni tan bien pensadas, para la automatización de pagos en WordPress.

La penúltima parte de la configuración simplemente tiene 1 opción, pero muy densa.

En la parte de sincronización podemos marcar que todas las renovaciones se hagan el mismo día, con prorrateo o sin prorrateo:

A mí personalmente no me gusta mucho esta opción, pero es cuestión de las circunstancias de cada proyecto. Suelo dejarla desactivada, ya que precisamente la ventaja de los pagos automáticos es que tú puedas despreocuparte.

Por último, en la configuración de WooCommerce Subscriptions están los cambios para upgrades y downgrades de suscripción.

Al activar "Permitir cambios entre suscripciones" activamos una serie de opciones nuevas que te voy a explicar brevemente:

Prorratear pago recurrente : Esto siempre lo dejo activado para cualquier producto de suscripción. Te evitas problemas de ajustes y se cobra lo que falte hasta la siguiente renovación.

: Esto siempre lo dejo activado para cualquier producto de suscripción. Te evitas problemas de ajustes y se cobra lo que falte hasta la siguiente renovación. Prorratear la cuota de inscripción : Lo normal es dejarlo desactivado, pero depende mucho de en qué modalidad cobres cuota de inscripción y si hay diferencias en las cuotas de inscripción (matrícula).

: Lo normal es dejarlo desactivado, pero depende mucho de en qué modalidad cobres cuota de inscripción y si hay diferencias en las cuotas de inscripción (matrícula). Prorratear duración de la suscripción : Siempre lo activo para todos los productos de suscripción. Con esta opción, que va ligada a la primera, puedes extender el tiempo fácilmente para no modificar mucho las fechas de renovación.

: Siempre lo activo para todos los productos de suscripción. Con esta opción, que va ligada a la primera, puedes extender el tiempo fácilmente para no modificar mucho las fechas de renovación. Texto del botón de cambio: Como su nombre indica, permite modificar el texto del botón de cambio en la suscripción, aunque esto pueden manipularlo algunos pagebuilders.

Ahora ya tendremos configurado WooCommerce Suscriptions de forma general en nuestro ecommerce, tienda online o pasarela de pago WooCommerce y podremos crear nuestro primer producto de suscripción.

Crear un producto de suscripción en WooCommerce

Después de instalar y configurar WooCommerce Suscriptions podremos crear dos tipos de productos: suscripciones simples y suscripciones variables.

Para esto debemos ir a la creación de producto de WooCommerce y, en el tipo de producto, podremos seleccionar estos dos nuevos productos.

Lo normal es crear un producto de suscripción simple. Las variables son algo más complejas y entran en juego los atributos y las variaciones, creando productos mucho más complicados. Se usan sobre todo para servicios y otros productos configurables.

En un producto de suscripción simple podremos configurar los siguientes aspectos:

Precio de la suscripción y periodicidad de cobro.

Periodo de tiempo de caducidad forzada de la suscripción.

Cuota de registro o matrícula.

Periodo de prueba gratuita.

Día exacto de sincronización de la renovación.

Precio rebajado, pudiendo especificar el horario, como en cualquier producto WooCommerce.

Impuesto y clase de impuesto.

Evidentemente, si queremos crear una membresía con esto, vamos a tener que añadir otro plugin compatible con WooCommerce Subscriptions que nos permita aplicar reglas para cerrar contenido.

A mí, por ejemplo, para gestionar las reglas me encanta MemberPress, aunque su sistema de pagos es muy malo, pero para eso está WooCommerce.

Cuando alguien compre un producto, automáticamente se creará un producto que sé ira renovando con la periodicidad indicada:

Aunque pueda parecerte complicado, WooCommerce Subscriptions es muy fácil de configurar, aunque la integración con otros plugins es lo que puede resultar un poco más complejo.

Cuando empieces a vender productos de suscripción, en el dashboard de WordPress, dentro del submenú "WooCommerce", tendrás el listado de suscripciones:

Desde WooCommerce podremos manejar las suscripciones al completo y, al gestionar las automatizaciones de los pagos, también podremos controlar cómo se comportan los productos asociados a las suscripciones en los plugins correspondientes (por ejemplo, en el de membresías).