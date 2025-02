Índice del artículo



































¿Por qué usar PayPal en WooCommerce?



Seguridad: PayPal permite hacer y recibir pagos sin necesidad de aportar datos delicados. Puedes pagar con tu correo electrónico o número de teléfono y una contraseña y evitar el filtrado de información susceptible de fraude.

: PayPal permite hacer y recibir pagos sin necesidad de aportar datos delicados. Puedes pagar con tu correo electrónico o número de teléfono y una contraseña y evitar el filtrado de información susceptible de fraude.

Protección del comprador: permite obtener un reembolso ante pedidos que no se ajusten según lo descrito o directamente nunca llegan

: permite obtener un reembolso ante pedidos que no se ajusten según lo descrito o directamente nunca llegan

Facilidad: ni tan siquiera necesitarás añadir saldo a tu cuenta, puedes vincular tus tarjetas de crédito o débito o incluso tu cuenta bancaria desde donde se descontarán tus transacciones.

: ni tan siquiera necesitarás añadir saldo a tu cuenta, puedes vincular tus tarjetas de crédito o débito o incluso tu cuenta bancaria desde donde se descontarán tus transacciones.

Inmediatez: Los pagos se realizan en el instante y no es necesario esperar ninguna confirmación de pago, como si ocurre con otros métodos como la transferencia bancaria.



Beneficios de aceptar pagos con PayPal en tu tienda online



Conversión: de todos es sabido que a menor número de clics mayor conversión. Ponérselo lo más fácil posible a los visitantes de tu web te generará más ventas y en eso PayPal facilita las cosas. Tus compradores pueden hacer el pago en un par de clics sin rellenar información bancaria.

: de todos es sabido que a menor número de clics mayor conversión. Ponérselo lo más fácil posible a los visitantes de tu web te generará más ventas y en eso PayPal facilita las cosas. Tus compradores pueden hacer el pago en un par de clics sin rellenar información bancaria.

Global: muchas de las pasarelas de pago están limitadas, la mayoría solo aceptan pagos de las principales tarjetas como Mastercard y Visa. Gracias a usar PayPal, el tipo de tarjeta o la ubicación del comprador no son un problema, convirtiéndolo en un sistema muy global.

: muchas de las pasarelas de pago están limitadas, la mayoría solo aceptan pagos de las principales tarjetas como Mastercard y Visa. , convirtiéndolo en un sistema muy global.

Flexible: desde hace poco tiempo, PayPal ofrece el pago en varias cuotas o pago más tarde. Esto es muy atractivo para el comprador ofreciéndole una forma extra de pagar, sobre todo si hablamos de cifras considerables.



¿Cuáles son las comisiones de PayPal en WooCommerce?

Requisitos para integrar PayPal en WooCommerce



WooCommerce: plugin instalado y activo, actualizado a su última versión. Si necesitas más información, puedes consultar nuestra guía de WooCommerce.

: plugin instalado y activo, actualizado a su última versión. Si necesitas más información, puedes consultar nuestra .

Certificado SSL: un requisito que solicita PayPal para certificar que tu sitio web es seguro.

: un requisito que solicita PayPal para certificar que tu sitio web es seguro.

Cuenta de PayPal: durante la configuración deberás rellenar datos como el token de identidad y las credenciales API, algo que solo obtendrás una vez que te registres con una cuenta business de PayPal. Al final del post entramos en profundidad en este punto.



Tipos de cuenta PayPal compatibles con WooCommerce

Cómo configurar PayPal en WooCommerce

Paso 1: Instalar y activar el plugin WooCommerce PayPal Payments

Paso 2: Conectar tu cuenta de PayPal con WooCommerce

Paso 3: Ajustes y configuración recomendada

Autorización y captura de pagos



Capturar: seguramente la opción más utilizada y que viene predefinida. Una vez que el usuario paga, automáticamente se le cobra.

: seguramente la opción más utilizada y que viene predefinida. Una vez que el usuario paga, automáticamente se le cobra.

Autorizar: en este caso, posteriormente a la compra, una vez lo creas tú como vendedor conveniente, autorizas el cobro. Es muy útil, por ejemplo, si no tienes un control de stock y no quieres cobrar hasta saber si puedes cumplir con el pedido.



Personalización del botón de pago

Ajustes avanzados de la pasarela de pago

Cómo obtener el token de identidad de PayPal y las credenciales API

Token de identidad

Credenciales API

Preguntas frecuentes sobre PayPal en WooCommerce

¿Cuánto tarda PayPal en procesar los pagos en WooCommerce?

¿Se puede configurar PayPal en WooCommerce sin una cuenta business?

¿Cómo cambiar la moneda de PayPal en WooCommerce?

¿Puedo aceptar pagos con tarjeta sin cuenta PayPal?

PayPal como método de pago en tu tienda online

Hoy en día, internet ya forma una parte imprescindible en nuestras vidas y esto se refleja también en los hábitos de consumo, que no se quedan atrás gracias a las tiendas online. Prácticamente, todo lo que podamos necesitar comprar está al alcance de unos pocos clics. Es por eso que las plataformas de pago seguro como, cobran tanta importancia.Ya seas propietario de un comercio electrónico o estés planificando lanzar un proyecto para vender productos y servicios online,. A continuación te mostraré todas las ventajas que tiene tanto para ti como para tus clientes y cómo hacerlo paso a paso con WordPress ¡Vamos allá!Para que te hagas una idea de su magnitud, según Statista , solo en España PayPal se posicionó, en los últimos años, comocon algo más de la mitad de los encuestados.Es innegable que, solo por el volumen de mercado que abarca, más de 425 millones de cuentas activas a nivel global , ofrecer esta alternativa de pago a nuestros clientes supone una razón de peso. Pero ademásComo ves, es una opción muy atractiva para el comprador y de ahí su éxito.. Por supuesto, esto ya se traduce en una ventaja competitiva para tu proyecto. Evidentemente, los usuarios que dudan si comprar un producto en tu tienda lo tendrán más claro a la hora de decidirse si tienen todas estas ventajas.Además de esto, hay que destacar que ofreceHasta aquí todo bien, tenemos claro que es muy beneficioso para ambas partes, pero, ¿a qué coste? Te preguntarás. Pues bien, todo dependerá del tipo de pago, la divisa, etc. Lo habitual es el cobro de un porcentaje de cada venta, que va desde el 1,20% en adelante, más una tarifa fija que suele ir en torno a 0,35 €. Si quieres información más detallada, te invito a conocer las tarifas de PayPal en su web Como mencionamos anteriormente,; por lo tanto, el requisito imprescindible será tener instalado este plugin en nuestra instalación de WordPress . De igual modo, necesitaremos:No importa si actualmente ya tienes una cuenta personal en PayPal. Esta está pensada para uso privado, para pago de facturas, envío de dinero entre particulares, compras personales, etc. Como ya has visto en los requisitos,. Esto se debe a que lleva unos costes asociados a la información fiscal de tu negocio.El proceso es gratuito y muy sencillo, aquí tienes toda la información para crear tu cuenta business en PayPal . De esta manera, te evitas complicaciones a la hora de hacer tu declaración de impuestos, ya que queda todo configurado para generar las facturas correspondientes correctamente.Ahora ya tenemos todo lo necesario para iniciar el proceso más técnico. En este caso, explicaré el método más sencillo, a través de un plugin. A pesar de que encontrarás varios disponibles en el repositorio de WordPress, mi recomendación es usar el que han desarrollado desde WooCommerce. Está continuamente actualizándose y no debería darte problemas de ningún tipo.Como siempre explicamos en este blog, en cuanto a instalación dese refiere, empezamos accediendo al back-end de WordPress y en la barra lateral izquierda seleccionamos "Plugins > Añadir nuevo plugin" y ponemos en el buscador de la esquina superior derecha "WooCommerce PayPal Payments".Hacemos clic en "Instalar ahora" y justo después "Activar".Ahora ya solo tenemos que. Para ello, nos dirigimos de nuevo a la barra de herramientas de WordPress en "WooCommerce > Ajustes"En la barra superior te aparecerán unas pestañas, escogemos "Pagos". Se mostrarán todos los métodos de pago disponibles, el que nos importa en esta ocasión obviamente es "PayPal". La habilitamos y hacemos clic en "Finalizar configuración".Una vez dentro, activamos el check que dice: "Acepta de manera segura todas las principales tarjetas de crédito y débito con la fortaleza de la red PayPal" y escogemos la opción por defecto "Procesamiento estándar de tarjetas".Para finalizar, hacemos clic en el botón de la parte inferior "Activar PayPal" y se nos abrirá un pop up paraTras iniciar sesión con tu cuenta de PayPal business, la página de WooCommerce se actualizará automáticamente. Puedes comprobar que en el apartado "Conexión" dice "Status: Connected". Eso significa que has realizado el proceso exitosamente.Puedes realizar ahora cambios en las configuraciones por defecto en la pestaña "Pagos standard". Es posible personalizar el título y descripción que se muestra en la página de checkout, el tipo de pagos o la apariencia de los botones. Aunque estos dos últimos aspectos los veremos a continuación detalladamente.Lo principal de este apartado es que cuando hayas acabado de personalizar todo, hagas clic en el check box "Enable Paypal features for your store" y "Guardar cambios". Es la única forma de que se habilite ya "en producción" PayPal para todos tus clientes.Es importante decidir qué ajustes de pago elegir desde "Ajustes de pago con PayPal > Intención". Existen dos alternativas en el desplegable:Otra de las personalizaciones disponibles es la de botones de pago. Por defecto, viene en varias páginas como página de producto, carrito, checkout, etc. Es tan sencillo como decidir dónde quieres que aparezca.Lo mismo ocurre con su apariencia, pudiendo variar la forma del botón, el color o el texto que aparece en él. Recuerda siempre tras cada cambio guardar para que se ejecute.Para finalizar,. Esto será PayPal quien tenga el criterio de a quién mostrárselo en función de si su cuenta cumple una serie de requisitos. Como hicimos con los botones de pago standard, aquí también existe la personalización según la página.Hace un tiempo era necesario obtener, para hacer la integración, pero hoy en día, como has podido comprobar, es un proceso automático.Igualmente, te explico cómo obtenerlos por si lo necesitases. En primer lugar, comenzaremos por obtener nuestro token de identidad.Accedemos a la cuenta de PayPal con nuestras credenciales y nos dirigimos a "Configuración de la cuenta > Pagos del sitio web". Entre las opciones que te aparecen está "Preferencias del sitio web" haremos clic a su derecha en "Actualizar"En este apartado podemos configurar un par de opciones. En primer lugar, decidir que se redirija a cada usuario a la web tras completar el pago. Debemos activarlo y especificar la URL que deseemos. Yo te recomiendo la página de pedido completado que tendrás configurada en tu web. De esa forma, el consumidor podrá consultar el resumen de compra, número de pedido, etc.En segundo lugar, verás que. Esto sirve para estar al tanto del estado de cada operación. Hacemos clic en Activar y ya tenemos disponible, justo debajo, nuestro token de identidad.Ahora es momento de. Estas credenciales autorizan los reembolsos de forma automática. Muy útil en casos de devoluciones, errores de compra, etc. Regresamos a "Configuración de la cuenta > Acceso a la cuenta" y hacemos clic en el botón "Actualizar" a la derecha de "Acceso API".En la sección "Integración de API NVP/SOAP" hacemos clic en "Administrar credenciales de API" y a continuación "Solicitar firma de API", "Aceptar y enviar". De ese modo, tan simple, obtendrás tus credenciales API.Los pagos realizados con PayPal se procesan de forma instantánea. Ya sea si decides capturar los pagos automáticamente o en el momento en que autorizas el cobro. Después de eso, podrás transferir los fondos a tus cuentas bancarias en un plazo estimado de uno a tres días hábiles.No, necesitarás si o si una cuenta business; si no, no será posible recibir pagos desde tu sitio web con una cuenta personal.Este tipo de configuración la puedes hacer directamente desde "WooCommerce > Ajustes > General", donde marcas los países donde está disponible tu tienda online y en qué divisa quieres cobrar. Ten en cuenta que, en función de la divisa seleccionada, la tarifa de PayPal puede cambiar.Sí, los usuarios que no dispongan de cuenta de PayPal, pero quieran efectuar el pago con tarjeta u otros métodos alternativos de pago, podrán hacerlo sin necesidad de crearse una.Si has llegado hasta aquí, mis felicitaciones. Habrás comprobado lo sencillo que es integrar PayPal con WooCommerce. En mi experiencia, te puedo decir que de ahora en adelante, ofreciendo un método de pago alternativo y tan extendido como PayPal, te debería ser más fácil obtener ventas. Te deseo mucha suerte en tu proyecto y recuerda que puedes dejar tus dudas en comentarios.