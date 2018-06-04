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Este artículo es un manual completo de Webmin en el que te contaremos qué es, cómo funciona, cómo instalar y cómo configurar este panel de administración de servidores que te permite manejar el sistema operativo de tu servidor desde una amigable interfaz web.

Este manual también cubre el uso de Virtualmin y Usermin, paneles que te dejarán usar un servidor para dar acceso a clientes no privilegiados y ofrecer servicios de hosting.

Antes de nada —puesto que este manual de Webmin es muy largo y completo— vamos a sentar algunas bases sobre lo que verás ilustrado, ya que podrás ver ligeras diferencias con tu entorno dependiendo del sistema operativo que uses en tu servidor.

Empezamos por el hardware. Para realizar este manual de Webmin hemos utilizado uno de los VPS SSD1 de Raiola Networks. Estas máquinas están virtualizadas bajo una plataforma OpenVZ que está respaldada por un Raid 10 de discos SSD.

Aunque vamos a enseñar cómo instalar Webmin en varios sistemas operativos, nuestras capturas de pantalla y explicaciones se van a basar en un sistema operativo CentOS versión 7.4 (la versión estable más actual a la fecha de redacción de este manual de Webmin).

Aclaradas las bases que conforman los cimientos de nuestro manual completo de Webmin, podemos empezar ya a contártelo todo sobre este panel. ¿Nunca has oído hablar de él?, ¡no te preocupes! Ahora mismo te lo presentamos y te explicamos las ventajas y desventajas de Webmin.

Índice del artículo

























































































































































































































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En este manual iremos al grano y nos limitaremos a explicarte de forma veraz cómo usar Webmin, así que ¡al meollo!

A continuación vamos a dedicar capítulos distintos a las acciones más importantes que permite hacer Webmin. Así podrás encontrar lo que necesites rápidamente y de forma eficiente.

Qué es Webmin

Webmin es un panel de control con interfaz web que puedes utilizar para administrar tus servidores. Gracias a él no necesitarás tener ningún conocimiento de consola, scripts o archivos de configuración, puesto que el propio panel se encargará de presentarte opciones gráficas fáciles de usar y entender.

Ya puedes olvidarte de tener que editar archivos de configuración, ejecutar comandos para crear usuarios, configurar servidores web o añadir a mano redireccionamientos de correo electrónico. Webmin te permitirá hacer todo esto a través de una interfaz web muy fácil de usar y, de forma automática, actualizará todos los archivos de configuración necesarios.

De esta forma, la dificultad de estas tareas queda relegada a un segundo plano y Webmin se encarga de toda la parte técnica, dejando para ti únicamente la toma de decisiones. Así no tendrás que perder tiempo en investigar los detalles de cómo implementar las opciones que quieres. Tampoco en lidiar con los posibles errores causados por fallos tipográficos o de sintaxis que pudiesen ser causados al administrar el servidor por línea de comandos.

Webmin soporta la mayor parte de sistemas operativos basados en Unix, tales como Linux, BSD, Solaris o HP/UX, entre otros. Webmin también puede instalarse en servidores Windows, pero con funcionalidad limitada. Debido a esto —y a que en Raiola Networks somos especialistas en administración de servidores Linux— este manual no hablará sobre la instalación o configuración de Webmin para Windows.

Para qué sirve Webmin

Ya hemos aclarado que Webmin sirve para administrar servidores desde una interfaz web, pero vamos a ponerte ejemplos claros y concretos sobre algunas de las tareas que puedes realizar con él:

Crear, editar y modificar cuentas de usuario del sistema.

Compartir archivos, utilizando para ello carpetas Samba o sistemas de archivos NFS.

Administrar bases de datos MySQL y PostgreSQL (tablas, campos e información).

Configurar completamente el Firewall del sistema para mejorar la seguridad del servidor.

Realizar de forma sencilla configuraciones de red : cambios de dirección IP del servidor, ajustes de DNS , configuraciones de enrutamiento o monitorizaciones de ancho de banda.

Gestionar la paquetería del sistema , pudiendo así instalar nuevos programas de forma rápida y limpia, garantizando la correcta resolución de dependencias.

Establecer límites de uso de disco y red para los distintos usuarios del sistema.

Ofrecer servicios de hosting a tus clientes usando Virtualmin.

Permitir que tus clientes puedan acceder a su área no privilegiada usando Usermin.

Además de esto, los Módulos oficiales de Webmin que tienen un montón de añadidos —o plugins— capaces de administrar de forma sencilla la mayor parte de servicios que necesites, tales como servidores web, bases de datos, servicios de correo electrónico y servicios de Proxy o VPN, entre otros muchos.

Cuáles son las ventajas de Webmin

Si has leído hasta aquí ya deberías tener clara una ventaja: Webmin te permite administrar un servidor sin tener que conocer los detalles sobre cómo hacerlo. Gracias a él no te hará falta ser un administrador de sistemas para configurar tu servidor: si sabes qué quieres hacer, Webmin te ofrecerá una forma para llevarlo a cabo de forma gráfica y sencilla, sin tener que preocuparte sobre qué comando o configuración usar.

Hasta ahora no hemos mencionado el precio porque tanto Webmin como Virtualmin o Usermin son productos de software libre —licenciados bajo la GPL— completamente gratis. Su desarrollo se financia gracias a versiones de pago de los mismos productos (como Virtualmin PRO) que ofrecen algunas opciones extra y soporte prioritario para sus clientes.

Además, la interfaz gráfica de Webmin es accesible a través de la web, con lo que podrás entrar a tu servidor y realizar gestiones desde cualquier parte. ¿Estás fuera de la oficina y necesitas crear un correo?, ¡sin problema! Usa el navegador y hazlo. ¿Una urgencia te obliga a reconfigurar algo del servidor y estás en el medio de un viaje?, ¡usa tu teléfono móvil para acceder al servidor y arréglalo enseguida!

Por último, Webmin conoce muy bien las diferencias entre los distintos sistemas operativos que soporta. Esto le permite configurar apropiadamente el servidor en el que lo instales, sin que a ti tenga que preocuparte cualquiera de las peculiaridades —en ocasiones sutiles, pero siempre importantes— entre las distintas variedades de Unix.

Cuáles son las desventajas de Webmin

Webmin es una excelente herramienta, pero su flexibilidad y potencia nunca serán iguales a las que podrías tener si administrases tu servidor mediante línea de comandos.

Esto es especialmente evidente si tienes que lidiar con muchos servidores. Para este fin Webmin no es escalable (a pesar de sus opciones de clustering), pues cuando tengas que hacer algo en todos ellos te verás obligado a acceder a cada uno de los paneles y hacer allí la gestión manualmente.

Usando línea de comandos podrías automatizar las operaciones simultáneas en muchos servidores con herramientas como Puppet, Chef o Ansible de forma que cualquier cambio que tuvieses que llevar a cabo se provisione instantáneamente —y con garantía a prueba de fallos— a todos los servidores que controles.

Cómo instalar Webmin en CentOS 7.4

Instalar Webmin en CentOS 7.4 es un proceso muy sencillo para el que te recomendamos partir de una instalación limpia y actualizada de este sistema operativo.

En los ejemplos siguientes estamos trabajando con un nuevo servidor con CentOS 7.4 sobre el que vamos a instalar Webmin. Si vas a usar Virtualmin puedes ignorar esta sección e ir directamente al apartado sobre cómo instalar Virtualmin.

Lo primero que tendrás que hacer será conectarte por consola SSH al servidor utilizando para ello un cliente de terminal (como PuTTY para Windows o iTerm para Mac). Una vez estés dentro, te recomendamos actualizar los paquetes del servidor a su última versión. Para ello puedes escribir el comando: “yum update” y pulsar Enter.

Al hacerlo, el sistema te presentará la lista de paquetes a actualizar. Asegúrate de decirle Sí/Yes cuando te solicite autorización para ejecutar la acción.

A continuación, tienes que instalar un par de dependencias para que puedas usar Webmin. Para ello, ejecuta este comando: “yum install perl-Net-SSLeay perl-Encode-Detect”. Como antes, recuerda escribir Sí/Yes cuando YUM te pregunte si realmente quieres instalarlo.

El siguiente paso consiste en descargar Webmin. Para ello, localiza el enlace de descarga en la página de descargas de Webmin. Ten en cuenta que es importante fijarte en qué versión te descargas. En este caso necesitarás la versión para CentOS 7 que está etiquetada como RPM.

Para descargarlo tan solo tienes que escribir el comando “wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.880-1.noarch.rpm” (asegúrate de actualizar el enlace que te damos y usar el último de la página de descargas) y esperar a que el sistema baje el paquete.

Con el archivo descargado, tendrás que instalarlo usando el comando “rpm -i webmin-1.880-1.noarch.rpm” (de nuevo, asegúrate de actualizar el nombre del archivo en el comando de forma acorde al archivo que te hayas descargado).

Tras unos segundos la instalación habrá terminado y verás en pantalla un texto como el que te mostramos a continuación y que te informa de cómo entrar en Webmin.

Antes de seguir, es importante que abras manualmente un puerto en el firewall o, de lo contrario, recibirás un error de Conexión rechazada cuando intentes acceder a Webmin. Esto se debe a que CentOS incluye un firewall configurado por defecto.

Para solucionarlo, escribe este comando en el terminal: “iptables -I INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 10000 -j ACCEPT”. Esto hará que el puerto 10000 se abra en tu servidor y puedas entrar a Webmin.

Con esto Webmin ya estará listo para funcionar. Para entrar, utiliza el enlace (cambia el dominio por el nombre de tu servidor). Fíjate en que hay que entrar por HTTPS —no por HTTP— y que recibirás un aviso de seguridad de certificado por parte del navegador.

Esto es normal, ya que el SSL de Webmin es un certificado autofirmado y tu navegador aún no lo conoce. Usa la opción de Continuar de todas formas en el navegador y podrás comprobar que Webmin ya está instalado.

Cómo instalar Webmin en Ubuntu Server 16.04

Instalar Webmin en Ubuntu Server 16.04 es muy sencillo y tan solo tienes que seguir los pasos que te indicamos a continuación. Si vas a usar Virtualmin, puedes ignorar esta sección e ir directamente a nuestra guía sobre cómo instalar Virtualmin.

Ten en cuenta, eso sí, que te recomendamos que el servidor donde quieras instalar Webmin esté completamente limpio y preferiblemente que esté recién instalado y sin ningún servicio configurado.

Para seguir estos pasos será necesario que te conectes por consola al servidor. Para ello necesitarás un cliente de terminal (como PuTTY para Windows o iTerm para Mac) y que tengas los datos de acceso root del servidor.Una vez estés conectado, te recomendamos empezar por actualizar toda la paquetería del sistema operativo. Para ello, usa el comando “apt-get update && apt-get upgrade”. Ten en cuenta que el sistema te pedirá que confirmes la operación, por lo que tendrás que escribir “S” (de Sí) o “Y” (de Yes) para hacerlo.

Webmin está escrito en el lenguaje de programación Perl y para funcionar correctamente necesita una serie de dependencias que no están añadidas en Ubuntu Server 16.04 por defecto: tienes que instalarlas para continuar.

Puedes usar el siguiente comando para hacerlo: “apt-get install libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libio-pty-perl apt-show-versions libapt-pkg-perl”. Como antes, el sistema te pedirá que confirmes la descarga. Llegado el momento, escribe Sí/Yes para hacerlo.

Ahora tienes que descargar Webmin en el servidor. Para ello, primero tendrás que buscar el enlace del paquete a instalar en la página de descargas de Webmin.

Es importante que te fijes bien en el enlace, puesto que necesitarás la versión para Ubuntu (o Debian) que está etiquetada como DEB.

Una vez localizado, para descargarlo tan solo tienes que escribir el comando wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.880_all.deb

(asegúrate de actualizar el enlace y usar el último de la página de descargas) y esperar a que el sistema baje el paquete.

Con el paquete descargado —y las dependencias resueltas— es hora de instalar Webmin en tu Ubuntu Server 16.04. Para ello usa el comando “dpkg -i webmin_1.880_all.deb” tal y como te mostramos a continuación.

Revisa que el nombre de fichero sea el mismo que el tuyo (si usas una versión de Webmin distinta a la que aparece en este manual, su nombre habrá cambiado).

En este momento, el sistema de paquetes de Ubuntu comenzará a trabajar para instalar Webmin. Pasados unos minutos deberías ver la pantalla de confirmación de que todo está bien, tal y como mostramos a continuación.

Ubuntu 16.04, al contrario que CentOS 7.4, no tiene reglas de Firewall por defecto, por lo que podrás acceder directamente a Webmin a través de la URL (recuerda cambiar el enlace para usar el dominio de tu servidor).

En caso contrario, será necesario permitir el acceso al puerto 10000 con el comando: “iptables -I INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 10000 -j ACCEPT”. Tendrás que acceder al panel a través de HTTPS (no HTTP), puesto que Webmin exige utilizar conexiones seguras. Eso sí, recibirás una advertencia de tu navegador que te indicará que el certificado no es de confianza. Esto es normal, puesto que es un certificado firmado por el propio Webmin. Utiliza la opción Continuar de todas formas de tu navegador y llegarás a la pantalla de ingreso del panel que mostramos a continuación.

Cómo instalar Webmin en Debian 9.0 “Stretch”

Instalar Webmin en Debian 9.0 “Stretch” es un proceso muy similar al de Instalar Webmin en Ubuntu Server 16.04, pero tiene sus pequeñas diferencias a nivel de dependencias que hacen que prefiramos añadir aquí su propio capítulo.

Date cuenta de que si vas a usar Virtualmin puedes ignorar esta sección e ir directamente a nuestra guía sobre cómo instalar Virtualmin.

El motivo de estas diferencias es que esta distribución siempre fue muy conservadora con su versión Stable y la paquetería no es tan moderna como la usada en Ubuntu Server, lo que hace que las dependencias sean más y tengan nombre distintos.

La instalación de Webmin no es complicada, pero si es recomendable que el servidor en el que lo configures esté recién instalado y tenga cuantos menos servicios mejor.

Aclarado esto, lo primero que has de saber es que para instalar Webmin en Debian 9.0 “Stretch” necesitarás acceder por consola SSH a tu servidor. Para ello puedes usar un cliente de terminal (como PuTTY para Windows o iTerm para Mac). Además, es imprescindible tener privilegios de administrador (o root) al servidor.

Una vez te hayas conectado, el primer paso recomendado es actualizar todos los paquetes de Debian para garantizar una mayor compatibilidad y seguridad. Es muy sencillo hacerlo: escribe el comando “apt-get update && apt-get upgrade” y el proceso se realizará automáticamente una vez lo confirmes escribiendo Sí/Yes.

Con el sistema actualizado es el momento de preparar las dependencias de Webmin. ¡Ojo!, porque son bastantes. Para instalarlas todas a la vez usa este comando: “apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libio-pty-perl apt-show-versions python libapt-pkg-perl”.

Con el sistema actualizado y las dependencias listas ya puedes instalar Webmin. Lo primero es descargarlo. Para ello, accede al repositorio de descargas de Webmin y localiza el enlace para Debian, que es el mismo que el de Ubuntu y está etiquetado como DEB.

Una vez lo tengas puedes usar el siguiente comando desde la consola para descargar el paquete a tu servidor:

“wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.880_all.deb --no-check-certificate” (sustituye el enlace por el correcto si te has bajado una versión distinta).

Fíjate en que este comando es ligeramente distinto al que usamos en los capítulos de Cómo instalar Webmin en Ubuntu Server 16.04 y Cómo instalar Webmin en CentOS 7.4.

El motivo es que la distribución Debian es mucho más estricta con los certificados de confianza que incluye y es necesario indicar a wget que ignore aquellos que no cumplen sus criterios de seguridad.

Escasos segundos después de haber introducido el comando, el paquete estará disponible para ser instalado.

Puesto que ya tienes las dependencias listas, no hay razón para demorarlo más y puedes usar este comando para instalar Webmin: “dpkg -i webmin_1.880_all.deb”. Recuerda cambiar el nombre de fichero si estás usando una versión distinta a la que mostramos en este manual de Webmin.

El comando dpkg que acabas de escribir terminará de instalar Webmin en unos segundos y mostrará una pantalla indicando que todo fue exitoso, tal y como mostramos a continuación.

Con Webmin instalado, solo te falta acceder a él. Para ello, usa cualquier navegador y accede a la URL (recuerda cambiar el dominio del enlace por tu nombre de servidor). Fíjate que la URL está usando HTTPS y no HTTP. Esto es importante puesto que Webmin no acepta conexiones inseguras.

Al acceder a la página recibirás una advertencia de seguridad por parte de tu navegador que te dirá que el certificado no es de confianza. Esto es debido a que el certificado que está usando Webmin está autofirmado y es completamente normal. En este caso debes usar la opción de Continuar de todos modos que te ofrecerá tu navegador para entrar en Webmin.

Como Ubuntu 16.04, Debian Stretch no tiene configurado un Firewall por defecto, por lo que deberías poder entrar sin problemas en Webmin. No obstante, si recibes un error de “Conexión rechazada” tendrás que abrir el puerto 10000 para conexiones entrantes. Para ello usa el siguiente comando: “iptables -I INPUT -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 10000 -j ACCEPT”.

Si todo ha ido bien, al acceder a la URL de Webmin verás su pantalla de login.

Cómo acceder a Webmin

Acceder a Webmin es tan sencillo como ingresar la siguiente dirección en tu navegador favorito: .

Ten en cuenta que en nuestro ejemplo el servidor se llama manualdewebmin.es y tendrás que cambiarlo por el nombre de tu servidor (por lo general, el nombre del dominio principal asociado al mismo).

También puedes acceder mediante la IP y no el dominio, usando para ello este formato (tendrás que cambiar la IP por la de tu servidor).

Al acceder se te mostrará esta pantalla de bienvenida, donde tendrás que introducir un usuario del sistema. Date cuenta de que, en función del usuario que uses, tendrás más o menos permisos.

Para una administración total y completa tendrás que entrar con el usuario root, que es el superadministrador en sistemas Linux y Unix. Una vez hayas entrado, llegarás a la pantalla de inicio —también llamada dashboard—, que explicamos en el siguiente capítulo de este manual de Webmin.

Cómo cambiar el idioma de Webmin

Una vez hayas accedido por primera vez puedes querer cambiar el idioma de Webmin a otro que no sea el inglés.

Para eso solo tienes que dirigirte a la sección Webmin → Change Language and Theme (1), marcar la opción Personal choice (2), elegir el idioma que quieras (3) y hacer clic en el botón Make Changes (4). A continuación, te señalamos todos los pasos a seguir.

Observa que en este tutorial nosotros mostraremos las opciones en español a partir de esta sección.

Pantalla de inicio o dashboard de Webmin

El dashboard de Webmin es la pantalla que te recibe cada vez que accedas al panel y desde ella tendrás una visión general de tu servidor, además de disponer de herramientas para configurarlo o modificar tu perfil de usuario.A continuación, te mostramos una captura de pantalla en la que hemos marcado las opciones más importantes del dashboard de Webmin con círculos rojos. Fíjate bien en los números que marcamos porque los usaremos a continuación para explicarte en detalle sus funciones.

Opción 1: Buscador de Webmin

Una de las opciones más importantes en el día a día es el buscador de Webmin. Esta pequeña caja de búsqueda te permitirá escribir cualquier acción o configuración de Webmin que necesites y te mostrará las sugerencias relacionadas con ella.

Tanto si dominas a la perfección Webmin como si estás empezando a usarlo, es la opción predilecta para acceder a los distintos menús, pues no solo es más rápida, sino que además puede ayudarte a encontrar una opción que está escondida en un menú con solo escribir un término relacionado con la acción que quieres llevar a cabo.

Opción 2: Categorías de Webmin

Las categorías de Webmin agrupan las distintas opciones que ofrece el panel. Si despliegas cada una verás las posibilidades relacionadas con cada acción.

A continuación, te explicamos brevemente qué representa cada categoría de Webmin y qué opciones hay en su interior.

Categoría “Webmin” : almacena opciones propias de Webmin como las copias de seguridad de la configuración de Webmin , el log histórico de operaciones hechas a través del panel, el control de actualizaciones del panel , la gestión de usuarios de Webmin o la configuración de autenticación de doble factor .

Categoría “Sistema” : configuraciones propias del sistema operativo, entre las que se incluyen: el registro de servicios de systemd que se iniciarán con el servidor, cambio de contraseñas de usuarios del sistema, gestión de los sistemas de ficheros locales y en red, cuotas de disco , backups de archivos , rotación de logs , listado de procesos activos, gestión de tareas cron , actualizaciones de la paquetería y control de logs del servidor .

Categoría “Servidores” : Esta es una de las categorías que más usaremos, pues permite gestionar la mayoría de los servicios de nuestro servidor, entre los que se encuentran: servidor web Apache , servidor DNS , compartición de archivos con SAMBA , servidor SSH o servidor de correo Sendmail .

Categoría “Otros” : Aquí hay varias utilidades que te ayudarán en el día a día de la administración de Webmin. Las que consideramos más importantes son: acceso a la consola SSH por navegador , proxy HTTP para ver páginas desde el servidor, gestor de archivos (versión HTML y Java), protección de directorios por contraseña , revisión del estado de los servicios y subida/descarga de archivos del servidor .

Categoría “Red” : Opciones relacionadas con la red del servidor. Las más importantes son: monitorización del uso del ancho de banda , control del firewall del servidor , configuración de red del servidor y creación de túneles SSH .

Categoría “Hardware” : Permite revisar el estado del hardware del servidor, como impresoras o dispositivos conectados a través de USB.

Categoría “Cluster” : Permite gestionar un clúster de servidores Webmin . Esto puede ayudarte a tener agrupados varios servidores que usen este panel y ejecutar aquí acciones que afecten a varios servidores a la vez . Lamentablemente, esta opción no es tan potente como los sistemas de automatización que podemos usar por línea de comandos —tal y como explicamos en el capítulo ¿Cuáles son las desventajas de Webmin? — .

Categoría “ Un-used Modules ” : Como indicamos antes, Webmin es un panel de control modular , lo que significa que muchas de sus opciones dependen de instalar plugins o añadidos. En esta categoría se muestran aquellos módulos no instalados . Si no sabes cómo instalar módulos de Webmin , no te preocupes, pues te lo enseñaremos más adelante.

Opción “Reajusta Modules” : Cada vez que instales un módulo de Webmin será necesario que pulses esta opción, cuya misión es la de hacer que un complemento que no aparezca en el panel de Webmin —pero sí en la categoría Un-used Modules — se muestre correctamente bajo la categoría Servidores .

Opción 3: Preferencias de Webmin

Esta pequeña barra de herramientas te permite acceder rápidamente a las opciones que son más usadas en el día a día de la administración de servidores con Webmin.

La primera opción desde la izquierda te permite alternar entre el theme claro y oscuro. En nuestras capturas de pantallas usaremos el oscuro, puesto que nos parece más cómodo para la vista.

La segunda opción es una consola SSH por navegador por la que podrás hacer cualquier gestión igual que la harías a través de un terminal normal (como PuTTY). Es muy práctico tenerla aquí y te permite acceder por terminal sin tener que usar otro programa adicional.

La tercera opción no nos parece muy útil y solo sirve para añadir a los marcadores la página actual.

La cuarta opción permite acceder a la configuración del theme de Webmin, donde podrás instalar uno nuevo o tan solo cambiar algunas partes de su diseño. También puedes acceder a esta pantalla desde la categoría Webmin → Webmin Configuration.

La quinta opción te permite cambiar datos sobre tu perfil de usuario de Webmin. No te recomendamos hacer ningún cambio en esta pantalla a la que también puede accederse desde la categoría Webmin → Webmin Users.

La última opción sirve para hacer logout o cerrar tu sesión actual de Webmin.

Opciones 4, 5 y 6: Usos de recursos del servidor

Estas cuatro opciones sirven para ver en valores porcentuales el uso de recursos de tu servidor Webmin.

Particularmente ilustran tres métricas distintas: uso de CPU (o procesador) del servidor, cantidad de memoria RAM libre (no tiene en cuenta la memoria cacheada) y porcentaje de espacio ocupado en tus discos duros.

Además de ilustrar el estado de estos recursos, puedes pulsar en cualquiera de los tres círculos para ser dirigido a una pantalla en la que verás los procesos que más CPU o memoria usan, o bien la información del espacio usado por usuario (lo que puede ayudarte a encontrar quién está haciendo un uso muy elevado del espacio).

Opción 7: Información adicional sobre Webmin y el servidor

La siguiente pantalla ofrece mucha información útil sobre tu servidor. A continuación, te explicamos cada uno de los campos para que tengas claro qué significan:

Nombre host del sistema indica cuál es el nombre del servidor y su dirección IP.

Sistema Operativo indica el sistema operativo del servidor, así como su versión.

Versión Webmin , como imaginarás, es la versión de Webmin que estás usando.

Versión Tema es la versión del tema actual de Webmin. Si usas uno que no sea el por defecto, asegúrate de tenerlo siempre actualizado .

Hora del sistema indica la hora del sistema. Asegúrate de que siempre sea correcta.

Kernel indica la versión del kernel de tu sistema operativo, así como la arquitectura. En nuestro caso, usamos el kernel 2.6.32 en un sistema con arquitectura x86_64 (64 bits).

Información CPU ilustra el procesador —o procesadores— de tu servidor. Nuestro VPS SSD1 tiene un núcleo dedicado de un Intel Xeon E5-1650 v4 3.6Ghz .

Uptime de Sistema indica el tiempo que lleva el servidor encendido sin reiniciarse .

Procesos ejecución es una etiqueta que muestra el número actual de procesos del sistema. Puedes hacer clic en ella para ver la lista de los mismos.

Carga media en CPU te muestra la carga del servidor actual, hace 5 minutos y hace 15 minutos. Fíjate que esto no es un valor porcentual. La carga máxima de un servidor será siempre 1.0 multiplicado por su número de núcleos . En nuestro caso el máximo de carga es de 1.0; valores superiores indican un uso abusivo de CPU .

Memoria real no tiene en cuenta la caché de memoria y por eso llama “real” a la métrica.

Actualizaciones de paquetes

Package updates

Opción 8: Accesos recientes

Esta opción existe para mostrarte los accesos recientes a Webmin. Si en algún momento ves aquí un acceso a una hora que no te suena o desde una IP desconocida, te recomendamos que cambies las contraseñas para ese usuario, pues puede significar que la cuenta de Webmin ha sido comprometida.

Cómo hacer una copia de seguridad de la configuración de Webmin

Una vez tengas configurado nuestro servidor de forma adecuada es importante que hagas, de forma frecuente, copias de seguridad de la configuración de Webmin. De esta forma, si alguna eventualidad te dejase sin servidor, podrías instalar Webmin en otra máquina distinta y restaurar la configuración de tu anterior servicio. De esta forma, reducirías el tiempo de caída de tus páginas web y servicios.

Estas copias de seguridad incluyen dos cosas: los módulos de Webmin que tienes instalados y su configuración. No es una copia de seguridad de tus datos, solo de la configuración de Webmin. Más adelante explicamos cómo hacer copias de seguridad de contenidos en Webmin.

Para acceder al sistema de copias de seguridad de la configuración de Webmin puedes dirigirte a la categoría Webmin → Backup Configuration Files (1) o bien escribir “backup” en el buscador de Webmin.

A continuación te enseñamos la pantalla donde puedes ver la categoría que indicamos, señalada con una flecha roja, y las opciones de copias de seguridad —señaladas con círculos numerados—.

Al hacer una copia de seguridad de la configuración de Webmin lo más importante es elegir los módulos de los que quieras hacer copia de seguridad en la lista que marcamos con el número 2.

Por norma general, te recomendamos seleccionar todos los módulos, ya que así tendrás una copia completa de todo Webmin. Para ello, haz clic con el ratón en el nombre del primer módulo y arrastra hacia abajo hasta que los tengas todos seleccionados.

La opción 3 ilustra el menú que te permite elegir a dónde quieres enviar la copia de seguridad. Tienes 4 opciones:

Archivo local guardará un archivo en el propio servidor. Tendrás que poner la ruta absoluta al archivo en el campo designado.

Servidor FTP te permitirá subir el archivo a un servidor FTP remoto. Tendrás que proporcionar todos los datos de configuración FTP.

Servidor SSH es similar a la opción anterior, pero usará SSH y no FTP. Tendrás que proporcionar los datos de FTP (no permite usar llaves de autenticación).

Descargar en navegador te permitirá descargarte la copia a tu ordenador. Bastante útil si quieres hacer una copia de vez en cuando para guardarla de forma personal.

Por último, en el campo marcado con un 3 y denominado Incluir en copia seguridad has de marcar la opción Archivos de configuración de módulo Webmin y Archivos de configuración de servidor.

Con todo lo anterior hecho, haz clic en la opción Hacer Copia de Seguridad Ahora y tendrás una copia de seguridad de la configuración de Webmin.

Cómo programar una copia de seguridad de la configuración de Webmin

Antes te explicamos cómo hacer copias de seguridad de la configuración de Webmin, pero eso te exigiría tener que entrar manualmente a Webmin cada vez que quieras hacerlo, lo cual no es muy operativo.

La solución ideal es la de programar Webmin para haga automáticamente esta tarea y eso es lo que te vamos a enseñar ahora.

Para empezar, dirígete a Webmin → Backup Configuration Files (1) y allí haz clic en la pestaña Scheduled backups (2).

Al hacerlo verás la lista de programaciones creadas —si tienes alguna— y un botón que te permitirá crear una nueva llamado Añadir una nueva copia de seguridad planificada (3).

Al hacerlo entrarás en la pantalla de creación de nueva tarea programada para copias de seguridad de la configuración de Webmin.

Aquí hay varias opciones importantes y por ello las enumeramos a continuación para explicártelas:

Las opciones 1, 2 y 3 especifican los datos de la copia de seguridad a realizar. Te recomendamos revisar el apartado Cómo hacer una copia de seguridad de la configuración de Webmin donde explicamos, detalladamente, qué hace cada una de estas opciones.

La opción 4 es una configuración avanzada que permite ejecutar un comando antes y después de la tarea de copia de seguridad. Existe por si necesitas ejecutar alguna tarea especial antes de la copia, como parar algún servicio antes de hacer la tarea y arrancarlo de nuevo al terminar. Si no tienes ninguna necesidad especial, puedes ignorar esta opción tranquilamente.

La opción 5 permite configurar una notificación por correo electrónico que será enviada cuando termine la tarea. Tendrás que especificar la dirección de correo a la que quieres enviar el resultado, así como si quieres enviar siempre o sólo cuando haya errores (opción recomendada).

Fíjate que aquí es muy importante marcar la opción ¿Copia de Seguridad Planificada habilitada? en la opción Sí, a las horas seleccionadas abajo. De no hacerlo, la tarea programada no funcionaría.

Por último, está la parte en la que tienes que configurar cuándo quieres que se ejecute la tarea. Aquí elegirás el minuto, hora, día, día del mes y día de la semana en el que quieres que se ejecute.

Por defecto, crea una programación diaria que se ejecuta en el minuto 0 y a la hora 0 todos los días, es decir, de madrugada. Puedes ajustarlo cuando quieras. Ten cuidado con elegir la opción Todos en la columna de minutos o de horas porque harías que la copia se ejecute varias veces por día (¡incluso varias veces por hora!).

Finalmente, solo será necesario que pulses en el botón Crear para que la tarea quede creada, tal y como ilustramos en la captura siguiente.

Cómo restaurar una copia de seguridad de la configuración de Webmin

Si en algún momento te equivocas al configurar el panel y haces que un servicio deje de funcionar bien, deberías plantearte restaurar una copia de seguridad de la configuración de Webmin para volver a un estado anterior.

Estas copias no modificarán el contenido de tus bases de datos, webs u otros servicios alojados en el servidor, pero dejarán toda la configuración de Webmin tal y como estaba en un estado anterior. Esto te permitirá salir de situaciones apuradas causadas por cambiar mal algún parámetro.Restaurar un backup en Webmin no puede ser más sencillo. Para hacerlo, dirígete a la sección Webmin → Backup Configuration Files (1) y ahí pulsa la opción Restore now (2). Una vez dentro, verás la pantalla que mostramos a continuación, donde enumeramos las distintas opciones de restauración.

La opción Módulos a restaurar (3) permite especificar para qué módulos quieres restaurar la configuración. Al contrario que para hacer copias de seguridad de la configuración de Webmin, te recomendamos elegir solo los módulos afectados. Puedes hacer clic con la tecla control (o comando si usas un Mac) para elegir varios módulos distintos.

A continuación, en Restaurar desde (4) deberás elegir desde dónde quieres restaurar el archivo de copia de seguridad de la configuración de Webmin. Te explicamos las distintas opciones a continuación:

Archivo local permite restaurar una copia desde un archivo del propio servidor. Tendrías que especificar la ruta completa a dicho fichero.

Servidor FTP te permite restaurar desde un fichero alojado en un servidor FTP externo. Tendrás que especificar usuario, contraseña, servidor, puerto y nombre del fichero a restaurar.

Servidor SSH es similar a la opción Servidor FTP , pero te permite utilizar SSH y no FTP.

Archivo cargado te permite usar un archivo de tu ordenador para restaurar la copia de seguridad. Para ello, selecciona esta opción y haz clic en el icono de “adjunto” al lado de la misma. Se te mostrará un diálogo que te permitirá elegir el archivo a restaurar.

Con el número 5 señalamos dos opciones:

¿Aplicar configuraciones? has de marcarla como Si o, de lo contrario, los cambios no surtirán efecto inmediatamente tras restaurar el archivo.

Just show what will be restored? permite simular una restauración sin hacer cambios de verdad. Al seleccionar Si se mostrará una lista de los archivos que cambiarían si hiceras la restauración “de verdad”.

Por último, tendrás que pulsar el botón Restaurar Ahora (6) para iniciar el proceso de restauración. Webmin te informará por pantalla del resultado de la operación.

Cómo ver el log de acciones de Webmin

El log de acciones de Webmin es un registro histórico que almacena todos los cambios que se han hecho en la configuración del panel, así como detalles sobre el usuario que ha efectuado dicho cambio.

Es una información importantísima si tienes un entorno en el que trabajan varias personas y quieres saber qué hace cada una o si ha habido un error y quieres saber qué configuraciones se han hecho antes de que éste se produjese.

Para acceder a él, solo tienes que dirigirte a la opción Webmin → Webmin Actions Log (1) o escribir “actions log” en el buscador de Webmin. Al hacerlo llegarás a un formulario que te permitirá filtrar los registros de acciones por varios criterios, que mostramos a continuación.

El log de actividad de Webmin puede ser muy grande, por eso es importante saber utilizar esta pantalla para filtrar los resultados acorde a lo que necesites.

Para empezar, puedes usar la opción Actions in module (2) para filtrar la salida solo a los registros de un módulo dado. Esto es útil si quieres saber qué cambios ha sufrido un módulo en concreto a raíz de un error, por ejemplo. Puedes dejarlo para que muestre todos los módulos con la opción In any module.

Adicionalmente, puedes usar la sección Actions on dates (3) para escoger el rango de fechas para el que quieres ver el log. Puedes mostrar todo el log con la opción At any time (no recomendado), mostrar sólo el día de hoy con For today only, mostrar el día de ayer con For yesterday only o la semana anterior con During the last week. Si necesitas especificar un intervalo de fechas personalizado, puedes usar el campo Between para seleccionar en los calendarios una fecha inicial y una final.

Con el campo Action description contains (4) puedes buscar acciones que coincidan con un texto. Por ejemplo, si quieres localizar las instalaciones de módulos o paquetes podrías escribir el texto “installed” aquí y solo se mostrarían los registros coincidentes.

¿Te ha pasado alguna vez que un archivo de configuración del servidor ha cambiado y no sabes quién o cuándo se hizo la modificación? Con Webmin podrás usar el campo Actions that modified file (5) para buscar cambios que afecten a un fichero en concreto.

Para eso, selecciona la opción That modified file y escribe la ruta absoluta del archivo que quieres monitorizar. Creemos que ésta es una opción muy útil.

También puedes usar la opción File change or command run (6) para filtrar la salida en función de si se ha ejecutado un comando en concreto o no. Si quieres usarla, elige Changes containing y escribe el comando que vas a buscar en los registros.

Por último, tienes la opción Show full action descriptions? (7) que te mostrará información adicional en el registro. Puede hacer que las pantallas que se muestren sean muy grandes, por lo que te recomendamos desactivarlo salvo que necesites más información por algún motivo.

Finalmente, puedes usar el botón Search para mostrar el registro. A continuación te mostramos qué aspecto tiene:

Fíjate que para cada línea se muestra la acción que se llevó a cabo, el módulo y usuario implicado en el cambio, la fecha y dirección IP. Además, tienes la opción Export as CSV para exportar el registro a un fichero y bajártelo a tu ordenador.

Cómo bloquear a determinadas IPs el acceso a Webmin

Si solo tú accedes a Webmin y lo haces siempre a través de un rango de direcciones IP definido, no hay motivo por el cual tengas que permitir a cualquier visitante intentar acceder al panel.

Gracias a esta opción, podrás denegar completamente el acceso a Webmin a algunas IPs o, directamente, bloquearlas todas salvo aquellas que uses tú personalmente para conectarte al servidor.

Para hacer esto tienes que entrar en la sección Webmin → Webmin Configuration (1) y allí elegir la opción Control de Acceso a IP (2).

Una vez dentro, se te mostrará la pantalla siguiente en la que tienes varias opciones para definir tu estrategia para bloquear el acceso de algunas IPs a Webmin.

Si quieres permitir el acceso a Webmin desde cualquier IP salvo contadas excepciones, marca la opción Allowed IP Addresses (1) como Denegar las peticiones listadas. De esta forma, todas las IPs que añadas en el cuadro de texto verán denegada su conexión a Webmin (pero seguirán pudiendo conectarse a otros servicios del servidor).

Si quieres bloquear el acceso a Webmin a todas las IPs que no estén autorizadas, marca la opción Allowed IP Addresses (1) como Sólo permitir desde las direcciones listadas. De esta forma solo se permitirán las IPs que añadas, implementando de facto una lista blanca.

Marcar la casilla Include local network in list añadirá las redes locales del servidor a la lista de IPs, permitiendo —o bloqueando— el acceso a la red local en la que te encuentres. Esta opción solo tendría sentido si tuvieses acceso directo a Webmin desde tu red corporativa, es decir, si el servidor estuviese alojado en tu misma red.

El campo Resolver nombres de máquina en cada petición (2) hará que se intente resolver el DNS —o DNS inverso— de cada petición entrante. Esto no es necesario y puede ralentizar ligeramente el acceso a Webmin.

La opción Trust remote IP address provided by proxies? (3) hace que Webmin permita a los servidores proxy enmascarar la IP del visitante. Esto, por seguridad, debería estar marcado como No.

Una vez hayas configurado las opciones que necesites haz clic en Salvar y ya tendrás tus bloqueos listos.

Cómo configurar la IP y el puerto de Webmin

Por defecto Webmin funciona escuchando en todas las IPs asociadas a tu servidor y usa el puerto 10000 para las comunicaciones. No obstante, por seguridad puedes querer cambiar a un puerto distinto.

Para hacer esta gestión tendrás que acceder a Webmin → Webmin Configuration (1) y allí entrar en Puertos y Direcciones (2).

Una vez hayas accedido verás la siguiente pantalla:

Las opciones que nos interesan son las que están metidas dentro del recuadro rojo de la imagen.

Donde dice Escuchar en IPs y puertos te permitirá permitirá añadir las direcciones IP del servidor que estarán disponibles para acceder a Webmin. Por defecto está marcada la opción Cualquier dirección y Puerto especial: 10000, pero podrías poner cualquier valor para el puerto.

Si sencillamente necesitas cambiar el puerto de Webmin solo tendrás que cambiar el valor 10000 por otro. Fíjate que hay una opción llamada Open new ports on firewall?. Si cambias el puerto de acceso te recomendamos que la marques.

Esta opción abrirá automáticamente el nuevo puerto en el firewall de tu servidor para evitar que te quedes sin acceso, aunque en ocasiones puede dar problemas. Si fuese así puedes usar este comando de consola para abrir el firewall para un puerto: “iptables -I input -p tcp -s 0.0.0.0/0 --dport 10000 -j ACCEPT”. Recuerda cambiar el puerto del comando por el que hayas puesto tú en Webmin.

La opción Accept Ipv6 connections? permite activar o desactivar el acceso mediante direcciones IPv6 a Webmin. Te recomendamos dejarla desactivada pues para usarla necesitarás tener instalado el módulo Perl-Socket.

Una vez hayas terminado sencillamente pulsa el botón Salvar y la nueva configuración estará lista.

Cómo actualizar Webmin a su última versión

Webmin cada cierto tiempo recibe actualizaciones, no solo de seguridad, si no también de cambios que añaden nueva funcionalidad y modifican el diseño del panel en sí para hacerlo más amigable si cabe. Si quieres evitar problemas de seguridad en el futuro es importante que actualices el panel de forma frecuente.

Afortunadamente actualizar Webmin es muy fácil y ahora te explicamos los pasos necesarios para hacerlo. Primeramente dirígete a la opción Webmin → Webmin Configuration (1) y allí entra en la opción Mejorar versión Webmin (2).

Una vez hayas entrado en Mejorar versión Webmin verás la pantalla que mostramos a continuación en la que tendrás que asegurarte de que está marcada la opción Última versión desde www.webmin.com (señalada con una flecha roja). Con ella seleccionada bastará con que hagas clic en el botón Mejorar versión Webmin para realizar el proceso de actualización.

Las actualizaciones de Webmin también pueden verse —y realizarse— desde el panel de inicio de la aplicación, como puede verse a continuación.

Cómo actualizar Webmin automáticamente

Si quieres programar las actualizaciones para no tener que actualizar Webmin manualmente puedes utilizar la opción que verás en la sección Webmin → Webmin Configuration → Mejorar versión Webmin → Scheduled update (1).

Allí tendrás que asegurarte de que la opción Actualización planificada actualmente activada (2) está marcada como Si y de que la opción Actualizar desde www.webmin.com (3) está marcada.

Con esas opciones seleccionadas haz clic en Salvar y Aplicar para que los cambios surtan efecto.

Cómo gestionar los módulos de Webmin

Webmin es un panel de administración modular compuesto por un núcleo de programación —que contiene las funcionalidades básicas de la herramienta— y un conjunto de módulos que añaden funcionalidad extra que no existe de serie, como compatibilidad con servidores MySQL o Apache, servicios como fail2ban, o posibilidad de permitir acceso al correo electrónico mediante POP o IMAP usando Dovecot.

Por defecto Webmin ya incluye un montón de módulos preinstalados (pero no activados) para la mayoría de gestiones que necesitarás realizar en un servidor. No obstante, puede darse el caso de que necesites instalar un nuevo módulo o reinstalar uno existente que hayas tenido que borrar, de forma deliberada o accidental.

Toda la gestión de los módulos se hace desde la pantalla Webmin → Webmin Configuration (1). Allí tendrás que elegir la opción Modulos de Webmin (2).

Cómo instalar módulos de Webmin

Cuando entres en la pantalla de gestión de módulos, a la que te enseñamos a entrar en el capítulo anterior, estarás situado en la pestaña Install y, por lo tanto, podrás empezar a instalar módulos inmediatamente.

Ten en cuenta que hay varios orígenes distintos desde los que instalar módulos de Webmin, así que vamos a enseñarte una imagen de la pantalla de instalación y a continuación te explicaremos la diferencias entre los distintos métodos.

La opción Desde archivo local (1) te permite instalar un módulo que haya sido descargado previamente en el propio servidor. No es una opción que se use habitualmente, pero si tuvieses el fichero descargable alojado allí podrías instalarlo escribiendo su ruta absoluta en el cuadro a la derecha de la opción.

Eligiendo Desde archivo a cargar (2) podremos instalar un módulo que previamente nos hayamos descargado al ordenador que accedemos para entrar a Webmin. A la hora de descargar módulos podemos encontrarlos de dos tipos:

Módulos oficiales de Webmin , que pueden descargarse en este enlace .

Módulos no oficiales de Webmin , que pueden encontrarse en Módulos no oficiales de Webmin .

La diferencia entre ambos tipos de módulos es que los primeros son desarrollados por el propio personal de Webmin y ya vienen incluídos con el propio panel. Los módulos no oficiales, sin embargo, son desarrollados por la comunidad y nunca van incluídos en la instalación.

La opción Desde dirección URL ftp o http (3) nos permite instalar un módulo para el que sepamos la URL completa que apunte a su archivo. Podríamos, por ejemplo, acceder al catálogo de módulos de Webmin, localizar el que queremos, usar la opción Copiar destino del enlace en nuestro navegador y pegarla en el cuadro de texto a la derecha de la opción.

Una forma rápida de instalar un módulo oficial es utilizar la opción Módulo estandar de www.webmin.com (4). Tan solo tendrás que introducir el nombre del módulo que quieres en el cuadro de texto. Alternativamente, puedes pulsar en el icono circular que está a la derecha del cuadro de texto para ver el listado de módulos estándar.

Ten en cuenta que instalar módulos estándar no es necesario, puesto que vienen instalados de base con el panel. Esta opción solo tiene sentido si se ha borrado voluntariamente alguno de estos módulos.

Por último, la opción Módulo externo desde (5) nos permite instalar un módulo de terceros de los que se encuentran en el catálogo de Webmin. Esta opción funciona exactamente igual que la anterior.

Una vez hayas elegido el módulo a instalar con una de las opciones anteriores tan solo tendrás que pulsar la opción Instalar Módulo para que este se instale.

Cómo desinstalar módulos de Webmin

Para desinstalar un módulo de Webmin tan solo tendremos que acceder a la pantalla de gestión de módulos y entrar en la pestaña Delete (1). Una vez dentro, tienes que elegir el módulo (o módulos) a borrar de la lista y pulsar el botón Borrar Módulos Seleccionados de la parte inferior de la pantalla.

Si el módulo que intentas desinstalar es una dependencia de otros que estás usando, Webmin no te dejará continuar. Puedes marcar la opción Ignore module dependencies when deleting (2) para omitir esta comprobación y hacerlo de todas formas, pero ten en cuenta que, de hacerlo así, no podrás usar los módulos que requieran tener instalado aquel que has borrado.

Cómo actualizar los módulos inactivos de Webmin

En ocasiones, al instalar, borrar o activar módulos de Webmin es posible que el panel no los muestre, o bien, que los muestre como inactivos.

En ese caso tendremos que usar la opción del menú llamada Reajusta módulos (1). Al hacer clic en ella, sin más, se refrescaran los módulos y éstos se dispondrán correctamente en la categoría que deban.

Solucionar problemas con módulos de Webmin que no se activan

Si has instalado un módulo recientemente pero éste figura en la lista de Un-used Modules (1) lo primero que tienes que hacer es usar la opción Reajusta módulos (2), tal y como explicábamos en el capítulo anterior.

Si tras hacer esos pasos el problema persiste, el fallo puede ser que no tengas instaladas las dependencias del módulo o que éste necesite configuración adicional.

Afortunadamente, diagnosticar este tipo de problemas es muy sencillo en Webmin. Tan solo tenemos que desplegar la sección Un-used Modules (1) y localizar el módulo que da problemas. En nuestro caso queremos poner a funcionar el servidor módulo Dovecot IMAP/POP3 Server (2), así que cuando hacemos clic en él se nos muestran los problemas que tiene el módulo (3) y que te mostramos en la siguiente imagen.

En este caso el primer problema es que el servicio de Dovecot no está instalado, tal y como describe el error. Si te fijas verás que dentro del propio texto hay dos enlaces que te permiten solucionar el problema: el botón Pulse aquí (1) se encarga de instalar Dovecot por ti y, además, el botón Configuración del módulo (2) te permite revisar que la configuración del mismo sea correcta.

Ten en cuenta que en este caso la solución es la que describimos, pero en otro módulo el problema puede ser otro completamente distinto, cómo la necesidad de configurar algún paquete o abrir puertos en el firewall, entre otras opciones. En cualquier caso, Webmin te guiará para solucionarlo ofreciéndote enlaces.

Cómo configurar los módulos de Webmin

La mayoría de los módulos de Webmin tienen partes de su configuración que requieren tu atención, ya sea para configurarlos a tu gusto o para que estos funcionen como estimes.

La configuración de todos ellos va a ser completamente heterogénea —puesto que cada módulo sirve para una cosa distinta—, pero lo que sí es homogéneo es la forma de acceder a su menú de configuración.

Para ello lo primero que tienes que acceder es entrar en el módulo que quieres configurar. En nuestro caso vamos a ilustrar cómo configurar el módulo de MySQL que ya tenemos instalado y podemos encontrar dentro de la sección Servidores → MySQL Database Server (1). En esa pantalla (y en la de cualquier módulo) puedes encontrar el menú de configuración del mismo pulsando en el pequeño botón con forma de engranaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla (en la imagen siguiente lo marcamos con un número 2).

Al pulsar en el icono accederás a la configuración del módulo, que será distinta para el que quieras configurar. A continuación te mostramos la pantalla de configuración del módulo de MySQL para Webmin para que veas qué aspecto tiene.

Cómo cambiar el tema de Webmin

Webmin incluye varios temas visuales que puedes elegir mediante su configuración. En nuestra guía usamos el tema oscuro por defecto (como explicamos en la sección que habla de las preferencias de Webmin) porque nos parece muy claro y cómodo para la vista, pero tú puedes cambiar y escoger el que te más te guste, instalando a mayores otro si los que vienen de serie no te gustan.

Para hacerlo tendrás que dirigirte a la sección Webmin → Webmin Configuration (1) y desde ahí acceder al apartado Temas de Webmin (2).

Una vez dentro del apartado estarás en la pantalla que te permite configurar el aspecto visual de el tema activo de Webmin. No nos vamos a parar mucho aquí puesto que las opciones son bien sencillas y elegir una u otra es algo completamente subjetivo.

Sí vamos a mencionarte que para poder cambiar el tema has de dirigirte a la pestaña Change theme (1) y que hay una opción que te recomendamos marcar como Sí que se llama Check for Authentic Theme updates (2). Esta opción se encarga de mantener tu tema actualizado, lo cual es muy importante, y requiere que tengas instalado git en el servidor.

La ventana de la pestaña Change theme es bien sencilla y tan solo tiene un desplegable para elegir qué tema activo quieres elegir. Escoge el que más te guste y haz clic en el botón Cambiar para que éste se active inmediatamente.

Cómo instalar un tema de Webmin

Para instalar temas en Webmin, tan solo tendrás que dirigirte a la pestaña Install theme (1) accesible desde cualquiera de las dos opciones que describimos anteriormente. Al hacerlo verás la pantalla siguiente.

Para instalar temas de Webmin tienes tres opciones, que te explicamos a continuación.

La opción Desde archivo local (2) te permite instalar un tema que previamente haya sido descargado en el propio servidor de Webmin. Es una opción que casi nunca vas a usar puesto que es muy situacional.

La opción Desde archivo a cargar (3) es la más fácil de entender, puesto que si la seleccionas podrás hacer clic en el icono al lado de su nombre para elegir un tema de Webmin que te hayas descargado a tu ordenador para que sea instalado.

Por último puedes usar la opción Desde dirección URL ftp o http (4) para instalar un tema desde una dirección de Internet. Es10 útil si quieres copiar el enlace directo de la página de descargas.

Una vez hayas escogido el tema a instalar con alguna de las opciones anteriores, solo tendrás que pulsar el botón Instalar Tema para que éste se descargue y pase a estar disponible en el catálogo de temas de Webmin.

Si buscas un buen sitio para descargar temas de Webmin puedes dirigirte alrepositorio de temas de su página web.

Cómo crear usuarios de Webmin

Webmin hace dos distinciones en cuanto a los usuarios de tu sistema. Por un lado están los propios usuarios del sistema operativo (en nuestro caso: Linux CentOS 7.4) que son usados en las tareas y servicios de tu máquina. Por otro lado nos encontramos con los usuarios del propio Webmin, es decir, aquellos que pueden acceder mediante la página web al panel de administración.

Esto puede liarse aún más si sabemos que los usuarios del sistema pueden existir a la vez en Webmin. No obstante, no te preocupes, porque el proceso de crear un usuario en Webmin es sencillo.

Si alguna vez necesitas crear más usuarios para el panel (para que otra persona tenga acceso a tu servidor) puedes dirigirte a la sección Webmin → Webmin Users (1) y allí elegir la opción Crear un nuevo usuario de Webmin (2).

Al hacerlo veremos la pantalla que está a continuación. La mayoría de campos son auto explicativos, pero vamos a destacar algunos que consideramos importantes y que has de conocer.

El campo Nombre de usuario (1) hacer referencia al nombre de usuario de Webmin, no te recomendamos utilizar caracteres que no sean alfanuméricos en él. Si tienes pensado relacionar un usuario de Webmin con otro del sistema operativo tendrás que usar el mismo nombre de usuario.

En Contraseña (2) tienes tres opciones:

Configurar a: Esta configuración establecerá una contraseña para Webmin para el usuario de forma normal sin ningún tipo de connotación adicional.

Autenticación Unix : Esta opción requiere que el usuario exista como usuario del sistema operativo y al marcarla implicará que el usuario utilizará la misma contraseña para Webmin que para el sistema.

Contraseña no aceptada : El usuario nunca podrá acceder a Webmin puesto que siempre se denegará su contraseña. Es una buena forma de desactivar un usuario en Webmin.

Si quieres bloquear el acceso de un usuario de Webmin por dirección IP puedes cambiar el campo Permitir desde todas las direcciones (3) de forma que ésta bloquee todos los accesos menos los de una IP o bloquee el acceso a determinadas IPs.

Adicionalmente, en esta misma pantalla se puede usar el desplegable Modulos de webmin disponibles para marcar aquellos módulos a los que el usuario tendrá acceso, teniendo así la posibilidad de controlar de forma muy granular los permisos de cada persona.

Una vez hayas rellenado todo a tu gusto tan solo te quedará hacer clic en la opción Crear (4).

Cómo cambiar la contraseña de un usuario de Webmin

Para cambiar la contraseña de un usuario de Webmin tienes que acceder a la sección Webmin → Webmin Users (1) y hacer clic en el usuario a cambiar. En nuestro ejemplo vamos a modificar el usuario root (2).

Una vez dentro del usuario podrás cambiar no solo la contraseña, si no cualquier valor del mismo.

Recuerda que, tal y como explicábamos en el capítulo anterior, que los usuarios de Webmin son los que tienen acceso al panel. Desde aquí no cambiaremos los detalles del usuario del sistema operativo.

Dentro tendremos que escoger el tipo de contraseña que queremos establecer (campo marcado con un (1) y, posteriormente, y solo si procede, establecer la contraseña que queremos (campo marcado con un 2). Si necesitas ayuda sobre el tipo de contraseña puedes revisar el capítulo anterior, donde explicamos los tres tipos disponibles.

Una vez hayas terminado pulsa el botón Salvar y el cambio surtirá efecto.

Cómo cambiar la contraseña de un usuario del sistema con Webmin

Ya hemos explicado antes que los usuarios de Webmin son distintos que los del sistema operativo —a pesar de que pueda existir una relación entre ellos—.

Si en algún momento necesitas cambiar la contraseña de un usuario del sistema (por ejemplo, para acceder al servidor mediante SSH) entonces tendrás que dirigirte a la sección Sistema → Change Passwords (1) y hacer clic en el nombre de usuario que quieras cambiar. En nuestro ejemplo vamos a cambiar la contraseña de root (2) desde Webmin.

Una vez hayas accedido tendrás que escribir la nueva contraseña del usuario en los campos marcados con el número 1 en la siguiente imagen. Asegúrate de que el campo ¿Cambiar la contraseña en otros módulos? (2) está marcada.

Si necesitases generar una contraseña puedes utilizar para ello el botón de una “llave” que puedes ver en la imágen marcado con un número 3. Al terminar del proceso pulsa el botón Cambiar y la contraseña será modificada.

Cómo administrar los servicios con Webmin

Webmin te permite administrar los servicios del sistema, dándote un control total sobre los servicios y bombardeándote con información, aunque siempre es presentada de una forma muy fácil de entender.

La pantalla de servicios es un claro ejemplo de ello. Podrás acceder a ella desde la sección Sistema → Bootup and Shutdown (1). Allí podrás ver qué servicios se inician con el arranque del sistema.

En esta sección de Webmin también podrás activar y desactivar el arranque de servicios o editar los archivos de configuración Systemd (para esto sencillamente haz clic en cualquier servicio y podrás editarlo).

Adicionalmente, podrás crear comandos para iniciar servicios en esta misma pantalla usando la opción Create Systemd Service. Esto es muy útil porque puedes necesitar ejecutar un script al arrancar el sistema o levantar un servicio personalizado y asegurarte de que siempre está disponible.

Cómo montar sistemas de archivos con Webmin

A través de Webmin puedes montar sistemas de archivos en el servidor, sean nuevas particiones, archivos de intercambio o swap, ficheros de red, archivos de imagen ISO o cualquier otro tipo de sistema de ficheros existente, pues Webmin ofrece muchas opciones.

Nota que si lo que quieres montar es un dispositivo físico (USB, disco SATA o SCSI, etc.) tendrás que tenerlo correctamente conectado al propio servidor.

Para comenzar el proceso de montar nuevos sistemas de archivos en Webmin tendrás que dirigirte a la sección Sistema → Disk and Network Filesystems (1). Allí podrás ver el estado actual de tus sistemas de montaje (2).

Desde aquí tendrás que pulsar el botón Agregar Montaje (1), ¡pero ojo!, es importante que antes de hacerlo elijas qué tipo de sistema de archivos quieres montar pulsando en el desplegable que marcamos con un número 2. En él verás todas las opciones que te enseñamos en el recuadro con el número 3.

A la hora de especificar el punto de montaje lo normal es hacerlo en una carpeta del directorio /mnt/. En nuestro caso usamos /mnt/disco_memoria.

En nuestro caso vamos a montar un sistema de archivos en memoria RAM llamado tmpfs. Son sistemas que se vacían al reiniciar el equipo, pero al escribir en memoria RAM son muy rápidos y pueden ser una buena solución si necesitas acceso muy rápido a información temporal.

Una vez hayas pulsado el botón accederás a la pantalla siguiente. En ella tendrás que escribir la ruta completa a la carpeta en la que quieres montar el sistema (1) y elegir si quieres montarlo siempre (opción Salvar y montar como arranque) o solo ahora (opción No salvar).

Ten en cuenta que también hay Opciones Avanzadas de Montaje, pero éstas varían en función de qué sistema de archivos hayas elegido, por lo que aquí solo cubriremos las opciones más habituales, que son las siguientes:

¿Solo lectura? : autoexplicativa. Hace que el punto de montaje esté protegido y no pueda escribirse en él.

¿Permitir a usuarios montar este sistema de archivos? : es una opción de seguridad que permite —o no— que los usuarios no privilegiados del sistema puedan montar el sistema de archivos que añadas.

Disallow execution of binaries? : hace que no se puedan ejecutar programas almacenados en este sistema de archivos.

¿Deshabilitar programas setuid?: setuid, lo que mejora la seguridad si no confías en el origen de datos que estás montando

Una vez hayas elegido las opciones que quieras tan solo tendrás que pulsar la opción Crear. Al hacerlo verás que en la pantalla de sistemas de archivos sale ya listo el sistema que hayas preparado, tal y como te mostramos a continuación:

Cómo hacer una copia de seguridad programada de tus archivos en Webmin

Una de las opciones más importantes de este manual de Webmin es la de hacer una copia de seguridad programada de tus archivos. Para ello te vamos a enseñar a hacerlo, tanto en su opción de respaldo local como en su opción de respaldo remoto.

Para empezar dirígete a Sistema → Filesystem Backup (1). Allí verás todas las tareas programadas (si hay alguna) en el recuadro marcado con un 2.

Para crear una tarea, escribe el directorio que quieres respaldar en el campo marcado con un 3, marca el campo In TAR format (4) y pulsa Agregar un nuevo respaldo del directorio (5).



En este ejemplo te vamos a enseñar a hacer un respaldo local, más adelante verás cómo hacer un backup remoto en Webmin. En nuestro caso vamos a respaldar el directorio /home/, que almacena los ficheros de los usuarios del sistema.

Empieza por elegir la opción Archivo o dispositivo de cinta (1) para escribir la ruta completa al archivo de backup que quieres crear en el campo de texto. Después elige la opción Compress Archive? (2) como Yes, with gzip.

Acto seguido activa la programación en el campo ¿Respaldo agendado habilitado? (3) eligiendo la opción Enabled. Si tienes más de una copia programada —como en nuestro caso— te dejará elegir antes o después de cual quieres que vaya.

Por último, es necesario que especifiques la programación en la que quieres que se ejecute la tarea. Marca la opción Horas y fechas seleccionadas abajo y usa los campos del recuadro número 4 para especificar cuándo quieres que se ejecute. En la sección Cómo programar una copia de seguridad de la configuración de Webmin explicamos las opciones que verás en este recuadro.

Con las opciones seleccionadas como estimes oportuno, sólo necesitarás pulsar la opción Crear para que la tarea esté disponible. Desde este momento verás la tarea en el listado que encontrarás en la sección Sistema → Filesystem Backup.

Cómo hacer una copia de seguridad remota de tus archivos en Webmin

Para hacer una copia de seguridad remota en Webmin tendrás que seguir los pasos que te explicamos en la sección anterior, con una diferencia que explicamos a continuación.

Una vez hayas accedido a la pantalla de creación de copia de seguridad tendrás que seleccionar la opción Respaldar a (1) como Máquina. Allí tendrás tres cuadros de texto donde para que introduzcas el servidor remoto (en nuestro ejemplo: miservidor.es), el usuario de tu servidor remoto (en nuestro caso: root) y el directorio destino en el servidor remoto (/mnt/backup_webmin en nuestro caso).

Después elige el tipo de conexión remota a usar en el campo marcado con un número 2. Las opciones son SSH, FTP y RSH. Nosotros optamos por SSH, que es lo más recomendable si tienes ese tipo de acceso a tu servidor externo.

Por último, introduce la contraseña del servidor remoto en el campo marcado con un número 3. Con esto —y siguiendo el resto de pasos que explicamos en el capítulo anterior para configurar la periodicidad— tendrás programada tu copia remota.

Cómo mostrar los procesos en ejecución en Webmin

Ver los procesos en ejecución en Webmin es una tarea básica en cualquier tipo de administración o de solución de errores de tu servidor.

Afortunadamente, Webmin te permite ver los procesos en marcha de forma muy sencilla, pudiendo ordenarlos según sus consumos para detectar posibles comportamientos anómalos causados por algún proceso que haga un uso elevado de los mismos.

Por si fuera poco, el mismo panel te permite hacer tareas relacionadas con los procesos, como enviarles señales (para pausarlos o matarlos, por ejemplo) o ver los archivos que están en uso en ese momento por el proceso (lo cual es muy útil para diagnosticar problemas).

Para ver los procesos en ejecución en Webmin dirígete a la sección Sistema → Running Processes (1). En esa pantalla ya verás la lista de procesos y tendrás la opción de ordenarlos pulsando en las columnas (marcadas con el número 2).

Si necesitas más información de un proceso —o interactuar con él— no tienes más que pulsar en su PID (el número que los identifica) y accederás a la pantalla que mostramos a continuación.

En ella verás las siguientes opciones:

Enviar Señal (1): permite enviar señales a los procesos, como matar, parar, interrumpir, etcétera.

Terminar Proceso (2): esta opción envía una señal SIGTERM al proceso. Esto significa que intentará cerrarlo de forma limpia . Puede tardar un rato y no siempre funciona.

Matar Proceso (3): termina inmediatamente un proceso enviándole una señal SIGKILL . Esto funciona siempre, pero no lo hace de forma limpia , por lo que es recomendable hacerlo únicamente cuando el proceso no pueda ser terminado.

Suspend y Resume (4): Permiten detener un proceso o hacer que uno previamente detenido reanude sus funciones. Es muy útil si estás haciendo una tarea que genere mucha carga (por ejemplo: una copia de seguridad) y prefieres dejarla parada para terminarla en un momento de menos uso de la máquina.

Archivos y Conexiones (5): al pulsar aquí verás la lista de archivos y sockets abiertos por el proceso (es un equivalente al comando lsof de Linux). Es especialmente útil para diagnosticar problemas y ver qué está haciendo un proceso.

Cómo crear tareas cron en WebMin

Las tareas cron son tareas programadas que el administrador de un servidor se encarga de configurar para que se ejecuten en algún momento determinado del día de forma periódica.

Es habitual tener este tipo de tareas para fines tales como: crear copias de seguridad, hacer mailings, enviar las facturas vencidas del día, realizar actualizaciones del servidor, etc.

Afortunadamente, Webmin ofrece un menú para ayudar a gestionar las tareas cron, permitiendo crearlas, borrarlas y activarlas o desactivarlas.

Para encontrar la opción tan solo tendrás que dirigirte a la sección Sistema → Scheduled Cron Jobs (1), o bien buscar “cron” en la barra de búsqueda del panel.

Dentro verás varias opciones importantes. La primera se llama Crear una nueva tarea de cron en catálogo (2) y te permite crear una tarea (más adelante explicamos los detalles de usar esta opción). La opción Delete Selected Jobs (3) permite borrar tareas cron existentes y las opciones Disable Selected Jobs (3) y Enable Selected Jobs (4) permiten activar o desactivar una tarea ya existente.

Al intentar crear una nueva tarea se mostrará la pantalla que ponemos a continuación. En ella tendrás que configurar todas las partes que conforman una tarea cron.

Primeramente tendrás que especificar el usuario que ejecutará la tarea cron en el campo llamado Ejecutar tarea cron como (1). Esto es importante, puesto que si usas un usuario sin permisos para acceder a algún comando o archivo necesario para tu tarea puede que ésta no funcione.

Acto seguido, como es natural, tendrás que especificar el comando de la tarea cron en el campo marcado como Comando (2). Por lo general, las aplicaciones CMS que uses (WordPress, Drupal, Magento, etc.) ya te darán el comando que tienes que copiar y pegar aquí.

Por último, tendrás que especificar la programación de la tarea cron usando para ello las opciones que tienes en el recuadro marcado con el número 3. Aquí tendrás que elegir las horas, minutos y días en los que quieres que se ejecute.

Si quisieras, por ejemplo, que una tarea se ejecutase a la 01:00 de la madrugada todos los días, tendrías que elegir el minuto “0”, la hora “1” y todos los días, meses y días de la semana.

Ten cuidado al elegir “todos” en los campos de “horas” y “minutos”, puesto que si lo haces mal puedes causar que la tarea se ejecute más veces de las que te gustaría. Por ejemplo, si especificas “todos” los minutos y la hora “01” harás que esa tarea se ejecute 60 veces: una por cada minuto de la hora “01”.

Cómo actualizar los paquetes del sistema en Webmin

Un servidor Linux está compuesto de muchos paquetes que conforman los programas que hacen que éste funcione correctamente.

Como seguramente ya sabrás, es importante mantener los programas actualizados para evitar que se queden obsoletos, hacer que funcionen mejor y prevenir fallos de seguridad que puedan afectar a tu máquina.

En Webmin tienes la opción de actualizar manualmente los paquetes del sistema e, incluso, programar esta actualización para que se haga de forma automática (pudiendo, además, solo instalar actualizaciones de seguridad).

Para cualquiera de estas dos gestiones será necesario que accedas a la opción Sistema → Software Package Updates (1). Allí podrás actualizar los paquetes que quieras.

Para ello, primero siempre has de pulsar el botón Refresh Available Packages (2) que es el encargado de revisar qué actualizaciones pendientes tiene tu sistema.

Una vez lo hagas se te mostrará un listado de los paquetes que pueden actualizarse. En el caso de nuestra captura de pantalla verás que no tenemos ninguna actualización pendiente.

Si quisieras actualizar solo un paquete en concreto (por ejemplo, porque tiene alguna característica que necesitas) podrás usar el buscador, cuya etiqueta dice Find packages matching (3), para localizar el que quieras actualizar.

Por último, si necesitas delegar la tarea de actualización en el propio servidor para que ésta se haga automáticamente sin tu intervención, puedes configurar las opciones que marcamos en el recuadro con un número 4.

Allí podrás configurar la frecuencia de actualización, el correo electrónico en el que quieres recibir las notificaciones sobre las actualizaciones y, opcionalmente, si solo quieres ser informado o, por el contrario, si quieres instalar siempre que puedas cualquier nueva versión (opcionalmente especificando solo aquellas actualizaciones relacionadas con la seguridad, la cual es una opción muy buena).

Cómo instalar programas en Webmin

Además de instalar actualizaciones de paquetes, a veces también es necesario añadir un nuevo programa o paquete al servidor.

Si no tuvieses Webmin necesitarías saber cómo usar un programa de paquetería (como YUM o APT). Por suerte, Webmin te permite instalar paquetes sin tener que conocer al dedillo el funcionamiento de estos sistemas.

Si necesitas instalar un paquete tan solo tendrás que dirigirte a la opción Sistema → Software Packages (1). Allí se te presentará la pantalla que mostramos a continuación.

En ella podrás elegir varios métodos para instalar paquetes. Recuerda que nosotros estamos usando un servidor con CentOS 7, por lo que el sistema de paquetería que va a usar Webmin es YUM.

A la hora de instalar paquetes en Webmin tienes la opción hacerlo desde muchas fuentes: archivos del propio servidor, archivos de tu ordenador, archivos en la web o archivos en los repositorios del servidor (en este caso: los de YUM).

La mayor parte de las veces vas a querer elegir esta última opción, así que sencillamente marca la opción Paquete desde Yum (2) y escribe el nombre del paquete a instalar.

Si desconoces el nombre exacto puedes hacer clic en Navegar YUM para que se te muestren todos los paquetes y elijas desde ahí. Ten en cuenta que, según tu sistema operativo, los textos de los botones pueden variar ligeramente.

Como ejemplo vamos a enseñarte a instalar PHP en Webmin. Solo tienes que escribir PHP en el campo Paquete desde yum (2) y pulsar la opción Instalar (3). Tras eso, el sistema se encargará de configurar la paquetería y dependencias necesarias sin que tengamos que hacer nada más.

Una última opción, llamada Aumentar de Versión Todos los Paquetes Instalados desde YUM (4), permite actualizar todos los paquetes pulsando un único botón. A pesar de que Webmin tiene otra pantalla para gestionar esta acción, tal y como explicamos en el capítulo anterior, desde aquí podrás hacerlo de forma más rápida.

Cómo ver los logs en Webmin

Ver los logs o archivos de registro de sistema es una tarea importantísima que Webmin se encarga de ponerte muy muy fácil.

Por si no lo supieras, los logs son archivos de texto donde tu servidor escribe información importante sobre los eventos que suceden en el sistema.

Un ejemplo de esta información es, por ejemplo, el registro de actividad de usuarios, los accesos con contraseña incorrecta, los errores que el sistema haya tenido en algún proceso o la ejecución de tareas programadas.

Hay muchos tipos de logs, dependiendo principalmente de su origen. Algunos son creados y escritos por el propio sistema, mientras que otros pertenecen a programas instalados. Por ejemplo, si instalases un servidor MySQL éste tendría su archivo de log aparte.

Webmin te da la opción de ver todos los registros en una sola pantalla. Para ello dirígete a la sección Sistema → System Logs (1). Allí verás un listado detallado, tal cual te enseñamos a continuación en una captura de pantalla.

En nuestro ejemplo tenemos un servidor recién instalado por lo que se ven pocos tipos de log. En función de los servicios que instales la lista puede hacerse mucho más grande, por lo que te será muy útil gestionarlos todos desde un único sitio.

Si quisieras ver el contenido de alguno de los logs tan solo tendrás que pulsar en el botón Ver (2) que le corresponda. Vamos a mostrarte la pantalla de visualización de un log, usando para ello el contenido del fichero /var/log/messages, que en las distribuciones tipo CentOS es uno de los registros más importantes del sistema.

Como puedes ver, la pantalla de visualización de log es bastante intuitiva. En ella verás el texto del log en sí, que en este caso nos informa de los accesos del usuario root y de la instalación previa de varios paquetes (ver recuadro con el número “3”).

Además tenemos la opción de filtrar el texto usando para ello la opción Mostrar sólo las líneas que contengan el texto bb. Esta opción es muy útil cuando busquemos algo en concreto en un registro muy grande.

Por último, la opción Refrescar (2) nos permite actualizar el contenido del log para reflejar los últimos cambios que haya tenido el archivo. Además, si pulsamos en la flecha situada a la derecha del propio botón podremos activar la auto actualización del fichero (esto es un equivalente al comando tail -f en Linux). Esto nos permite ver en tiempo real cambios del log que estemos visualizando.

Cómo gestionar usuarios de sistema en Webmin

A continuación te vamos a enseñar a gestionar usuarios del sistema en Webmin. No obstante, ¡para un segundo! ¿Has visto el capítulo sobre los usuarios del propio Webmin?, si no, te recomiendo darle una lectura rápida.

El motivo es que es necesario que entiendas que hay dos tipos de usuarios:

Usuarios de Webmin : Aquellos que son usados para entrar al propio panel y que pueden estar vinculados a un usuario del sistema operativo.

Usuarios del sistema operativo : Éstas son las cuentas de usuario nativas del sistema. Son las que usarán los programas y conexiones que se hagan contra tu servidor.

En este capítulo vamos a enseñarte la gestión de los usuarios de sistema (el segundo tipo). Para empezar, dirígete a la sección Sistema → Users and Groups (1) de Webmin.

Al entrar verás la lista de usuarios del sistema (estén o no activos) y varias opciones que te permitirán gestionarlos.

La primera de ellas es el botón Crear un nuevo usuario (2). Por su nombre bien imaginarás qué es lo que hace. Un poco más adelante explicamos cómo crear un usuario en Webmin.

Acto seguido tienes la lista de usuarios (en la imagen es el recuadro marcado con el número 3). Aquí puedes ver sus nombres, el grupo al que pertenecen y su Shell. Esto último es importante.

Fíjate en los que tienen establecidos /sbin/nologin en esa columna. Esos son aquellos usuarios que son utilizados internamente por tu sistema. Es normal tener un buen puñado de ellos y no has de borrarlos salvo que sepas a ciencia cierta que no los vas a necesitar.

Acto seguido tienes la opción de activar o desactivar usuarios de sistema (4). Una suspensión causa que un usuario no pueda hacer nada, habilitarlo de nuevo hace que una suspensión previa deje de tener efecto.

Por último tienes la opción Usuarios Actualmente Logados en la Máquina (5) que te permite ver qué usuarios están conectados al servidor en ese momento, ya sea a través de SSH, de Usermin o del propio Webmin.

Cómo crear usuarios de sistema en Webmin

Para crear un nuevo usuario de sistema en Webmin primero accede a Sistema → Users and Groups, tal y como explicábamos antes. Allí pulsa la opción Crear un nuevo usuario y verás la pantalla que mostramos a continuación.

El proceso de creación de un usuario en Webmin es bastante fácil y no hay que cambiar apenas nada salvo que tengas alguna necesidad especial, como crear un usuario para algún servicio específico que requiera un conjunto de permisos en concreto.

Sabiendo esto, la pantalla que te mostramos tiene señaladas las opciones más habituales que hay que retocar en un usuario, empezando, como es normal, por el Nombre de Usuario (1) que se usa para lo que puedes deducir. Te recomendamos usar palabras alfanuméricas y sin caracteres especiales.

Acto seguido tienes que elegir la Shell (2) asociada al usuario. Si la especificas estarás permitiendo que ese usuario se conecte al servidor por consola. Si quieres evitarlo, elige en esta opción /sbin/nologin o /bin/false que son shells especiales que no permiten estos accesos.

Después tienes que elegir si permites el acceso del usuario al servidor mediante Contraseña (3). Lo normal es que sí, marcando la opción Contraseña normal, no obstante, si estás creando un usuario para un servicio sería recomendable por seguridad dejar la opción como No está permitido el login.

Continuando con la explicación llegarás al punto del Grupo primario (4) que básicamente sirve para especificar el grupo al que pertenece el usuario. Por norma general se deja esta opción marcada como Nuevo grupo con el mismo nombre que el usuario. Si necesitases añadir un grupo al usuario usa la opción que está justo debajo: Grupos secundarios.

Una vez hayas terminado podrás pulsar el botón Crear (5) para añadir el usuario al sistema de tu servidor. Éste podrá ser usado de inmediato para acceder por consola, FTP, etc.

Cómo abrir una consola web en Webmin

Por norma general, cuando quieras conectarte por consola al servidor usarás para ello un cliente de SSH (como PuTTY para Windows o iTerm para Mac). No obstante, cuando estás acostumbrado a trabajar en Webmin desde el navegador hay una alternativa más rápida.

Y es que Webmin integra una consola hecha en AJAX y HTML5 que permite ejecutarse desde un navegador (¡ojo!, ¡tiene ciertas limitaciones!). Para acceder a ella tendrás que dirigirte al menú Otros → Command Shell (1), o bien buscar “shell” en el buscador de Webmin.

Una vez pulses en la opción se abrirá inmediatamente una shell en tu navegador que te permitirá introducir comandos.

En nuestra captura puedes ver cómo ejecutamos varias órdenes sin problema. Ten en cuenta que, como aclarábamos antes, esta consola tiene sus limitaciones. La principal es que los comandos interactivos (como vi, nano, more y similares) no funcionarán bien. Para usar ese tipo de comandos es imperativo que uses un cliente SSH normal y corriente.

Cuando quieras cerrar la consola web y volver a Webmin pulsa en la “x” que señalamos con el número 1 en la imagen siguiente (alternativamente puedes escribir el comando “exit”).

Cómo usar el administrador de archivos de Webmin

Webmin incorpora un administrador de archivos —o file manager— que te permite subir y bajar ficheros, crear directorios, comprimir y descomprimir carpetas y muchas opciones más.

Resulta una opción muy cómoda, pues te evita tener que saber cómo usar un cliente de FTP para hacer operaciones sobre los archivos y carpetas de tu servidor.

Una cosa importante a mencionar es que Webmin tiene dos gestores de archivos. Uno de ellos está hecho en Java y se llama “Java File Manager”. Te recomendamos que no lo uses, puesto que está obsoleto. En su lugar utiliza el que se llama “File Manager” a secas.

A continuación vamos a explicarte las operaciones más comunes que suelen llevarse a cabo en este gestor de archivos. Para empezar tienes que entrar en él. Dirígete a la sección Otros → File Manager (1) dentro de Webmin o directamente busca por “file manager”.

Una vez hayas accedido ya podrás ver los archivos y directorios de tu servidor. Si haces clic en cada carpeta podrás navegar por ellas.

Puesto que el gestor de archivos tiene muchas cosas interesantes vamos a dedicarle un capítulo a las más importantes.

Cómo crear y borrar archivos o carpetas en Webmin

Para crear archivos y carpetas en Webmin, una vez estés en el gestor de archivos, solo tendrás que usar el menú File (1) para desplegar las opciones que te lo permitirán.

En concreto, la opción Create new file (2) creará un archivo vacío en la carpeta en la que te encuentres. De la misma forma Create new directory (3) creará una subcarpeta.

Si por el contrario necesitases borrar un grupo de archivos y carpetas, lo que tienes que hacer es seleccionar las que quieras eliminar (fíjate en el número 4 para ver un par de archivos seleccionados) y posteriormente pulsar el botón de la “papelera” que puedes ver señalado con el número 5.

Como subir y bajar archivos en Webmin

Descargar y subir archivos es una de las tareas más habituales en un gestor de archivos y con Webmin se convierten en gestiones bastante sencillas.

Como antes, empieza por acceder al administrador de archivos. Si quieres descargar uno de los ficheros allí presentes lo único que tendrás que hacer es un clic en su nombre. Automáticamente al hacerlo verás que tu navegador empieza a bajarse el archivo.

No obstante, esto no lo puedes hacer para bajarte más de un archivo a la vez o para descargarte el contenido de una carpeta. En este último caso sería necesario primero hacer un archivo comprimido con el directorio y, posteriormente, descargarlo. Eso lo explicaremos en el siguiente capítulo.

Si lo que quieres es subir un archivo tendrás que acceder al menú File (1) y allí elegir la opción Upload to current directory (2). Una vez lo hagas se te mostrará un diálogo que te permitirá subir archivos desde tu ordenador.

Además de lo anterior, Webmin ofrece una opción que no es muy habitual en este tipo de gestores y es la posibilidad de descargarse un archivo remoto directamente en el servidor. Esto puedes hacerlo usando la opción Download from remote URL (3) que te mostrará un diálogo para introducir la URL. Una vez lo hagas, Webmin se descargará el archivo remoto en el directorio actual.

Si fuese necesario usuario y contraseña para descargar el archivo también tendrías que introducirla en este paso.

Cómo comprimir y descomprimir archivos con Webmin

Es habitual que quieras descargarte carpetas enteras de tu servidor, o incluso, que quieras subir una carpeta comprimida para, posteriormente, descomprimirla. En estos casos el administrador de archivos de Webmin te dará la solución.

Para empezar, como hasta ahora, lo primero es acceder al gestor de archivos de Webmin, tal y como te explicamos antes.

Una vez dentro, si quieres comprimir un grupo de archivos o carpetas tendrás primero que seleccionarlas (ver recuadro con el número 1) y después dirigirte a File (2) y allí pulsar Create new archive (3).

Dicha opción te permitirá crear un archivo en formato zip o tar.gz. Cualquiera de los dos formatos son válidos. También será necesario que proporciones un nombre para el nuevo archivo. Una vez hecho, con pulsar la opción Compress (1) Webmin se pondrá en marcha y hará la compresión.

Si lo que quieres es descomprimir un archivo en Webmin, el primer paso es posicionar el cursor del ratón a la izquierda del icono del fichero. En la imagen siguiente verás como vamos a descomprimir el archivo “copia.tar.gz” y para ello situamos el cursor en el punto marcado con el número 1.

Allí te aparecerá un icono de “tres puntos” que al ser pulsado mostrará el menú que ves en la pantalla. En dicho menú tendrás que escoger la opción Extract (2). Al hacerlo el archivo se descomprimirá inmediatamente en el directorio en el que te encuentres.

¡Ojo!, porque sobreescribirá todos los archivos que ya pudiesen existir en ese directorio con un nombre igual a los que estén en el archivo comprimido.

Cómo cambiar permisos a los archivos en Webmin

En más de una ocasión necesitarás cambiar permisos a los archivos y carpetas de Webmin, ya sea para que algunos programas funcionen, o bien, para hacer que la seguridad sea más estricta.

Para hacerlo puedes conectarte por SSH al servidor, usar la shell web de Webmin, o bien, el propio administrador de archivos. Si vas a optar por esta última opción primero tendrás que acceder al gestor de archivos.

Para cambiar los permisos de un grupo de carpetas y archivos lo primero que tienes que hacer es seleccionarlos (fíjate en el número 1 de la imagen siguiente).

Una vez lo hayas hecho tendrás que hacer clic en el menú Tools (2) y allí pulsar en Change Permissions (3) (también podrías cambiar el propietario usando Change Owner (4)).

Cuando lo hagas se te mostrará la ventana siguiente en la que podrás establecer los permisos de forma numérica (1), de forma gráfica (2) y especificar si quieres que solo quieres cambiar esos archivos o si quieres hacerlo recursivo (3). Al especificar los nuevos permisos y pulsar Change (4) el cambio surtirá efecto de forma inmediata.

Hacer algo recursivo implica que no solo afectará a una carpeta, si no también a todos sus descendientes.

Los permisos para que una web o programa funcione varían mucho entre entornos, pero por lo general, los permisos 755 para directorios y 644 para archivos son bastante permisivos. Si necesitases algo más estricto tendrías que usar 750 para directorios y 640 para archivos.

Cómo usar Webmin como Proxy HTTP

¿Sabes qué es un Proxy?

Si no, te lo explico rápidamente: imagina que tu ordenador no puede acceder a determinadas páginas porque están bloqueadas en la red pero tienes un servidor lejos de la red actual que no está bloqueado por esas limitaciones.

En estos casos podrías usar el servidor remoto para visitar la página que no puedes ver. Esto es lo que se conoce como servidor Proxy. Hay muchos tipos de proxys, algunos más complicados que otros.

Webmin incorpora un proxy HTTP muy simple que te permite ver, desde el propio panel, una página web remota. Esto es algo muy práctico para ver páginas bloqueadas, asegurarte de que una página que no puedes ver está o no funcionando y asegurarte de que la caché de tu página web está en orden.

Su funcionamiento no puede ser más sencillo. Accede a Webmin y dirígete a la sección Otros → HTTP Tunnel (1). Allí verás una pantalla con un cuadro de texto (número 2) en el que podrás escribir una dirección. Pulsa Abrir (3) y verás la web como si fuese Webmin el que accediese a la misma, ignorando así los bloqueos existentes. Ten en cuenta que es imprescindible que puedas acceder a Webmin para usar correctamente esta opción.

¡Otra cosa importante!, Webmin te mostrará la página en una ventana emergente, por lo que será necesario que configures tu navegador para permitir pop-ups desde la dirección de Webmin. De no hacerlo, no verás que pase nada al pulsar Abrir.

Cómo proteger directorios web con contraseña en Webmin

De vez en cuando puedes necesitar tener que proteger un directorio web con contraseña. Afortunadamente, Webmin tiene una parte del panel dedicada a eso.

Para acceder a esta sección tendrás que dirigirte a Otros → Protected Web Directories (1). En esa nueva ventana verás los directorios protegidos que tengas creados (recuadro número 2). Si quisieras crear uno nuevo solo tienes que pulsar en Agregar protección para un nuevo directorio (3).

Para agregar un nuevo directorio,el primer paso que tienes que tomar es, naturalmente, especificar el directorio que quieres proteger. Para ello rellena el campo Ruta al directorio (1) con la ruta absoluta del directorio a proteger. En nuestro caso éste será /var/www.

Después añade en el campo Dominio de autenticación (2) el texto que quieres que se muestre al acceder a una página. Lo cierto es que el campo es poco intuitivo y eso de “dominio de autenticación” seguramente sea una mala traducción al español. No obstante, nosotros te lo aclaramos para que seas consciente.

Después marca la opción Usuarios a permitir (3) como “Solo usuarios” y añade aquellos que quieres que puedan ver la web. En este caso he elegido root. Eso significará que solo el usuario root podrá ver la página (tendrá que usar su contraseña de usuario del sistema).

Para terminar pulsa Crear (4) y tendrás listo el nuevo directorio protegido con contraseña en Webmin.

Cómo editar la configuración de PHP en Webmin

Si tienes un servidor web PHP, en Webmin podrás efectuar cambios en su configuración a través del propio panel, de forma gráfica y sin tener que editar el archivo php.ini para llevar a cabo estas tareas.

Para configurar PHP en Webmin puedes acceder a la sección Otros → PHP Configuration (1), o bien buscar “php” en el propio buscador del panel. Al acceder verás un listado de todos los archivos de configuración de este lenguaje que Webmin haya detectado.

Ten en cuenta que tendrás que instalar PHP para ver esta opción. Puedes hacerlo siguiendo el capítulo en el que explicábamos cómo instalar paquetes en Webmin.

Date cuenta de que en función de los módulos de PHP que tengas instalados tendrás más o menos archivos de configuración. Sea como fuere tu instalación, el archivo principal de PHP siempre será /etc/php.ini.

Para editar ese archivo tienes dos opciones:

Editarlo usando el menú gráfico de Webmin : para ello haz clic en la opción Manage (2).

Editarlo manualmente desde Webmin : para ello haz clic en Edit Manually (3). Ten en cuenta que esto requerirá que modifiques el propio archivo de configuración “a mano”.

Si optas por la opción gráfica se te presentará la siguiente pantalla, que agrupa las diferentes opciones de PHP en varios apartados para que sean más fáciles de encontrar:

A continuación enumeramos las distintas secciones para que sepas que puedes encontrar en cada una de ellas:

PHP Variables : opciones que especifican cómo gestionar las superglobales ( $_POST, $_GET, etc.).

Directory Settings: permite especificar el directorio temporal de PHP, los directorios adicionales de los que se cargarán extensiones y los directorios adicionales que se meterán en el include_path (la ruta de auto-inclusión de ficheros PHP).

permite especificar el directorio temporal de PHP, los directorios adicionales de los que se cargarán extensiones y los directorios adicionales que se meterán en el (la ruta de auto-inclusión de ficheros PHP). Database settings: permite regular las conexiones persistentes a la base de datos, el número máximo de las mismas y las configuraciones de host y puerto por defecto para conectarse a MySQL.

permite regular las conexiones persistentes a la base de datos, el número máximo de las mismas y las configuraciones de y puerto por defecto para conectarse a MySQL. Session options: configura las opciones de salvado de sesiones (si usar ficheros o memoria), el directorio donde guardarlas y el hecho de usar cookies para permitir el seguimiento de las mismas. También puedes configurar aquí la duración máxima de una sesión, que por defecto es de 24 minutos (ten en cuenta que esto puede cambiarse a nivel de aplicación).

configura las opciones de salvado de sesiones (si usar ficheros o memoria), el directorio donde guardarlas y el hecho de usar para permitir el seguimiento de las mismas. También puedes configurar aquí la duración máxima de una sesión, que por defecto es de 24 minutos (ten en cuenta que esto puede cambiarse a nivel de aplicación). Safe Mode Options: permite activar o desactivar el modo seguro de PHP. Esta característica del lenguaje está obsoleta por lo que es raro que tengas que entrar en esta sección.

permite activar o desactivar el de PHP. Esta característica del lenguaje está obsoleta por lo que es raro que tengas que entrar en esta sección. Resource limits: aquí encontrarás opciones para configurar los recursos de PHP. Es la sección que más se usa, pues permite configurar la memoria máxima de PHP, el tamaño máximo de archivo permitido y el tiempo de ejecución. En el siguiente capítulo te enseñaremos a cambiarlos.

aquí encontrarás opciones para configurar los recursos de PHP. Es la sección que más se usa, pues permite configurar la memoria máxima de PHP, el tamaño máximo de archivo permitido y el tiempo de ejecución. En el siguiente capítulo te enseñaremos a cambiarlos. Error logging : te permite configurar la configuración de visualización de errores. Por defecto los errores se ocultan, pero si quisieras mostrarlos podrías cambiarlo en esta sección cambiando la opción Display error messages?

te permite configurar la configuración de visualización de errores. Por defecto los errores se ocultan, pero si quisieras mostrarlos podrías cambiarlo en esta sección cambiando la opción Other Settings: esta sección engloba varias opciones diferentes, entre las que se incluyen el permitir o no el short_open_tag, la configuración de envío de correos de PHP, el juego de caracteres usado y la configuración del allow_url_include.

Cómo cambiar el memory_limit de PHP en Webmin

Una de las cosas más habituales que encontrarás cuando trabajes con PHP son los errores de memoria. Y es que, por defecto, PHP tiene un límite muy conservador de 128 Megas para su uso de RAM.

Si necesitases cambiarlo puedes hacerlo a través de Webmin. Para ello, dirígete a Otros → PHP Configuration, allí pulsa la opción Manage que está al lado del archivo /etc/php.ini y en la nueva ventana elige la opción Resource Limits.

En esta sección tendrás que modificar el valor de Maximum memory allocation (1) y poner el valor que necesites. Si necesitas ampliarlo y no sabes qué poner, te recomiendo establecer unos 256M o 512M.

Una vez lo hayas hecho pulsa el botón Salvar (2) y el cambio surtirá efecto inmediatamente.

Cómo ampliar el tamaño máximo de subida de archivos de PHP en Webmin

¿Alguna vez has intentado subir un plugin o theme al CMS que uses y has visto que te da un error porque tu servidor no permite archivos tan grandes? Eso es porque PHP tiene un límite de subida de archivos que por defecto es muy bajo.

Webmin te permite cambiar este valor de forma gráfica y muy rápida. Sencillamente accede a Otros → PHP Configuration, pulsa la opción Manage que está al lado del archivo /etc/php.ini y elige la opción Resource Limits.

Una vez hayas accedido a la nueva ventana tendrás que buscar las opciones Maximum file upload size (1) y Maximum HTTP POST size (2), después amplia sus valores hasta llegar al tamaño que necesites. Es importante que modifiques ambas para que sean iguales, porque si no, no funcionará como esperas.

Una vez lo hayas hecho pulsa el botón Salvar (3) y ya tendrás cambiado el tamaño máximo de subida de archivos en Webmin.

Cómo monitorizar los servicios de Webmin

Webmin te permite ver en todo momento qué servicios están activos, así como monitorizar su funcionamiento y recibir notificaciones cuando algún evento predefinido se cumpla.

Para acceder a la pantalla de monitorización has de dirigirte a Otros → System and Server Status (1). Una vez dentro verás todos los servicios activos (recuadro número 2) con sus iconos de estado, que pueden ser tres:

Icono verde de “ check” : El servicio está instalado y funcionando normalmente.

Icono rojo de “aspa” o “X” : El servicio está instalado, pero detenido.

Icono rojo de “guión” o “—” : El servicio no está instalado.

Adicionalmente podrás añadir nuevas condiciones de monitorización con la opción Añadir monitor de tipo (3) que te permitirá monitorizar cosas como: estado de servicios, de procesos, tamaño de directorios, cantidad de memoria libre, etc.

Por último, podrás editar la Monitorización Planificada (4) que te permitirá activar una revisión capaz de enviarte correos electrónicos cada vez que algún evento de los monitorizados necesite tu atención. Webmin también permite enviar SMS, pero no hemos probado esa opción como para recomendártela.

Cómo administrar el firewall con Webmin

Webmin te permite administrar el firewall de tu servidor sin escribir ni una sola línea de comandos.

No obstante, has de tener nociones básicas de creación de reglas porque, de no hacerlo bien y cometer algún error, podrías bloquear la conexión a tu propio servidor, siendo necesaria una intervención en “modo rescate” para arreglar el problema.

Webmin te da la posibilidad de administrar el firewall (iptables) de tu servidor para interfaces de IPv4 o de IPv6. Lo más común a día de hoy es usar servidores con interfaces de red de IPv4.

Para entrar en la pantalla de administración de firewall tendrás que dirigirte a una de estas dos secciones:

Si quieres administrar el firewall IPv4 : Accede a Red → Linux Firewall (1).

Si quieres administrar el firewall IPv6: Accede a Red → Linux IPv6 Firewall (2).

Cabe destacar que las configuraciones de ambos son independientes, pero las interfaces gráficas para controlarlos son prácticamente iguales, por lo que si sabes usar una sabrás también usar la otra.

Entender cómo funciona el firewall de un sistema Unix es algo que daría para un artículo entero, por lo que no vamos a entrar en eso y nos limitaremos a comentarte cómo funciona la interfaz de Webmin.

El desplegable Mostrando Firewall (1) te permite elegir la tabla de iptables que quieres editar. Sirva como referencia que hay tres tipos de tablas importantes:

Tabla Filtrador de paquetes (filter): Esta tabla es la que más se usa y es la responsable de hacer que los paquetes de red puedan o no entregarse. Cuando se habla de abrir o cerrar un puerto se está referenciando a crear una regla en esta tabla. Tabla Alteración de paquetes (mangle): Esta tabla no es muy usada pero permite hacer cosas como redirigir un paquete de un puerto a otro. Tabla de Traducción de dirección de red (NAT): Esta tabla se encarga de enrutar peticiones. Se usa cuando tu servidor va a actuar como gateway o enrutador para otros equipos. De lo contrario, no es algo que se suela modificar.

Una vez hayas elegido la tabla principal verás que en ella hay más de una sub tabla. Por ejemplo, en la tabla filter verás las sub tablas de INPUT (paquetes entrantes), FORWARD (paquetes redirigidos) y OUTPUT (paquetes salientes).

Si en algún momento necesitas crear cualquier regla en una de esas sub tablas tan solo tendrás que pulsar el botón Añadir regla (2, 3, 4) que corresponda.

Adicionalmente puedes especificar la política por defecto para cada sub tabla. En un firewall estricto esta política suele ser siempre Reject, que significa que los paquetes se denegarán (lo que te exigirá tener otra regla que permita el tráfico entrante). Puedes cambiar en cualquier momento esta política eligiéndola en los desplegables Establecer acción por defecto a (5, 6, 7).

Tanto si creas una regla nueva, como si editas una existente, te encontrarás con una pantalla muy similar en la que te solicitarán la acción que quieres que lleve a cabo la regla (aceptar, denegar, redirigir, etc.) así como las condiciones (dirección IP origen, destino, puerto, protocolo, etc.).

Para aplicar la configuración tendrás que usar el botón Aplicar configuracion. No obstante, asegúrate antes de que el puerto de Webmin está en el firewall ya que si nunca lo has configurado desde el panel es posible que la regla no esté creada (a pesar de que en el sistema si lo esté).

Cómo administrar la configuración de red en Webmin

Webmin te permite administrar toda la configuración de red del servidor: desde las interfaces, hasta la configuración DNS, pasando por las tablas de enrutamiento y la configuración de arranque.

Puesto que la administración de red es un tema complejo vamos a explicarte cómo hacer algunas de las tareas de red más importantes para que sepas cómo proceder llegado el momento de necesidad.

Ten en cuenta que para cualquier configuración de red tendrás que acceder a la sección Red → Network Configuration (1). En los próximos capítulos vamos a partir de esa pantalla.

Cómo ver las direcciones IP configuradas en Webmin

Si en algún momento necesitas ver las direcciones IP en Webmin tan solo tendrás que hacer clic en el botón Interfaces de Red que encontrarás en la sección Red → Network Configuration.

Allí verás una pantalla como la siguiente en la que, para cada interfaz, se te dará esta información:

Nombre de la interfaz : Identificador único que sirve para diferenciar la interfaz de otras. Los nombres terminados en “:” y un número son interfaces virtuales (p.ej.: eth0:0 ).

Tipo : Tipo de interfaz (loopback, virtual, red, etc.).

Dirección IP : Auto explicativo. Muestra la IP asociada a esa interfaz.

Máscara de red : la máscara asociada a la interfaz en formato de 4 octetos.

Dirección de red IPv6 : si existe, se mostrará la dirección IPv6 asociada a la interfaz.

¿Activar al arrancar? : indica si esa interfaz se inicia con el arranque del sistema o si es solo temporal y se borrará al reiniciar .

Adicionalmente tendrás varios botones que te permitirán efectuar tareas administrativas tales como: activar, desactivar, añadir o borrar interfaces.

Cómo ver la tabla de enrutamiento en Webmin

Cuando necesites ver la tabla de enrutamiento de tu servidor podrás hacerlo también a través de Webmin. Como en cualquier tarea de red, comienza por acceder a Red → Network Configuration y una vez estés ahí pulsa Ruteo y Gateways.

Al entrar tendrás dos opciones en forma de pestañas: Boot time configuration y Active configuration (1). Si pulsas en ésta última verás la configuración activa de enrutamiento para tu máquina. Ten en cuenta que, en muchas ocasiones, la tabla de enrutamiento es auto generada.

Adicionalmente, en esta pantalla podrás ver la puerta de enlace en Webmin (también conocida como gateway). En nuestro caso no existe, pues venet0 es una interfaz virtual del servidor VPS y se gestiona de forma diferente a una interfaz física real.

En este mismo caso, la tabla de enrutamiento no podría ser más simple: únicamente hay dos rutas y todas llevan el tráfico a la interfaz venet0. No hay complejidad ninguna.

Si fuese necesario podrías añadir nuevas rutas estáticas a mano usando el formulario de más abajo. No obstante, b y asegúrate de que las rutas que añades son válidas o podrías dejar la configuración de red del servidor completamente inutilizable.

Cómo ver o cambiar los DNS en Webmin

Si necesitas cambiar los DNS que utiliza tu servidor Webmin para resolver las peticiones locales, puedes hacerlo de forma ágil a través del panel. Para ello, accede a Red → Network Configuration y después pulsa el botón Nombre de máquina y cliente DNS.

Cuando lo hagas entrarás en la pantalla que te mostramos a continuación. En ella podrás ver los DNS en el campo llamado Servidores DNS (1). Una vez llegues allí, sencillamente introduce los servidores DNS que quieras poner y pulsa Salvar (2).

Cómo cambiar el hostname en Webmin

Esta operación es muy parecida a la que explicamos en el capítulo sobre cómo cambiar los servidores DNS locales en Webmin.

Para cambiar el nombre de servidor en Webmin accede a Red → Network Configuration y después pulsa el botón Nombre de máquina y cliente DNS.

Una vez entres, introduce el nombre de servidor que quieras en el campo Nombre de máquina (1) y acto seguido pulsa el botón Salvar (2).

Manual completo de Virtualmin

Tras terminar con Webmin, vamos a empezar el manual de Virtualmin. Ambos están directamente relacionados (de hecho Virtualmin no es más que un módulo de Webmin) por lo que el principal motivo por el que introducimos todo en este mega artículo es para que tengas toda la documentación en un mismo sitio.

Aclarado esto, ¡al tajo! A continuación encontrarás todo el manual de Virtualmin.

Qué es Virtualmin

Virtualmin es una extensión de Webmin que te permite administrar un servidor listo para ofrecer servicio de hosting a tus clientes. Se encarga de gestionar todo lo relacionado con dominios, virtualhosts, correos electrónicos, cuentas de usuario, etc.

Al igual que Webmin, Virtualmin es gratis y libre, aunque tiene una versión de pago llamada Virtualmin PRO que ofrece soporte especializado e incluye más herramientas que la versión normal.

Cuando lo instales podrás gestionar por un lado Webmin —que se encargará de facilitarte las herramientas para gestionar los temas puros de servidor—, y por el otro Virtualmin, que se encargará de controlar toda la parte de correos electrónicos, páginas web, espacios de usuario, etc.

Puesto que los dos paneles están integrados, es importante conocer ambos, motivo que nos dió la idea de hacer para ti este manual completo de Webmin, Virtualmin y Usermin.

Cómo instalar Virtualmin

Antes de nada aclararte que la documentación oficial dice claramente que para instalar Virtualmin has de tener un servidor completamente vacío: es decir, ni tan siquiera puedes tener instalado el propio Webmin.

Virtualmin solo es compatible con las siguientes distribuciones de Linux:

CentOS 6 y 7.

RHEL 6 y 7.

Debian 7, 8 y 9.

Ubuntu 14.04 LTS y 16.04 LTS (las distribuciones sin LTS ( “Long Term Support ”) no son soportadas ).

Lo bueno de Virtualmin es que el proceso de instalación está automatizado y es igual para cualquier distribución, al contrario que Webmin, que requiere instalar unas dependencias distintas en función de tu sistema operativo. Aquí eso no te pasará.

Virtualmin te ofrece dos opciones de servidor web y de base de datos. Puedes elegir instalarlo con Apache (en lo que se conoce como un stack LAMP) o con Nginx (esto se llamaría un stack LEMP). Para la base de datos, al igual que con Webmin, podrás usar MySQL o PostgreSQL.

Por norma general vas a usar MySQL y Apache en los casos generales, PostgreSQL solo si tu proyecto lo necesita y Nginx si buscas el máximo rendimiento (ten en cuenta que en este caso sacrificarás la estabilidad de Apache y seguramente te encuentres con complicaciones a la hora de configurar correctamente las aplicaciones CMS que necesiten un archivo .htaccess).

Para instalar Virtualmin necesitarás conectarte por consola SSH a tu servidor. Para ello puedes usar programas como PuTTY para Windows o iTerm para Mac.

Una vez estés conectado te recomendamos actualizar los paquetes del servidor a su última versión. Para ello puedes usar uno de los siguientes comandos en función de tu tipo de sistema operativo:

CentOS o RHEL : yum update

Debian o Ubuntu : apt-get update && apt-get upgrade

Ten en cuenta que en ambos casos tendrás que confirmar la actualización cuando te lo solicite el sistema.

Antes de proceder con la instalación has de tener claro qué tipo de stack vas a instalar: ¿quieres usar Apache o Nginx?, esto lo tienes que decidir ahora. Recuerda que Apache es el stack LAMP y Nginx es el stack LEMP.

Una vez lo hayas hecho tendrás que descargarte el script de instalación de Virtualmin con el comando “wget https://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh”. Acto seguido, será necesario que le des permisos de ejecución escribiendo el comando “chmod +x install.sh”. Con esto estarás listo para empezar.

Cabe destacar que el instalador, a pesar de ser automático, tiene varias opciones, tal y como te mostramos en la captura siguiente:

Si bien todas tienen utilidad, está claro que la opción más importante es --bundle, que te permite elegir si quieres la instalación en modo Apache (LAMP) o Nginx (LEMP).

Sabiendo esto, y en función de lo que hayas elegido instalar, tendrás que usar uno de los dos comandos siguientes:

Si quieres Apache escribe el comando “ ./install.sh ”

Si quieres Nginx escribe el comando “ ./install.sh --bundle LEMP ”

En nuestro ejemplo vamos a elegir Apache ya que, de esta forma, no tendremos que preocuparnos si uno de nuestros clientes necesita configuraciones del archivo .htaccess (que Nginx no proporciona).

Para empezar la instalación usa el comando que te indicamos con anterioridad. Al hacerlo verás un aviso de algo que ya te explicamos nosotros previamente: tienes que usar un sistema operativo compatible y tener el servidor lo más limpio posible.

Escribe y para continuar.

En función de la memoria que tengas puede que recibas un aviso de que es muy poca. En ese caso puedes continuar el proceso escribiendo y. No obstante, date cuenta de que será necesario un mínimo o la instalación fallará.

Como referencia en CentOS 7, nosotros estamos usando 1G de RAM y no hemos tenido ningún problema.

Si continúas y tienes poca memoria, el instalador de Virtualmin te ofrecerá la posibilidad de crear un archivo SWAP para suplir la carencia. Si estás usando un servidor VPS te recomendamos que no lo crees, puesto que es raro que tu proveedor lo soporte.

Una vez superes este paso comenzará la instalación en sí, que tardará más o menos en función de la velocidad de tu VPS y de su red.

Con la instalación terminada recibirás un mensaje que te lo confirmará y te indicará la URL de acceso a Virtualmin.

Si al intentar acceder a Virtualmin y recibes un error de “Conexión rechazada” seguramente sea causado porque tu distribución de Linux trae reglas de firewall que te impiden abrir Virtualmin. Si es así, puedes usar el siguiente comando para abrir el puerto 10000 y evitar ese problema: “iptables -I INPUT -p tcp --dport 10000”.

Configuración inicial de Virtualmin

Nada más termines de instalar Virtualmin y accedas al panel verás un mensaje como el que te mostramos a continuación. Éste te invitará a iniciar el asistente para configurar Virtualmin de forma óptima para tu servidor. Te recomendamos pulsar Next (1) para iniciar el proceso.

En el primer paso del asistente se te mostrarán dos opciones que repercutirán en el consumo de memoria RAM del servidor. Marcar cada una como Yes hará que Virtualmin consuma más memoria, pero a cambio te dará más rendimiento.

Si sabes que tienes memoria de sobra marca Yes en las dos opciones. De lo contrario, déjalas tal y como están con sus valores por defecto y haz clic en Next.

La siguiente opción te dará la posibilidad de ejecutar el antivirus ClamAV como un demonio (un demonio es un proceso de Linux que se ejecuta en segundo plano). Si indicas que si, gastarás un poco más de RAM para ahorrar CPU. Si dices que no, lo contrario: reducirás el uso de CPU para ahorrar RAM.

Como antes, si no sabes si te sobra memoria especifica la opción No y pulsa Next.

El siguiente paso te ofrecerá la misma opción, pero para configurar SpamAssasin (el anti spam que usará Virtualmin). De nuevo, si te sobra memoria elige la opción Yes y, de lo contrario, No.

Ten en cuenta que SpamAssasin funcionará igual elijas lo que elijas. La única diferencia es que consumirá un poco más de CPU o de RAM. Pulsa Next para continuar.

A continuación tendrás que elegir si quieres usar MySQL o PostgreSQL. Por norma general vas a querer usar siempre la primera. Puedes también instalar los dos —¡o ninguno!—, con el consecuente ahorro o gasto de recursos que ello conlleva.

En nuestro caso vamos a optar por instalar MySQL y hacer clic en Next para continuar.

Las siguientes configuraciones serán para asegurar y parametrizar los servicios de bases de datos. Si usas MySQL, te ofrecerá la posibilidad de establecer la contraseña del usuario root, así como la de borrar un par de tablas y usuarios que son inservibles.

Pon la contraseña que quieras, deja el resto de campos marcados como Si y haz clic en Next.

A continuación Virtualmin te pedirá refinar más el uso de memoria. Para ello te preguntará cómo quieres configurar MySQL para que haga un mejor uso de la caché de consultas o del buffer InnoDB.

Aquí siempre te recomendaremos ser un poco conservador e intentar tirar un poco hacia abajo, ya que la memoria reservada por MySQL puede ser bastante alta (y siempre se puede refinar a posteriori).

Por eso —y a pesar de que tenemos 1GB de RAM— en nuestro caso vamos a optar por especificar la opción Medium System (512M). Una vez lo rellenes como quieras puedes continuar haciendo clic en Next.

A continuación tocará configurar el servidor de nombres que se usará para añadir en las zonas DNS creadas por Virtualmin. Es importante que introduzcas un nombre de servidor que sea válido, exista y pueda ser resuelto desde el exterior.

Si por algún motivo quieres usar un nombre no válido y dejarlo para más tarde, puedes marcar la casilla Skip check for resolvability (1). Haz clic en Next para continuar.

El siguiente paso está relacionado con la seguridad. Tendrás que elegir si quieres que las contraseñas de los buzones de correo y cuentas de usuario se almacenen como texto plano o como texto cifrado.

La primera es más cómoda, ya que en el caso de que un cliente pierda la contraseña podrás verla y recuperarla. No obstante, es también un enorme riesgo para la seguridad, pues implica que si tu servidor se ve comprometido, también lo serían todas las contraseñas.

Puesto que creemos que la seguridad es la base de cualquier plataforma en producción, vamos a optar por marcar la opción Only store hashed passwords (1) para que las contraseñas se guarden de forma segura.

Es también la opción que te recomendamos a ti. Haz clic en Next para continuar y finalizar la configuración inicial de Virtualmin.

Cómo acceder a Virtualmin

Virtualmin no es más que un módulo de Webmin, por lo que lo único que hay que hacer para acceder es seguir los pasos de la sección anterior que lo explica.

Lo único que tienes que tener claro, es que al tener Virtualmin vas a tener dos pestañas en el menú de administración que te permitirán alternar entre los controles de Webmin (1) y los controles de Virtualmin (2), tal y como te enseñamos en la siguiente imagen.

Conceptos básicos de Virtualmin

Antes de entrar en detalles sobre la administración a nivel técnico de un servidor con este panel, vamos a darte una serie de conceptos básicos de Virtualmin para que entiendas cómo se organiza.

Virtualmin te permitirá crear servidores virtuales, que son el término que este panel usa para referirse a un dominio con sus correos, webs, FTPs y usuario administrador. Es decir: un servidor virtual podría considerarse como una cuenta de cliente de hosting, por eso, de ahora en adelante nos referiremos a ellos como “cuentas”.

Al crear una cuenta le asignaremos un propietario (Virtual Server Owner) que será el usuario que podrá acceder a Virtualmin para gestionar todo lo relacionado con ella.

Ten en cuenta que un propietario de servidor virtual no tendrá acceso a la configuración de servidor de Webmin, solo a su servidor virtual de Virtualmin.

Una cuenta puede tener usuarios que no sean el propietario y que tengan distintos niveles de acceso. Esto te permitirá tener varios perfiles: usuarios que solo usan el correo, usuarios avanzados con acceso FTP o SSH, programadores, etc. A este tipo de usuarios Virtualmin los denomina sencillamente “usuarios”.

También existen los alias. Un alias es un nombre secundario para un dominio. Esto permite que una sola cuenta pueda tener una web con varios nombres asociados, cosa habitual cuando una página quiere tener el mismo dominio con distintas terminaciones (.com, .es, .net, etc.).

Los alias también pueden ser de un correo y no de un dominio. Esto significa que puedes tener un mismo correo con varios nombres, pero que en esencia serán un único buzón (p.ej.: contacto@ y hola@ pueden ser alias de correo para info@).

Con esto aclarado, vamos a empezar a enseñarte cómo prepararlo y administrarlo todo en Virtualmin.

Cómo forzar el login a una cuenta de Virtualmin

Si eres el administrador de Virtualmin y das servicio de hosting a varias cuentas, seguramente llegue el momento en el que necesites entrar en el panel como si fueses uno de tus clientes. Quizás para revisar errores o tal vez para enseñarle a tu cliente cómo manejar algo.

La forma más simple de hacer esto es acceder con su usuario y contraseña. Pero claro, ésto tiene varios problemas: tendrías que saber su contraseña, sería un jaleo una vez tengas muchos clientes y documentarlo llevaría mucho trabajo.

Una característica muy acertada de Virtualmin es que, si estás identificado como administrador, puedes forzar a hacer login con cualquier cuenta de tus clientes sin necesidad de introducir contraseña.

Para hacer esto, solo tienes que elegir la cuenta a la que quieras acceder en el desplegable de la parte superior (número 1) e ir a la sección Administration Options → Switch To Server’s Admin (2).

Una vez accedas a esa pantalla estarás en el panel del propietario de la cuenta como si fueses el mismo usuario.

El punto negativo es que no puedes volver atrás. Si quieres volver a identificarte como administrador tendrás que cerrar la sesión e introducir tu contraseña de nuevo.

Cómo gestionar los servidores virtuales en Virtualmin

Ya aclaramos antes que los servidores virtuales —o “cuentas”— sirven para que un único cliente de nuestros servicios de hosting tenga un dominio, con su web y sus correos.

Vamos a empezar a enseñarte a gestionar las cuentas que tengas creadas en Virtualmin en las siguientes secciones. Para empezar, dirígete a la sección de Virtualmin (recuerda usar la pestaña apropiada) llamada List Virtual Servers (1).

Allí verás la lista de cuentas que tengas en tu panel (si es que tienes alguna). En la imagen siguiente podrás ver una, con sus campos relacionados:

Domain name : nombre del dominio asociado a esta cuenta.

: nombre del dominio asociado a esta cuenta. Username : nombre de usuario del propietario de esta cuenta.

: nombre de usuario del propietario de esta cuenta. Description : al crear una nueva cuenta podrás poner una descripción que se mostrará aquí.

: al crear una nueva cuenta podrás poner una descripción que se mostrará aquí. Users : el número de usuarios no privilegiados de la cuenta.

: el número de usuarios no privilegiados de la cuenta. Aliases : el número de alias de correo en la cuenta.

Además de esto, si sitúas el cursor sobre la cuenta, tendrás la posibilidad de listar los usuarios de la cuenta (1) y listar los alias del dominio (2).

Cómo añadir un nuevo dominio a Virtualmin

Si quieres añadir un nuevo dominio a Virtualmin tendrás que saber si va a ser un alias de otro dominio ya existente o si va a ser un nombre completamente nuevo.

En este caso vamos a enseñarte el segundo caso: tienes un nombre de dominio nuevo para el que quieres crear una cuenta de Virtualmin.

Nada más entrar a Virtualmin, una de las primeras opciones que verás será Create Virtual Server (1). Haz clic sobre ella para empezar el proceso de creación.

Una vez entres en esa opción te recibirá la pantalla que te mostramos a continuación que está bien repleta de opciones. No obstante, nosotros vamos a explicarte las más importantes.

El significado de las opciones más importantes es el siguiente:

Domain name : el nombre de dominio asociado a la cuenta que vas a crear.

Description : una descripción con tus palabras de la cuenta. Puede ser útil para identificarla si tienes muchas o para anotar información importante de la misma.

Administration password : la contraseña asociada al usuario propietario de esta cuenta.

la contraseña asociada al usuario propietario de esta cuenta. Server configuration template : Virtualmin te permite crear plantillas de servidores que serán usadas para la configuración inicial de los mismos. De momento elige la plantilla por defecto.

Virtualmin te permite crear plantillas de servidores que serán usadas para la configuración inicial de los mismos. De momento elige la plantilla por defecto. Account plan : los planes son una forma de definir distintos tipos de hosting en Virtualmin y te permiten especificar los recursos máximos de una cuenta. En esta opción puedes elegir el plan de la cuenta que estás creando.

los planes son una forma de definir distintos tipos de hosting en Virtualmin y te permiten especificar los recursos máximos de una cuenta. En esta opción puedes elegir el plan de la cuenta que estás creando. Administration username : el nombre de usuario asociado al propietario de la cuenta. Nosotros siempre lo dejamos como Automatic para que se genere en base al dominio, pero puedes especificar uno si necesitas.

el nombre de usuario asociado al propietario de la cuenta. Nosotros siempre lo dejamos como Automatic para que se genere en base al dominio, pero puedes especificar uno si necesitas. Contact email address : correo electrónico asociado al administrador, que puede ser el del propietario de la cuenta que estás creando o una dirección externa.

correo electrónico asociado al administrador, que puede ser el del propietario de la cuenta que estás creando o una dirección externa. Enabled features : esto te permite especificar qué opciones se crearán para la cuenta. Ten en cuenta que si vas a necesitar SSL tendrás que marcar la casilla Setup SSL website too?

esto te permite especificar qué opciones se crearán para la cuenta. Ten en cuenta que si vas a necesitar tendrás que marcar la casilla Setup SSL website too? Network interface : permite asociar una dirección IP del servidor a la cuenta. Esto puede permitirte tener cuentas con IPs completamente distintas, lo cual puede ser bueno para el posicionamiento —en algunos casos— o para tener páginas de temática diferente bien separadas.

Una vez hayas rellenado todos los campos pulsa en el botón Create Server para terminar el proceso de creación.

Cómo eliminar un dominio de Virtualmin

Si en algún momento quieres eliminar un dominio de Virtuamin tendrás que borrar la cuenta asociada.

Para ello, accede a Virtualmin como administrador y selecciona el dominio a eliminar del desplegable que puedes ver marcado en la siguiente imagen con el número 1.

Una vez lo hagas, dirígete a la opción Disable and Delete (2) y pulsa en Delete Virtual Server (3).

Al hacerlo te pedirá confirmación de que realmente la deseas eliminar, pues cuando lo hagas se eliminará irreversiblemente todo el contenido de la cuenta. Si estás completamente seguro, pulsa Yes, Delete It (4) y todo rastro se eliminará del sistema.

Cómo cambiar los permisos de los propietarios de cuenta en Virtualmin

Los propietarios de cuenta tienen un conjunto de permisos limitados, por lo que es posible que por defecto no puedan hacer cosas que necesiten, tales como: crear bases de datos, cambiar la configuración DNS, generar certificados SSL, etc.

Si quieres ofrecer un hosting flexible y competitivo para tus clientes te recomendamos darle un conjunto de permisos de Virtualmin más amplio de los que trae por defecto.

Afortunadamente, Virtualmin te proporciona formas para cambiarlos, ya sea a nivel de cuenta o a nivel de paquete.

Si lo cambias en un paquete todas las cuentas con ese paquete que crees a partir de ese momento verán sus permisos inicializados a los que hayas configurado (las cuentas existentes no cambiarán).

Lo primero que vamos a enseñarte es a cambiar los permisos de una cuenta de Virtualmin a nivel de paquete.

Para ello accede a la sección System Settings → Account Plans (1). Allí verás todos los paquetes que tengas creados (en nuestro caso solo tenemos uno). Haz clic en el nombre del paquete que quieras cambiar (número 2) para personalizar sus permisos.

Una vez accedas tendrás que desplegar la sección Allowed capabilities (1) para mostrar la lista de permisos que puedes asignar a un paquete.

Como son muchos, te vamos a listar los que son más importantes y para qué sirven. Si no sabes qué permisos poner, puedes dejar todos estos activados.

Can manage aliases : permite que el propietario de la cuenta pueda gestionar los alias de correo.

Can install scripts : esta opción permite a los propietarios usar el instalador de herramientas CMS de Virtualmin.

: esta opción permite a los propietarios usar el instalador de herramientas CMS de Virtualmin. Can select PHP versions : el propietario podrá escoger qué versión de PHP usa su página web. De hecho, podrá tener versiones de PHP distintas por directorio.

: el propietario podrá escoger qué versión de PHP usa su página web. De hecho, podrá tener versiones de PHP distintas por directorio. Schedule backups : permitirá al propietario programar backups de su cuenta, que se realizarán en el servidor o en cualquier servicio externo (SSH, FTP o Amazon S3).

: permitirá al propietario programar backups de su cuenta, que se realizarán en el servidor o en cualquier servicio externo (SSH, FTP o Amazon S3). Can change DNS Options : este permiso sirve para habilitar la edición de las opciones para los registros DNS tipo SPF y DMARC. Can manage users : permite al propietario crear usuarios dentro de su cuenta.

: este permiso sirve para habilitar la edición de las opciones para los registros DNS tipo SPF y DMARC. : permite al propietario crear usuarios dentro de su cuenta. Can manage databases : el usuario podrá crear, borrar y editar las bases de datos de su cuenta.

: el usuario podrá crear, borrar y editar las bases de datos de su cuenta. Can manage SSL certificates : capacidad para poder gestionar certificados SSL , sean autofirmados, certificados normales o certificados gratuitos de Let’s Encrypt .

: capacidad para poder gestionar , sean autofirmados, certificados normales o certificados gratuitos de . Can edit website redirects : permite crear redirecciones de cualquier tipo al propietario de la cuenta.

: permite crear redirecciones de cualquier tipo al propietario de la cuenta. Can make backups : permite crear backups no programados al propietario de la cuenta.

Can edit DNS records: el propietario de la cuenta podrá editar la zona DNS de su cuenta.

Una vez hayas terminado de ajustar los permisos, pulsa el botón Save and apply (2) para que los cambios surtan efecto.

Además de cambiar los permisos de Virtualmin a nivel de paquete, puedes hacerlo a nivel de cuenta. Si necesitases hacerlo tendrías primero que elegir la cuenta para la que quieres cambiar los permisos en el desplegable (número 1) y después acceder a Administration Options → Edit Owner Limits (2).

En esta pantalla —como en la que vimos anteriormente— tendrás que desplegar el campo Allowed capabilities and features (3). Allí podrás cambiar los permisos de la cuenta. Pulsa Salvar cuando quieras hacer los cambios efectivos.

Crear un alias en Virtualmin

Si necesitas crear un alias en Virtualmin, tendrás que dirigirte a la opción Create Virtual Server (1) y una vez accedas, elegir Alias of … (2) en la barra superior de la ventana de creación.

En la nueva ventana tendrás que especificar el nombre de dominio escribiéndolo en el campo Domain name (3) y completar el resto de configuraciones —que le asignarán correo, zona DNS y página web—.

Puedes ajustarlas a tus necesidades y, finalmente, pulsar el botón Create Server (4) para dejar el alias creado.

Cómo crear una redirección en Virtualmin

En Virtualmin tanto el administrador del servidor como el propietario de cuenta son capaces de crear redirecciones. La forma de hacerlo es ligeramente distinta para cada caso, así que te enseñaremos los dos métodos.

Cómo crear una redirección en Virtualmin siendo administrador

Si eres el administrador de Virtualmin tendrás que elegir la cuenta para la que quieres crear la redirección en el desplegable marcado con el número 1. Acto seguido, dirígete a la sección Server Configuration → Website Redirects (2).

Una vez entres podrás ver las redirecciones creadas y crear una redirección en Virtualmin pulsando el botón Add a new website redirect (3).

Una vez hayas pulsado el botón de crear nueva redirección pasarás a ver la pantalla siguiente. En ella tendrás que elegir primero la URL a redirigir. Para ello tendrás que poner el texto que quieras redirigir (p.ej.: /blog) y el destino, que puede ser una URL o un directorio.

En nuestro caso vamos a redirigir manualdewebmin.es/blog a para que veas como sería. Para crearla solo hay que rellenar los campos y pulsar Crear.

Con esto tendrás la redirección creada. Algo IMPORTANTE que has de saber es que, como administrador, Virtualmin solo permite crear redirecciones 302. Si necesitas crear una redirección 301 necesitarás entrar como propietario de la cuenta.

Cómo crear una redirección en Virtualmin como propietario de la cuenta

Virtualmin, al permitirte crear cuentas para tus clientes, también te da la opción de que sean estos los que gestionen sus propias redirecciones. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

Lo primero será que accedas al panel de Virtualmin como propietario de la cuenta que quieras gestionar. Para eso puedes hacerlo directamente entrando con ese usuario, o bien, entrando con el usuario administrador para después hacer login forzado como ese usuario.

Una vez dentro del Virtualmin del propietario tendrás que acceder a la pestaña Virtualmin (1) y elegir la opción Services → Configure Website (2). Allí pulsa en la opción Alias y Redireccionamiento (3).

Si la redirección que quieres crear es desde un dominio con HTTPS tendrás que crearla con la opción Services → Configure Website for SSL.

Una vez accedas a la página de gestión de redirecciones tendrás que rellenar la redirección en la zona que te señalamos con un recuadro rojo. Debes especificar los siguientes campos:

De : origen de la redirección (ha de empezar con un /). Por ejemplo: /blog .

Estado : código de estado de la redirección (301 o 302).

: código de estado de la redirección (301 o 302). Para: URL de destino de la redirección.

Una vez hayas creado la redirección pulsa el botón Salvar para que esté disponible.

Cómo gestionar los planes de Virtualmin

Virtualmin te ofrece la posibilidad de crear planes. Estos planes se asignan a cuentas y sirven para darles a tus clientes más o menos recursos (o accesos) en función del tipo de plan.

Esto es habitualmente usado para poder ofrecer distintos precios a los clientes que necesiten más recursos de tu servidor.

Por defecto Virtualmin crea un plan llamado Default Plan. Puedes modificarlo a tu gusto si solo vas a usar ese, o bien, crear nuevos planes si crees que necesitarás ofrecer distintos perfiles de hosting a tus clientes.

Para poder ver los planes actuales tendrás que dirigirte a la sección System Settings → Account Plans (1). Una vez accedas podrás ver la lista de planes activos (número 2) o cambiar el plan por defecto para las nuevas cuentas (número 3).

Cómo crear planes de Virtualmin

Como explicamos antes, puedes crear un plan de Virtualmin para los clientes que necesiten más recursos de tu servidor, de forma que puedas tenerlos diferenciados de cara a ofrecerles precios distintos.

Para hacerlo, dirígete a System Settings → Account Plans (1) y pulsa el botón Add a new account plan (2).

Cuando accedas a la pantalla de creación Virtualmin te dará la posibilidad de especificar límites para casi todos los valores de la cuenta, así como opciones de seguridad que podrán restringir el acceso a distintos aspectos del servicio.

En la imagen siguiente podrás ver los detalles básicos del plan (número 1), en los que podrás especificar el nombre y las cuotas del plan (usuarios, bases de datos, espacio en disco y ancho de banda).

También tendrás la opción de modificar otras opciones relacionadas con la personalización de los nombres de bases de datos o los permisos para tener subdominios, entre otras.

El campo llamado Allowed virtual server features (2) permite especificar qué opciones va a tener el plan. Puedes activar el campo Selected below para elegir qué características tendrá el hosting o dejarlas por defecto para que respete los valores globales de Virtualmin.

Ejemplos de estas características son la posibilidad de tener bases de datos, correos electrónicos, antivirus, antispam o servidor DNS.

La sección Allowed capabilities (3) te permitirá especificar los permisos que tendrán las nuevas cuentas que se creen en este plan. Tenemos una sección del manual dedicada enteramente a los permisos de Virtualmin, por si necesitas asesoramiento al respecto.

Una vez tengas el plan definido tan solo tendrás que pulsar el botón Crear (4) y éste estará disponible para ser usado por todas tus cuentas, ya sean nuevas o existentes.

Cómo activar el Auto Discover en Virtualmin

¿Alguna vez has configurado un cliente de correo electrónico como Thunderbird o Outlook y has visto que los campos de servidor entrante, saliente, etc. se rellenan automáticamente?

Eso es causado por una configuración del servidor de correo llamada Autodiscover que consiste en una serie de registros DNS y configuraciones web que permiten a un cliente de correo obtener los datos de configuración automáticamente.

Virtualmin tiene esta opción y te recomendamos que la actives para facilitarle la vida a tus clientes.

Activar el Auto Discover es bien sencillo. Basta con que accedas a Virtualmin y entres en la sección Email Settings → Mail Client Configuration (1), actives la opción Enable mail client autoconfiguration? (2) y pulses en Salvar (3).

Cómo configurar certificados SSL gratis de Let’s Encrypt en Virtualmin

En apenas unos años Let’s Encrypt se ha convertido en un estándar de la industria, por eso ahora vamos a enseñarte a configurar sus certificados SSL gratis en Virtualmin.

Los certificados de Let’s Encrypt pueden ser gestionados tanto como por el administrador de Virtualmin como por el propietario de una cuenta (si es que le has dado los permisos necesarios).

Vamos a enseñarte a hacerlo como administrador solamente, porque hacerlo como propietario es exactamente igual: son los mismos menús, las mismas opciones y las mismas consideraciones.

Empieza por acceder a Virtualmin. Si eres administrador, empieza por elegir en el desplegable la cuenta para la que vas a querer solicitar el certificado (número 1), si eres propietario ignora este paso.

Dirígete a Server Configuration → Manage SSL Certificate (2) y llegarás a la pantalla de configuración de certificados SSL.

Allí pulsa la pestaña Let’s Encrypt (3). En esta nueva pantalla podrás configurar para qué subdominios quieres configurar el certificado. Si necesitases añadir alguno a mayores usa la opción Domain names listed here (4) y añade los que necesites (sería buena idea añadir el subdominio “mail”).

Una vez hayas terminado pulsa el botón Request Certificate (5) y el certificado será generado y añadido a Virtualmin.

Salvo que hayas especificado otra cosa en la opción Months between automatic renewal los certificados se renovarán automáticamente cada 2 meses.

Cómo cambiar el certificado del correo en Virtualmin

Es muy recomendable cambiar el certificado del correo en Virtualmin. Si lo haces, tendrás un certificado de confianza y tus clientes no recibirán un aviso de “Certificado no válido” al configurar el programa con el que vayan a ver sus mensajes. Créenos cuando te decimos que te ahorrará dolores de cabeza a largo plazo.

Hacerlo es muy sencillo. Empieza por solicitar un certificado gratuito de Let’s Encrypt para la cuenta que quieras. Te recomendamos añadir el subdominio mail. al certificado (p.ej.: mail.manualdewebmin.es).

Con el certificado añadido al dominio necesitarás acceder a Virtualmin como administrador y seleccionar en el desplegable la cuenta cuyo certificado de correo quieres configurar (número 1).

Acto seguido dirígete a Server Configuration → Manage SSL Certificate (2). Allí verás varios botones:

Copy to Webmin

Copy to Usermin

Copy to Dovecot

Copy to Postfix

Copy to ProFTPD

Todos los botones sirven para copiar el certificado de Let’s Encrypt que has generado a sus respectivos servicios, haciendo que puedan ser configurados como seguros y encriptados.

Salvo que tengas alguna necesidad especial, te recomendamos pulsar todos los botones (¡pocas veces podemos recomendar hacer algo así!), pues de esta forma estarás otorgando seguridad a todos los servicios de Virtualmin, Webmin y Usermin.

Eso sí: ten en cuenta que si usas subdominios distintos para cada servicio (p.ej.: “ftp” para acceder al FTP) tendrás que haberlos añadido al certificado que previamente hayas solicitado.

Cómo activar el SSL para SMTP en Virtualmin

Por defecto es necesario activar el SSL para SMTP en Virtualmin porque su servicio de correo saliente no lo tiene habilitado, lo que impedirá a tus clientes que usen la seguridad en el correo que envíen.

Para arreglarlo hay que hacer varias cosas. La primera es cambiar el certificado del correo en Virtualmin y después tendrás que activar el Auto Discover en Virtualmin. Una vez hayas hecho todos los pasos que explicamos en esas secciones del manual de Virtualmin vuelve a este apartado.

Con la gestiones anteriores realizadas ahora será necesario cambiar la plantilla de tus cuentas para que el Auto Discover avise a los clientes de correo de que tu servidor saliente soporta SSL.

Para ello, accede a Virtualmin como administrador y dirígete a System Settings → Server Templates (1). Esta pantalla permite modificar la configuración técnica por defecto de tus planes de hosting.

Salvo que tengas otra plantilla creada (en cuyo caso accede a ella) deberás hacer clic en Default Settings (2) para editar la plantilla por defecto.

Acto seguido tendrás que hacer clic en el desplegable Edit template section (1) y elegir la opción “Mail client auto-configuration”.

Una vez hayas accedido a la pantalla de la plantilla de auto-configuración de correo tendrás que editar los textos situados en la sección de Thunderbird auto-configuration XML (1) y Outlook auto-configuration XML (2).

Verás que hay mucho texto, pero no te preocupes, solo hay que cambiar una cosa. Tienes que localizar en ambos el texto “$SMTP_PORT” y cambiarlo por “$SMTPS_PORT”. Fíjate en los recuadros rojos marcados de la imagen y verás cómo debería quedar.

Con esto tan solo te faltará pulsar en Salvar para tener configurado el protocolo SSL para el servicio SMTP en Virtualmin.

Si en algún momento crees que te has equivocado al cambiar el texto, vuelve a entrar en la misma pantalla y marca las dos opciones como Automatically generated antes de pulsar Salvar.

Hacerlo hará que todo se restablezca a sus valores originales.

Cómo crear una cuenta de correo en Virtualmin

A continuación te vamos a enseñar cómo crear cuentas de correo en Virtualmin, tanto siendo el administrador del servidor como siendo el propietario de una cuenta.

No obstante, párate un segundo antes de empezar a crear correos. Te recomendamos que primero configures correctamente el servicio para que tus clientes tengan una experiencia óptima a la hora de usarlo.

Para ello te recomendamos revisar estas secciones de nuestro manual de Virtualmin:

¿Has preparado ya tu servidor para un servicio de correo?, entonces nos ponemos manos a la obra y vamos a enseñarte cómo crear una cuenta de correo en Virtualmin.

Ten en cuenta que podrás crearlo siendo administrador de Webmin o siendo propietario de la cuenta. El proceso es el mismo en ambos casos.

Para ello primero tendrás que elegir la cuenta para la que lo quieres crear desde el desplegable que marcamos con un número 1 en la siguiente imagen (si eres propietario de cuenta puedes ignorar este paso). Acto seguido pulsa en Edit Users (2).

Esta pantalla que ves es la de gestión de usuarios de la cuenta, no solo de correos. Los usuarios pueden tener muchos accesos y la estrategia habitual para crear un correo en Virtualmin consiste, sencillamente, en crear un usuario cuyo único acceso sea el correo.

Para hacerlo haz clic en Add a user to this server (3).

La nueva pantalla te permitirá crear un usuario nuevo de la cuenta. Si quieres darle más accesos, adelante, pero en esta guía te vamos a enseñar lo básico para que el usuario tenga correo y nada más.

Empieza por poner el nombre del correo (p.ej.: info@) en el campo Email address. Después pon el nombre real de tu usuario y su contraseña en los campos Real name y Password. Estas opciones están todas en la sección Virtual domain user details (1).

Después añádele una cuota de disco para la cuenta en la opción Home directory quota (2). Nosotros le hemos puesto 500MB. Ten en cuenta que esta cuota no será solo para el correo, si no para todo lo que este usuario pueda almacenar.

Acto seguido marca la opción Check email for spam and viruses? (3) y pulsa el botón Crear (4).

Con esto el correo estará listo y podrá ser usado mediante un cliente como Thunderbird o Outlook (si has configurado el Auto Discover será super fácil de configurar) o accediendo al Webmail mediante Usermin.

Cómo hacer copias de seguridad de cuentas en Virtualmin

Anteriormente explicamos cómo hacer copias de seguridad en Webmin. Estas copias servían para encargarse de hacer respaldos de la configuración del servidor.

Si usas Virtualmin, no obstante, seguramente quieras hacer copias de seguridad de las cuentas de tus clientes. De hecho, es posible que hasta ellos quieran ser capaces de hacer sus propias copias.

Para eso Virtualmin te permite a ti —como administrador— o a tus clientes —como propietarios de cuenta— hacer copias de seguridad de las cuentas sobre las que tengan acceso, pudiendo programarlas incluso para que se hagan contra servicios externos como Amazon S3 o RackSpace.

A continuación te explicamos cómo hacer copias de seguridad, tanto siendo administrador como siendo propietario de cuenta.

Cómo hacer copias de seguridad en Virtualmin siendo administrador

Comienza por acceder a Virtualmin y dirigirte a la sección Backup and Restore → Backup Virtual Servers (1). Una vez accedas verás todas las opciones de Virtualmin para hacer copias de seguridad.

El siguiente paso es elegir de qué quieres hacer copias de seguridad. Para ello, en la sección Servers to save (2) elige qué cuentas quieres respaldar. Tienes varias opciones:

All virtual servers : se hará una copia de todas las cuentas a la vez , con todo el tamaño que ello supone.

Only selected : solo se harán copias de las cuentas que selecciones en el cuadro inferior.

All except… : se harán copias de todas las cuentas salvo de aquellas que selecciones en el cuadro inferior.

Cuando hayas usado las opciones anteriores para seleccionar de qué quieres hacer copia tendrás que revisar las opciones relacionadas con el destino de la misma.

El grupo de opciones Features and settings te permite elegir qué partes de la cuenta quieres que sean respaldadas. Por defecto se hace copia de todo y no es necesario tocar nada aquí.

En la opción Backup destinations (3) podrás elegir dónde quieres guardar el backup. Tienes varias opciones:

Local file or directory : la copia se guardará en el disco duro del propio servidor, en la ruta que especifiques (la ruta ha de ser absoluta).

FTP server : la copia se guardará en un FTP remoto. Tendrás que especificar el nombre del servidor, usuario, contraseña y ruta remota.

SSH server : es igual que FTP server, pero usará conexión SSH y no FTP.

Amazon S3 bucket : la copia se guardará en un bucket de Amazon S3. Tendrás que proporcionar tus datos de API ( Access key ID , Secret key ID , bucket a usar y ruta del backup).

Rackspace Cloud Files : podrás guardar el backup en tu cuenta de RackSpace, para la que tendrás que facilitar tu usuario, API de RackSpace y contenedor/ruta donde lo quieras almacenar.

Download in browser : la copia se descargará a través del navegador que estés usando para acceder a Virtualmin.

Otras opciones importantes que has de revisar son:

Transfer each virtual server after it is backed up : cuando se haga una copia de seguridad de la cuenta ésta será movida al destino antes de iniciar el respaldo de la siguiente cuenta.

: cuando se haga una copia de seguridad de la cuenta ésta será movida al destino antes de iniciar el respaldo de la siguiente cuenta. Action on error : permite especificar qué quieres que haga el sistema si se encuentra un error: continuar o parar.

Backup level: permite especificar la opción de hacer backups incrementales, que reducen considerablemente el espacio usado, pero son más difíciles de usar.

Una vez rellenes los datos podrás pulsar el botón Backup now (4) para ejecutar la acción.

Cómo hacer copias de seguridad en Virtualmin siendo propietario de cuenta

Tus clientes podrán hacer copias de seguridad de sus cuentas si les asignas los permisos necesarios para ello.

Cuando quieran hacer la copia, tan solo tendrán que acceder a su panel de Virtualmin, marcar la opción con el mismo nombre (número 1) y dirigirse a la sección Backup Virtual Servers (2).

Allí verán el diálogo para hacer la copia de seguridad (número 3), que es exactamente igual que el usado por un administrador, con la excepción de que solo permite especificar su propia cuenta y no la de otros clientes.

Cómo hacer copias de seguridad programadas en Virtualmin

Anteriormente te explicamos cómo hacer copias de seguridad en Virtualmin. Esa opción está bien cuando necesitas hacerlas en el momento, pero no te permite programarlas para tener siempre una copia de seguridad a la que puedas recurrir si ocurre alguna incidencia con las cuentas o el servicio.

Para conseguir esto será necesario tener copias programadas, cosa que solo puede hacer el administrador de Webmin.

A continuación, te explicamos cómo puedes crear una de estas copias. Empieza por acceder a la sección Backup and Restore → Scheduled Backups (1).

Una vez dentro, verás las copias programadas que hayas creado (número 2). Aquí también tendrás la opción de ver los logs de dichas copias (botón “Backup logs”), así como la posibilidad de acceder a la pantalla de restauración de copias de seguridad (botón “Restore”).

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Haz clic en el botón Add a new backup schedule (3) para crear una nueva copia de seguridad programada.

Una vez lo hagas accederás a la pantalla de creación de copias de seguridad programadas. En esta pantalla los grupos de opciones Virtual servers, Features and settings y Destination and format son iguales que en la sección que dedicamos a hacer copias de seguridad en Virtualmin, por lo que te recomendamos revisarlas allí, si no lo has hecho ya.

En la sección Schedule and reporting (1) encontrarás las opciones que te permitirán programar la copia de seguridad.

A continuación te explicamos todas las opciones:

Email backup report to : te permite especificar un correo electrónico al que se enviarán informes con cada ejecución de la copia. Puedes usar las casillas que tiene más abajo para informar solo si hay errores y para informar también a los propietarios de las cuentas de las que se hagan copias.

: te permite especificar un correo electrónico al que se enviarán informes con cada ejecución de la copia. Puedes usar las casillas que tiene más abajo para informar y para informar también a los propietarios de las cuentas de las que se hagan copias. Action if destination is in use : determina qué hacer si el destino está en uso o ya existe. Podrás cancelar la ejecución de la nueva copia o la que está en marcha.

Scheduled backup time : te permite crear la programación en sí. Aquí tendrás más opciones, que te enumero: Disabled : La copia de seguridad no se ejecutará nunca. Simple schedule : te permitirá crear una programación simple. Las opciones son: horaria, semanal, mensual y anualmente. Complex schedule : te permitirá hacer una programación avanzada, especificando fecha y horas. Para ello haz clic en el botón marcado con el número 2 y revisa nuestra sección del manual “ cómo programar una copia de seguridad en Webmin ” en la que hablamos de las programaciones avanzadas.

: te permite crear la programación en sí. Aquí tendrás más opciones, que te enumero:

Una vez hayas rellenado todo, pulsa el botón Create Schedule (3) y la copia de seguridad programada comenzará a funcionar.

Cómo restaurar copias de seguridad en Virtualmin

Como es natural, Webmin te permite restaurar las copias de seguridad que hagas. Esta operación puede realizarse tanto siendo administrador de Virtualmin como siendo propietario de cuenta.

Puesto que en ambos casos la operación es prácticamente idéntica, solo vamos a documentar la primera, que te servirá perfectamente para saber como hacer la restauración de cualquier forma.

Comienza por acceder a Virtualmin y dirigirte a la sección Backup and Restore → Restore Backup (1).

Una vez dentro tendrás que especificar desde donde quieres restaurar la copia de seguridad usando la sección Source and format (2). Las opciones que tienes son las siguientes:

Local file or directory : la copia se restaurará desde un fichero en el disco del propio servidor (la ruta ha de ser absoluta).

FTP server : la copia se restaurará desde un FTP remoto. Tendrás que especificar el nombre del servidor, usuario, contraseña y ruta remota.

SSH server : es igual que FTP server, pero usará conexión SSH y no FTP.

Amazon S3 bucket : la copia se restaurará desde un bucket de Amazon S3. Tendrás que proporcionar tus datos de API ( Access key ID , Secret key ID , bucket a usar y ruta del backup).

Rackspace Cloud Files : podrás restaurar el backup desde un contenedor/ruta de tu cuenta de RackSpace. Tendrás que facilitar tu usuario y llave de API de RackSpace.

Upload to server : subirás la copia que quieres restaurar desde el ordenador que estés usando para acceder a Virtualmin.

Acto seguido tendrás que seleccionar qué cosas quieres restaurar en la sección Features and Settings (3). Por lo general querrás restaurar todas (es como está por defecto) pero puede darse el caso de que solo te interese restaurar algo en concreto, en cuyo caso tendrás que elegir la opción Only those selected below.

Finalmente tienes un grupo de opciones avanzadas destinadas al administrador de Virtualmin (un propietario de cuenta no las verá). Todas ellas se agrupan en la sección Other restore options (4). Te recomendamos no tocarlas, salvo que estés experimentando problemas en la restauración.

Una vez hayas terminado de rellenar las opciones tendrás que pulsar en el botón Show what will be restored (5). Al hacerlo el proceso aún no se iniciará y tendrás la opción de escoger qué cuentas quieres restaurar (si es que estás usando una copia de varias cuentas).

En este punto, marca las cuentas que quieras restaurar (por defecto están todas marcadas) y pulsa el botón Restore Now que encontrarás en la parte inferior de la pantalla.

Con eso comenzará el proceso de restauración y Virtualmin te informará por pantalla de todo lo que haga, incluyendo el momento en el que el proceso termine.

Cómo cambiar la versión de PHP que usa una cuenta

Virtualmin te permite cambiar la versión de PHP que usa una cuenta para dar la posibilidad a un propietario de tener una web cuyos requerimientos sean más modernos o anticuados de los que permite la versión de PHP nativa del servidor.

Tanto los administradores de Virtualmin como los propietarios de cuenta pueden realizar esta gestión. Como en muchos otros procesos, éste es idéntico tanto para administradores como para propietarios.

Por ello, solo enseñaremos el proceso para administradores, pero podrás hacerlo también con propietarios siguiendo los mismos pasos.

Para realizar el cambio, el primer paso es acceder a Virtualmin y elegir la cuenta del desplegable que marcamos con el número 1. Si no estás entrando como administrador puedes ignorar este paso.

Acto seguido dirígete a Server Configuration → PHP Versions (2). Allí tendrás la opción de añadir distintas versiones de PHP a los subdirectorios de la cuenta.

Para cambiar la versión general de toda la cuenta elige la versión que quieras en el campo que corresponda al directorio denominado como Default HTML directory (3). Si quieres añadir otro subdirectorio, escríbelo (ruta relativa) y cambia la versión a la que necesites.

Una vez lo tengas listo pulsa el botón Save Versions (4) y la nueva versión de PHP se hará efectiva.

Cómo configurar los registros DNS en Virtualmin

Virtualmin, como panel completo de servicios de hosting, te permite configurar los registros DNS tanto a ti como al propietario de la cuenta (si le confieres los permisos necesarios).

Como en casos anteriores, el proceso de hacerlo como administrador es prácticamente igual al de hacerlo como propietario, por lo que solo vamos a guiarte a hacer lo primero, pues en base a eso ya sabrás hacerlo también para el segundo supuesto.

Comienza por acceder a Virtualmin de forma normal y elige en el desplegable la cuenta para la que quieres modificar los registros DNS. Marcamos en la siguiente imagen el desplegable con el número 1.

Acto seguido accede a Server Configuration → DNS Records (2) y llegarás a la pantalla que te permitirá editar los registros DNS en Virtualmin.

Si quieres añadir un registro elige el tipo que quieras crear en el desplegable que marcamos con el número 3 y posteriormente pulsa en Create Record of Type (4). Llegarás a la pantalla de creación de registro donde te pedirán los datos específicos.

Si quieres editar un registro, sencillamente pulsa en él en la pantalla anterior. Si deseas ver la zona en modo texto pulsa —lo cual es útil para exportarla— pulsa el botón Manually Edit Records (5).

Cómo crear bases de datos en Virtualmin

Tanto un usuario administrador como un propietario de cuenta será capaz de crear bases de datos para un dominio virtual.

Si has accedido como administrador de Virtualmin primeramente será necesario que elijas la cuenta para la que quieras crear las bases de datos en el desplegable que marcamos con el número 1.

Acto seguido dirígete a la opción Edit Databases (2). En esta pantalla verás todas las bases de datos que tengas creadas, pudiendo opcionalmente administrarlas o borrarlas.

Antes de continuar es importante que sepas que Virtualmin solo te permite tener un usuario de MySQL por cuenta; es decir, todas las bases de datos que crees usarán el usuario de la cuenta y la contraseña que establezcas en la pestaña Passwords (3).

Para crear una base de datos, desde esta misma sección, pulsa en Create a new database (4).

Una vez hayas pulsado ese botón tan solo tendrás que establecer el nombre de la base de datos (1), especificar si quieres que sea MySQL o PostgreSQL (2) y pulsar la opción de Crear (3).

Cómo acceder a phpMyAdmin en Virtualmin

Virtuamin no tiene phpMyAdmin. En su lugar, ofrece un panel propio para administrar las bases de datos que te permite hacer todo lo que puede hacer phpMyAdmin.

Si necesitases a la fuerza phpMyAdmin siempre puedes instalarlo y configurarlo como un Script de Virtualmin.

Para entrar a él, primero elige la cuenta de la base de datos que quieras ver en el desplegable marcado con el número 1.

Acto seguido accede a Edit Databases (2), localiza la base de datos que quieras gestionar y pulsa el botón Manage (3).

Una vez lo hagas accederás al gestor de bases de datos de Virtualmin, donde podrás crear tablas, ver datos, hacer copias de seguridad y ejecutar sentencias SQL.

Cómo instalar aplicaciones CMS en Virtualmin

Virtualmin incluye un pequeño asistente para instalar aplicaciones CMS —como WordPress, PrestaShop, phpMyAdmin, RoundCube, Magento, etc.— a través de un simple asistente que está disponible tanto para administradores como para propietarios de cuenta.

Como en la mayor parte de casos en Virtualmin, el proceso de instalarlo siendo administrador y hacerlo siendo propietario de cuenta es prácticamente igual, por lo que solo te enseñaremos a hacerlo siendo administrador.

Antes de empezar es importante que sepas que Virtualmin llama “Scripts” a las aplicaciones CMS.

Comienza por entrar en el panel de Virtualmin y elegir la cuenta en la que quieres instalar el CMS en el desplegable que marcamos con el número 1.

Acto seguido haz clic en la opción Install Scripts (2), esto te llevará a una nueva pantalla en la que podrás ver varias pestañas.

La pestaña Installed Scripts (3) te permitirá ver o desinstalar los scripts que ya tengas instalados.

Para instalar un nuevo CMS tan solo tendrás que ir a la pestaña Available Scripts (4) y localizar la que quieras usar. En nuestro ejemplo vamos a elegir WordPress (número 5) y posteriormente pulsar en Show Install Options (6) para rellenar los campos necesarios para efectuar la instalación.

Los datos que te pedirán a continuación variarán entre aplicación y aplicación. En el caso de WordPress, los datos básicamente serán:

Database for WordPress tables : la base de datos a asignar a Wordpress. Puedes elegir new Database para que se cree una automáticamente.

Install subdirectoryunder… : te permite especificar el subdirectorio de la instalación. Si quieres instalarlo en el dominio (sin subcarpeta) elige la opción At top level.

Una vez hayas rellenado los campos tan solo tendrás que pulsar en Install now (1) para llevar a cabo la instalación.

Manual completo de Usermin

Ya te hemos enseñado a instalar Usermin en Webmin, así que ahora vamos a empezar el manual completo de Usermin con el fin de explicarte las opciones más importantes de éste módulo.

Ten en cuenta que algunas configuraciones de Usermin tendrán que habilitarse antes en Webmin, por lo que en buena parte de este manual encontrarás explicaciones en Webmin previas que te enseñarán a configurar algo para que pueda ser usado.

Sin más dilación: ¡al tema!

¿Qué es Usermin?

Tras nuestro manual completo de Webmin vamos a empezar a hablar de qué es Usermin.

Si Webmin es un panel de control enfocado al administrador de un servidor, Usermin es un panel de control orientado al usuario final. Ambos siguen la misma filosofía: permitir que las tareas que esos perfiles necesiten realizar se hagan a través del navegador y no de una consola de comandos.

Usermin es una parte opcional de Webmin. Esto implica que si has seguido nuestro manual para saber cómo instalar Webmin aún no tienes instalado Usermin (cosa que arreglaremos en los siguientes capítulos, no te preocupes).

A pesar de que es parte de Webmin, Usermin se ejecuta en un puerto paralelo (por defecto el 20000), lo que permite que un mismo usuario pueda usar Webmin y Usermin a la vez (el primero para administrar el servidor y Usermin para administrar sus cosas personales).

¿Para qué sirve Usermin?

Usermin permitirá al usuario ver sus correos, administrar sus carpetas o filtrar sus correos, todo ello desde un mismo panel, de forma que hasta aquellos usuarios sin apenas conocimientos técnicos sean capaces de gestionar su cuenta sin ningún problema.

Podemos decir, básicamente, que Usermin es la parte de Webmin / Virtualmin que controla el acceso del usuario final.

Cómo instalar Usermin en Webmin

Ahora toca que te enseñemos cómo instalar Usermin en Webmin. Ya te aclaramos antes que Usermin es una parte opcional de Webmin, así que tiene que ser instalada y configurada aparte.

Una excepción a esta regla es Virtualmin. Si quieres instalar Virtualmin, entonces Usermin ya estará incluido, así que puedes ignorar esta sección.

Hay muchas formas de llevar a cabo esta tarea: instalar el paquete mediante YUM o APT, descargarse Usermin descargarse Usermin, usar RPM o DPKG y hacerlo directamente a través de Webmin.

Puesto que ya has llegado a esta parte de nuestro manual completo de Webmin, creemos que la forma que más fácil te resultará es instalar Usermin desde Webmin.

Para ello accede a Webmin de forma normal y dirígete a Un-used modules → Usermin Configuration. Alternativamente, puedes introducir “usermin” en la barra de búsqueda de Webmin para llegar a la configuración.

Este menú sirve para configurar Usermin, pero puesto que no lo tienes instalado, Webmin te indicará que es necesario que lo instales primero, ofreciéndote para ello un botón que dice Instalar paquete RPM de Usermin (1). De este tipo de enlaces ya hablamos cuando explicábamos cómo instalar módulos de Webmin.

Una vez pulses el botón, el propio Webmin se va a encargar de instalar las dependencias de Usermin, así como su propio paquete. Al terminar se te informará por pantalla y se te facilitará la dirección de acceso de Usermin (1).

Con esto pasarás a tener Usermin instalado, pero es posible que no se haya iniciado. Por suerte, Webmin permite iniciarlo desde la pantalla de administración de servicios que está en Sistema → Bootup and Shutdown (1). Allí solo tienes que seleccionar el servicio de usermin (2) y hacer clic en el botón Comenzar Seleccionado (3).

Con el servicio iniciado, éste ya estará listo para funcionar, aunque es posible que haya que permitir el puerto 20000 en el firewall, pero no nos adelantemos, porque en las próximas secciones vamos a hablarte de todo eso.

Como decíamos antes, Usermin y Webmin tienen direcciones de acceso distintas, básicamente porque uno es para gestionar tu perfil de usuario y otro el servidor.

Para acceder a Usermin tendrás que usar por defecto el puerto 20000 —en lugar del 10000 usado por Webmin—. Es decir, si tu dominio fuese “manualdewebmin.es”, la URL para acceder sería: , ¡ojo a usar HTTPS y no HTTP!

Ten en cuenta que si acabas de instalar Usermin y al acceder recibes un error tipo “La página ha rechazado la conexión” es posible que tengas que abrir el firewall de tu sistema para permitir el tráfico entrante en el puerto 20000.

Para eso puedes añadir la regla al firewall desde Webmin o bien usar este comando a través de SSH: “iptables -I INPUT -p tcp --dport 20000 -j ACCEPT”.

Con la regla añadida, al acceder a la URL de Usermin recibirás un aviso de “La conexión no es privada” (al igual que pasaba al acceder a Webmin). En esos casos tendrás que usar la opción de “Acceder igualmente” que te de tu navegador.

Al hacerlo se te mostrará la pantalla de login, en la que sencillamente tendrás que introducir el usuario con el que quieras entrar y su contraseña. Recuerda que, aunque entres con un administrador, sólo verás un panel de usuario, pues Usermin está destinado a ese fin.

Cómo activar y desactivar módulos de Usermin

Por defecto Usermin solo permite acceder al módulo de correo. No obstante, tiene las capacidades de permitir que un usuario acceda a bases de datos, al gestor de archivos, al proxy HTTP, a la consola de comandos, etc.

Para poder hacer que aparezcan todos será necesario que actives dichos módulos. Para ello tendrás que acceder a Webmin y dirigirte a la sección Webmin → Usermin Configuration (1). Allí elige la opción Módulos disponibles (2).

Una vez dentro podrás elegir qué módulos de Usermin quieres que estén disponibles. En nuestro caso vamos a activar los módulos de Command Shell, File Manager y MySQL Databases.

Una vez lo actives y pulses el botón de Salvar las opciones pasarán a estar disponibles.

Cómo configurar los permisos de Usermin

Tal y como te explicamos antes, puedes activar una gran variedad de módulos de Usermin para permitir que tus clientes sean capaces de interactuar con el sistema en mayor o menor medida.

No obstante, a veces querrás tener perfiles de usuario distintos: por ejemplo, usuarios básicos que solo puedan ver el correo, usuarios avanzados con acceso por consola y usuarios medios que tengan acceso al correo, al gestor de archivos y base de datos.

En este caso será necesario que configures los permisos ya sea a nivel de usuario o de grupo de Linux.

Para ello puedes hacerlo desde la pantalla de configuración de Usermin, a la que puedes llegar desde el menú Webmin → Usermin Configuration (1). Una vez allí pulsa en el botón Restricciones de Módulo (2).

Una vez accedas a la siguiente pantalla verás todos los permisos que hayas creado previamente. Si no tienes ninguno, los usuarios tendrán acceso a todos los módulos de Usermin que estén activados.

Para crear un nuevo permiso haz clic en el botón Añadir una nueva restricción de usuario o grupo (1).

Una vez lo hagas accederás a la pantalla de creación de reglas de permisos. El primer paso será seleccionar a quién quieres que se aplique, usando para ello los controles que verás en la sección Se aplica a que está marcada con el número 1 en la imagen siguiente.

Tienes cuatro opciones:

Todos los usuarios : esta regla se aplicará a todo el mundo. Es útil para hacer una “regla por defecto” que se aplique a todo el mundo. Después siempre podrás refinar acorde a reglas especializadas para los que necesiten más permisos.

Usuario Unix : esta regla solo se aplicará al usuario que tú especifiques.

Miembros del grupo : se aplicará a todos los miembros de un grupo de Unix.

Usuarios y grupos en el archivo : esta opción te permite crear un fichero de texto en el servidor donde puedas introducir usuarios y grupos. Esto es especialmente útil para tener todos los usuarios centralizados en varios archivos y que así no tengas que estar cambiando constantemente las reglas en Webmin.

Una vez tengas los criterios de usuario de la regla tan solo tendrás que seleccionar qué módulos de Usermin quieres activar o desactivar para esa selección. Para ello usa las opciones del recuadro número 2.

Si algún módulo te sale en rojo es que éste no está activado. Tendrás que activarlo si quieres darle permisos de uso a un usuario.

Una vez termines tan solo tendrás que pulsar el botón Crear (3).

Como activar el editor HTML en el correo de Usermin

Si quieres activar el editor HTML en Usermin para poder aplicar formatos a tus correos tendrás que acceder a la sección Mail Preferences (1), después a Writing email (2) y allí marcar el desplegable Use HTML editor for composing? (3) como “Always”. ¡No te olvides de salvar después de cambiarlo!

Cómo cambiar la firma de correo en Usermin

Cambiar la firma de correo no podría ser más sencillo. Basta con acceder a Usermin y pulsar en la opción Edit Signature (1).

Ésta abrirá una nueva ventana donde podremos añadir nuestra firma. Al terminar solo hemos de pulsar en Salvar.

Cómo crear una redirección de correo en Usermin

Usermin permite crear redirecciones de correo para que tus clientes puedan enviar correo de uno de sus buzones a una dirección externa, opcionalmente borrándola de su correo en Usermin.

Ellos mismos podrán llevar a cabo tal tarea. Para ello bastará con acceder a Usermin y hacer clic en la pestaña del mismo nombre (número 1). Acto seguido será necesario entrar en Mail → Filter and Forward Mail (2) y allí pulsar en Quick forwarding setup (3).

En la nueva pantalla tan solo tendrás que marcar como si la opción Email forwarding enabled? (1) y acto seguido escribir la dirección de correo a la que quieres reenviar los emails que recibas en Usermin en el cuadro de texto marcado con un número 2. Puedes especificar más de una (en este caso sepáralas con saltos de línea).

Si quieres que los correos se borren de Usermin al ser reenviados marca la opción Also deliver normally? (3) como “no”.

Crear una auto respuesta en Usermin

En ocasiones será necesario crear reglas de auto-respuesta en tu correo electrónico. Un ejemplo habitual de esto es para especificar horarios de vacaciones del personal, de forma que los posibles correos importantes que entren sean informados.

Para esto, cualquier usuario (no solo administrador) de Usermin podrá crear auto respuestas.

Si necesitaras hacerlo tienes que acceder a Usermin y hacer clic en la pestaña del mismo nombre (número 1). Acto seguido será necesario entrar en Mail → Filter and Forward Mail (2) y allí pulsar en Quick automatic reply setup (3).

En la nueva pantalla tendrás que activar la auto respuesta marcando como “Sí” la opción Automatic response enabled? (1).

Después, establece el propio mensaje de la autorespuesta en el campo de texto marcado con un número 2.

Añade también el tiempo que ha de pasar entre una auto respuesta y la siguiente al mismo correo. Esto existe para evitar entrar en bucles de redirección extraños. Esto se hace en el campo marcado con el número 3.

Por último, establece las fechas en las que quieres que se aplique la auto respuesta. En nuestro caso hemos marcado los campos de antes y después como “Date” y hemos especificado un rango de fechas que abarca del 1 al 31 de Agosto.

Finalmente solo faltaría pulsar la opción Salvar para crear nuestra regla.

Notas finales del manual de Webmin, Usermin y Virtualmin

En este manual hemos intentado reflejar cómo hacer las tareas más importantes en Webmin, Usermin y Virtualmin. No obstante, es posible que necesites hacer algo que no esté explicado en esta guía.

De ser así, ¡coméntanos qué echas en falta en el manual! Así podremos ayudarte en los comentarios y actualizaremos el manual para reflejar tus consultas.