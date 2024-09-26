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Una WordCamp cumple la función de reunir presencialmente a la comunidad de WordPress para aprender, contribuir al software y hacer networking. Surge de los grupos locales de Meetup consolidados y puede ser local o regional (WordCamp US, Europe y Asia). No hay un modelo único: cada equipo de organización adapta el evento a sus objetivos y presupuesto.

En anteriores artículos he mencionado alguna vez la palabra WordCamp, siempre ligada a la palabra WordPress.

Como bien sabes, WordPress es el software libre que te permite crear tu propia página web. Como buen software libre que se precie, tienen su propia comunidad de usuarios. Esta comunidad no sólo se dedica a desarrollar el código de WordPress, sino que realmente aglutina a una gran diversidad de perfiles que contribuyen a la mejora del software de muchas formas diferentes, ya sea nivel de diseño, comunicación, soporte, etc.

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La comunidad de WordPress

Seguro que has oído hablar alguna vez de la enorme comunidad que tiene detrás WordPress. ¿Te has preguntado cómo se organizan o si hay encuentros a los que puedas acudir? Sigue leyendo y te lo cuento todo.

WordPress.org y Slack

Esta comunidad se articula inicialmente online, a través de WordPress.org y del Slack de WordPress. Te he dejado los enlaces a nivel global, pero tienes los equivalentes de la comunidad en español: WordPress.org en español y Slack en español.

Meetups de WordPress

No todo es el mundo online y, por eso mismo, esta comunidad también realiza encuentros presenciales. La forma más simple de organización es la local. Los grupos locales pueden surgir en cualquier ciudad o pueblo, simplemente hay que tener ganas de reunirse con otras personas que están vinculadas a WordPress de alguna forma, ya sea a nivel de usuario, profesional o de contribución.

Hay muchas formas para convocar y gestionar un grupo local, pero el método oficial requiere el uso de meetup.com. Meetup es una herramienta para gestionar grupos de interés, no únicamente sobre WordPress. Cuando ingresas en meetup verás un doble buscador, a la izquierda buscas los eventos y a la derecha la ubicación, ya sea por barrio, ciudad o código postal. Meetup te permite conectar con gente con intereses concretos en un área determinada.

Las meetup de WordPress suelen consistir en una charla sobre algún tema relacionado con WordPress o con el mundo online. Aunque también se puede organizar una meetup para quedar a tomar unas cervezas con tu grupo de amigos de WP.

En un grupo de Meetup puedes hacer lazos muy interesantes. El más obvio es a nivel profesional, ya que las meetup de WP suelen atraer a diferentes perfiles profesionales que se complementan. Pero lo más importante, bajo mi punto de vista, es ir a aprender, a compartir lo que sabes sobre el tema y a crear lazos con el resto de asistentes.

WordCamp local

Cuando un grupo de Meetup tiene el suficiente rodaje, es decir, una organización que convoca reuniones periódicas y una comunidad de miembros que asisten recurrentemente, es lógico y razonable que se animen a dar un paso más allá y quieran organizar algo más grande.

Ese paso más es organizar una WordCamp. Vendría a ser, grosso modo, un congreso sobre WordPress. En España, la comunidad WP es muy activa y se organizan muchas WordCamps así que no te resultará difícil encontrar una WordCamp cercana. En WordCamp Central tienes un listado de las próximas WordCamps que se van a celebrar.

La periodicidad con la que se celebra una WordCamp local varía, algunas vuelven todos los años (por ejemplo, Zaragoza o Pontevedra), otras tienen periodos mayores (Chiclana).

El número de asistentes a una WordCamp local es variable, pero en general el mínimo está sobre 200 asistentes. Se suele plantear un evento de charlas que dure un día completo junto con otra jornada reservada para hacer el Contributor Day o día de la comunidad.

En una WordCamp, en comparación a una meetup, la oferta de aprendizaje es mayor y más variada, las posibilidades de networking se incrementan por el alto número de asistentes y, además, por la participación de los patrocinadores en sus stands.

WordCamp regional

Una vez al año se organizan WordCamps regionales. En estas WordCamps el equipo de organización no es puramente local, sino que participa gente de muchos más sitios.

Las WordCamps regionales que existen son: WordCamp US, WordCamp Europe y WordCamp Asia. Vendría a ser como una WordCamp de WordCamps. Más asistentes, mayor venue, una selección de ponentes más compleja y un presupuesto mucho mayor.

Matt Mullenweg, el creador de WordPress, participa en las WordCamps regionales. Siempre al final de esta se enfrenta a las preguntas de los asistentes sobre WordPress y su futuro.

En 2022 fui ponente en WordCamp Europe, en Oporto. Es el segundo mayor evento al que he asistido como ponente; el primero fue un ESCRS en Barcelona, pero eso es otra historia que no tiene nada que ver con WP. Mi experiencia en WCEU 22 fue estupenda, te recomiendo mucho asistir al menos una vez a este tipo de eventos.

Por cierto, el idioma oficial de WCEU es el inglés. En las WordCamps españolas el oficial es el español, pero en ciudades de territorios como Galicia, Euskadi y Cataluña es normal que haya charlas o talleres en el idioma local.

Bien, ahora que ya queda claro los tipos de eventos oficiales de la comunidad WP, vamos a profundizar en las WordCamps.

¿Qué se necesita para organizar una WordCamp?

La respuesta corta es que depende. Depende del tipo de evento que se quiera organizar. No existe un modelo específico de WordCamp, está abierto a que cada equipo de organización lo adapte a sus objetivos.

No obstante, la mayor parte de WordCamps en España consisten en un congreso de dos días: un día dedicado a las charlas y otro día dedicado a contribuir al proyecto WordPress. Así y todo, insisto, una WordCamp puede ser exclusivamente un día de charlas, o únicamente un día para contribuir a WP o incluso un día de comunidad y networking.

Supongamos que queremos organizar una WordCamp de las "habituales". Para ello necesitaremos:

Un equipo de organización

Patrocinadores

Un espacio donde hacer las charlas y el día del contribuidor

Ponentes para las charlas y talleres

Líderes de mesa para el Contributor Day

Voluntarios

Asistentes

Equipo de organización

El equipo de organización de una WordCamp no necesariamente ha de ser el mismo que el de la meetup correspondiente a la misma ciudad. En el equipo cabe tanta gente como quiera participar. Aunque, eso sí, es necesario nombrar a una persona líder ya que será la que se encargue de ciertos papeleos y responsabilidades administrativas. El resto del equipo suele asumir diferentes roles de organización de diferentes aspectos necesarios para organizar la WordCamp.

Importante: Nadie del equipo de organización gana dinero. Una WordCamp se organiza de forma totalmente altruista.

Patrocinadores

Conseguir patrocinadores es crucial: el evento cuesta dinero. Afortunadamente, existen muchas empresas comprometidas con WordPress y su comunidad que colaboran monetariamente para que se puedan organizar las WordCamps y eventos similares.

La fundación WordPress, junto con los patrocinadores globales, aportan parte importante del presupuesto necesario. Pero es la búsqueda de patrocinadores la que garantiza el resto del presupuesto y el éxito de la WordCamp. Este es uno de los trabajos básicos que debe hacer el equipo de organización.

A cambio del apoyo, los patrocinadores verán su logotipo en la web de la WordCamp, en redes sociales, podrán añadir merchandising a la bolsa que reciben los asistentes, tendrán un espacio físico en el evento, etc.

Como sabes, Raiola Networks suele patrocinar este tipo de eventos para apoyar a la comunidad WP. Al igual que Raiola, otras empresas suelen hacer su aportación. El swag de Raiola triunfa mucho, ya sean libretas, abanicos o las deliciosas galletas.

No necesariamente todos los patrocinadores se dedican al hosting web, sino que también hay patrocinadores cuyo negocio se basa en desarrollar plugins o servicios relacionados con WordPress.

El venue

Es el espacio en el que se celebra la WordCamp. Ese espacio no solo consiste en la sala en la que se darán las charlas, sino que también hay que contar con un espacio para que se sitúen los patrocinadores y para que los asistentes puedan charlar entre ellos entre otras necesidades organizativas y particulares de cada evento.

Las características del espacio dependen del tipo de WordCamp que se quiera celebrar. Cuantos más asistentes, más complejo será encontrar un espacio y normalmente más caro también. Pero elegir un buen venue es clave para organizar una WordCamp. Suelen ser espacios donde se realizan congresos, auditorios, teatros o incluso conciertos.

Ponentes

Los ponentes son una pieza más del engranaje. Hay muchas formas de seleccionar ponentes. Se puede hacer invitaciones directas por parte de la organización, pero lo habitual es hacer una llamada a ponentes para que cualquier persona pueda proponer una ponencia o taller.

Posteriormente, el equipo de contenidos hará una selección de las propuestas según una serie de criterios que pueden definir dando prioridad a ciertas temáticas o a personas con menos experiencia hablando en público, etc.

Si quieres ser ponente, solo necesitas tener una idea a partir de la cual hacer tu propuesta. No puedes hablar de cualquier cosa ni de cualquier forma. En la llamada a ponentes de la web de la WordCamp, entre otras cosas, la organización explica los formatos de las charlas y talleres y posibles temas que encajan en el programa que quieren desarrollar.

A una WordCamp vas a compartir conocimiento y eso hará que te posiciones en tu temática, pero no vas a promocionarte. De hecho, tu marca, tu empresa, tus redes sociales, tus patrocinadores, etc. solo pueden mencionarse en una única diapositiva. No puedes poner tu Twitter en pequeñito en todas las diapositivas. A cambio de eso, el vídeo de la charla o taller se subirá a WordPress.tv para que cualquier persona lo pueda ver.

Los ponentes no cobran por participar, sino que lo hacen de forma voluntaria.

Líderes de mesa para el Contributor Day

Si la WordCamp va a celebrar un Contributor Day, hará falta contar con líderes de mesa. El también llamado día de la comunidad es un día en el que se invita a los asistentes a la WordCamp a ayudar al proyecto WordPress.

Se puede contribuir de muchas formas distintas. Si sabes programar, puedes ayudar a resolver errores en el código o dar soporte en los foros. Pero también se puede contribuir en diseño, en marketing y comunicación, u organizando un nuevo grupo de Meetup. Hay muchísimas formas diferentes de hacerlo y en un contributor se hace una selección de aquellas formas de colaborar más populares o que pueden resultar más atractivas a las personas que se acercan a la comunidad WP por primera vez.

Estas formas de colaborar tienen sus áreas temáticas y a eso es a lo que llamamos mesas; en el contributor se organizan en, adivina, mesas. A un contributor se espera que acudas con tu portátil y que te unas a la mesa que más te apetezca. Los líderes de mesa son miembros de la comunidad que tienen experiencia en la temática de la mesa y, por tanto, pueden explicar su funcionamiento y guiar al resto de participantes.

Voluntarios

Aunque la organización es la que se encarga de organizarlo todo, cualquier mano extra es bien recibida. Por eso mismo se cuenta con la participación, altruista nuevamente, de un equipo de voluntarios que ayudan al correcto desarrollo de la WordCamp.

Las labores que llevan a cabo los voluntarios son variadas y, por lo general, no suelen ser pesadas ni difíciles. Por ejemplo, para acreditarse en el evento es conveniente contar con voluntarios para agilizar el proceso. Si se produce algún problema, ya se encargan los organizadores de resolverlo. Otra tarea típica de voluntarios es acercar el micrófono a los asistentes durante el turno de preguntas de una charla.

Por regla general, los voluntarios están invitados a la cena de ponentes, organización y patrocinadores para agradecerles el esfuerzo y la ayuda que prestan.

¿Buscas networking? Nada mejor que una WordCamp

A diferencia de las meetup de WP, las WordCamp son verdaderos congresos en los que además de un programa de charlas y talleres completo y diverso, el elevado número de asistentes y patrocinadores genera un ambiente perfecto para el networking.

Además, en las WordCamp se suele dedicar un tiempo específico al "Día de la Comunidad", en el que se enseña a colaborar con el proyecto WordPress. Si te gustan los eventos aún más grandes, tienes las WordCamp regionales como WordCamp Europe, WordCamp Asia y WordCamp US.