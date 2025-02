Índice del artículo



























¿Qué es el error 'Tu conexión no es privada'?

Este error no nos impedirá totalmente acceder al sitio web, pero sí nos mostrará la advertencia y es especialmente importante en accesos en los que vayamos a introducir datos sensibles como datos de acceso o de pago, ya que podrían estar expuestos.

¿Cómo puede aparecer el error en los diferentes navegadores?

Cómo solucionar el error 'La conexión no es privada'

Otra alternativa similar es probar a acceder desde otro navegador o desde una ventana de incógnito.

Recordemos que en ocasiones los hackers se valen de utilizar URLs muy similares, cambiando aspectos mínimos como la extensión, introduciendo un guión, etc. para que los usuarios accedan a esa URL pirata pensando que es la real.

Si utilizas un certificado de pago, es posible que tengas que actualizar los datos del mismo una vez que venza y lo renueves, por lo que es aconsejable que hagas esto antes de que pase la fecha de vencimiento.

En el caso de MacOS podremos hacerlo desde "Preferencias del Sistema > General > Fecha y hora". Aquí tendremos que seleccionar la opción ‘Establecer hora y fecha automáticamente’ y en caso de que no tengamos seleccionada la opción ‘Ajustar automáticamente la hora según tu ubicación actual’ tendríamos que seleccionar también la zona horaria y ciudad más cercana.



Si utilizamos Windows podemos modificarlo haciendo clic derecho en el reloj de la esquina inferior derecha de la barra de herramientas y seleccionando ‘Ajustar fecha y hora’.



Un ‘tip’ que puede ayudarnos en este tipo de situaciones es conectarnos a los datos de nuestro dispositivo móvil e intentar navegar con esta conexión.

En procesos como migraciones, si estás accediendo con el fichero hosts modificado, esta es la alternativa que tendrías que utilizar, no obstante, sería algo temporal hasta que realices el cambio de DNS y se genere el certificado correspondiente.

Es posible que en alguna ocasión, navegando por webs nos hayamos encontrado alguna en la que nosEste error puede hacernos pensar automáticamente (y cada vez más) que estamos accediendo a un sitio web malicioso , no obstante, no siempre es así y en ocasiones puede tratarse de un error cuya solución pueda depender tanto de nosotros a nivel usuario, como a nivel administrador de la web en cuestión.Debemos tener en cuenta que(actualmente la mayoría de webs utilizan ya HTTPS), yy, por tanto, por cuestiones de seguridad , el navegador avisará al usuario de que es posible que los datos no puedan encriptar correctamente y que ese sitio es inseguro.La apariencia del error puede variar dependiendo del navegador que estemos utilizando, por lo que a continuación vamos a verEn el caso de Chrome, visualizaremos la siguiente advertencia:Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de dominio.tld (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito).Generalmente,y facilita buscar información y saber qué problema exacto nos está afectando. Algunos de los que podemos ver en este navegador serían los siguientes:En el caso de Firefox veremos un error similar al siguiente:Firefox ha detectado una posible amenaza de seguridad y no ha cargado dominio.tld. Si visita este sitio, los atacantes podrían intentar robar información como sus contraseñas, correos electrónicos o detalles de su tarjeta de crédito.También disponemos de código de error, que puede aparecer de entre los siguientes:, pero podremos ver la siguiente advertencia:Este sitio web puede estar haciéndose pasar por “dominio.tld” para robar tus datos personales o financieros. Deberías volver a la página anterior.Si nos hemos encontrado este error,y ver si nos permite acceder con normalidad al sitio web.En caso de que no sea así y continuemos experimentando errores, podemos verificar los siguientes aspectos:Uno de los primeros pasos que debemos verificar en este caso es que la caché del navegador utilizado no nos esté jugando una mala pasada. Para ello podemos borrar caché de navegador y esto dependerá del sistema operativo del equipo que estemos utilizando, en este artículo puedes ver cómo hacerlo en los principales: https://raiolanetworks.com/blog/borrar-cache-chrome-firefox-opera-safari-explorer/ Otro aspecto a. En ocasiones pueden existir errores de tipografía o diferencias de la URL a la que deberíamos acceder que, aunque sean leves, pueden suponer que estemos intentando acceder a una URL no válida.Como usuarios podemosdesde alguna página como: https://www.digicert.com/help/ , no obstante, este punto es especialmente interesante si somos los administradores de la página web y estamos experimentando o nos han reportado este error, ya que tendremos que revisar si el certificado está activo y valida todas las URL correspondientes (si utilizamos subdominios debemos revisar que el certificado los cubra con normalidad para evitar este tipo de errores).Encon cualquiera de nuestros planes de hosting y además, se renuevan automáticamente (salvo que exista un error de configuración).Si el equipo que estamos utilizando dispone de algún antivirus instalado o si utilizamos una VPN para navegar por internet,, impidiéndonos en ocasiones acceder a algunas páginas web debido a los ajustes del mismo.Para comprobar si es esto lo que nos afecta, podemosde los sitios a los que intentamos conectarnos.Si la configuración de nuestro equipo no es correcta (quizás si el ordenador/móvil no se ha actualizado automáticamente), tendremos que ajustarlo:Otra forma de acceder seríay esto podría ayudarnos a saber si podemos acceder a través de una red diferente y de este modo descartar problemas en la que estamos utilizando.Si no tenemos ningún proxy configurado en el equipo, podemos utilizar un proxy online como hide.me Esta opción puede sernos(restaurantes, cafeterías, aeropuertos, etc.), ya que estas utilizan la conexión HTTP en vez de HTTPS (que es la que utilizan actualmente la mayoría de las webs que visitamos), por lo queEsta podríamosSi es el caso, es aconsejable que seamos cuidadosos con los datos que introducimos, para evitar que puedan ser vulnerables.Para acceder de forma insegura tendríamos que hacer clic en la opción "‘Avanzado…’ > Aceptar el riesgo y continuar" o "Acceder a dominio.tld (sitio no seguro)", dependiendo del navegador que estemos utilizando.