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Jetpack es un plugin para WordPress que aglutina múltiples funcionalidades extra que pueden necesitar las páginas web para mejorar su seguridad y rendimiento al aumentar su tráfico. Algunas de estas funcionalidades son gratuitas, mientras que otras requieren contratar un plan de pago. En el post de hoy, vamos a hablar de todas ellas.

Índice del artículo







































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Tenemos dos vías de información fundamentales a las que acudir para ampliar información sobre el plugin Jetpack. La primera es jetpack.com .

Y el segundo es la página de Jetpack en el repositorio de plugins de WordPress .

Funcionalidades de Jetpack: ¿Qué te ofrece?

Cuando se trata de potenciar tu WordPress, Jetpack se erige como una herramienta excelente que ofrece una amplia gama de mejoras. En esta sección, vamos a verlas en más detalle: desde las de seguridad y rendimiento hasta las funciones de diseño y análisis.

¡Atento!

Funcionalidades de seguridad

Jetpack añade funcionalidad de seguridad extra a la administración de sitio web. Algunas de ellas son:

Copias de seguridad automáticas

Registro de actividad

Análisis inteligente del tráfico entrante

Firewall

Análisis de malware y seguridad

Protección contra el spam en comentarios y formularios

Protección contra ataques de fuerza bruta en el login

Autenticación de dos factores en el login (2FA)

Funcionalidades para mejorar el rendimiento

Jetpack también se encarga de que tu sitio web mejore su rendimiento a través de estas funciones:

Red de publicación propia de contenido (CDN) de Jetpack para optimizar y acelerar la carga de imágenes y archivos estáticos

Carga en diferido de elementos multimedia

Función de búsqueda avanzada para los visitantes del sitio web

Funcionalidades de estadística mejorada

El análisis de los datos de tu sitio web WordPress mejorará gracias a la herramienta Jetpack.

Estadísticas avanzadas

Entradas y páginas con mejor rendimiento

Métricas por autor de contenido del sitio web

Análisis de en qué redes sociales se comparte el contenido del sitio web

Análisis en tiempo real

Comparativa de tendencias

Funcionalidades de diseño para el editor de bloques

Jetpack va a añadir una serie de bloques para el editor de WordPress que expanden notablemente las capacidades de creación a nivel de diseño y contenido para tus páginas y artículos de tu blog.

Medios

Formularios

Monetización

Otros

Cómo instalar Jetpack en tu sitio web WordPress

A continuación, te explico todo lo que necesitas saber para añadir Jetpack a tu instalación de WordPress. ¡Es sencillo!

Requisitos para instalar Jetpack en tu sitio web WordPress

Antes de instalar Jetpack en tu WordPress es necesario confirmar que tu sitio web cumple una serie de requisitos:

Versión de PHP y de la base de datos . Con el servicio de hosting de Raiola Networks para WordPress no tendrás ningún problema ya que cumple con estos requisitos para sitios web WordPress.

La última versión de WordPress.

Que tu sitio web esté accesible de forma pública. Sitios web para desarrollo local o en modo de mantenimiento activarán el "modo offline" de Jetpack.

Para instalar Jetpack en tu sitio web WordPress nos dirigimos, como siempre, a la sección "Plugins" en el escritorio. Haz clic en el botón "Añadir nuevo" y en el cuadro de búsqueda escribe "Jetpack". Selecciona el plugin "Jetpack: seguridad, copia de seguridad, velocidad y crecimiento de WP" de Automattic como se muestra en la siguiente imagen.

Una vez instalado, lo activamos y nos mostrará el siguiente pop-up con los principales beneficios que nos ofrece Jetpack para nuestro sitio WordPress:

Mide tu impacto con las estadísticas de Jetpack

Acelera tu sitio con imágenes optimizadas

Protege tu sitio contra los ataques de bots

Obtén avisos si tu sitio está offline

Mejora tu sitio con docenas de otras características

Lo primero que tendremos que hacer para configurar Jetpack es loguearnos con nuestra cuenta de usuario de WordPress.com. También podremos crear una cuenta en ese momento con nuestro correo electrónico. Jetpack, como producto de Automattic, la empresa del creador de WordPress, está muy ligado a WordPress.com como ya te expliqué en el artículo “ ¿Qué es WordPress y para qué sirve? ”. Como es previsible van a intentar acercarte a sus otros productos.

Si tienes una cuenta en WordPress.com, puedes loguearte o crear una nueva a través de los sistemas de identificación de Google y Apple. Pero no corras tanto, porque es posible usar Jetpack sin necesidad de esta cuenta.

Fíjate que abajo, en pequeñito y con menos contraste pone: "Algunas características no estarán disponibles, pero podrás conectar tu cuenta de usuario en cualquier momento para desbloquearlas. Continuar sin cuenta de usuario". Haz clic en ese enlace.

Te redirigirá a una página, en perfecto inglés, en la que te muestran diferentes funcionalidades de pago de Jetpack y algunas combinaciones con descuento. No te preocupes, en la parte inferior encontrarás un botón "Start with Jetpack free" (empieza con Jetpack gratuitamente).

¿Por qué Jetpack insiste tanto en la conexión de cuenta con WordPress.com?

WordPress.com es el principal negocio de Automattic, la empresa del creador de WordPress. Se dedican a la venta de hosting y desarrollan soluciones específicas para sus clientes.

Muchas de estas soluciones se integran en Jetpack y se ponen a disposición de los sitios web WordPress no alojados en WordPress.com a través de esta conexión con una cuenta de usuario de WordPress.com. Para acceder a estas funciones es necesario conectarse a la nube de WordPress.com y ese es el motivo por el que este plugin insiste tanto en que tengas una cuenta de usuario.

Tener una cuenta de WordPress.com no implica ningún coste y te brinda acceso a otros servicios propiedad de Automattic como son: Gravatar, Akismet, Crowdsignal, etc. Es un requisito razonable al instalar Jetpack a cambio de todas las cosas que te ofrece en el plan gratuito.

Pero ten en cuenta este aviso que nos dan: "As part of the required connection to WordPress.com, Jetpack caches your site’s data to WordPress.com servers (which power all of Jetpack’s functionality). Jetpack syncs all the data required by all of its features, whether they are activated or not, to Automattic’s servers". En pocas palabras: la información de tu sitio será cacheada en los servidores de WordPress.com independientemente de que uses todas las características o no.

Planes de pago de Jetpack

Jetpack te ofrece diferentes planes de pago . Los más básicos son los llamados productos, que se corresponden con funcionalidades concretas dentro de Jetpack. Cada producto tiene un coste diferente, pudiendo encontrar ofertas en el precio durante el primer año cuando se opta por facturación anual.

Los productos que te ofrece Jetpack son:

AI : creación de contenido asistido por inteligencia artificial por 9,17€ al mes

Akismet Anti-spam : protección frente al spam en comentarios y formularios por 8,95€ al mes

CRM Entrepeneur : gestión de clientes para tu negocio por 17€ mensuales

Mejorar : optimización del rendimiento y del SEO por 18,95€ al mes

Scan : protección continua mediante el análisis del malware y un potente WAF (Web Application Firewall) por 8,95€ mensuales

Site Search : mejora de la función de búsqueda de tu sitio web por 7,95€ al mes

Social : comparte tus contenidos en redes sociales desde el escritorio de WordPress por 13,95€ mensuales

Stats : estadísticas avanzadas por 10€ al mes

VaultPress Backup : copias de seguridad y restauración en un click por 8,95€ mensuales

VideoPress : almacenamiento de tus vídeos en un servicio específico por 8,95€ al mes

Pero también puedes encontrar dos paquetes que agrupan diferentes productos suponiendo un descuento muy importante en comparación a contratar cada producto por separado:

Security : Akismet Anti-spam, Scan y VaultPress Backup por 18,95€ al mes en lugar de 26,85€

Complete : incluye todos los productos por 45,95€ mensuales en comparación a los 112,82€ que pagarías contratándolos por separado

Además, los planes de pago incluyen soporte prioritario. Los usuarios del plan gratuito deben recurrir a los foros de soporte de WordPress para formular sus dudas.

De todas formas, ya verás cómo estos planes de pago tienen algo de “truco”. En la mayoría de productos te ofrecen buenos descuentos durante el primer año y también hay productos que a la hora de contratarlos te mostrarán más opciones en función de si eres el cliente final o vas a revender estos servicios a tus clientes si eres una agencia.

¿Qué ofrece Jetpack en su versión gratuita?

Veamos las opciones que nos ofrece Jetpack sin tener que pasar por caja. Una vez se haya instalado en tu escritorio de WordPress tendrás una sección para Jetpack en la columna de la izquierda, como ves en las siguientes capturas.

Mi Jetpack

En la sección "Mi Jetpack" encontraremos un resumen del estado de Jetpack en nuestro sitio web WordPress junto con información adicional como es el plan de pago, si lo hemos contratado, y el estado de conexión de nuestra cuenta y, por supuesto, varios botones de compra de los productos de Jetpack. También podrás activar algunas funcionalidades concretas como son: Akismet, VideoPress o Sociales.

Escritorio

El nombre puede producir confusión, más que un escritorio vendría a ser un dashboard sobre tu instalación de Jetpack en tu sitio WordPress.

De un vistazo

En esta pestaña tendremos un resumen general del estado de nuestro sitio y de las funcionalidades que Jetpack pone a nuestra disposición.

Estadísticas de Jetpack

Jetpack te ofrece un resumen muy visual de las estadísticas de tu sitio. Puedes filtrar la información por días, semanas o meses.

También tendrás debajo del gráfico de barras información resumen:

Visitas de hoy

El mejor día de todos (día con más visitas)

Historial completo de visitas

Historial completo de comentarios

Por último tendrás acceso a las estadísticas más detalladas.

Seguridad

Este es uno de los módulos más importantes para cualquier sitio web. Con un clic podremos activar la protección contra ataques de fuerza bruta y la supervisión del tiempo de inactividad.

La protección de ataques de fuerza bruta protege tu WordPress impidiendo que un bot pueda ir probando diferentes combinaciones para la contraseña a ver si acierta con alguna. En el momento en que desde una misma IP se hagan varios intentos de login fallidos se aplicará una restricción temporal.

La supervisión del tiempo de inactividad comprueba cada cinco minutos que tu sitio permanece online y accesible. En caso de que algo pase en tu servidor y el sitio web no esté disponible recibirás un correo elecetrónico en la cuenta asociada a WordPress.com

Rendimiento y crecimiento

Jetpack evalúa el rendimiento de tu sitio y en esta sección tendrás el resultado de la evaluación de tu web tanto para dispositivos móviles como para ordenador.

Podrás activar de un clic el acelerador de imágenes y VideoPress e instalar tanto Boost como CRM.

Acelerador de imágenes optimiza tus archivos de imagen y los añade a una CDN (Content Delivery Network), esto es una red de distribución de contenidos que acelera la carga de las imágenes de tu web desde el punto de vista de los usuarios.

VideoPress te permite almacenar tus vídeos en los servidores de WordPress.com. Ten en cuenta que en el plan gratuito solo podrás alojar un vídeo como prueba y deberás recurrir al plan de pago de VideoPress (8,95€ mensuales aunque el primer año suelen aplicar descuentos).

Cuando instalas Boost aparece una nueva entrada en el menú lateral del escritorio de WordPress, más abajo tratamos esta funcionalidad.

CRM te permitirá gestionar tu negocio a nivel de creación de facturas, comunicación con tus clientes, conexión con las diferentes pasarelas de pago, etc.

Mi plan

Desde “Mi plan” puedes activar tus productos Jetpack. También tendrás acceso a la configuración de seguridad, rendimiento, los temas exclusivos desarrollados para WordPress.com y la documentación de soporte, entre otras opciones.

Recomendaciones

Aquí Jetpack, a parte de promocionar sus productos, te realizará recomendaciones específicas para tu sitio web y te facilitará el acceso a los ajustes para cada una de las recomendaciones que te haga.

Akismet Anti-spam

Akismet es el nombre de la herramienta que protegerá los comentarios y los formularios presentes en tu sitio web WordPress del molesto spam.

Cuando lo actives deberás conectarlo a una cuenta de WordPress.com o proporcionar una clave para la API.

Como te decía al final de la sección de los planes de pago, encontrarás diferentes precios en función del tipo de cliente que seas.

Mientras que los usuarios profesionales tienen unos planes de precio fijos, las organizaciones grandes tienen un precio variable y los usuarios personales pueden indicar qué precio están dispuestos a pagar. Este precio puede ir desde los 0€ (si tu sitio es verdaderamente personal, no sobre tu negocio y no tienes anuncios u otras formas de monetización) hasta los 120€ anuales. Si no cumples los requisitos para usarlo gratuitamente deberás pagar un mínimo de 6€ anuales.

Boost

Boost, en otras partes de la web de Jetpack también llamado “Mejorar”, tiene como objetivo incrementar el rendimiento de tu web WordPress. De forma gratuita incluye:

Optimización de la carga del CSS (aunque con un pero que te explico más abajo)

Retrasar la carga de archivos JS no esenciales

Lazy loading (carga diferida) de imágenes

Guía para la optimización de imágenes

CDN para las imágenes

Concatenación y compresión de múltiples archivos CSS y JS

El pero que tiene la optimización de CSS es que no se hará de forma automática en el plan gratuito. Deberás ejecutar esta optimización cada vez que edites una entrada, una página, modifiques el tema o instales plugins o actualizaciones que puedan alterar los archivos CSS. Con el plan de pago (18,95€ anuales) esto mismo se hará de forma totalmente automática. No obstante, Jetpack te avisará añadiendo una notificación en el menú Boost cada vez que detecte que es necesario regenerar la optimización de los archivos CSS como puedes ver en la siguiente imagen.

CRM

Cuando instalas CRM (Customer Relationship Management) se crea un menú en el escritorio de tu WordPress totalmente independiente del menú de Jetpack.

Un CRM es un software que centraliza la relación con tus clientes. Te va a permitir gestionar tus contactos, analizar las transacciones, emitir facturas, etc. Es un software muy completo y con muchas posibilidades, no obstante queda fuera del objetivo de este artículo.

Te dejo un par de capturas para que te hagas una idea de sus posibilidades. Puedes ampliar información en su página web: Jetpack CRM . Recuerda que se trata de una función que aunque puedes utilizar gratuitamente se verá muy limitada en comparación a si contratas alguno de sus diferentes planes de pago.

Search

Search mejora la función de búsqueda de tu sitio WordPress y la lleva a nuevos niveles. Con Search se mejora la indexación y los resultados de la búsqueda se obtienen instantáneamente. Añade opciones de filtrado y es capaz de corregir errores tipográficos que cometa el visitante a la hora de introducir el texto en el campo de búsqueda.

Los resultados se muestran en una ventana modal. Puedes modificar un poco el estilo de esta ventana (tema claro u oscuro y modificar el color del resaltado del término de busca) y su filtrado (mínimo, expandido o para productos de tiendas WooCommerce).

VideoPress

Aunque en el plan gratuito VideoPress no es más que una demostración, porque solo te permite hospedar un vídeo, podría ser útil para casos en los que en tu web solo necesites incorporar un único vídeo, tal vez una landing page para un producto o una campaña.

Para añadir un vídeo deberás ir a la página o entrada correspondiente y añadir un bloque de VideoPress. Te preguntará la ubicación del vídeo, puede estar ya en tu biblioteca, subirlo en ese momento o recurrir a una dirección externa.

Jetpack en el editor de bloques

Jetpack también se hace presente en el editor de bloques. Tras instalarlo, en la zona de la derecha puedes desplegar el panel de Jetpack. Inicialmente tendrá este aspecto:

Puedes activar aquello que te interese: compartir entrada, SEO, vistas previas sociales, me gusta y compartir, etc. Si lo activas todo tendrás estas funciones disponibles:

Bloques para el editor

Además, Jetpack añade muchos bloques al editor de WordPress. Los identificarás, en su mayoría, porque los iconos de estos bloques son de color “verde Jetpack”. Aquí tienes la lista completa.

Bloques de texto

Se añaden cuatro bloques:

Asistente de IA (experimental): quizás el bloque más interesante. Muy similar a usar ChatGPT. Introduces un prompt y te genera un texto. Se puede elegir entre diez tonos diferentes como puedes ver en la captura de más abajo

Jetpack AI Search: búsqueda para tu sitio web

Sugerencia para escribir: cada día te sugerirá un tema sobre el que escribir

Markdown: bloque que te permite escribir en formato Markdown, una forma muy ágil de tomar notas añadiendo estilo

Bloques de medios

En medios se añaden cinco nuevos bloques:

VideoPress: curiosamente este bloque no aparece en color verde

Comparar imágenes

Presentación

Historia: las populares stories también se pueden añadir a tu página WordPress

Galería apilada: también conocida como “masonry”

Bloques de widgets

Jetpack añade dos nuevos bloques:

Valoración de estrellas

Visitante recurrente: se mostrará (o dejará de mostrar) a los visitantes tras un número específico de visitas

Bloques de incrustados

Se añaden nuevos bloques de elementos incrustados que facilitan la integración de enlaces de otros servicios en tu sitio web:

Facebook

Instagram

Loom

SmartFrame

Descript

Pago de Eventbrite

GIF

Google Calendar

Mapa

Pinterest

Reproductor de podcast

Entradas relacionadas

Bloques de formularios

Esta es una nueva categoría de bloques que genera Jetpack para el editor de WordPress. En el artículo “ Cómo crear un formulario en WordPress ” tienes más información sobre esta función de Jetpack.

Bloques “ingresos”

Se trata de una nueva categoría también con opciones muy interesantes para integrar las reservas y diferentes tipos de pago:

Formulario de donaciones

OpenTable

Tock

Pagos

Botones de pago

Bloque “crece”

Diferentes bloques orientados a empresas y profesionales independientes

Business Hours

Calendly

Información de contacto

Mailchimp

Botón de WhatsApp

Suscribir

Blogroll

Jetpack para agencias y profesionales

Jetpack también ofrece planes más allá del usuario final. Las agencias y los profesionales pueden contar con estas herramientas para la gestión y administración de los sitios web de sus clientes.

Esta opción permite optimizar los recursos a la hora de gestionar los diferentes sitios web desde un punto centralizado y con la garantía de funcionamiento que ofrece Jetpack.

Aquí encontrarás más información sobre Jetpack para agencias y profesionales y Jetpack Manage.

Pero Jetpack es un plugin muy pesado

El plugin Jetpack pesa 26,9 mb, lo que es mucho y supone la principal desventaja que se le puede poner a Jetpack. Ciertamente la mayoría de las funciones que nos aporta podríamos añadirlas a nuestro WordPress mediante otros plugins más limitados en funcionalidades y tamaño, obteniendo en principio un mayor rendimiento.

Para solventar este problema Jetpack ofrece una serie de plugins temáticos que agrupan estas funciones de forma que podremos optar por instalar aquellos que nos interesen y no instalar Jetpack.

Algunos de estos plugins son:

¡Ahora ya sabes lo que es Jetpack!

Como has visto, Jetpack para WordPress es un plugin que incorpora numerosas funcionalidades nuevas a este CMS. Puedes obtener estas funcionalidades mediante el uso de otros plugins más específicos que incluso podrían brindarte mejor rendimiento o funciones más avanzadas. No obstante, Jetpack centraliza en un único plugin todas estas funciones siendo en algunos casos una muy buena opción y a un precio interesante.

Algunas de estas funciones requieren contratar los productos que ofrece Jetpack y que hemos desgranado más arriba. Por ejemplo, si tu contenido principalmente es en formato vídeo y no quieres alojarlo en otros servicios te podría interesar VideoPress , pero podrías decidir recurrir a otros plugins para las funciones de seguridad o delegar las copias de seguridad a tu hosting (Raiola Networks ofrece copias automáticas en sus planes de hosting WordPress ). En este caso te interesaría más instalar plugins más específicos como son Jetpack VideoPress en vez del propio Jetpack. Así, en vez de instalar un plugin de 26,9mb instalar uno de 2,3mb, mucho más ligero para tu sitio WordPress.

Es necesario analizar cada caso para encontrar la mejor solución posible. Para diferentes tipos de usuarios (uso personal, uso profesional y para organizaciones) puede ser muy útil tener todas estas funciones en un único plugin como es Jetpack y poder obtener descuentos importantes al contratar los paquetes de productos.