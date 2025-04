Índice del artículo





















¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

Que es unzip

Algunos aspectos a tener en cuenta antes de utilizar el comando unzip



Verificar que tienes instalado el comando unzip (posteriormente te indicaremos cómo puedes instalarlo).

(posteriormente te indicaremos cómo puedes instalarlo).

Es sumamente importante comprobar el espacio en disco del servidor antes de realizar la extracción del fichero. Ten en cuenta que si sobrepasas el uso de disco que tienes contratado en tu servidor, podrían producirse todo tipo de errores en los contenidos que tengas alojados en el mismo. Para verificar el espacio, podrías utilizar el siguiente comando:



df -h

Requerimientos del comando unzip

unzip -v

sudo apt-get install unzip

sudo yum install unzip

sudo dnf install unzip

Cómo descomprimir archivos con unzip

unzip nombre_de_archivo.zip

unzip -o nombre_de_archivo.zip

unzip -n nombre_de_archivo.zip

Extraer contenidos con salida más detallada

unzip -v nombre_de_archivo.zip

Extraer contenido en directorios distintos

unzip directorio/del/archivo/nombre_de_archivo.zip

unzip nombre_de_archivo.zip -d /directorio/de/destino

Extraer archivos específicos del fichero zip

unzip nombre_de_archivo.zip archivo1 archivo2 archivo3

Listar contenidos del archivo zip

unzip -l nombre_de_archivo.zip

Descomprimir fichero zip con contraseña

unzip -P contraseña nombre_de_archivo.zip

Seguramente ya te habrás encontrado en innumerables ocasiones con la necesidad de, y normalmente, no es necesario tener demasiados conocimientos para poder descomprimirlo de manera sencilla, ya queen un simple paso (la más conocida es WinRAR para Windows, aunque también existen otras como 7 ZIP, WinZip o la "Utilidad de compresión" que trae macOS por defecto).En el caso de, el cual es un comando que nos va a permitir manejar estos ficheros de una forma bastante práctica y avanzada, por lo que en este post, hablaremos sobre todas las funcionalidades que nos permite realizar este comando, las cuales nos pueden ser de mucha utilidad en ciertas ocasiones.Para poder explicary para qué suele utilizarse.s. Cony permite que las transferencias de datos sean mucho más rápidas y eficientes.Para manejar este tipo de archivos, existen muchas herramientas, por ejemplo, las que te indicamos anteriormente (WinRAR, 7 ZIP, etc.), que te permiten gestionarlos incluso de forma gráfica. No obstante,, el cual tiene multitud de funcionalidades que nos van a permitir gestionarlos de forma rápida y específica.Antes de proceder con la extracción de un fichero zip mediante este comando, es importante tener algunos puntos en cuenta:Con este comando puedes verificar el uso de disco disponible de todo el sistema y en dónde lo estás utilizando exactamente.Antes de ejecutar este comando,. Para revisar en qué directorio te encuentras desde la terminal, puedes utilizar el comando "pwd", luego podrías usar "ls" para listar los contenidos de cada directorio y "cd" para moverte entre los mismos.Si queremos utilizar este comando,(nuestros servidores VPS y nuestros hostings elásticos disponen de este acceso) y verificar si el comando en cuestión está instalado en nuestro servidor.Para ello, podemos utilizar el siguiente comando:Si no está instalado, se nos mostrará por pantalla un aviso de que no se ha encontrado el comando, y si lo tenemos instalado, podremos ver algo parecido a esto:Si queremos instalar el comando, el proceso puede variar dependiendo del sistema operativo que utilicemos.Para instalarlo en sistemas operativos basados en Debian:Para derivados de RHEL, como CentOS o AlmaLinux puede variar entre:Con esto, ya deberíamos podery ya dispondremos de lo necesario para poder gestionarlo en nuestro sistema (, por lo que no te tienes que preocupar sobre esto).. Si estamos en el mismo directorio en donde se encuentra el archivo, tendremos que poner lo siguiente:En cuanto lo ejecutemos, podremos ver cómo se va descomprimiendo todo el archivo y se irá mostrando un listado de todos sus contenidos., por lo que en caso de que coincidan algunos, se te solicitará por pantalla confirmación para cada uno de estos archivos.Si queremos evitar esto, podemos utilizar el parámetro "-o" para sobrescribir todos los contenidos sin que se nos consulte nada por pantalla.De la misma forma, también podremos utilizar "-n" si no queremos que sobreescriba nada de lo que ya tenemos ():Para obtener una salida más detallada de todos los contenidos del fichero, tendremos que utilizar el parámetro "-v":Con esto, se mostraría información detallada de cada archivo, por ejemplo, el método de compresión, el porcentaje comprimido/descomprimido, el tamaño, etc.Si necesitamos descomprimir un fichero situado en otro directorio al actual, simplemente tendremos que introducir la ruta completa, por ejemplo:De la misma forma,, por ejemplo:Es posible que, en ciertas ocasiones, únicamente necesites extraer ciertos contenidos específicos del archivo ZIP.Si necesitas hacer esto, puedes indicar qué archivos necesitas en el comando, después del nombre del propio fichero ZIP:Te dejo a continuación un ejemplo en el que extraemos únicamente 3 ficheros de un archivo ZIP de WordPress:Puede ser interesante revisar qué contenidos exactos tiene un fichero ZIP antes de descomprimirlo (o buscar un archivo concreto en el mismo).A continuación puedes ver otro ejemplo en el que listamos los contenidos de un fichero ZIP para que veas cómo se muestra:Si quieres, el proceso es simple. Simplemente, puedes ejecutar el comando de forma estándar, con lo que te solicitará la contraseña por pantalla y tendrás que introducirla.Para descomprimir el fichero directamente sin necesidad de que nos solicite la contraseña, habría que escribir el comando de la siguiente forma:A continuación puedes ver un ejemplo en el que se descomprime un fichero zip que utiliza como contraseña "password1":