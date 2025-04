Índice del artículo

















































Cómo elegir la mejor pasarela de pago para tu tienda online

Comparativa de pasarelas: precio, seguridad y compatibilidad



El precio (coste): ¡No te quedes solo con la comisión por cada venta! Mira la imagen completa: ¿Cobran por darte de alta? ¿Hay una cuota fija al mes? ¿Te cuesta sacar el dinero? ¿Y si hay devoluciones o reclamaciones? A veces oirás eso de "gratis" vs "premium". Normalmente, "gratis" (como PayPal estándar o Stripe básico) quiere decir que no pagas fijo al mes, pero pagas una comisión más alta por cada venta. Las "premium" pueden tener una cuota, pero a cambio la comisión por venta es más baja, lo que te puede salir a cuenta si vendes bastante. Echa números pensando en tus ventas.





La seguridad: Esto es sagrado. Las pasarelas de pago tienen que cumplir sí o sí con el estándar PCI DSS. Básicamente, significa que ellos se encargan de guardar los datos de las tarjetas de forma segura, y tú te quitas un marrón de encima. Busca que ofrezcan 3D Secure (cuando te piden confirmar la compra con un SMS o desde la app del banco), que te protege bastante contra el fraude. Y, por supuesto, tu web siempre con el candadito HTTPS.





La Compatibilidad: Asegúrate de que las pasarelas de pago y su plugin para WooCommerce se llevan bien con tu versión de WordPress, de WooCommerce y de PHP. ¿Funciona sin problemas con tu plantilla y otros plugins clave (facturación, suscripciones...)? ¿Acepta las monedas que necesitas? ¿El pago se hace en tu propia web o manda al cliente a otra página?



Aspectos legales: RGPD y protección de datos en pagos online



Asegurar tu parte: Tu web tiene que ser segura (HTTPS como mínimo) y debes elegir proveedores que se tomen en serio la seguridad.



La relación entre hosting y seguridad en pagos



Un Entorno Seguro: Servidores actualizados, firewalls, protección contra "bichos"... todo eso ayuda a que tu tienda no tenga agujeros de seguridad por donde se puedan colar problemas, protegiendo así la confianza en todo el proceso.



Cómo instalar y configurar pasarelas de pago en WooCommerce

Requisitos técnicos necesarios para instalar una pasarela de pago



¿Tienes el candado (HTTPS)? Tu web tiene que cargar sí o sí por HTTPS.

¿Está todo al día? WordPress, WooCommerce y tu tema, siempre en versiones recientes. Los plugins de pago (y los otros también) lo suelen necesitar.

¿Y el PHP? Revisa que la versión de PHP de tu hosting es compatible con el plugin (en Raiola Networks lo cambias fácil si hace falta).

¿Pide algo raro? A veces un plugin necesita alguna extensión concreta de PHP. Mira la documentación si no estás seguro.



Modo prueba (sandbox): cómo testear pagos sin errores antes de lanzar

Solución de problemas comunes en pasarelas de pago WooCommerce



Mira la ayuda: Revisa la documentación del plugin o busca en el soporte de la pasarela.



Impacto de las pasarelas en el rendimiento (WPO) de tu web

Redsys, conexión directa con tu banco español



Ideal para: Prácticamente, cualquier tienda online centrada en el mercado español que quiera optimizar costes en tarjetas nacionales y ofrecer Bizum.



Cómo configurar Redsys de forma general



Habla con tu banco: Solicita el alta de un TPV virtual para comercio electrónico. Asegúrate de pedir las credenciales para el entorno de pruebas y el de producción (real).

Instala un Plugin de Redsys: Elige uno fiable y compatible, instálalo y actívalo en tu WordPress. A nosotros nos gusta el de Jose Conti, es oficial y tiene versión gratuita y premium.

Ve a los ajustes del Plugin: Normalmente en "WooCommerce > Ajustes > Pagos > [Nombre del plugin de Redsys]".

Configura el Entorno de Pruebas: Introduce las credenciales de pruebas (FUC, Terminal, Clave Secreta de pruebas) y selecciona el modo "Pruebas" o "Simulaciones".

Configura Notificaciones: Asegúrate de que la URL de notificación (si el plugin la pide) está correctamente configurada para que Redsys avise a tu tienda.

¡Prueba a fondo! Usa las tarjetas de prueba que te facilite tu banco o el desarrollador del plugin para simular compras (aceptadas, rechazadas...). Verifica que los pedidos se actualizan correctamente en WooCommerce.

Pasa a Real: Cuando todo funcione bien en pruebas, vuelve a los ajustes del plugin, introduce las credenciales de producción (la clave secreta real) y cambia el entorno a "Real" o "Producción".

Guarda los cambios. ¡Ya deberías poder cobrar de verdad!



Cómo activar Bizum como método de pago a través de Redsys

El ecosistema PayPal, con WooCommerce PayPal Payments



Ideal para: Casi cualquier tienda como opción de pago alternativa o principal. Imprescindible si quieres ofrecer "Paga en 3 plazos" de PayPal. Un complemento perfecto para Redsys.



Cómo configurar PayPal Payments



Instala el Plugin Oficial: Busca "WooCommerce PayPal Payments" en Plugins > Añadir nuevo, instálalo y actívalo. Desactiva (y desinstala) cualquier otro plugin antiguo de PayPal que puedas tener.

Conecta tu cuenta: Ve a "WooCommerce > Ajustes > Pagos". Busca PayPal y haz clic en "Gestionar" o en el botón de conexión. Te pedirá conectar tu cuenta PayPal Business. Haz clic en "Conectar a PayPal" (o similar) e inicia sesión con tu cuenta de empresa para autorizar la conexión. Esto suele configurar las credenciales API automáticamente.

Activa PayPal: Asegúrate de que el método de pago PayPal esté activado (con el interruptor) en la lista principal de "WooCommerce > Ajustes > Pagos".





Configura Opciones: Dentro de "Gestionar", puedes personalizar el título que ve el cliente, la descripción, activar/desactivar botones específicos (como el de Venmo si aplica, o el de Pagar Después), y elegir si quieres usar los campos de tarjeta avanzados (ACDC) para que el pago con tarjeta se haga sin salir de tu sitio.

Modo de Pruebas (Sandbox): El plugin tiene una opción para activar el modo Sandbox. Necesitarás una cuenta de desarrollador de PayPal y crear cuentas de prueba (comprador y vendedor) para probar sin dinero real. ¡Hazlo antes de lanzar!

Guarda los cambios y, cuando estés listo, desactiva el modo Sandbox.



La potencia de Stripe con WooCommerce Stripe Gateway



La idea: Procesar pagos de forma moderna y segura, aceptando una gran variedad de métodos más allá de las tarjetas habituales.

Necesitas gestionar tu cuenta de Stripe directamente para configuraciones avanzadas, informes o disputas. .

Ideal para: Tiendas con visión internacional, negocios digitales, SaaS, startups, o cualquiera que necesite flexibilidad, una gran variedad de métodos de pago y una plataforma tecnológicamente avanzada.



Cómo configurar Stripe Gateway



Crea tu cuenta Stripe: Si no tienes una, regístrate en stripe.com.

Instala el Plugin Oficial: Busca "WooCommerce Stripe Payment Gateway", instala y activa.

Conecta tu cuenta: Ve a "WooCommerce > Ajustes > Pagos y clica en "Stripe". La forma más fácil es usar el botón "Crear o conectar una cuenta". Te redirigirá a Stripe para que inicies sesión y autorices la conexión.

Activa los métodos de pago: Dentro de los ajustes del plugin en WooCommerce, verás una lista de métodos que puedes activar con un simple clic. Tarjetas (activado por defecto), Apple Pay/Google Pay (muy recomendable), Link, SEPA Direct Debit, Klarna, Afterpay/Clearpay, iDEAL, Bancontact, etc. Activa los que te interesen para tus clientes. Esto suele rellenar las claves API (publicable y secreta) automáticamente en los ajustes del plugin





Modo de pruebas: Marca la casilla "Habilitar modo de prueba". Usa las claves API de prueba de Stripe y las tarjetas de prueba que proporcionan para realizar pedidos de prueba. ¡Fundamental!

Guarda los cambios. Cuando hayas probado todo, desmarca el modo de prueba, asegúrate de que tienes las claves API reales (no las de prueba) y vuelve a guardar.



Woo Payments, la solución integrada de pagos todo-en-uno



La idea: Simplificar al máximo la gestión de pagos teniendo todo dentro de tu panel de WordPress, sin necesidad de manejar cuentas externas de Stripe o PayPal directamente (aunque usa la tecnología de Stripe por debajo).

Se instala como .

La disponibilidad de todos los métodos de pago que ofrece Stripe directo puede ser más limitada aquí. Verifica que Woo Payments esté completamente disponible y operativo en España.



Ideal para: Quienes buscan la mayor simplicidad posible y prefieren tener todo centralizado en WordPress, siempre que las comisiones y los métodos de pago ofrecidos encajen con sus necesidades.



Cómo configurar Woo Payments



Instala y Activa: Busca el plugin "Woo Payments", instálalo y actívalo.

Inicia la configuración: Normalmente, te aparecerá un aviso o una opción en el menú de WooCommerce para empezar a configurar Woo Payments.

Sigue los pasos: El sistema te guiará para crear o conectar una cuenta (que por detrás se vinculará a Stripe pero gestionada por Woo). Te pedirán datos de tu negocio y verificación de identidad.

Configura Opciones: Una vez verificado, podrás acceder a los ajustes dentro de WooCommerce para habilitar/deshabilitar métodos de pago específicos (tarjetas, Wallets, etc.), configurar el aspecto y activar el modo de pruebas.

Prueba: Como siempre, usa el modo de pruebas integrado para asegurarte de que todo funciona antes de aceptar pagos reales.

Pasa a Real: Desactiva el modo de pruebas desde los ajustes cuando estés listo.



BNPL en WooCommerce: cómo ofrecer pagos en cuotas "compra ahora, paga después"

Otras alternativas a considerar: MONEI, Amazon Pay y más



MONEI: Una pasarela española más reciente que busca competir ofreciendo muchos métodos (incluido Bizum fácil) bajo una sola plataforma y con tarifas atractivas. Tienen su propio plugin para WooCommerce.

Si sabes que tus clientes usan mucho Amazon, permitirles pagar usando su cuenta de Amazon puede ser cómodo y darles confianza. Requiere su propio plugin.

Plugins específicos de BNPL: Como decíamos, si quieres una integración muy profunda con Klarna, SeQura, Aplazame, etc., lo mejor suele ser usar sus plugins dedicados en lugar de la opción que venga con Stripe o Woo Payments.

Como decíamos, si quieres una integración muy profunda con Klarna, SeQura, Aplazame, etc., lo mejor suele ser usar sus plugins dedicados en lugar de la opción que venga con Stripe o Woo Payments.

Revolut Business: Si ya usas Revolut para las finanzas de tu negocio, echa un vistazo a sus soluciones de pago para ver si te encajan. Ojo, en los últimos años Revolut está apostando muy fuerte en España.



Funcionalidades avanzadas, suscripciones y multi-divisa



Suscripciones (Pagos Recurrentes): Para esto, normalmente necesitarás el plugin premium "WooCommerce Subscriptions". Es crucial que tus pasarelas de pago sean compatibles con él y permitan "tokenizar" (guardar de forma segura) los datos de pago para cobros futuros. Stripe Gateway y PayPal Payments suelen funcionar muy bien para esto. Con Redsys puede ser más complejo. ¡Verifica siempre la compatibilidad!





Multi-Divisa: Si vendes internacionalmente, mostrar precios y cobrar en la moneda del cliente mejora mucho la experiencia. Hay plugins de WooCommerce para esto (algunos gratis, otros de pago). Tu pasarela debe poder procesar pagos en esas divisas. Stripe es muy fuerte aquí.



Gestión postventa: reembolsos y disputas



Disputas (Chargebacks): Esto es más rollo. Ocurre cuando un cliente reclama un cargo a su banco diciendo que no lo reconoce, que no recibió el producto, etc. La pasarela te avisará y te dará un plazo para responder aportando pruebas (confirmación de envío, emails con el cliente...) para demostrar que el cargo era legítimo. Si pierdes la disputa, pierdes el dinero de la venta y a veces pagas una comisión extra. ¿Cómo evitarlas? Usando pagos seguros (3D Secure), siendo claro en las descripciones, enviando rápido y teniendo una buena atención al cliente. Gestiona las disputas que lleguen desde el panel de tu pasarela (Stripe, PayPal, etc.).



Conclusión: Empieza a cobrar de forma segura en tu tienda WooCommerce



¿Vendo aquí o fuera?



¿Qué usan mis clientes (Tarjeta, Bizum, PayPal...)?



¿Cuánto me puedo gastar en comisiones?



¿Estoy estimando bien el precio para que contemplen las comisiones de pasarelas de pago?



¿Necesito cosas "pro" como suscripciones?



¿Prefiero fácil de poner o me apaño con algo más técnico si ahorro?



Lanzar tu tienda online con WordPress y WooCommerce mola mucho. Pero antes que después llega el momento de la verdad: ¿cómo te van a pagar tus clientes?Configurar bien las pasarelas de pago no es solo un tecnicismo; es que va directo a tus ventas, a la confianza que generas y a cómo llevas el negocio cada día. En, todo el día lidiando con tiendas online, lo sabemos de primera mano.Por eso, hemos preparado esta guía sin rodeos para echarte un cable,en España, con un ojo puesto también en el resto de Europa y otro poco en Latam.Vamos a ir al grano: desde lo básico que tienes que mirar, los temas legales, los pasos para instalar las pasarelas más típicas, y hasta cómo afecta todo esto a la velocidad de tu web (y por qué). ¡Vamos a quitarle el misterio a esto de los pagos!Con tanta opción dando vueltas, ¿cómo saber cuál es la tuya? Piensa que es como elegir el local perfecto para una tienda física: tiene que ir bien con lo que vendes, con tu clientela y con tu forma de trabajar.Hazte estas preguntas: ¿Vendes solo en España o también fuera? ¿Qué prefiere usar la gente que te compra (tarjeta, Bizum, PayPal...)? ¿Qué comisiones estás dispuesto a pagar? ¿Necesitas cosas más avanzadas, cómo cobrar suscripciones?Pararte a pensar esto ahora, te ahorrará tiempo y líos más adelante.Cuando mires pasarelas de pago, pon la lupa en estos tres puntos:Si vendes en Europa, el(el Reglamento de Protección de Datos ) va a misa. Al cobrar, manejas datos personales (nombre, dirección...).. Las pasarelas serias ya están preparadas, pero tú tienes que:Normalmente, las pasarelas de pago actúan como "Encargados del Tratamiento" de los datos del pago, pero. Quédate con proveedores que sean transparentes con esto. Para comercios electrónicos, te recomiendo que contactes con gente experta en este campo, pues es un tema muy serio.Aunque quien procesa la tarjeta son las pasarelas de pago (y ella debe cumplir PCI DSS), tu hosting es como los cimientos de la casa. Un, es fundamental.Venga, que no es tan fiero el león como lo pintan. Integrar una pasarela suele ser bastante lógico si sabes qué buscar.. ¡Vamos a ver cómo!Antes de ponerte a instalar plugins, comprueba esto rápido:Si algo falla, abre un ticket y acuérdate de ser bien concreto y descriptivo. aprenderás y además pondrás a prueba la calidad del servicio de tu hosting y también si tienes contratado el plan necesario, recuerda queUn consejo de oro:. Casi todas las pasarelas de pago serias (Stripe, PayPal, Redsys...) lo tienen. ¿Por qué es tan importante? Porque. Así pillas errores tontos o problemas antes de que los sufran tus clientes.Activa el "modo prueba" en los ajustes del plugin,(¡hasta algún reembolso!). Créeme, lanzar sin probar es comprar papeletas para tener problemas. Cuando veas que todo va fino, entonces y solo entonces, quita el modo de prueba y pon las claves de verdad.Y ojo, que esto se aplica también a las actualizaciones. También, especialmente las mayores, y siempre un ojo a cualquier descenso en las tendencias, es fundamental para la salud de tu negocio online.Si te atascas, que no cunda el pánico. Revisa estas cosas:Pues mira, sí, podría pasar.. Y ahí, si la cosa va lenta, la gente se va. Así de simple.¿Qué puedes hacer?, mantén todo actualizado y asegúrate de que tu hosting no sea el cuello de botella (¡ejem, Raiola!).Y si sospechas que algo no va fino, herramientas como GTmetrix o PageSpeed te ayudan a detectar si la pasarela está metiendo ruido.Una pasarela lenta no solo frena tu web:Ahora que ya sabes qué mirar al elegir, vamos a ver, sobre todo pensando en el público español.Ten en cuenta que a menudo usarás un(desarrollado por WooCommerce, la propia pasarela o terceros) para conectar tu tienda con elque realmente procesa el pago (como Stripe, PayPal o la red Redsys de tu banco). ¡Veamos las combinaciones más interesantes!Si tu negocio vende principalmente en España, esta es una opción muy seria a considerar.y con las comisiones más bajas.se está convirtiendo en un medio de pago casi imprescindible en España (también ya en otros países de Europa ) y se habla de un porcentaje de la facturación media, si lo implantas, de 20-30%, con saltos por encima del 60% en pequeños negocios locales con estrategias combinadas de e-commerce y SEO local; es decir la gente lo usa, mucho., ¡y con razón! Es supercómodo y popular para el pagador. Pero, ¿cómo se pone en WooCommerce? Lo más importante que debes saber es que Bizumque conectes directamente con un plugin genérico "Bizum para WooCommerce".La forma más habitual y recomendada es. Al contratar el TPV con tu banco, pregunta específicamente por la opción de. Si te la dan, normalmente el mismo plugin de Redsys que uses para las tarjetas te permitirá también activar Bizum como método de pago.Algunas otras pasarelas de pago más modernas enfocadas al mercado español, como, también ofrecen Bizum de forma bastante directa en su paquete de servicios.Pero si usas pasarelas de pago más internacionales como Stripe o PayPal estándar, no esperes encontrar Bizum ahí. En resumidas cuentasPayPal sigue siendo un peso pesado a nivel mundial. Ofrecerlo da confianza y abre puertas a muchos clientes que prefieren usar su cuenta PayPal para todo, eso sí,. Para mí, candidato perfecto para un test a/b roll.Si lo necesitas, puedes ampliar esta información en este post sobre PayPal Stripe se ha ganado a pulso ser la opción preferida para muchos negocios online por su tecnología, flexibilidad y enfoque global. Léase, vender en mercados internacionales.Esta es la apuesta de la propia gente de WooCommerce (Automattic) para ofrecer una experiencia de pagos totalmente integrada dentro de WordPress.La configuración de Woo Payments está diseñada para ser más guiada y dentro del propio WooCommerce.Seguro que has oído hablar del. ¡Está pegando muy fuerte! Para tu tienda WooCommerce, ofrecer esta flexibilidad puede ser un plus: ayuda a que la gente se decida a comprar, sobre todo en carritos más caros, porque les permite dividir el pago en cuotas cómodas, normalmente sin intereses para ellos.En España, opciones comoson muy populares y se integran bien con WooCommerce (a menudo con sus propios plugins o a través de Stripe/Woo Payments).También. Tú,(menos la comisión, claro), y la empresa BNPL se encarga de gestionar los cobros al cliente.Si miras a, Klarna y Clearpay/Afterpay son gigantes, mientras que en, Mercado Crédito de Mercado Pago es el rey.El mundo no acaba en los tres o cuatro grandes. Dependiendo de tu público y necesidades, quizás te interese mirar:Si tu negocio va de cobrar cuotas periódicas o vender a gente de fuera en su moneda local, necesitas asegurarte de que tu pasarela y plugin están preparados para ello.Una vez que empiezas a cobrar, también tendrás que gestionar lo que viene después.¡Enhorabuena! Estamos llegando al final. Ya ves que esto de los pagos en WooCommerce tiene su aquel, es una parte clave y hasta emocionante de tener tu tienda online. No es solo poner un botón de "pagar", es hacerle la vida fácil y segura a tus clientes.Hemos visto, las diferencias entre tarjetas, pasarelas y plugins, que hay plugins gratuitos con pasarelas premium y viceversa, oficiales y de terceros.Hemos visto quey ya disponible también en algunos países vecinos. También hemos hablado un poco de opciones, pero apenas hemos profundizado, ni siquiera sabemos si aumentará o reducirá las ventas, las nuestras digo.Lo mismo que los, que en este post ni hemos citado. En fin, temas relevantes, pero que cada uno de ellos da para un artículo propio. Si te interesa, déjanos un comentario con tus dudas.Por último, recuerda que(¡aquí estamos en!), mantén todo al día, y sobre todo,Antes de abrir la caja. Empieza con lo esencial para España () y ya irás viendo si necesitas más.Esperamos que esta guía te haya ayudado a aclarar el panorama. Ahora tienes las claves para que cobrar sea una alegría y no un dolor de cabeza. ¡Mucha suerte con tu tienda online!