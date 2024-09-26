Cómo recuperar la contraseña de ROOT en MySQL o MariaDB

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La contraseña de root de MySQL o MariaDB se restablece arrancando el servicio en modo seguro (--skip-grant-tables), accediendo sin contraseña y modificando el usuario root dentro de la base de datos mysql. Este método requiere acceso al terminal Linux como administrador, por lo que no funciona en hosting compartido, solo en VPS y servidores dedicados.

MySQL y MariaDB son los dos sistemas de bases de datos más utilizados en entornos web, ya que normalmente las aplicaciones y CMS desarrollados en PHP como WordPress, Joomla y Prestashop utilizan estos sistemas de bases de datos. Por esa razón, los planes de hosting compartido (como por ejemplo nuestros planes de hosting para webs en WordPress) siempre llevan uno de estos motores de bases de datos.

MySQL y MariaDB son dos sistemas muy personalizables y es posible optimizarlos para mejorar el rendimiento. Son configurables, aunque para esto debemos de tener los conocimientos suficientes en administración de sistemas Linux (también puedes contratarnos a nosotros como sysadmins Linux).

En este caso, vamos a explicar cómo recuperar el acceso root a MySQL si por algún motivo habéis perdido la password de root y no podéis acceder ni por consola ni por phpMyAdmin. Con este proceso conseguirás recuperar la contraseña de MySQL o MariaDB.

Debemos de tener en cuenta que necesitamos acceso al terminal de Linux de tu servidor, es decir, que solo podrás hacer esto en servidores VPS o servidores dedicados en los que tengas acceso como administrador o ROOT. En hosting compartido no es posible recuperar la contraseña de ROOT de MySQL.

En caso de tener acceso por ROOT al terminal del servidor, antes de nada hay que parar el servicio MySQL y arrancarlo en modo seguro utilizando los siguientes comandos:

/etc/init.d/mysqld stop mysqld_safe –skip-grant-tables &

Ahora intentaremos entrar como root y NO nos pedirá contraseña al estar arrancado el servicio en modo seguro:

mysql -u root

Ahora seleccionamos la tabla que contiene los permisos de MySQL:

use mysql;

Y modificamos directamente el password o contraseña del usuario root ejecutando la siguiente orden:

update user set password=PASSWORD("nueva-contraseña") where User='root';

Hacemos que se vuelvan a cargar los privilegios / permisos y salimos de la sesión:

flush privileges; quit

Por último nos quedará arrancar de nuevo el servicio de MySQL o MariaDB:

/etc/init.d/mysqld start

Con esto, hemos conseguido restablecer la contraseña del usuario root con lo que ya podemos volver a acceder normalmente usando la nueva contraseña.

Como ves, el proceso es bastante sencillo, pero hay que tener en cuenta que cuando cambiamos la contraseña de ROOT de MySQL, en algunos casos y con algunos servicios o paneles de control, es posible que tengamos problemas hasta que no realicemos una reconfiguración. Esto se debe a que algunos servicios o paneles de control que gestionan MySQL o MariaDB utilizan el acceso como administrador o ROOT para la gestión del motor de bases de datos. Por eso, es posible que tengamos que cambiar parámetros en la configuración de estos para poner la nueva contraseña de ROOT que hemos puesto en MySQL o MariaDB.